Chelsea kan åka ut - även vid vinst

ENGLAND

The Times menar att ”Chelseas Champions League-framtid är i fara trots grönt ljus för matchen i Lille”. Frågetecken restes redan för kvällens match sedan EU på tisdagen beslutat om sanktioner mot Londonklubbens ägare Roman Abramovitj. Uefa har bedyrat att matchen kommer att spelas. Men The Times skriver att Uefas juridiska avdelning är i kontakt med EU för ytterligare klarläggande om framtida matcher. Det kan med andra ord innebär att Chelsea riskerar att inte få fortsätta i Champions League även om klubben slår ut Lille (2-0 efter första mötet). Chelsea är till försäljning men det är oklart när affären är klar.

The Sun täcker sin nyhetsetta med ”Chel$ea” till en exklusiv-stämpel. Enligt tidningen lägger Woody Johnson – USA:s tidigare ambassadör i Storbritannien, Trumps polare och NY Jets delägare – ett bud på två miljarder pund för Londonklubben. En saudisk mediagrupp uppges sedan tidigare ha lagt ett bud, medan ett konsortium med Boehly, Goldstein och Wyss av de flesta tidningar pekat ut som favorit. Deadline för buden är på fredag.

Daily Mirror byter ut ”bloody hell” till ”Lodi hell” efter namnet på Atléticos bödel på Old Trafford (1-0 mot Man United). BT Sports expert Paul Scholes är hård mot Uniteds interimtränare Ralf Rangnick och tränarprocessen. ”Jag vet inte hur han blev vald till manager för den här klubben”, säger han. Besvikna Unitedfans kastade efter matchen bland annat muggar mot Atlético-tränaren Diego Simeone, som flydde in i spelartunneln. Bestraffningar är att vänta.

Daily Telegraph tar fasta på David De Geas besvikelse: ”Vi är utslagna igen. Ännu ett dåligt år för oss. Det är väldigt, väldigt tungt”. Anthony Elanga fick spela från start, får ljummet betyg i Manchester Evening News (5 av 10) men är tillsammans med Fred enda Unitedspelare att nå upp till 7 av 10 i Telegraph. I spanska AS är Elanga enda Unitedspelare som når upp till två stjärnor av tre. Dessutom tillägnar The Sun honom en egen artikel med rubriken ”En sällsynt ljuspunkt under en miserabel Unitedsäsong”. Han får 6 av 10 i betyg av The Sun för gårdagens insats. Men störst utrymme på Telegraphs sportetta får Chelseas ”förödmjukande u-sväng” efter att först ha begärt att även hemmafans stoppades från Middlesbrough-Chelsea och sedan dragit tillbaka begäran.

The Guardian pratar med Anthony Martial, på lån i Sevilla efter en tuff tid i Man United. ”Jag tror inte folk riktigt känner mig. Ibland ser man att jag inte ler, men i vanliga livet kan du fråga vem som helst: jag ler alltid. På planen är jag fokuserad, försöker göra mitt bästa och då ler jag inte, men det speglar inte hur jag känner”, säger Martial, som ofta såg moloken ut i Unitedtröjan. Samtidigt påpekar han – leende – ”Jag bryr mig egentligen inte om vad folk säger om mig”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sätter Champions Legue-rubriken ”Juve, jag ska ta er till stjärnorna”, men bild på Turinklubbens nya idol Dusan Vlahovic. I kväll väntar retur mot Villarreal (1-1) på hemmaplan. Längre in i tidningen följer GdS upp Inters anfallsjakt. Klubben har haft möte med Sebastian Hallers rådgivare. Ajaxstjärnan ses som ett alternativ till Jonathan David (Lille), Gianluca Scamacca (Sassuolo) och Romelu Lukaku (Chelsea) som också dykt upp i bruset. Hallers prislapp väntas ligga på 35 miljoner euro.

Corriere dello Sport berättar att Hellas Veronas straffas med tom Curva Sud i kommande hemmamatch (Genoa). Orsaken är territoriell diskriminering, som räknas som rasism, mot Napoli i helgen. Det förekom åtskilliga sådan ramsor från Veronfansen . CdS tvärvänder sedan om Zlatan Ibrahimovic. I går uppgav tidningen att det var osannolikt att 40-åringen skulle spela från start för Milan mot Cagliari i helgen. Nu hävdar CdS att tränaren Stefano Pioli är ”frestad” att ha Ibrahimovic i startelvan. Svensken har tränat bra i veckan efter sina tidigare hälseneproblem. Beslut om vem som spelar på topp väntas på fredag. Ibrahimovic har inte spelat från start sedan den 23 januari.

La Stampa berättar att Nils Liedholm blivit ett omstritt namn i kommunen Lu e Cuccaro Monferrato. Borgmästaren vill döpa torget framför en kyrka efter svensken, som hade en vingård i närheten. Men en lokal kommitté med en församlingspräst i spetsen har via en jurist protesterat och vill att torget ska döpas efter en tidigare församlingspräst, Don Giovanni Caprino. ”Vi kan inte bortse ifrån att att Liedholm i olika intervjuer beskrivit sig som ateist, eller i alla fall agnostiker, och att därför namnge torget framför kyrkan efter honom är därför enligt vår mening ett underligt initiativ”, säger juristen. Gazzetta dello Sport ger tvisten en helsida i dag, och där kommenterar Nils Liedholms son Carlo det hela. ”Det är ledsamt att falska saker påstås, som att min pappa var ateist. Det är inte sant, han var tvärtom religiös. Han var lutheran, och när jag frågade honom varför han gick till kyrkan svarade han att det bara finns en gud”. Till saken hör att Liedholm och Don Caprino kände varandra väl. ”Dom skrattar nog åt ståhejet arm i arm uppe i himlen”, avslutar GdS.

SPANIEN

Mundo Deportivo klär förstasidan med en bild på nya Camp Nou med sitt nya namn, ”Spotify Camp Nou”. Avtalet med den svenska musikjätten blev till slut presenterat på tisdagen.

Sport toppar med ”Kessié, den andra värvningen”. Den första klara anses Andreas Christensen vara. De båda förmodade värvningarna kommer på fri transfer. Sport presenterar också vad som sägs vara designen på Barcelonas kommande tröja. Den har starka mörkblå inslag.

Diario AS jublar över ett ”Drömmarnas Atlético” (1-0 mot Man United). Fyra spelare får toppbetyget tre stjärnor av tre: Jan Oblak, Reinildo, Renan Lodi och Antoine Griezmann. Klubbpresidenten Enrique Cerezo fick frågan om ett eventuellt derby mot Real Madrid i kvartsfinal. ”Jag föredrar Real Madrid i final, kanske är det tredje gången gillt”, säger han. Atlético har förlorat två finaler tidigare mot just Real Madrid. På tal om Real Madrid, en av lagets gamla publikfavoriter Guti är hård i omdömet av Rangnicks gäng. ”Jag har aldrig sett ett så svagt Manchester United”, skriver han på Twitter.

Marca firar också Atlétcio men sätter även tänderna i Erling Haalands framtid. Tidningen understryker Real Madrids intentioner att förutom Kylian Mbappé även värva norrmannen. Själva värvningen beräknar Marca kommer att kosta 130 miljoner euro. Till det ska lön för sex säsonger läggas. Då blir totalsumman 350 milj euro. Real Madrid har fått positiva signaler från superagenten Mino Raiola om Haalands intresse, skriver Marca, och lägger till att Manchester City är värsta utmanare, men tror ändå på fördel Real Madrid.

FRANKRIKE

L’Equipe tar till ett flitigt använt begrepp för de regerande Champions League-mästarna inför kvällens besök i Frankrike. ”Lille vill sanktionera Chelsea”. Lille behöver vända ett 0-2-underläge. Om det nu blir match. Uefa har gett klartecken, men L’Equipe reser vissa frågetecken sedan klubbägaren Roman Abramovitj placerats även på EU:s sanktionslista.

Le 10 Sport tillbakavisar uppgifter om att PSG skulle ha erbjudit Neymar till andra klubbar, och hänvisar till källor inom PSG. Särskilt inte till Barcelona, som klubben har ett frostigt förhållande till. Även källor nära Neymar dementerar uppgifterna. Brasilianaren väntas stanna i PSG även nästa säsong.

TYSKLAND

SportBild ger intryck av det lutar åt en skilsmässa mellan Robert Lewandowski och Bayern München i sommar. Inga kontakter om ett nytt kontrakt är fortfarande tagna från klubben. Från Lewandowskis läger ses det som respektlöst. Den norske tv-experten Jan Åge Fjørtoft hävdar bestämt att Lewandowski vill bort och att Bayern vill ersätta honom med Erling Haaland, även om Man City och Real Madrid fortsatt är favorit. SportBild uppger att Manchester United varit i kontakt med Lewandowskis rådgivare Pini Zahavi och uttryckt sitt intresse. Enligt spanska Sport diskuteras polackens namn även i Barcelonas klubbledning. Vidare uppger SportBild att Bayern lurar på PSG:s stortalang El Chadaille Bitshiabu. Franska Foot Mercato instämmer och uppger att Bayern redan haft flera möten med den 16-årige backens agent.

Sport1 uppger att Manchester City gett Erling Haaland det bästa erbjudandet. Real Madrid funderar på att matcha det medan Barcelona ses som så gott som ute ur bilden. Norrmannen har ännu inte fattat något beslut. Enligt Daily Mail skulle Haaland få en lön på 500 000 pund i veckan i City och därmed bli Premier Leagues klart högst betalda spelare. Enligt SportBild är sista datum att utnyttja Haalands utköpsklausul på 75 miljoner euro den 22 april. Till dess måste Haaland meddelande Dortmund skriftligen att han vill lämna och en köpande klubb – troligen City – garanterat betalningen. I Amazone Prime hintade Dortmunds rådgivare Mattias Sammer om just en förestående Cityflytt. ”Jag är väldigt spänd på att se hur kombinationen Guardiola-Haaland funkar ihop om det blir så. De kommer båda att dra nytta av varandra”, menar Sammer.