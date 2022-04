Zlatans skämtsamma flört: ”Ajax, varför inte?”.

Headlines Blogg

De Telegraaf (Nederländerna) uppmärksammar att Zlatan Ibrahimovic medverkade i HLF8. Där fick han frågan om han kan tänka sig att återvända till Ajax. Han skämtade till svar, ”Jag tror inte jag är tillräckligt bra som spelare längre, men varför inte?”. Om tiden i Amsterdamklubben: ”Ajax formade mig till den jag är. De visade mig världen och det har haft stor påverkan”. Om livet som 40-årig fotbollsspelare: ”De första fem-tio minuterna när jag vaknar är alltid tuffa. Jag har märkt att det alltid tar några minuter innan jag kan gå upp. Smärtan försvinner inte efter att man är 30”.

A Bola (Portugal) följer upp intresset för Darwin Núñez. Daily Telegraph skrev i går om Manchester Uniteds jakt. A Bola menar att sex klubbar är ute efter honom. Förutom United vill även Arsenal, West Ham, Tottenham, Milan och Inter ha den 22-årige anfallaren. Benfica vill ha minst 60 miljoner euro i utbyte.

Sport-Express (Ryssland) och Tass rapporterar om framgång på Fifa-kongressen trots de pågående sanktionerna. En stor rubrik är nämligen att ryska blivit officiellt Fifa-språk. Det röstades igenom under gårdagen. Sedan tidigare var engelska, spanska, franska och tyska officiella språk (men märkligt nog inte exempelvis arabiska). En form av propagandaseger med andra ord.

ENGLAND

The Sun nynnar på refrängen till en gammal Fairground Attraction-hit i en landslagsversion, ”We’ve got to beeee perfect”. Det är nämligen budskapet från förbundskapten Gareth Southgate inför VM. Han tror att England kan vinna VM men ”Vi har sagt till laget denna vecka att ‘om vi kan gå till semifinal så kan vi nå final, och det gjorde vi. Och om vi kan gå till final kan vi vinna’ Så är det. Men att göra det är otroligt svårt, vi måste vara närmast perfekta” – och där är rubriken. I dag är det VM-lottning – här är seedningsgrupperna.

Daily Mail fyller efter Southagtes ord lungorna med nationalistisk yra och ropar ut ”Vi kan vinna det!”, VM alltså. En lite röd exklusiv-stämpel smyger sig in på budgivningen på Chelsea. Todd Boehly, en av de fyra kvarvarande budgivarna, är minsann andelsägare i ett spelbolag som verkar i RYSSLAND. De andra tre kvarvarande buden har också fått sina namn doppade i smuts. Familjen Ricketts dras sedan tidigare med en islamofobistämpel som lett till supporterprotester. På torsdagen anklagades Stephen Pagliuca i parlamentet för ”vidriga, korrupta affärsmetoder”. Och Martin Broughton har pekats ut för affärer med Burmas militär. Lycka till med att hitta fläckfria miljardärer.

Daily Telegraph hävdar att Erik Ten Hag är ”klar favorit” i kampen om tränarposten i Manchester United. Old Trafford-klubben ska nyligen också ha pratat med Mauricio Pochettino som ses som enda kvarvarande utmanare.

Football Insider hävdar, med hänvisning till sina källor, att Manchester United förväntar sig att Cristiano Ronaldo lämnar klubben i sommar. Portugisen har kontrakt ytterligare en säsong.

The Times viker utrymme för en listning av hur mycket Premier League-klubbarna betalat ut i agentarvoden (feb 2021-januari 2022). I topp är Manchester City med 35 046 600 pund. Det är drygt 430 milj kr. Lokalrivalen United är tvåa med 29 036 100 pund. Sist är Brentford med 3 499 290. Totalt betalade PL-klubbarna 272 miljoner pund till agenter och mellanhänder, motsvarande nästan 3,4 miljarder kr.

The Guardian uppmärksammar Arsenal Champions League-sorti (0-2 mot Wolfsburg) med rubriken ”Europavånda”. Arsenaltränaren Jonas Eidevall: ”Vi träffade ribba och stolpe, det gick inte vår väg”. Stina Blackstenius spelade hela matchen för Arsenal, Rebecka Blomqvist gjord ett kort inhopp för Wolfsburg.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sätter allt ljus på Antonio Conte som vunnit Panchina d’oro (Guldbänken) som bästa tränare för 2020/2021. Det är fjärde gången som Serie A-kollegor röstar fram honom till priset. GdS menar att Tottenhamtränaren behövs i Italien (men var?) för att ge calcion en ny skjuts. Zlatan Ibrahimovic vann ligan med Milan 2011 och kan göra det i år igen. Det skulle ge honom plats i en särskild hall of fame, påpekar GdS. Han kan bli den blott åttonde Milanspelaren och den första utländska att vinna scudetton med klubben med mer än ett decennium mellan första och sista titel. De sju som gjort det tidigare är, i bokstavsordning, Abbiati, Ambrosini, Baresi, Costacurta, Donadoni, Paolo Maldini och Rivera. Damfotbollen kommer nästan uteslutande i notisform i Gazzetta dello Sport. Men i dag får den en helsida efter Juves Champions League-kvartsfinal (0-2 mot Lyon). Här finns till och med spelarbetyg. Lina Hurtig får 5,5 av 10 och Linda Sembrant 5. Juve-betygen ligger alla mellan 5-7.

Tuttosport har också med Antonio Conte på förstasidan men av helt andra skäl än Gazzetta dello Sport. ”Conte pressar Dybala mot Inter”, står för att Tottenham är ute efter Lautaro Martínez, vilket i sin tur ger Inter fritt fram att värva Paolo Dybala.

La Repubblica noterar att det inte bara är Juventus-Inter (41 000) som är på väg mot lapp i luckan i helgen, den första med fulla läktare tillåtna i Serie A igen. Milan-Bologna har sålt över 60 000 biljetter (80 000), Atalanta-Napoli har sålt 16 000 (20 000).

SPANIEN

Sport går all-in på Barcelonas Spotify-avtal. ”435 miljoner”. Så mycket kommer den svenska musiktjänsten att totalt betala för tröjreklam och arenanamn. Sistnämnda sträcker sig nämligen enligt både Sports och Rac1:s uppgifter över hela tolv år. Sport presenterar de uppdaterade siffrorna. Tröjor 240 milj euro (fyra år), träningskläder 15 milj (tre år), arena 180 milj (tolv år). Men tidningen spekulerar i att Spotify kan förlänga tröjavtal i paritet med arenan och totalsumman stiga till 960 milj euro. Krönikören Lluís Mascaró tycker, inte oväntat, att ”Barça-Spotify är ett perfekt äktenskap”.

Marca har som huvudnyhet att ”Vinícius pass är klart”. Den långa processen är klar, brasilianaren har snart dubbelt medborgarskap. Det är viktigt för Real Madrids planering, då en plats för icke-EU-medborgare frigörs. La Liga tillåter tre icke-EU-spelare i matchtruppen. Vinícius har tillsammans med Rodrygo och Militão fyllt de platserna. Och på tal om Vinicius. Real Madrid är på väg att låna in Vinicius Tobias från Sjachtar. Enligt AS är det redan klart, med en köpoption på tio miljoner euro. Den 18-årige högerbacken förstärker ungdomslaget men ska också träna med a-laget.

Diario AS skrev i går om att Real Madrid vill ha Jude Bellingham 2023. Nu har tidningen att Barcelona vill ha en annan ung stjärna från Bundesliga 2023: Dani Olmo. Enligt AS kräver RB Leipzig för närvarande 60 miljoner euro för 23-åringen. För mycket, tycker Barça, som vill avvakta till nästa sommar. Då är det bara ett år kvar på kontraktet och priset lägret.

Mundo Deportivo har i utbudet en artikel om Alexander Isak, som ”behöver resa på sig” efter VM-missen. Tidningen påpekar sedan att en Europaspel är nödvändigt för Real Sociedad kommande säsong för att locka Isak till att stanna. Samtidigt skriver tidningen att engelska klubbar hovrar men att Real Sociedad fortfarande pekar på utköpsklausulen på 90 miljoner euro, vilken är långt över spelarens värde.

FRANKRIKE

L’Equipe låter fotbollsdamerna ta över förstasidan. ”Vi är i final” kommer med bild på PSG och Lyon. Någon av dem är det. För Lyon vann i går (3-1 mot Juventus) och möter sin ligarival i Champions League-semifinal. ”Det är väldigt positivt för fransk fotboll”, säger Lyonstjärnan Ada Hegerberg. Juves Lina Hurtig pekas ut som en av matchens fyra floppar. Hon missade en stor chans och var sedan ”knappt synlig”, skriver L’Equipe och ger henne 3 av 10 i betyg. Linda Sembrant, som också spelade från start, får 4. Emma Holmberg satt på bänken för Lyon. 20 017 såg matchen. Tidningen noterar även att Algeriet kräver omspel av playoffmatchen mot Kamerun. Det algeriska förbundet menar att resultatet var ”förvrängt” på grund av en ”skandalös domarinsats”. Under matchen, som Kamerun vann med 2-1, dömdes två algeriska mål bort av VAR.

Le Parisien skriver om Kylian Mbappés reaktion på Twitter mot ett plumpt skämt från ett spelbolag. Till en bild på en man med rumpan bar skriver spelbolaget att det är Kylians pappa som firar hans mål. Mbappé svarar: ”Faran med spel på nätet…att sakna gränser. Lite respekt, tack” och en arg emoji. Svaret kan också ses i kontexten av att Mbappé nyligen bojkottade en sponsorträff med landslaget med bland annat ett spelbolag. ”Mbappé gillar inte att hans ansikte förknippas med den här typen av sajter, som enligt honom representerar ett missbruk bland låginkomstagare, särskilt unga människor”, skriver Le Parisien.

TYSKLAND

Sky Sport avslöjade på onsdagen mötet mellan Barcelona och Antonio Rüdigers representanter. Uppföljningen är att klubben slåss med ​​PSG, Real Madrid och Juventus om Chelseabackens namnteckning. Bayern München är borta ur bilden. Om allt detta håller även transferexperten Fabrizio Romano med. Enligt spanska uppgifter var det Rüdiger själv som bad om mötet med Barça efter att ha sett utskåpningen av Real Madrid på Bernabéu, men Barça erbjuder lägre lön än de andra jättarna. Daily Telegraph, liksom Sky, påpekar att Barça passar på att slå till mot Chelsea som utan ägare och med sanktioner är i en svag position. Telegraph beskriver det som att Barça ”plundrar” Chelsea. Barça uppvaktar även Cesar Azpilicueta och tycks redan ha gjort klart med Andreas Christensen. Liksom Rüdiger är det spelare på fri transfer.

Wolfsburger Allgemeine är inte ovan att skriva om framgångar för Wolfsburgs damlag. Men krönikören Andreas Pahlman menar att ”laget har trätt in i en ny dimension” efter gårdagens kvartsfinaltriumf (2-0 mot Arsenal). Liksom i Barcelona, fast i en lägre dimension, pekar även Pahlman bland annat på publiksiffran, drygt 10 000 åskådare. Just Barcelona heter också Wolfsburg motståndare i semifinalen. Det blir ännu ett svenskmöte, Fridolina Rolfö mot Rebecka Blomqvist, som var jublande efter avancemanget. ”Det känns helt fantastiskt”, sa Blomqvist till Fotbollskanalen.