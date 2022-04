Uppgifter: PL-klubbar efter "dyr" Svanberg

Headlines Blogg

ITALIEN

Corriere dello Sport har en längre artikel om Mattias Svanberg. Rubrik: ”Svanberg är familjejuvelen som kan bli såld i juni”. Framtiden i Bologna är fortsatt oklar. Svanbergs värde sätts till 18-20 milj euro. West Ham, Everton och Tottenham nämns som intresserade men anser priset vara för högt. Milan nämns också på nytt. Kontraktet går ut 2023. Svanberg har ett kontraktsförslag till 2025 från Bologna på bordet, men har hittills varit ointresserad. Bologna har därför siktet inställt på en försäljning. På CdS:s förstasidan är dagens största rubrik ”Premier League eller Milan för Dybala”. Premier League-klubbarna är Arsenal och Newcastle. Det är bara de som visat visst intresse för argentinaren, men inte heller gått längre än så. Dybala är ”kall” på marknaden. Om han inte hittar en önskad klubb utomlands är Milan hans önskan. Inter erbjuder bara ett ettårskontrakt. På förstasidan hamnar också Maradonas tröja från ”Guds Hand”-matchen. Steve Hodge fick den, men den auktioneras nu ut och väntas inbringa fem miljoner euro. Romatränaren José Mouronho fick ta emot en snöboll men hoppas slippa fler obehagliga överraskningar mot Bodø/Glimt den här gången. ”I oktober var det ett idrottsdrama. Att få stryk med 1-6 är mer än en förlust”, säger han, ”Det här kommer att bli en helt annan match än i oktober. Först och främst för att ingen match är den andra lik, och för det andra så är det så många nya spelare jämfört med den matchen”. CdS har även en längre artikel om Mattias Svanberg. Framtiden i Bologna är fortsatt oklar. Hans värde sätts till 18-20 milj euro. West Ham, Everton och Tottenham nämn som intresserade men anser priset vara för högt. Svanbergs kontrakt går ut 2023. Han har ett kontraktsförslag till 2025 från Bologna på bordet, men har hittills varit sval.

La Gazzetta dello Sport hittar ”En vän till Vlahovic”. Tidningen uppger att Giacomo Raspodori är den anfallskollega till serben som Juventus föredrar efter Paolo Dybala. Det lär kosta 30 miljoner euro att plocka 22-åringen från Sassuolo. Dessutom pågår samtal med Udinese om Nahuel Molina, 24-årig högerback. Även här talas det om 30 milj euro. Konkurrens finns från Atlético. Sedan gör tidningen rubrik på att Milan är beredd att investera totalt 100 miljoner euro i Sven Botman (25-30), Renato Sanches (25-30), Gianluca Scamacca (ca 40) och Divock Origi (fri transfer).

ENGLAND

Daily Express kallar honom ”Erik The Red”. Daily Mirror gör detsamma. Även de stora morgontidningarna är nu övertygade om att Manchester Uniteds nästa tränare heter Erik ten Hag. The Guardian menar att nederländaren själv är övertygad om det. Hans nummer två väntas, enligt tidningen, som tidigare angetts bli Steve McClaren. ESPN var först ut med uppgifterna om Ten Hag i går och sedan dess tycks allt fler medier ha fått bekräftelser på att Ten Hag är ”in the bag”, som Daily Star uttrycker det.

The Times är den enda tidning som går lite mot strömmen. Jo, Ajaxtränaren är favorit, men ”ett avtal är inte nära förestående och flera hinder återstår”, skriver tidningen. Ten Hag vill ha först ha full koll på Man Uniteds planer innan han fattar något beslut. Även nederländska Algemeen Dagblad understryker, med hänvisning till källor i Ajax, att det ännu inte finns någon överenskommelse.

The Sun har som andra ”Gonna bag Hag”. Dessutom uppger tidningen att den blivande Unitedtränaren har Rúben Neves som ”prioritet nummer ett” efter samtal med Unitedledningen. Ten Hag uppges vara ett stort fan av Wolves 25-åriga mittfältare. Det passar förstås bra, då United tidigare varit ute efter Neves. Men dagens största rubrik i The Sun är ”Big Ben”, som följs av ”Tiden är nästa slut för mästarna då Karim slår tre”. Det är ett sätt att beskriva att Karim Benzema med sitt hattrick i London sånär skickat ut Chelsea ur Champions League (3-1 till Real Madrid). ”En av de värsta första halvlekar jag sett från oss här på Stamford Bridge”, säger Chelseatränaren Thomas Tuchel. Han fortsätter: ”Om vi fortsätter spela så här kommer vi att förlora i Southampton och sedan behöver inte tänka på Bernabéu, för då blir vi överkörda där”.

Liverpool Echo beklagar sig över en ”mardrömsäsong” utan slut för Everton. Efter gårdagens förlust (2-3 mot Burnley) skiljer bara en poäng till nedflyttning. Nästkommande fem matcher? Manchester United, Leicester, Liverpool, Chelsea och Leicester (igen).

SPANIEN

Marca ser honom som ”Big Ben”, Diario AS kallar honom ”Kungen av Europa”. Som mot PSG slog Karim Benzema till med ett hattrick (3-1 mot Chelsea). ”God save the Karim Benzema”, är rubriken på en krönika i Marca. Tränare Carlo Ancelotti använder hopplöst utnötta, ”Han blir bättre för var dag, som ett bra vin”. Till och med katalanska tidningen Mundo Deportivo skriver att ”fotbollen är skyldig honom en Ballon d’Or”. AS har webbfrågan, ”Ska Benzema ha Ballon d’Or?”, ja eller nej. 94 procent har på morgonen svarat ”ja”. Men Benzema var inte ensam i går. Marca påpekar på förstasidan att Real Madrid ”pulveriserade” Chelsea i London, AS att det var ”en uppvisning”. Villarreal får också rättmätig uppskattning (1-0 mot Bayern München). AS rubrik är ”Villarreal tämjer besten”.

Sport och Mundo Deportivo har fokus på annat: Barcelonas match mot Eintracht Frankfurt i Europa League. ”Europautmaning”, skriver Sport. ”Låt sviten fortsätta”, uppmanar MD. I går var Ronald Araújos kontraktsförlängning förstasidesstoff, efter Xavis bekräftelse bara notiser i dag. Större rubrik i Sport får Barcelonas fortsatta jakt på Robert Lewandowski., Enligt tidningen planerar Barça att erbjuda Sergiño Dest som morot i ett bud på polacken. Bayern har tidigare varit ute efter backen och Barça vill få ner kostnaderna för Lewandowski. Samtidigt påpekar Sport att Barça inväntar Lewandowskis beslut om framtiden innan klubben ger sig in på budgivning.

ABC skriver att Ludwig Augustinsson får chansen för Sevilla mot Granada i morgon, han är ”den enda kvarvarande vänsterbacken”. Augustinsson ses numera som tredjealternativ. Både Marcos Acuña och Karim Rekik har skador.

FRANKRIKE

L’Equipe hyllar sin franska landslagsstjärna i Real Madrid. ”Trippel guld” och ”Big Benz” är rubrikerna på förstasidan respektive första uppslaget efter Karim Benzemas hattrick på Stamford Bridge. Som bekant gjorde han också hattrick mot PSG i förra omgången. På annat håll noterar L’Equipe att PSG kommer att byta tröjsponsor. Nuvarande Accor väntas ersättas av…Qatar Airways. Det nuvarande avtalet ger PSG 60-70 milj euro om året, och det nya väntas ligga i närheten av det.

Le Parisien har tidigare dragit parallell mellan Kylian Mbappé och Marie-Antoinette Katoto – stjärnor i PSG:s herr- respektive damlaget, som både inte kommit överens om nytt kontrakt. I båda fallen anses inte heller pengar vara det huvudsakliga skälet. Men fallen skiljer sig också åt. Katoto berättar nu offentligt att hon ”inte alls är överens med kubben av ett flertal skäl”. Det har dels med relationen till klubbledningen att göra, dels med fallet Hamraoui, där det skurit sig helt med lagkamraten efter överfallet. Katoto väntas få en lön i nivå med franska ligans mest välbetalda spelare, Ada Hegerberg i Lyon, men just Lyon försöker nu locka henne till sig från PSG.

TYSKLAND

Bild har hånfulla ”Bara byten funkade i Bayern…” (0-1 mot Villarreal). En pik till missen i förra matchen då Bayern spelade med tolv man. Spelarbetygen är låga. Bara Jamal Musiala når upp till 3 av 6 (1 är bäst). Resten får 4 eller 5. Sport1 ger till och med Thomas Müller 6. ”Det blev för mycket harakiri, vi förlorade bollen för enkelt”, säger tränare Julian Nagelsmann,”I slutändan förtjänade vi att förlora”. Thomas Müller: ”Vi tar 0-1 för nu, det kunde varit värre”.

Sky Sport skriver om RB Leipzigs försök att förlänga med Christopher Nkunku. Klubben är beredd att slänga in en utköpsklausul till och med under marknadsvärdet, på 60-65 milj euro, för att behålla stjärnan. 24—åringens värde är 65 milj euro enligt Transfermarkt. Klausueln skulle endast gälla nästa sommar. Enligt Sky kollar Nkunkus rådgivare fortsatt på en flytt utomlands, men kan i andra hand tänka sig en sådan lösning. Det nuvarande kontraktet sträcker sig till 2024. PSG och Bayern München är några av klubbarna som uppgetts intresserade. Foot Mercato i Frankrike underströk på onsdagen PSG:s stora intresse.