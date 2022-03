Rooney drömmer om United: "Därför jag blev tränare"

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun går all-in på Wayne Rooney, med ett flertal ”exklusiva” artiklar från ett event i Manchester. Han medger att drömmen är en återkomst i Manchester United. ”Hela anledningen till att jag blev tränare är Manchester United. Jag blev erbjuden en jobbintervju med Everton. Jag vill bil tränare för Manchester United. Jag vet att jag inte är redo ännu men jag måste planera allt för att det en dag ska kunna bli verklighet”, sa Rooney. Tidningen följer också upp raden av Premier League-spelare som fått inbrott. Den senaste i raden som bekräftas i Manchester United är Tahith Chong. Maskerade rånare bröt sig in och rånade honom under knivhot. Incidenten ska ha inträffat i januari. I år har också lagkamraterna Paul Pogba, Jesse Lingard och Victor Nilsson Lindelöf också utsatts för inbrott.

Manchester Evening News har tagit Unitedsupportrarna på pulsen om tränarskiftet. I en omröstning föredrar 64,7 procent Erik Ten Hag som nästa tränare. Thomas Tuchel får 14,2 procent, Diego Simeone 7,1, Mauricio Pochettino 6,3, Luis Enrique 5 och Ralf Rangnick 2,3.

The Guardian uppger att medlemmar av europeiska klubborganisationen (ECA) vill att Uefa inför Champions League-reformer som ger plats för klubbar i turneringen baserat även på historia och inte bara placering. Enligt tidningen innebär förslaget att två lag som inte tagit plats genom ligaspelet men kvalificerat sig för Europa League eller vunnit en inhemsk cup, ska kunna få plats i Champions League baserat på en koefficient över de fem senaste säsongerna.

The Independent summerar Chelseas nyhetssöndag. De fyra utgallrade budgivarna på klubben har fram till den 11 april på sig att putsa på dem. Sedan. Zecira Musovic höll nollan igen när Chelseas damer tog en jätteseger och gick upp i ligaledning (9-0 mot Leicester). Men många ögon var på Man Uniteds damer som drog drygt 20 000 åskådare på sin första match på Old Trafford (3-1 mot Everton).

Daily Mirror följer som de flesta tidningar upp svaret från förbundskapten Gareth Southgate om Harry Kane. Anfallaren har 49 mål i landslaget och närmar sig Wayne Rooneys rekord på 53. Tidningarna spekulerar i att Kane kan slå målrekordet inför tomma läktare. På grund av supportrars uppträdande tillåts inte Ungern ha publik mot England den 4 juni och detsamma gäller England hemma mot Italien den 11 juni. ”Det vore ytterst olyckligt”, säger Southgate om teorin och tomma läktare för England, ”Det är en pinsamhet för oss men så är situationen vi befinner oss i. Det vore särskilt sorgligt om det blir matchen som Harry slår rekordet”. England möter på onsdag Elfenbenskusten.

Daily Mail förmedlar tunga besked från Leeds United. Patrick Bamford blir borta minst sex veckor. Anfallaren har förvärrat en fotskada. Mail menar att han därmed riskerar att missa resten av säsongen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport är båda övertygade: förbundskapten Roberto Mancini stannar efter dagar av tvivel. ”Sagan som skrev på Wembley kan inte ha det traumatiska skämtet i Palermo som avslut. Förbundskaptenen är redan i arbete med att skriva ett nytt kapitel”, menar GdS. I Corriere dello Sports tappning handlar det främst om att tidningen tror att förbundsbasen Gravina övertalar Mancini om att forma en ny grupp spelare med slutmål VM 2026. Och så här tänker sig Gazzetta dello Sport morgondagens italienska elva.

Sportitalia hävdar inte bara att Barcelona är intresserad av Robert Lewandowski. Inte bara att polacken är sugen på en flytt till Camp Nou. Sportitalia går ett steg längre och hävdar att det redan finns en principöverenskommelse mellan parterna.

Tuttosport synar 25 spelare som Juventus har spaning på och ringar in en kvartett som anses hetast. Till rubriken ”Se upp för de här fyra” finns bild på Rüdiger, Zaniolo, Emerson och Frattesi. Samtidigt skriver tidningen att Atlético blir allt hetare för Paolo Dybala, som är på väg bort från Juve i sommar. Tuttosport uppmärksammar också Juventus damer som närmar sig ligatiteln efter tung seger (3-1 mot Inter) Linda Sembrant spelade från start, Lina Hurtig och Amanda Nildén gjorde inhopp.

SPANIEN

Marca pratar med spanska profilen Cesc Fabregas men det är bandet som Ligue 1-spelare till Frankrikes guldgosse som är mest intressant. ”Mbappé kan slå rekord i Real Madrid” är precis vad Marca vill höra. Tidningen hävdar även att Barcelona minsann inte förhört sig om Mbappé, trots L’Equipes uppgifter förra veckan.

Diario AS betonar i stället att det blir en hektisk sommar kring anfallare. Mbappé, Lewandowski, Lukaku, Kane, Haaland – alla kan de byta klubb. AS gör också gällande att Lewandowski inte har några som helst planer att lämna Bayern München gratis när kontraktet går ut 2023. Antingen blir det förlängning eller flytt i sommar. Det ligger också i linje med Bayerns önskemål. På förstasidan är det däremot Aurélien Tchouaméni som regerar. Han ses som ”alternativ” för Real Madrid och vill enligt AS (förstås) skriva på för den kungliga huvudstadsklubben. Tidningen pratar med Fridolina Rolfö inför Barcelonas retur mot Real Madrid i Champions League. Rolfö får frågan om hon pratat med Kosovare Asllani, som missade första matchen. ”Ja, jag pratade med henne, och jag var väldigt ledsen att hon inte kunde vara med. Jag hoppas hon kan spela i returen, för det kommer att bli en historisk match”, säger Rolfö. Matchen spelas på onsdag och drygt 90 000 biljetter är sålda till Camp Nou, ett rekord för damlag. ”Jag har upplevt något liknande med landslaget och det är ögonblick man aldrig glömmer”. Barça vann första matchen i Madrid med 3-1.

Sport och Mundo Deportivo drar båda stort på uppgiften att Barcelona är överens med Raphinha. MD påpekar att ”köpet av honom hänger på Ousmane Dembélés och Adama Traorés framtid, samt på Erling Haalands möjliga ankomst”. Både MD och Diario Vasco uppmärksammar – men varken dementerar eller bekräftar – Daily Mirrors uppgifter i söndags om att Real Sociedad är intresserad av Edison Cavani som möjlig ersättare om Alexander Isak säljs.

FRANKRIKE

L’Equipe följer upp Kylian Mbappés avhopp från en sponsorträff i förra veckan. Bakgrunden är en konflikt med förbundet om bildrättigheter. L’Equipe pratar nu med Delphine Verheyden, Mbappés juridiks ombud. ”Det är viktigt att spelarna är i harmoni med den reklam de medverkar i”, säger Verheyden, som betonat att Mbappé inte revolterat mot landslaget utan bara satt ner foten i en angelägen fråga. Även landslagets replikatröjor ser hon som en fråga att lyfta. ”Om man sätter namnet på en spelare på en tröja bör han få en ersättning. Sedan är det fritt fram för var och en om man vill behålla pengarna eller låta den gynna fotbollens gräsrötter. Det är i sådana frågor Kylian vill ha ett inflytande i kring vad han genererar”, säger Verheyden.

Le Parisien har nu bekräftelse från PSG om att målvakten Keylor Navas verkligen gett plats åt 30 ukrainska flyktingar i sitt hem. RMC Sport var först ut med uppgifterna under söndagen.

RMC Sport fångar upp det galna trycket efter biljetter i Algeriet. Tusentals köade redan tidigt på söndag morgon i Blida – se klipp här – efter dyrgriparna till VM-kvalavgörandet mot Kamerun på tisdag (Algeriet vann 1-0 i första mötet på bortaplan). Arenan har plats för 35 000 åskådare.

Foot Mercato påpekar att Real Madrid, PSG och Liverpool är högst intresserade av Aurélien Tchouameni. Även Chelsea har en längre tid följd den franske landslagsmittfältaren, men har händerna bakbundna under rådande sanktioner. Monaco vill inte sälja 22-åringen för mindre än 50 miljoner euro. Transferspecialisten Fabrizio Romano nämner även att Tchouamenis agent understrukit att det för närvarande inte finns avtal med någon klubb.

TYSKLAND

Bild spekulerar i att Timo Werner behöver lämna Chelsea för att säkra en VM-plats i det tyska landslaget. Tidningen menar att förbundskapten Julian Draxler satt försiktig press på Werner och Julian Draxler med uttalande om att bänkade spelare ”behöver ta ansvar över vad som är bäst för deras framtid”. Werner, som medgett att det funkar bättre i landslag än klubblag, kan också förlora anfallsplatsen till Kai Havertz – precis som i klubblaget. Enligt Kicker väntas dock båda spelarna starta på tisdag mot Nederländerna – se väntad startelva här. Draxler säger om sin situation i PSG: ”Jag behöver spela mer med tanke på VM. Vi får se vad som händer i sommar”. Zlatan Ibrahimovic pratade med tidningen under söndagen. Han förklarade då bland annat varför han aldrig vunnit Ballon d’Or. ”Det är politiska priser. De vill ha en ’Mr Perfect’. Om du pratar och säger var du tycker kan du inte vinna dem. Det är lättare att ge dem till Mr Nice Guy. Det förändrar inget för mig. Det gör mig varken till en bättre eller sämre spelare”, säger Ibrahimovic.

Sky Sport uppmärksammar att en åskådare greps för att ha gjort en nazihälsning under Tysklands match mot Israel i lördags. Sedan synar Sky Sport Bayer Leverkusens skadeproblem. Först gick supertalangen Florian Wirtz korsband (han opererades i helgen). Nu har franska U21-landslagsmannen Amine Adli skadat låret och missar resten av säsongen. Dessutom finns tunga namn som Patrik Schick, Jeremie Frimpong och Timothy Fosu-Mensah på skadelistan.

#CanMNT icon @AlphonsoDavies REACTS to WORLD CUP QUALIFICATION ✅🍁 Like all of us right now, Alphonso Davies is in tears 😭😭😭 Join our post-game celebrations, LIVE 🔴https://t.co/NHgvgkyhxj pic.twitter.com/1fIikH2Z17 — OneSoccer (@onesoccer) March 27, 2022

ÖVRIGT

Przeglad Sportowy (Polen) flikar in sitt måndagsmagasin på förstasidan. Den har rubriken ”Blir det smärta eller glädje?”, med bild på Robert Lewandowski och Zlatan Ibrahimovic. TVP Sport noterar belåtet att Robert Lewandowski och Kamil Glik var tillbaka i träning i går. Kommentatorsprofilen Mateusz Borek har med båda i startelvan: Szczesny – Cash, Glik, Bednarek, Bereszynski – Bielik, Goralski, Moder, Zielinski, Szymanski – Lewandowski.

The Globe and Mail (Kanada) firar Kanadas VM-plats (4-0 mot Jamaica). Den första på 36 år. Det gjorde också Alphonso Davies, även om han inte kunde medverka (han väntas tillbaka i april). Bayern München-stjärnan var i tårar och hans klipp från slutsignalen har blivit viral (se ovan). I en krönika menar The Globe and Mail att herrlandslagets framgång ”gjort soccer till en nationalsport”.