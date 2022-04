Uppgifter: Tottenham köper ut Kulusevski i sommar

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail skriver att Tottenham redan i sommar väntas köpa Dejan Kulusevski. Klubben lånade svensken för två säsonger från Juventus men nyligen uppgavs att en option ger möjlighet att köpa loss honom i sommar för 30 miljoner euro, motsvarande ca 310 milj kr. Kulusevski har haft en succéstart sedan ankomsten i januari, med två mål och fem assist. På Mails sportettan är största nyheten ”Evertons pengabråk”. En del PL-klubbar uppges missnöjda med att Everton kommit undan bestraffning trots hisnande ekonomiska förluster. De misstänker att Everton brutit mot PL-regler.

The Sun toppar med ”It’s all gone Ron”. Som i Cristiano Ronaldo. Wayne Rooney satt i Sky Sports studio på måndagskvällen och sa att han tyckte att portugisen inte varit någon lyckad värvning och att det var dags att dumpa Paul Pogba. Ansträngda ”Mat’s a blow 4 Arteta” syftar på att Mateta var en av målskyttarna när Arsenal fick storstryk (0-3 mot Crystal Palace) och tappade mark i jakten på en fjärdeplats. Arteta bad om ursäkt till fansen efter matchen och beskrev insatsen som ”oacceptabel”. Som lök på laxen blev både Thomas Partey och Kieran Thierny skadade. Enligt både The Sun och The Times väntas Thierny bli borta resten av säsongen.

The Guardian ger plats åt Pep Guardiolas sarkasm. Han fick inför kvällens CL-match frågan om han ibland överanalyserar motstånd – en kritik som ibland riktats mot honom i CL. Det fick Guardiola att gå bananas. ”Alla spelare har en mamma och en pappa, och mamman och pappan ger olika personlighetsdrag till spelarna. Det är därför jag älskar att överanalysera och sätta ihop korkad taktik och, när vi inte vinner, så är det jag som bestraffas. I dag (läs: i går) tar jag inspirationen med mig och ska sätta ihop otrolig taktik i morgon (läs: i dag) – vi ska spela med tolv man”, sa Guardiola. Och det var bara ett utdrag.

The Athletic har två citat som sannolikt får fans att ta sig för pannan. Nasser Al-Khelaïfi, PSG-president och ordförande för klubborganisationen ECA, berätta hur han vill ha Champions League. ”Jag kan inte fatta hur Super Bowl kan kännas större än en Champions League-final. Super Bowl, och USA generellt, har en inställning, kreativitet och (känsla för) underhållning”, säger Al-Khelaïfi, och riktar in sig på CL: ”Varje match måste vara ett event och bjuda på underhållning”. Graham Potter får i sin tur ögonbryn att resa sig av andra anledningar. Det har varit skralt framåt för Brighton och Potter tycker det är en ”utmaning” för hans spelare när publiken på klassiskt manér uppmanar om att skjuta. ”Självklart är det så att ju längre tid det tar desto mer kan man höra publikens ’shoot, shoot, shoot’, och det kan ibland vara en utmaning för spelarna”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter Zlatan Ibrahimovic med sitt bandagerade huvudet symbolisera ”Scudetto, vilken fajt!”. Trots 33 skott av Milan blev det noll mål (0-0 mot Bologna). Ett Serie A-rekord sedan Opta började sina mätningar 2004/2005. Och titelstriden är fortsatt vidöppen. ”Det är ett mästerskap som avgörs i sista omgången, eller möjligen näst sista”, säger Milantränaren Stefano Pioli. Ibrahimovic gjorde ett inhopp och får 5,5 av 10 i betyg. Mattias Svanberg i Bologna får 6,5. Calciomeracto skriver för övrigt att Ibrahimovic väntas göra sitt framtidsval denna månad. Samtal väntar med Milans sportchefer Paolo Maldini och Frederic Massara.

Corriere dello Sport använder ”Till sista andetaget” för att beskriva kampen om scudetton. Plats ges också till Victor Osmihen. Tidningen menar att det kommer att krävas 120 miljoner euro för att köpa loss honom från Napoli. Både Arsenal och Manchester United är intresserade av den nigerianska anfallaren.

SPANIEN

Diario Vasco påpekar att det var 669 minuter sedan Alexander Isak senast gjorde mål i Real Sociedads tröja. Men i går hände det till slut igen. På en straff på tilläggstid (1-0 mot Espanyol). ”Det är viktigt för en anfallare”, underströk tränaren Imanol Alguacil. Han var nöjd med Isaks insats i ovan roll: ”Han orsakade skada från vänsterpositionen. Han har förmåga att spela där. Han skapar obalans hos motståndare med en dribbling på kanten”. Mundo Deportivo var också imponerad av Isak. ”Han bad iskallt att få ta straffen i den 94:e minuten. Han kom med sin fart loss på vänsterkanten, särskilt efter paus. En tyngd har lyfts från hans axlar”, skriver tidningen i sitt omdöme. Diario AS ger Isak som enda spelare i matchen tre stjärnor av tre möjliga. Marca däremot ger honom bara en.

Sport och Mundo Deportivo, de katalanska sporttidningarna, viker förstasidan åt ”Möte om Dembélé” respektive ”Möte i Marrakech”. Det gäller samma sak. Barcelonas sportchef Mateu Alemany har träffat Dembélés agent Moussa Sissoko i den marockanska staden för att diskutera en kontraktsförlängning. Den kan i sin tur vara dåliga nyheter för inlånade Adama Traoré och värvningsmålet Raphinha i Leeds, påpekar Sport. MD konstaterar att intresset för Barças damer håller i sig. I förra veckan sattesi Champions League publikvärldsrekordet mot Real Madrid (91 553). Nu har redan 50 000 biljetter sålts första dagen till semifinalen mot Wolfsburg.

Diario AS har blickarna riktade på Manchester City-Atlético de Madrid i Champions League-kvartsfinalen i kväll. ”Om någon kan så är det Atleti”, täcker förstasidan. Tidningen påpekar att Atlético tidigare agerat Englandsdödare. Atlético har besegrat Chelsea, Leicester, Arsenal, Liverpool och Manchester United. El Mundo kallar matchen mellan de olika tränarprofilerna Pep Guardiola och Diego Simeone för ”Skönheten och odjuret”. AS noterar vidare att John Guidetti & Co i Alavés får ny tränare. José Luis Mendilibar har fått sparken.

FRANKRIKE

L’Equipe frontas av Karim Benzema. Han hoppas få sällskap av Kylian Mbappé i Real Madrid. ”Jag gillar att spela med honom i landslaget och skulle gilla att spela med honom i klubblaget. Jag tror vi skulle göra dubbelt så många mål. Tre gånger så många mål! (skratt)”, säger Benzema till tidningen. Just Mbappé är det stora samtalsämnet sedan han pratat om ”nya parametrar” och svarat ”javisst” på frågan om han kan bli kvar i PSG. L’Equipe påpekar att PSG har större finansiella muskler än någon annan klubb, och skulle vara beredd att ge sin fixstjärna villkor som ingen annan spelare i klubben (lönenivå, bildrättigheter etc). Han skulle till och med kunna bli involverad i värvningsprocessen av spelare till PSG. Le Parisien påpekar att Mbappé vill veta mer om PSG:s organisation och värvningsplaner innan han fattar beslut. Enligt spanska Cadena Cope vill dessutom Mbappés pappa att sonen ska stanna i PSG medan mamman vill att han flyttar till Real Madrid. Efter uppgifter häromdagen att Barcelona är intresserad av Mbappé påpekar båda tidningarna att även Manchester City och Liverpool kan lura i vassen.

RMC Sport-experten Jérôme Rothen säger samtidigt: ”Enligt information jag fått har en tredje klubb gett sig i dansen. Jag vet inte klubbens identitet men en sak är säker, det är inte Barcelona. Det har jag fått bekräftat av hans entourage”. Som om inte det var nog gick radiokanalens mest kända profil, Daniel Riolo ut med följande under natten: ”Han (Mbappé) kommer att vänta till maj för att slutligen meddela att han kommer att stanna”. En fortsättning i PSG med andra ord. Riolo, med 600 000 följare på Twitter, är tvärsäker. Orden har också satt stora avtryck på spanska webbplatser på morgonen.

TYSKLAND

Kicker höjer på ögonbrynen. De flesta bedömare trodde inte Freiburg skulle lämna in en protest sedan Bayern München av misstag spelat med tolv man i 20 sekunder i lördagens 1-4-förlust. Det ansågs både småaktigt och utsiktslöst. Men en protest har Freiburg nu lämnat in. Bayern håller god min. ”Vi är inte överraskade att Freiburg har lämnat in en protest. Ärendet är nu hos idrottsdomstolen som vi helt litar på”, säger Bayerns vd Oliver Kahn. Bayern riskerar att förlora sina poäng från matchen. Sport1 menar att utgången är oklar på grund av en gråzon i regelverket.

Bild uppger att Branimir Hrgota och Andreas Linde lär förlora sin tränare Greuther Fürth i sommar. Stefan Leitl ska redan ha informerat klubben om att han vill byta miljö. Han är aktuell för Schalke, och även Hertha Berlin visar intresse. Vidare skriver tidningen att både Manchester United och Tottenham är intresserade av Konrad Laimer i RB Leipzig. Den 24-årige mittfältaren har kontrakt till 2023.

Sky Sport tror att Serge Gnabry trots allt förlänger med Bayern München. Det kommer som ett svar på måndagens uppgifter om att Real Madrid, Liverpool och Juventus är intresserade. Förhandlingarna har dragit ute på tiden och ett beslut bör bli klart inom de närmaste veckorna, menar Sky.

ÖVRIGT

Match-TV (Ryssland) pratade med ex-Spartak-spelaren Nikita Bazhenov som välkomnar att Jordan Larsson lämnar klubben. ”Det blir ingen förlust. Jag ser ingen motivation. Det är det värsta som finns när någon saknar vilja. Man kan förlåta misstag i en match men inte avsaknad av vilja”, menar Bazhenov.

De Telegraaf (Nederländerna) uppger att Erik ten Hag vill ta med sig backen Jurrien Timber till Manchester United om han får tränarjobbet. 20-åringen har kontrakt till 2024 och värderas av Transfermarkt till 30 miljoner euro.