Tränaren: "Hoppas Isak är arg"

Marca har inför Real Sociedads match mot Espanyol i kväll hemmalagets brist på mål i fokus. Alexander Isak är inte oväntat på bild till artikeln i papperstidningen. ”Det är brådskande att anfallare som haft svårt att göra mål bryter sina sviter, som Alex Isak som inte gjort mål i ligan under 2022”, påpekar Marca. Real Sociedads tränare Imanol Alguacil hoppas ha retat Isak till stordåd. ”Han (Isak) kommer att vara arg och vilja visa vilken bra spelare han är, och att förra säsongen inte var någon slump. Landslaget har säkert påverkat honom, men här hoppas jag han är upprörd över att han inte fick starta förra matchen, det är vad jag önskar. Jag hoppas han är arg och kommer ut med samma vilja som när han kom in på slutet mot Sevilla”, säger han. Isak väntas starta i dag.

Sport hyllar honom med ”Pedri, Pedri, Pedri”. Mundo Deportivo med ”MVPedri”. Han blev Barcelonas matchjälte i går (1-0 mot Sevilla) och MD kallar honom för ”Camp Nous nya trollkarl”. Men han är inte ensam. Krönikören Lluís Mascaró tycker att ”Detta Barça förtjänar att slåss om ligatiteln”, även om steget upp till Real Madrid ses som för stort. MD uppmärksammar även att sportchefen Mateu Alemany öppnar för att Ousmane Dembélé kan stanna i Barça. ”Om han anpassar sig till våra villkor kan han fortsätta här”. I går fick Dembélé en stående ovation när han lämnade planen. I februari möttes han av visslingar, sedan han inte velat förlänga. Barça presenterade under söndagen också avtalet med med svenska musiktjänsten Spotify som president Joan Laporta kallar för ”ett av de bästa sponsoravtalen i världen”. Barça bekräftade i samma veva att loggan på tröjan kan ändras två gånger per säsong i Uefa-turneringar och tre i ligan. Det kan öppna för att ha olika artister eller plattor på tröjan. ”Vår intention är inte att byta många gånger”, påpekar dock vicepresident Juli Guiu.

El Correo noterar att John Guidetti saknades även på Alavés träning under söndagen. Svensken lämnades utanför matchtruppen i lördags, skriver tidningen, och nämner ingen skada. AIK misslyckades med en värvning av Guidetti innan det svenska fönstret stängde förra veckan. Kontraktet går ut i sommar.

ENGLAND

Daily Mirror tar i från tårna. ”It’s HARadona”. Det står för Harry Kane. Jo, faktiskt. Allt är David Ginolas ”fel”. Efter Tottenhams storseger (5-1 mot Newcastle) satt fransmannen i Sky Sports studio och hyllade anfallaren, ”Den nye playmakern i Spurs är Harry Kane. Jag sa det, Harry Kane, playmakern, nummer 10, han är som Maradona. Det är den nye Harry Kane”. Tränare Antonio Conte nöjde med att kalla Kanes insats för ”häpnadsväckande”. Dejan Kulusevski var inte heller så pjåkig. Passningen till Son Heung–mins 3-0-mål var svenskens totalt femte målpass sedan flytten i januari. Kulusevski har nu lika många som idolen Zlatan Ibrahimovic under sin tid i Manchester United.

Daily Mail ger Kulusevski 8 av 10 i betyg. Bara Haradona får högre, 8,5. Tidningen toppar sporten med ”Contes dröm” – att Tottenham nu på allvar slåss om en Champions League-plats. ”Vi har åtta finaler nu. Poängen kommer att vara viktiga i varje match för att kunna drömma om att hamna på en Champions League-plats”, säger han. I nuläget tycks det bli en fajt mellan tre Londonrivaler om två platser: Chelsea, Tottenham och Arsenal. Det är inte var dag som en svensk vinner Papa John’s Trophy på Wembley men det gjorde målvakten Viktor Johansson med Rotherham (4-2 mot Sutton United) inför 30 000 åskådare.

Daily Telegraph ger Manchester Uniteds tränare Ralf Rangnick störst rubrik: ”Det kommer att ta över ett år att få United ur krisen”. Tysken menar att det kan ta tre transferfönster att få rätsida på truppen. ”Vad vi behöver? Truppen saknar inte tekniska spelare men kan behöva mer fysik”, säger Rangnick. Det blir stor rubrik i åtskilliga tabloider, som Daily Star med ”You big softies”. Telegraph doppar tårna i transfervatten med att Kalvin Phillips är Steven Gerrards prioritet nummer ett till Aston Villa i sommar. Leeds väntas kräva 60 miljoner pund för den defensiva mittfältaren.

The Guardian nynnar på en ”Everton Blues”. Fem ligamatcher har laget spelat på bortaplan under Frank Lampard. Fem förluster har det blivit, den senaste i London i går (1-2 mot West Ham). Men Lampard ser ljus i tunneln. ”Det var en del saker som gick emot oss. Det finns saker som vi kan vara nöjda med, och om vi fortsätter på det viset kommer saker och ting att gå i vår favör”, menar han. Det brådskar. Everton ligger just ovanför nedflyttningsstrecket. Jodå, Zecira Musovic höll nollan igen för Chelsea (5-0 mot Reading). Dessutom var Magdalena Eriksson tillbaka i startelvan. Chelsea leder ligan en poäng för Arsenal.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport konstaterar, ”Jo, Inter är med”. Det är beskedet efter en blytung seger efter ett omdiskuterat mål i Derby d’Italia (1-0 mot Juventus). ”Nu kan man slå fast att Juventus är borta från titelstriden”, säger Juves tränare Max Allegri, ”Inter är favorit, de har ett enklare spelschema än Milan och Napoli”. Målet nu? ”Vi behöver ta så många poäng som möjligt för att säkra fjärdeplatsen och börja om nästa säsong med sikte på titeln”, säger Allegri. Napoli vann i går (3-1 mot Atalanta) och gick upp på samma poäng som Milan, som möter Bologna i kväll. Zlatan Ibrahimovic gled enligt uppgift in på träningen 07.45 i går, två timmar tidig. Men han väntas börja på bänken i dag. Gazzetta dello Sport menar att svensken kommer att spela rollen av ”en lyxjoker” för tränare Stefano Pioli resten av säsongen, att spela ut när det behövs. Mattias Svanberg väntas starta för Bologna.

Corriere dello Sport lägger till att Bolognatränare Sinsisa Mihajlovic, som på nytt behandlas för leukemi, väntas hålla ett tal till spelarna inför matchen via videolänk. På förstasidan dominerar förstås Inters och Napolis triumfer men plats ges även till Romas framgångar (1-0 mot Sampdoria). Romas fina form stoppade inte José Mourinho från att läxa upp en journalist. När portugisen fick en fråga från journalisten om trebackslinje, svarade Mourinho: ”Jag förväntade mig en mycket mer aggressiv fråga dig. Jag hörde dig på radion i går och då var du mycket mer aggressiv, mycket mer kritisk, mycket mer våldsam, inte en så enkel fråga. Slutsatsen är därför att du är superaggressiv och supervåldsam på radio men skiter på dig när du kommer hit och sitter här framför mig”.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om ”Show och kyla”. För medan PSG lekande lätt spelade hem en seger (5-1 mot Lorient) visade supportrar på nytt sitt missnöje. Ultras hängde sin stora banderoll i kurvan upp och ned. Där fanns även banderollen ”Skam åt våra spelare, ära åt våra färger”. Neymar blev utvisslad igen. Pochettino likaså. Och den här gången även Sergio Ramos när han kom in. Dessutom vid varje bollberöring. Däremot inte Messi, påpekar Le Parisien. ”Det är svårt även för publiken att släppa men de ska veta att det är ännu svårare för oss”, säger Neymar. ”Läkningen tar tid”, konstaterar Maurioc Pochettino. Kylian Mbappé låg bakom det mesta igen – två mål och tre målpass. Han får 9 av 10 i betyg. Jens Cajuste gjorde med ett inhopp comeback efter skada med Reims förlorade (0-1 mot Troyes).

RMC Sport lyssnade uppmärksammat på Mbappé i mixade zonen. När han lämnade zonen fick han frågan om han kan bli kvar i PSG, vände sig om och sa ”Javisst” med ett leende. Det ger rubriker både i Frankrike och Spanien, där han är väntad i Real Madrid till sommaren. Tidigare i mixad zon fick Mbappé frågan om han tagit något beslut om framtiden. ”Nej. Jag har inte fattat något beslut. Jag vill ta min tid för jag vill inte göra fel. Jag tänker efter för det finns nya element, många saker att tänka på och nya parametrar”, svarade Mbappé, men ville inte gå in på vilka de nya parametrarna var.

TYSKLAND

Kicker skriver att Freiburg har till och med i dag på sig att lämna in protest mot att Bayern München under 20 sekunder spelade med tolv man i lördags efter ett felaktigt byte. Men det är tveksamt om Freiburg kommer att göra det. Det är också osäkert om en protest skulle få gehör, skriver tidningen. Bayern vann matchen i lördags med 4-1. Inga svenskar är med i Kickers Omgångens lag (se elvan här).

Wolfsburger Allgemeine får fira damerna igen. Först besegrade Wolfsburg Arsenal i Champions League i torsdags och i går besegrade laget den enda titelutmanaren Bayern München – med 6-0. I båda matcherna fick Rebecka Blomqvist göra ett inhopp, i går med assist på ett inlägg som följd. Hanna Glas spelade hela matchen för Bayern.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) ger plats åt söndagskvällens stora nyhet: förbundskapten Louis Van Gaal har prostatacancer. ”Det är en aggressiv form”, berättar Van Gaal. Han diagnostiserades med cancern redan i slutet av 2020 men har hållit sjukdomen hemlig. Trots behandlingen planerar han att leda landslaget i VM i Qatar.

BT hyllar Victor Claesson efter succédebuten för FC Köpenhamn (1-0 mot Ålborg). Han kom in efter en timme och avgjorde matchen. ”Vilken debut. Som det mesta han gjorde så såg det inte elegant ut när han gjorde mål, men det var på ren vilja, och han kan visa sig vara guld värd”, skriver tidningen. Han får 5 av 6 stjärnor i betyg. Ingen i FCK får högre. Roony Bardghji får bara 1 i betyg. Han ”såg ut som en ungdomsspelare”, skriver tidningen, och avslutar, ”I dag föll priset på 100 miljoner kronors-talangen”.