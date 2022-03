Laporta tror inte på Haaland – dörren öppen för Salah och Lewandowski

Headlines Blogg

SPANIEN

Rac1 följer upp Joan Laportas många utspel. Barcelonas president sa att två spelare redan är säkrade till sommaren, av allt att döma Andreas Christensen och Franck Kessié. Han sa också att en återkomst för Lionel Messi inte är sannolik. Laporta får även frågan om Kylian Mbappé och Erling Haaland. ”Med de villkor jag fått berättade för mig så skulle jag inte göra det även om jag kunde”. Däremot bekräftar han att Barça skulle vara intresserad av ett byte Adama Traoré/Trincão och att han gillar Atléticos João Félix och medger förhandlingar om Leeds Raphinha. Och Mohamed Salah och Robert Lewandowski? ”Stora spelare. Alla stora spelare vill komma till Barça. Men jag kan inte säga mer om det. Jag vill inte försvåra någonting”.

Sport har sin syn klar: ”Laport öppnar dörren för Lewandowski och Salah men stänger den nästan för Haaland”. På förstasidan rapporterar tidningen om ett annat ”nyförvärv”: Ansu Fati. 19-åringen var på måndagen tillbaka i träning efter drygt två månaders frånvaro. Han väntas spelklar om två-tre veckor.

Mundo Deportivo väljer ytterligare en annan spelare med Barça-koppling. ”Ja och ja” står för att Barcelona vill ha Cesar Azpilicueta och för att Chelseabacken vill till Barcelona. Den spanska klubben är även beredd att förhandla med Chelsea, som kan utlösa en option på en kontraktsförlängning på ett år.

Sphera Sport har dagens mest eleganta förstasida. Ett axplock av VM-natione presenterade som bekräftade flygavgångar, några som sista utrop eller försenade – och så Italien – bara Italien – som inställd.

Marca har ett helt annat fokus. ”Jättedödarna hotar CR7”. Nordmakedonien siktar efter Italientriumfen på en ny skräll, den här gången mot Portugal. En VM-plats hägrar. Spaniens förbundskapten Luis Enrique har upprepade gånger kopplats ihop med Manchester United. Klubben kan glömma honom till sommaren. ”Jag kommer att vara med Spanien i Qatar. Om det finns några tvivel? Behöver jag upprepa mig. Det finns inget jobb som gör mig mer upprymd än att få leda Spanien i VM”, säger Luis Enrique. Spanien möter Island i kväll, med denna förmodade elva från Diario AS.

ENGLAND

The Times speglar dagens största tidningsnyheter: Will Smiths örfil på Oscarsgalan och den påstådda förgiftningen av Chelseaägaren Roman Abramovitj under fredsdiskussioner i Ukraina. Så ser det ut i de flesta tidningar. De flesta av dem toppar också sporten med ”Ten Hag varnad att ta jobbet i United”. Frispråkige Louis Van Gaal tycker landsmannen ska ge ”kommersiella” Manchester United tumme ner. Times upplyser också om att Elfenbenskusten försöker locka till sig Marc Guehi, som nyss kallats upp till engelska landslaget. De båda nationerna möts i kväll på Wembley. En annan notis är att Brentford har för avsikt att förlänga korttidskontraktet med Christian Eriksen. Londonklubbens enda oro är om en av topp-sex-klubbarna skulle närma sig.

Daily Mail kör samma variant: Will Smith och Roman Abramovitj på förstasidan. Van Gaal/Ten Hag på sportettan. Sedan har tidningen uppgiften att det är aktuell att Premier League-domare börjar träna med klubbar. På så sätt kan de lära spelarna bättre. Initiativet kommer från Man Uniteds interimtränaren Ralf Rangnick och ska diskuteras av domarorganisationen PGMOL.

The Guardian skriver att biljetterna till damernas EM i sommar sålt som smör i solsken. Finalbiljetterna till Wembley sålde slut direkt när de släpptes på måndagen. Även en av Englands gruppspelsmatcher i Southampton är slutsåld. Totalt har 350 000 biljetter sålts – det är redan mer än under EM i Nederländerna 2017, då 240 045 biljetter såldes. Det är 100 dagar kvar till EM börjar.

The Sun ger helt oproportionerligt stort utrymme åt att England tränar straffar inför VM. Sedan tar tidningen en svängom i transferkarusellen med uppgiften att Newcastle är ute efter Ismaila Sarr i Watford. Tidningen spekulerar i en affär för 35 miljoner pund. Även Liverpool har scoutat den 24-åriga yttern.

ESPN kom under måndagen med uppgiften att Manchester United inte bara är på väg att förlänga med Bruno Fernandes, utan också med Luke Shaw och Marcus Rashford.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med ”Farväl San Siro”, om att Milan och Inter är beredda att bygga ett nytt hem långt bortanför nuvarande arena. Projektet med en ny arena nära den gamla har gått i stå när byråkratins kvarnar mal långsamt, långsamt. Gamla stortränaren Fabio Capello är intervjuad om titelstriden i Serie A. Han ser en kamp mellan Milan, Inter, Napoli och Juventus. Capello får frågan om nyckelspelare i kampen. ”Osimhen, Vlahovic, Leão om han är på topp och Dzeko för att med ökad rytm kan han med sin klass göra skillnad”, säger Capello. Hans gamla adept Zlatan Ibrahimovic. lyser med sin frånvaro i svaret. Annat som väcker uppmärksamhet: Mario Balotellis nya ansiktstatueringar och Genoaspelaren Manolo Portanova som i juni ska ställas till svars för påstådda sexuella övergrepp. Utrymme ges också åt Inters Curva Nord som låtit meddela att den bojkottar toppmötet med Juventus, utan att precisera skälen.

Corriere dello Sport och Tuttosport förmedlar liknande budskap. Roberto Mancini bekräftar att han stannar efter VM-kvalfiaskot. Nu blir det omstart med sikte på VM 2026. I kväll skrivs första raderna i det nya kapitlet. Vänskapsatch mot Turkiet. Förmodade laget (4-3-3): Donnarumma – De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi – Pessina, Cristante, Tonali – Zaniolo, Scamacca, Raspadori.

FRANKRIKE

L’Equipe låter fyra välkända spelare täcka förstasidan till rubriken ”Bara två blir kvar”. Det är finaler i VM-playoff. Det är Robert Lewandoski eller Zlatan Ibrahimovic (Polen-Sverige). Det är Sadio Mané eller Mohamed Salah (Senegal-Egypten). Om svensken skriver L’Equipe bland annat att ”det är en stjärna som det fortfarande pratas mycket om men som syns allt mer sällan på planen”. Samtidigt uppmärksammar tidningen hans papparoll i både Milan och landslaget. Frankrike spelar också i kväll, men bara en vänskapsmatch mot Sydafrika. Förmodad startelva: Maignan – Saliba, Varane, Kimpembe – Clauss, Kanté, Rabiot, Digne – Giroud, Griezmann, Mbappé. RMC Sport har samma lag förutom Nknunku i stället för Giroud.

Foot Mercato skriver att Manchester United nyligen haft ett möte med Mauricio Pochettino, och hänvisar till källor nära den engelska klubbens källor. United har tidigare uppgetts ha intervjuat Ajax-tränaren Erik Ten Hag.

RMC Sport uppger att en lång rad klubbar visat intresse för Rennes tränare Bruno Genesio ”de senaste veckorna”: Tottenham, Everton, Wolves, Valencia, Real Sociedad samt Al-Hilal i Saudiarabien. Rennes ligger på tredje plats i ligan.

TYSKLAND

Sport1 följer upp de återkommande ryktena om Timo Werners framtid. Enligt tv-kanalen planerar Chelseaanfallaren och hans agent Volker Struth för en flytt. Struth är i kontakt med flertalet klubbar, bland annat Dortmund. Men i Dortmunds fall är Karim Adeyemi prioritet nummer ett och Werners lön ett hinder. Chelsea kommer inte att stå i vägen om ett bud på uppemot 40 miljoner euro når klubben, skriver Sport1. Men några affärer är inte aktuella förrän Londonklubben har ny ägare.

Sky Sport breddar bilden kring Bayern Münchens intresse för Christopher Nkunku. Jo, Bayern är intresserad, men RB Leipzig-anfallaren är för närvarande för dyr (60-70 milj euro) och Bayern skulle sannolikt få betala mer än andra klubbar då det är en rival i samma liga. Intresse för Nkunku finns både i Spanien och England. Sky Sport uppger vidare att Thilo Kehrer inte kommer att förlänga med PSG och planerar att lämna klubben på en fri transfer 2023.

Bild skriver att Real Madrid har Jude Bellingham på radarn men vill ha honom först 2023. Tidningen presenterar också förmodade startelvor Nederländerna-Tyskland, se här.

Kicker upplyser om att Dortmund för första gången på 763 dagar får spela inför fullt hus. De 81 365 biljetterna till matchen mot RB Leipzig på lördag är sålda. Pandemin har i över två år satt stopp för fulla läktare.

ÖVRIGT

Przeglad Sportowy (Polen) bygger förstasidan som en Ikea-manual. På manualsidan kan man läsa att Polen till sitt förfogande har bland annat tio vanliga pjäser och en stor pjäs (Lewandowski) – alla också med 2-3-matchen i EM i färskt minne. I går gjordes en annan liknelse i tidningen med ett svenskt varumärke. ”Våra rivaler är symbolen för allt svenskt. Solida, starka, varaktiga, motståndskraftiga, enkelt konstruerade men mycket användbara, som en Volvo”, lät den beskrivningen. I dagens tidning finns också en intervju med Tomas Brolin. En trolig startelva plockas också ut: Szczesny – Bielik, Glik, Bednarek – Cash, Moder, Krychowiak, Puchacz (Reca) – Zielinski, Lewandowski, Szymanski.