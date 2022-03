Bolognas kris med Svanberg

Headlines Blogg

ITALIEN

Corriere dello Sport fångar upp Mattias Svanberg med rubriken ”Krisen med Svanberg – Bologna kan förlora mycket”. Svensken har inte levererat som förväntat under 2022 och det är också ett problem sett till att han är tänkt att säljas dyrt i sommar. Kontraktet går ut 2023, Svanberg är inte angelägen att förlänga och Bologna vill casha in.

Men då måste 23-åringen prestera som i höstas igen, poängterar CdS. ”Han är en viktig spelare men för emotionell”, sa tränaren Sinisa Mihajlovic efter Fiorentinamatchen i helgen, ”Av fem bollar han fick i början av matchen slog han bort fem, även de enkla. Karaktärsmässigt måste han mogna och bli mer samlad”. På förstasidan fokuserar CdS med ”Gasp och Mot vidare” på de italienska lag som får fortsätta i Europaspelet. Atalanta i Europa League (1-0 mot Bayer Leverkusen) och Roma i Conference League (1-1 mot Vitesse). Mourinho bjuder också på citat inför helgens derby mot Lazio. ”Jag är glad över att vi är vidare, men jag är inte glad eftersom många måste spela även på söndag. Nu är fokus på derbyt. Vi måste tänka på spelarnas återhämtning medan Sarri kan röka en cigarett”, säger Mourinho.

ANNONS

La Gazzetta dello Sport synar däremot Champions League-fiaskot under rubriken ”Det är ständigt år noll” för italienska lag. Men dagens stora dragplåster är en intervju med Fikayo Tomori. Inte så oväntat ringar Milanbacken in Zlatan Ibrahimovic och hans ”galna mentalitet” som en nyckel i jakten på ligatiteln. ”Sen jag anlände upprepar han ett enda ord för mig: vinna. Att vinna varje situation på träning, i match. Från omklädningsrummet till planen hörs alltid hans röst. Han pushar oss hela tiden och bidrar stort till att vi alltid håller oss fokuserade. Han är den förste att säga till om vi behöver springa mer eller försvara bättre”, säger Tomori. GdS tror för övrigt att Ibrahimovic börjar på bänken igen mot Cagliari i morgon.

Tuttosport ställer frågan, ”Var det bättre med Pirlo?”. Ouch. Tidningen jämför den förre Juventustränarens statistik med Max Allegri, och ber sedan läsarna att välja i en webbomröstning. Där leder för närvarande Pirlo klart, med ungefär tre av fyra röster.

ANNONS

ENGLAND

Daily Star konstaterar att Everton inte bara är på ”cloud nine” (i sjunde himlen) utan på ”Cloud 99”. För det var i den minuten som som Iwobi slog in krislaget Evertons förlösande mål (1-0 mot Newcastle). Det var inte det enda dramat på Goodison. Frank Lampard ska ha brutit handen i firandet och miljöaktivister slog på nytt till med att binda fast sig vid en stolpe.

Daily Mail följer lika vilt firande i London när ”Happy Hammers” tog sig till kvartsfinal i Europa League efter förlängning (2-0 mot Sevilla). Ukrainaren Jarmolenko blev en matchhjälte med mycket känslor. Nästan lika rörda över Jarmolenko och West Hams triumf tycktes BT Sport-experterna Joe Cole och Carlton Cole vara. ”Om någon i Hollywood skrivit detta manus hade hen blivit utskrattad. Det är bortanför Hollywood. Det är så vackert”, säger Joe Cole. ”Jag finner inte ord. Jag grät nästan. Jag grät inte ens när mina två söner föddes”, säger Carlton Cole (klipp här). Och, jo, båda har spelat i West Ham.

ANNONS

Goal uppmärksammar att det är Deadline Day i kväll för bud på Chelsea. Försäljningen saknar troligen motstycke i idrottens värld. Ett köp väntas gå på drygt två miljarder pund. Det har funnits cirka 200 intressenter. Det finns 27 bud. Tio av dem anses vara tunga nog att övervägas, menar Goal. Både Goal och Daily Mail gör Q & A kring processen. Daily Telegraph går också igenom de främsta buden och understryker att Chelsea har bråttom att få till en försäljning för att komma ur sin krissituation.

Daily Telegraph toppar med ”Southgate: Det var enkelt att att peta Rashford”. Manchester United-stjärnan var ett av de mest uppmärksammade som saknades i förbundskaptenens senaste trupp. Bakgrunden är att Rashford varken fått mycket speltid eller visat form i klubblaget. Under torsdagen kom också uppgifter om att Barcelona förhört sig om 24-åringen. Telegraph drar också på två ”exklusiva” uppgifter. Den ena är att Paul Pogba kommer att låta kontraktet med Man United löpa ut i sommar innan han bestämmer sig om framtiden. Han väntas lämna klubben men alltså inte skriva under något föravtal med någon klubb. Vidare uppger Telegraph att PSG är ute efter Michael Edwards, som lämnar rollen som teknisk direktör i Liverpool efter säsongen.

ANNONS

SPANIEN

Estadio Deportivo, sporttidningen i Sevilla, känner av ”Dubbel bitterhet”. Under samma kväll åkte staden båda lag i Europa League ut. Real Betis efter ett mål i sista förlängningsminuten (1-1 mot Eintracht Frankfurt). Sevilla också efter ett mål långt in förlängning (0-2 mot West Ham). Ludwig Augustinsson fick chansen i Sevillas startelva i Marcos Acuñas frånvaro. Svensken har ofta kritiserats men får nu 7 av 10 i betyg. ”En av de bästa under första halvlek”, skriver ED.

Marca blickar med stor entusiasm fram emot CL-lottningen i dag. Tre spanska klubbar är med, två från Madrid. Benfica är laget ”alla” vill lottas mot. Marca ägnar ett uppslag åt att Real Madrids president Florentino Pérez och vd José Ángel Sánchez ska haft ett möte om laget. Det finns ett stort förtroende för tränare Carlo Ancelotti. Prioritet på transfermarknaden är som väntat Kylian Mbappé, som anses klar, och även Erling Haaland som är ”den stora utmaningen”, enligt rubriken. Det hänger främst på norrmannens egen vilja vilken destinationen blir – Man City eller Real Madrid. På dagordningen fanns också en annan prioriterad spelare: mittfältaren Aurélien Tchouaméni i Monaco. Men försäljningar på spelare Hazard, Mariano, Jovic, Ceballos och/eller Vallejo måste till.

ANNONS

Diario AS blickar också fram emot CL-lottningen men med rubriken ”Bayern är nitlotten”. Tidningen har också uppgifter som fått genomslag i engelska medier. Cristiano Ronaldo uppges helt inställd på att stanna en säsong till under ny tränare i Manchester United. AS påstår också att Unitedledningen ångrar beslutet att ge Ralf Rangnick nycklarna till laget och tvekar om att ge honom den utlovade konsultrollen efter säsongen.

Sport och Mundo Deportivo jublar över Barcelonas avancemang (2-1 mot Galatasaray). Sport med ”Comeback och klara för kvartsfinal”. Mundo Deportivo med ”Reaktion”. Båda tidningarna tycker att Pedri var den som strålade mest. I Sport får han 8 av 10 i betyg. Lägst får Adama Traoré, 4. Utrymme ges också till det blytunga beskedet från Real Sociedad. Lagkaptenen Mikel Oyarzabal har dragit korsbandet och kommer att opereras inom de närmaste veckorna. Säsongen är förstås över, även inledningen av nästa säsong och det finns också en oro att det kan påverka hans medverkan i VM i november.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe gläds med de ”olympiska” lagens framgångar. Olympique Lyonnais, alltså Lyon, är vidare i Europa League (1-1 mot Porto). Olympique de Marseille är vidare i Conference League (2-1 mot Basel). Däremot räckte det inte för Rennes, trots seger (2-1 mot Leicester) och Monaco (1-1 mot Braga). Kylian Mbappé har röstats fram till Månadens spelare för februari av både fans och spelarna i Lique1, meddelar spelarfacket UNFP.

Le Parisien ställer sig frågan, ”Skulle Lionel Messi ha värvats?”. Tidningen skriver, ”Det argentinska geniet fick ett mottagande utan motstycke när han anlände sommaren 2021. Sju månader senare blev han utbuad för sina svaga bidrag. Ändå är resultatet av hans ankomst inte nödvändigtvis negativ”. Trots att den sportsliga succén uteblivit har klubbens image stärkts, attraktion för sponsorer har nått nya höjder och PSG exploderat i sociala medier. Le Parisien påpekar också att Messi bland annat stått för 60 procent av tröjförsäljningen. Nu gäller det att hitta 34-åringens plats i laget. ”Han har inte förlorat sina kvaliteter men de behöver helt klart användas på annat vis”, säger experten och tidigare PSG-spelaren Éric Rabesandratana. Messi har uppgetts fast besluten att fortsätta, och Le Parisien menar att en viktig punk för Pochettino och hans förmodade ersättare i sommar, är hur man handskas med Messis speltid.

ANNONS

RMC Sport har forna storspelaren Nicolas Anelka i studion. Han följer Lionel Messi och Cristian Ronaldo med viss beklagan. ”De borde ha varit smartare och valt mindre svåra utmaningar för att sluta på topp. Det är synd”, säger Anelka.

TYSKLAND

Sky Sport synar uppgifterna om Manchester United och Thomas Tuchel. Jo, Manchester United är intresserad av Chelseatränaren. Klubben har enligt Sky till och med redan gjort en förfrågan. Men, nej, tysken är för närvarande inte intresserad av att byta. Han stormtrivs i Chelsea, han vill stanna där och familjen gillar London.

Bild tittar på priset för Erling Haaland och försöker precisera kostnaderna. 75 miljoner euro i utköpsklausul, plus tio milj euro i bonusar. 50 milj euro till agenten Mino Raiola och 30 milj euro till pappa/rådgivare Alf-Inge Håland. 40 milj euro i årslön. Med ett femårskontrakt ger det en totalkostnad, med allt annat inräknat, på 355 milj euro. Man City ses fortsatt som favorit till Haaland men Real Madrid är med i bilden.

ANNONS

Kicker njuter med Eintracht Frankfurt, som tog sig vidare i Europa League med mål i sista minuten av förlängningen (1-1 mot Real Betis). ”Det är sådan här kvällar man spelar fotboll för”, säger mittfältaren Ansgar Knuff. Tongångarna är andra i Bayer Leverkusen, som blev utslaget (0-1 mot Atalanta). ”Vi är verkligen besvikna, vi kunde gjort mer”, säger backen Jonathan Tah. Bundesliga har utsett Christopher Nkunku (RB Leipzig) till Månadens spelare för februari.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) firar PSV Eindhovens storseger (4-0 mot FCK) med ”De har släppt loss!”. AS jublar också åt att Nederländerna efter åttondelsfinalerna i årets Europaspel behåller den högsta Uefa-koefficienten 17,4. England är tvåa och Frankrike trea. Under betydligt mindre rubriker uppmärksammas Utrechts värvning av Pontus Almqvist. AD menar att den var logisk då Utrecht tappat kraft framåt sedan båda vintervärvningarna Henk Veerman och Naoki Maeda gått sönder.

ANNONS

Tipsbladet (Danmark) uppmärksammar Roony Bardghji, som debuterade från start för FC Köpenhamn i Euopaspelet. Trots storförlust (0-4 mot PSV Eindhoven) får 16-åringen beröm av sin tränare och Tipsbladet har honom som bäst i FCK. Han får fyra bollar av sex möjliga. ”Riktigt bra prestation av Roony Bardghji, som förutom att vara FCK:s yngsta spelare också var den bästa. Var bollstark och kom även till ett par fina chanser i andra halvlek, som han dock inte tog tillvara på. Har en enorm potential och det var imponerande att se hur bollstark han var mot en så svår motståndare. Fortsatte att utmana motståndare fram till han byttes ut. Enda minus är att han inte ger mycket hjälp till defensiven”, skriver tidningen. FCK-målvakten Karl-Johan Johnsson hade ingen stor afton. Han får en boll i betyg.