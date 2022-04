Klopp avfärdar Haaland: "Summorna är galna"

Headlines Blogg



TYSKLAND

SportBild stoltserar med en intervju med Jürgen Klopp. Liverpooltränaren avvisar intresse för Erling Haaland. ”Det är inget att diskutera. Varför? På grund av XXL-totalen på 350 miljoner euro som Haaland sägs kosta”, säger Klopp, ”Summorna som nämns är galna, vi vill inte ha något med dem att göra. Inte en chans! Ärligt talat vill jag inte ha det så. Det är inte kul”.

Bild bär på hemska nyheter för Paninifantaster. Det blir inget samlaralbum för EM 2024 i Tyskland. I stället har amerikanska Topps säkrat rättigheterna. Det är första gången på drygt 40 år som som Panini inte göra samlarkort till turneringen.

Kicker hör Julian Nagelsmanns irritation med Freiburgs beslut att lämna in en protest efter helgens match, då Bayern München en kort stund spelade med tolv man. ”Jag kan inte förstå varför Freiburg gör det, för jag tror knappast att de gjort två mål på de där 18 sekunderna. Jag skulle personligen inte gjort så för jag tycker du utnyttjar ett misstag som en tredje part gjort för att kanske kamma hem extra poäng då pressen från fans eller sponsorer är stor”, säger Nagelsmann. Bayern, som vann matchen med 4-1, riskerar att fråntas poängen. I kväll spelar Bayern CL-kvartsfinal mot Villarreal. Kicker tror på följande startelvor.

SPANIEN

Marca är hoppfull. ”Det går att tro på det”, är rubriken efter Atléticos förlust i första CL-kvartsfinalen (0-1 mot Man City). Inga av matchens spelare glänste starkt i Marcas ögon. Aké, De Bruyne, Foden, Oblak och Reinildo får högst betyg, två av tre stjärnor. Marca noterar också Guardiolas kommentar om Atlético. ”Vi trodde de skulle 5-3-2, sedan justerade de till 5-5. I förhistorien, i nutid och om 100 000 år kommer det att vara svårt att attackera ett 5-5, det finns inga ytor”, säger Guardiola. Sent i natt svarade Koke på Insagram Stories med ett stort Atlético-klubbmärke och texten, ”Förälskad i din historia sedan FÖRHISTORIEN, stolt över att vara Atleti”. Marca bjuder också på citat från Alexander Isak efter sitt förlösande straffmål i söndags. Det var bara hans femte ligamål. Real Sociedad-svensken får frågan hur han handskas med måltorkan. ”Det är inte lätt, anfallare vill alltid göra mål, men det viktigaste för mig är att spela så bra som möjligt för då dyker chanser upp. Jag har haft lite otur men hoppas avsluta säsongen så bra som möjligt”, säger Isak. Om att spela till vänster, där Oyarzabal (skadad) eller Januzaj (avstängd) brukar spelar: ”Det är inte min vanliga position. Det är enklare med boll, det är inga problem, men utan boll är det ibland svårt att veta hur man ska försvara och så. Men det gick bra, och jag är ganska nöjd”, säger Isak.

Diario AS trycker liksom Marca på att hemmamatchen återstår för Atlético, ”Nu är det Metrpolitans tur”. Eller som Savic säger, ”Jag är lugn eftersom vi har 90 minuter kvar på hemmaplan”. AS uppger på annat håll att Barcelona ringat in Celta Vigos vänsterback Javi Galán som Jordi Albans arvtagare. Klubben vill se 27-åringen börja konkurrera med Jordi Alban redan till nästa säsong.

Mundo Deportivo försäkrar att backen”Araújo är mycket nära” att förlänga. Parterna träffades i går, och även Sport uppger att ett avtal är så gott som klart. ”Vi kommer närmare varandra, vi får se om vi inom de närmaste timmarna eller dagarna kan bekräfta ett avtal”, säger Araújos agent Edmundo Kabchi. MD uppmärksammar också Barcelonas besked om att det redan är slutsålt till damernas CL-semifinal mot Wolfsburg. Kvartsfinalen mot Real Madrid gav världsrekordpublik för en dammatch med 91 553 åskådare. Några siffror har inte presenterats kring den nuvarande försäljningen, men MD menar att rekordet kan slås.

Sport drar störst på ”Lewandowski – det närmar sig”. Barcelona är försiktigt optimistiska om att kunna värva anfallaren. Parterna har redan haft två möten och polacken är positiv till flytten. Diskussionspunkter är det treårskontrakt han vill och inte minst lönen. Dessutom väntas Bayern ge ett förslag till kontraktsförlängning.

ENGLAND

Daily Star ägnar sig åt lite smygreklam med ”En flaska Pep”, till en bild på Guardiola som slänger med innehållet i just en flaska (vatten). Underrubriken är ”De Bruyne adderar bubblor”. Också ett sätt att beskriva Manchester Citys seger tack vare belgarens mål (1-0 mot Atlético). Samtidigt fortsatte Liverpools segertåg (3-1 mot Benfica). ”Happy Diaz are here again”, som Star uttrycker det i en hyllning till målskytten och nyförvärvet Luis Diaz.

Daily Mail stannar upp vid bråket mellan Ángel Correa och Jack Grealish, och ”Atléticos smutsiga taktik”, som tidningen kallar det. En het retur väntar. ”Vi måste kontrollera våra känslor och göra vad vi behöver göra”, säger Guardiola, som själv ska ha sprungit in på planen vid incidenten och skrikit ”Du är galen” till Correa. Guardiola fortsätter, ”Det kommer att finnas en domare där. Atlético har spelat utslagsmatcher många gånger och det blir ett bra test på vår mognad”. Mail tar också upp Ralf Rangnicks fortsatta roll i Manchester United. Som konsult kommande två år kommer han bara att arbeta sex dagar i månaden för United. Rangnick är inte heller med i processen att hitta ny tränare.

The Guardian följer upp den tråden med en musikalisk anspelning, ”Steve Wonder”. Det står för Steve McLaren. Ex-förbundskaptenen är aktuell som assisterande tränare om Erik ten Hag får jobbet som Manchester Uniteds tränare. McLaren har tidigare jobbat för Alex Ferguson på Old Trafford och Ten Hag har jobbat för McLaren i Twente.

Daily Telegraph uppmärksammar Chelseatränaren Thomas Tuchel vädjan om en uppryckning både på planen och på läktarna efter debaclet mot Brentford. ”Vi behöver vara bättre på planen, men vi behöver också att publiken är bättre”, säger han inför kvällens match mot Real Madrid. Telegraph uppgav på tisdag kväll att Real Madrid är favorit till Aurélien Tchouameni. Det stärks på onsdagen av att Le Parisien skriver att PSG är mycket intresserad av den 22-årige Monacomittfältaren, men att han föredrar en flytt utomlands. Chelsea, Liverpool, Manchester City och Manchester United har tidigare också uppgetts intresserade.

Manchester Evening News uppgav på tisdagen att PSG gett Paul Pogba ett kontraktsförslag. Foot Mercato i Frankrike instämmer, och uppger att sportchefen Leonardo gjorde cheferna i Qatar väl medvetna om sin starka önskan att värva Pogba vid ett besök i Qatar nyligen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har Romelu Lukaku och Zlatan Ibrahimovic på förstasidan. De gamla antagonisterna från Inter-Milan. Blir det ett återseende? Det är dock inte GdS ingång, utan anledningen till att svensken är på förstasidan är spekulationen om ”Ett gudomligt farväl”. Att 40-åringen kan säga hej då till fotbollen med en titel med Milan som han så hett efterlängtat. Chansen finns fortfarande både i ligan och i cupen. Inte förrän det är klart hur det bli med titlarna väntas samtal med Milan om framtiden i klubben – om den blir på eller utanför planen. Det enda klara beskedet GdS ger är att blev fyra stygn vid ögonbrynet för Ibrahimovic efter smällen med Bolognabacken Gary Medel i måndags. Det kommer inte att hindra honom från spel mot Torino i helgen. Inne i papperstidningen sätter GdS en mobiltelefon i handen på Lukaku med Inter som mottager på displayen. Det ska symbolisera att belgaren intensifierat sina kontakter med klubben, med önskan om att Inter ska ta honom tillbaka. ”Lukaku, mannen som härskade i Inter men som är degraderad till ödmjuk tjänare i Chelsea: han försöker anpassa sig till en organism som stöter bort honom”, skriver tidningen om anfallarens situation. GdS har upprepade gånger uppgett att Lukaku vill tillbaka till Inter.

Corriere dello Sport ger störst plats till ”Napoli efter Zaniolo”. Förhandlingarna med Roma om en förlängning har gått i stå. Juventus har upprepade gånger kopplats ihop med Zaniolo, men enligt CdS ser Napoli-ägaren De Laurentiis honom som en ersättare till Lorenzo Insigne. Prislappen på Zaniolo beräknas till 50 miljoner euro.

Tuttosport följer upp uppgifterna om att PSG gett ett kontraktsförslag till Paul Pogba med stora rubriken, ”Juve, jag väntar på er”. Enligt tidningen vill fransmannen helst till sin gamla klubb i Turin.

Calciomercato slänger fram tre klubbadresser: Milan, Westa Ham och Everton. Det är där Calciomercato tror att Mattias Svanberg kan hamna i sommar. Svenskens kontrakt med Bologna går ut 2023 och parterna tycks överens om en försäljning, om ett bra pris dyker upp.

FRANKRIKE

L’Equipe använder Manchester Citys smeknamn och delar upp det i ”City zen”. För City hade det lugnt defensivt. Inte ett enda skott mäktade Atlético med, poängterar tidningen. En annan rubrik är ”PSG avundsjuk på sina ex”. Det syftar på att ex-tränarna Emery (Villarreal), Ancelotti (Real Madrid) och Tuchel (Chelsea) alla leder lag i kvartsfinaler i kväll. Unai Emery kommenterar: ”Det betyder att det är tre bra tränare. Om de inte lyckades med PSG så betyder det att det är andra saker, för PSG… (avslutar inte meningen). Jag sa till Nasser (Al-Khelaïfi, PSG:s president): ’Ni kommer att vinna Champions League, med tiden gör ni det’. Någon måste slå igenom glastaket och PSG är på rätt väg”.

RMC Sport lyssnar till Chelseabacken Thiago Silva som gärna strör salt i såren på sin gamla klubb. Han menar att det är för mycket förändringar i PSG. ”Då är det svårt att göra framsteg. Varje gång är det tillbaka till ruta ett, och det funkar inte i fotboll även om PSG har mycket pengar. Det är inte så man vinner fotbollsmatcher, det är inte det som vinner titlar”, säger Thiago Silva i Canal+.