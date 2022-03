Experten: ”Bardghji är på en nivå där vi snackar över 200 miljoner”

Headlines Blogg

Tipsbladet (Danmark) uppmärksammar TV3-experten Per Frimanns uttalande om Roony Bardghji. Frimann höjer den 16-årige FCK-svensken till skyarna. ”Hans bollkontroll, sättet han tar med sig bollen, är i toppklass. Det är därför han är på en nivå där vi talar om 150 miljoner kronor. Det kommer att stå jätteklubbar på kö för en sådan talang”, säger Frimann. 150 miljoner danska kronor är drygt 210 milj svenska kr. ”Han ska träna sin högerfot. Om han också hade en högerfot hade han varit värd 200 milj kr”, skämtar Frimann.

ENGLAND

Daily Mirror gör sin största rubrik på ”Re-United”. Den står för att Manchester United är intresserad av att värva Harry Kane i sommar – samtidigt son hans gamla Tottenhamtränare Mauricio Pochettino listan över tränare United vill ha.

Daily Telegraph kom på måndag kväll med uppgifter om att United diskuterar planer på att riva Old Trafford och bygga nytt. Tidningen följer även upp det påstådda budet på Chelsea från en saudisk mediagrupp, och ser det som en osannolik vinnare. The Guardian, som också är tveksam till det saudiska budet, hävdar att över 200 intressenter hört av sig. The Times, liksom The Guardian och Telegraph, uppger att konsortium med Todd Boehly, Jonathan Goldstein och Hansjörg Wyss i spetsen, är favorit till att köpa Chelsea. Deadline för bud är på fredag.

Sky Sports-experten och tidigare Liverpoolspelaren Jamie Carragher hamnade i het ordväxling med Chelseafans i samband med Chelsea-Newcastle i söndags. Bakgrunden är att han sagt att Man United borde passa på att sno Thomas Tuchel nu när Chelsea är i gungning. Han försvarade sina åsikter i Sky Sport under måndagskvällen, kallade Chelseafans ”hycklare” och pekar på att Londonklubben plundrat andra klubbar under 20 år. Däremot bad Carragher senare om ursäkt för sitt påstående att Chelsea byggt sina ungdomsframgångar på snodda spelare.

Daily Express använder klassiska tunnebaneutropet ”Mind the gap” som en varning till Manchester City. Det blev bara oavgjort i går (0-0 mot Crystal Palace). Liverpool flåsar allt närmare i nacken. Vid seger i sin hängmatta mot Arsenal i morgon är Klopps gäng bara en poäng bakom.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport går all-in på Milan. Dagens stora uppgift att Milan tänker förlänga kontrakten med sportchefen och klubblegendaren Paolo Maldini och hans högra hand Frederic Massara. Det brådskar inte, det väntas ske i slutet av säsongen. Även Zlatan Ibrahimovic nämns. ”Han behöver bestämma om han ska spela vidare (svårt) eller omedelbart inleda en bana i klubbledningen. Nu är det titelkampen som gäller, sedan de viktiga besluten. I Maldinis fall väntas ett kontrakt som binder honom till klubben, hans familj, i några år. Detsamma gäller Massara. Ibra är en för närvarande en gåta. Men det är hans stil”, skriver GdS. Mer Milan: tidningen hävdar att superagenten Jorge Mendes vill fresta Milan med ett bud på 70 miljoner euro från PSG för Rafael Leão. Erbjudandet skulle ge hans klient en nettolön på sex miljoner euro. Både Milan och spelaren har som första reaktion sagt nej. GdS lägger till: ”men det är heta dagar runt ett slutbesked”.

Corriere dello Sport följer upp med rubriken ”Nu behövs den verklige Ibrahimovic”. Även mot Empoli blev det bara några minuter. Mot Cagliari på lördag väntas svensken inte heller starta. Nästa match som är aktuell: en eventuell VM-playoffinal mot Polen. Den senaste matchen Ibrahimovic startade kommer då att ha varit mot Juventus den 23 januari. Corriere dello Sport lägger annars störst fokus på domarna. På den uteblivna straffen för Torino mot Inter. Matchdomaren Marco Guida och VAR-domaren Davide Massa stängs nu av. CdS skriver om det blir till ”slutet av april”. Enligt GdS handlar det om ”tre-fyra matcher”.

Tuttosport drar stort på att ”PSG är frestade av Allegri”. Det tycks bara vara byggd på en artikel i L’Equipe för tre dagar sedan om tio tränare den franska tidningen bollart som skulle kunna vara aktuella efter Pochettino. Det var det hela.

SPANIEN

Marca firar Real Madrids seger (3-0 mot Mallorca) med att peka på försprånget i ligan. ”Tio”. Det är antalet poäng det vitklädda gänget nu har ner till nästa vitklädda gäng, Sevilla. Och emellan dem finns inga andra. Tvåmålskytten Karim Benzema är enda spelare som får toppbetyget tre stjärnor av tre. Marca kallar det en ”Perfekt vecka” för Real Madrid i en rubrik, och räknar då in avancemanget i Champions League. Smolk i glädjebägare: Benzema, Rodrygo och Mendy fick alla skador. Marca tror dock att Benzema är tillbaka redan till El Clásico på söndag.

Diario AS firar också Real Madrids seger men sticker mest ut med sina transferuppgifter. Tidningen hävdar att Mohamed Salah är Xavis val om Barcelona inte lyckas värva Erling Haaland. Kontakter är tagna med Liverpoolspelarens rådgivare och signalerna positiva, uppger AS, som också menar att det finns både en plan C och en plan D. Plan C är Robert Lewandowski och plan D är Romelu Lukaku. Vidare uppger AS att Neymar och Sergio Ramos överväger att lämna PSG i sommar. Tankarna ska ha förstärkts av visslingarna från PSG-fansen som mötte i stort sett alla spelare utom Kylian Mbappé i helgens ligamatch, som en följd av uttåget ur Champions League.

Sport försäkrar att ”Det kommer en stjärna” – med bilder på Erling Haaland, Robert Lewandowski och Mohamed Salah. Trots ett minus på 144 miljoner euro i lönekostnader enligt La Ligas senaste uppdatering, så menar Sport att Barcelona tack vare kommande avtal kan slå till på transfermarknaden. Klubbpresident Joan Laporta har redan antytt att Haaland blir för svår. Enligt Sport var Barças plan att säkra norrmannen till 2023 men tidningen menar att klubben inte gett upp ännu. På annan plats dementerar Sport uppgifter om att Lionel Messis pappa och agent, Jorge Messi, skulle ha varit i kontakt med Barça om en comeback. ”Chansen att Messi skulle komma tillbaka nu är noll och att han skulle komma tillbaka som spelare mycket liten. Relationen till Laporta är distanserad. De har inte talats vid sedan han lämnade”, skriver Sport.

Jijantes-journalisten Gerard Romeo uppger Barcelona gjort klart med Franck Kessié. Den 25-årige ivorianen väntas lämna Milan på en fri transfer i sommar.

FRANKRIKE

L’Equipe spekulerar i Lionel Messis känslor efter att för första gången ha blivit utbuad av sin egen klubbs supportrar. Han lär förstås inte ha uppskattat det, men enligt RMC Sport är personer nära Messi övertygade att det bara sporrar honom att visa att han fortsatt duger. L’Equipe påpekar att PSG inte är sugna på att dumpa argentinaren efter säsongen, och noterar även att Messi står för 60 procent av tröjförsäljningen. Tidningen skriver också att Kylian Mbappé var besviken över publikens buande av lagkamraterna även om fransmannen själv var en av få som möttes med jubel. Mbappé har själv tidigare buats ut av PSG-publik. L’Equipe menar att det oavsett inte lär påverka hans beslut om framtiden men också att allt mer pekar på en flytt till Real Madrid. L’Equipe noterar vidare att Karim Benzema med sina mål för Real Madrid blev bästa franske målgörare någonsin. Han har gjort 413 mål för klubb och landslag, Thierry Henry har 411.

Le Parisien skriver att PSG-anläggningar utsatts för klotter från arga fans. Det rör sig om budskap riktade mot klubbens president Nasser Al-Khelaïfi och sportchef Leonardo samt klubbens ägare. ”QSI – tio år av medelmåttighet”, var ett av budskapen som sprejades. Det stora ultrasgruppen CUP uppger sig inte ligga bakom attacken. PSG har polisanmält händelserna. Le Parisien uppmärksammar också den påtagliga spricka som uppstått mellan ultras och PSG:s klubbledning.

Foot Mercato uppger under ”exklusivt”-stämpel att Real Madrid är fast inställd på att värva både Kylian Mbappé och Erling Haaland till sommaren. Enligt Foot Mercato föredrar också Haaland en flytt till Real Madrid framför Barcelona eller Manchester City.

TYSKLAND

Sport1-journalisten Kerry Hau uppger i Gegenpress-podden att Bayern Münchens ekonomiska begränsningar gör att klubben ännu inte fått till ett nytt avtal med Serge Gnabry, trots samtal i ett halvår. Det är också en anledning till att Erling Haaland inte är aktuell. Liksom med Gnabry stundar svåra förhandlingar med Robert Lewandowski. Bayern vill behålla honom men vill inte höja lönen då han redan ligger nära lönetaket på 25 miljoner euro per år. Enligt Bild börjar Lewandwoski tappa tålamodet med Bayern som fortsatt väntar med att komma igång med kontraktsdiskussioner. På transfermarknaden uppger Hau att Bayern leta efter tre spelartyper: en kommunikativ ledare i backlinjen (Rüdiger, Bremer men Ginter ses som ett billigare alternativ), en offensiv högerback (Baku, Dest, Frimpong men Spence ses som ett billigare alternativ) och en utvecklingsbar mittfältare som ersättare till Tolisso.

Sky Sport-profilen Lothar Matthäus välkomnar Felix Magath hårda nypor i Hertha Berlin. ”Jag tror att spelarna i Hertha haft det för bra i Berlin för länge. Bildligt talat tror jag inte spelarna gillar att smutsa ner sig tillräckligt. De bor i en kosmopolitisk stad, njuter av flärden, tjänar mycket pengar och på något vis räcker det så. Men det funkar inte alltid så och när det går dåligt kopplar de inte på”, menar Matthäus. Hertha ligger för närvarande näst sist i Bundesliga.