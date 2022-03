De Gea förbannad över petning – slut i landslaget?

Headlines Blogg

SPANIEN

Diario AS letar runt med strålkastarljuset bland unga stjärnor och landar på ”Bellingham 2023”. Real Madrid har redan tidigare uppgetts intresserad av den engelske landslagsmittfältaren i Dortmund. Enligt AS planerar Real Madrid för honom nästa sommar, när Luka Modric lämnar. I den senaste Spanientruppen saknades David De Gea. Man United-målvakten är upprörd över petningen, skriver AS med hänvisning till källor nära De Gea. Förbundskapten Luis Enrique ska ha ringt De Gea och förklarat att han vill testa unga målvakter, men förklaringen ska inte ha fallit i god jord hos De Gea. AS skriver också, ”Det är svårt att se honom återvända till landslaget”. Unai Simón är tydlig förstemålvakt. Sedan finns Robert Sánchez. Därefter kan även David Raya, Kepa Arrziabalaga och Sergio Rico ta upp kampen om den kvarvarande VM-platsen, menar AS.

Mundo Deportivo och Sport är helt hänförda. ”91 553 – världsrekord för Barça”, har MD. ”Historiskt – rekord och målfest”, har Sport. Tidningarna ger hela förstasidorna till Barças kvartsfinaltriumf (5-2 mot Real Madrid) inför den högsta publiksiffran någonsin på en dammatch. MD noterar även att inte ens herrarna dragit en större publik denna säsong. Sports krönikör Lluís Mascaró skriver, ”De förtjänar att Camp Nou öppnar sina dörrar för dem varje vecka. Gårdagens evenemang får inte bli en isolerad händelse. Det måste bli ett första steg till en normalitet som Barças damer förtjänar”. Även CL-semifinalen, mot Arsenal eller Wolfsburg, kommer att spelas på Camp Nou. Fridolina Rolfö gjorde inget mål för Barça men får ändå 8 av 10 i betyg för sin insats. Bara Mapi León och Aitana Bonmatí får högre (9).

Marca visar att det knappast var en lokal företeelse. Även Spaniens största sporttidning ger hela förstasidan åt publikrekordet på Camp Nou. Tidningen uppmärksammar också Sergio Busquets intervju i Rac1. Om en comeback för Messi i Barça: ”Ja, jag skulle vilja att Leo återvände men jag vet att det är svårt”. Om tiden innan Xavi: ”Det har inte gått så bra. Tränare har kommit med sina idéer, andra idéer. Xavi är en fortsättning på de tränare han har haft, Pep Guardiola, Luis Enrique”. Om kontraktsdiskussioner med Gavi och Araujo: “Den som lämnar kommer att ångra sig”.

ENGLAND

Daily Mirror följer som de flesta tidningar upp visslingarna mot Harry Maguire. Han får full backning av förbundskapten Gareth Southgate men inga garantier om en plats i startelvan inför VM i Qatar. ”Ja, Harry har varit i startelvan i turneringarna och har mitt fulla stöd. Samtidigt kommer jag inte i mars att säga till någon att de är garanterad en startplats i VM-laget”, understryker Southgate.

Daily Telegraph krokar i med en artikel om ”Fyra skäl till att fansen buar åt Harry Maguire” och en krönika av expertprofilen Jamie Carragher, ”Harry Maguire slåss för sin framtid i United”. Det finns mer United. Telegraph skriver att klubbens förhoppningar om att värva Darwin Nunes hänger på om klubben tar en Champions League-plats. Den heta Benficanfallaren är enligt Telegraph i dagsläget närmast en flytt till Atlético. Prislappen lär vara cirka 60 miljoner pund.

ESPN hävdar, med hänvisning till sina källor, att Manchester United förbereder ett bud till Tottenham på Harry Kane som inkluderar Anthony Martial. Tottenham uppges värdera Kane till 100 miljoner pund. Londonklubben har tidigare visat intresse för Martial, även om fransmannen enligt ESPN föredrar en flytt till Spanien eller Italien. För närvarande är Martial utlånad till Sevilla, där han inte gjort succé.

The Guardian-frilansaren och transfergurun Fabrizio Romano utropade på torsdag morgon sitt välbekanta ”Here we go” för Bruno Fernandes. Portugisen har skrivit nytt kontrakt med Man United till 2027.

The Sun menar att Everton tvingas sälja antingen Richarlison eller Dominic Calvert-Lewin i sommar. Det ses som en följd av att klubben för tredje året i rad redovisade en förlust på över 100 miljoner pund.

The Times skriver att Premier League gör en u-sväng om antalet avbytare. Fem avbytare kommer att tillåtas från och med nästa säsong. Ett beslut väntas klubbas igenom vid ett Premier League-möte i dag.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport klär Tonali i kavaj och fluga som en tongivande Milanspelare. Frågan är vad Zlatan Ibrahimovic klär sig i för roll efter säsongen. Ämnet är hett. Ett karriäravslut med en titel är fullt möjligt, med både chansen på scudetton (ligaledare) och italienska cupen (semifinal). Både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport påpekar att svensken nyligen sagt att ”Jag slutar inte förrän jag vinner något med Milan”. Det kan få honom att fatta beslutet att stoppa undan fotbollsskorna. GdS påpekar att ”lägga av är något som skrämmer honom men något som nu övervägs”. Tidningen ser en roll som klubbambassadör, en del av Piolis tränarstab eller en plats i klubbledningen som en möjlig fortsättning för 40-åringen. Milan News lägger samtidigt till att Ibrahimovic inte bara får räkna med minskad lön utan också minskad speltid om han ska fortsätta spela i Milan kommande säsong. Och GdS påpekar att i en separat artikel att Milans lag redan är ”de-Zlataniserat”, inte längre beroende av svensken – mycket tack vare den papparoll som han själv tagit på sig och lett laget framåt. GdS tar även upp Gianluigi Donnarummas tunga tid. Han påstås på nytt intresserad av att återvända till Italien, Juventus påstås på nytt intresserad, men lönen är ett problem.

Corriere dello Sport fokuserar på ”Den sista finalen”. Juventus mot Inter. Det sista ligamötet för säsongen mellan klubbar som slåss om titeln. En idé om att Italien kan ta Irans plats i VM har bollats upp, men anses föga troligt.

FRANKRIKE

L’Equipe menar att PSG är ”Vid en vägkorsning”. Det symboliseras av herrarnas och damernas skilda öden i Champions League. Medan herrarna föll tungt så tråcklade sig damerna till semifinal (2-2 mot Bayern München). Till matchens fem floppar räknas Amanda Ilestedt. ”Rätt solid i första mötet, men mindre bekväm i returen trots att Dudek var tillbaka” skriver L’Equipe och ger henne 4 av 10 i betyg. Hanna Glas i Bayern får 6. Medan damerna tar nya steg så måste PSG:s herrar se över det mesta. Förändringar väntas i klubben och även i truppen. L’Equipe nämner ”färre stjärnor, mer kollektiv” som ett ledord, liksom att ”satsa på unga spelare”. Tillbaka till damernas Champions League. Lyon tar emot Juventus. Emma Holmberg väntas sitta på bänken för hemmalaget och Amanda Nildén för bortalaget. Däremot väntas både Lina Hurtig och Linda Sembrant starta för Juve. L’Equipe uppger att Qatar ville ha Kylian Mbappé på plats under VM-lottningen på fredag. Men PSG-anfallaren nobbade med hänvisning till att han inte är lagkapten för världsmästarnationen. Spanska medier missar inte chansen att koppla nobben till dragkampen mellan Qatar/PSG och Real Madrid om Mbappé. Samtidigt meddelade Fifa att drygt 800 000 biljetter har sålts till VM i den första försäljningsfasen.

Le Parisien ger besvärande lite utrymme för PSG-damernas semifinalplats i papperstidningen. En notis. Herrarna, som inte spelar match, får två sidor. Här finns bland annat uppgiften att N’Golo Kanté nobbat en sommarflytt till PSG. Och så en intervju med Ronaldinho. Han får frågan om han förstår att PSG-publiken visslat ut Lionel Messi. ”Nej, det gör jag inte. Om du visslar ut världens bäste, vem ska du då applådera?”, undrar han. Ronaldinho får också den givna frågan om Kylian Mbappé blir kvar i PSG. ”Ja, jag tror att han stannar. Men i fotbollen kan förstås allting ändra sig snabbt”, säger Ronaldinho.

TYSKLAND

Bild låter stjärnexperten Lothar Matthäus ta ut sin tyska VM-elva (i Sky Sport tar han ut en VM-trupp). Den är Neuer – Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum – Gnabry, Goretzka, Kimmich, Müller, Sané – Havertz. På tal om Goretzka. Han finns på bänken när Bayern München möter Freiburg på söndag och väntas få sina första spelminuter under 2022, uppger Kicker. RB Salzburg uppges ha satt en deadline till Dortmund för Karim Adeyemi. Antingen har parterna kommit överens om ett pris för 20-åringen till påsk (15-18 april) eller börjar den österrikiska klubben prata med andra intressenter. RB Salzburg har satt priset till 45 milj euro, vilket Dortmund anser alldeles för högt. Enligt Bild vill Jürgen Klopp gärna ha Adeyemi till Liverpool.

SportBild har lagt ut hela intervjun med Dortmunds vd Hans-Joachim Watzke, som bland annat pratar skillnader i ekonomi. ”Det finns en kristallklar korrelation mellan den finansiella sidan och sportslig framgång. Om ni inte tror det så se på de senaste 20 åren i Paris och Manchester City, före och efter shejkerna gjorde sina investeringar”, påpekar han. Han tar även upp Bayerns dominans i Bundesliga. ”Man måste ha i åtanke att skillnaden i lönekostnader mellan ettan Bayern och tvåan Dortmund troligen är mer än 150 miljoner euro – det är ett större gap än mellan oss och ligajumbon Greuther Fürth”. Watzke tar vidare upp Bundesligas kamp att hålla jämna steg med de andra stora europeiska ligorna bakom superligan Premier League: ”En ligas attraktion bestäms inte längre bara av klubbarna utan av stjärnorna, särskilt bland yngre fans. Så var det inte förut. De (fansen) följer med sin stjärna till nästa klubb. Det fanns inte tidigare. Då var barnen livslånga fans till sin klubb. Man kan tycka det är sorgligt men det är en samhällelig utveckling. Att tappa stjärnor är ett stort hot mot Bundesliga”.