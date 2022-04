Polis fick ingripa efter Romas förlust – Pellegrini: "Skamligt"

Headlines Blogg

VG (Norge) skriver att polis fick tillkallas efter Bodø/Glimt-Roma. Det blev bråk i spelartunneln mellan tränarteamen. Verbala dispyter uppstod redan under matchen, och fortsatte med handgemäng efteråt. Norsk polis fick hjälp av tillrest italiensk polis för att reda ut situationen. Enligt VG:s uppgifter ska en av Romas hjälptränare fysiskt ha angripit det norska lagets tränare Kjetil Knutsen. Men Romaspelaren Lorenzo Pellegrini säger till italienska Sky Sport att det i stället var Knutsen som gick till attack mot Romas målvaktstränare Nuno Gomes. ”Omklädningsrummen ligger mitt emot varandra. Knutsen sa något till vår tränare och gick sedan till attack”, hävdar Pellegrini, ”Sådant agerande är en förolämpning mot Roma och mot turneringen. Det är skamligt”. Han lägger till: ”Nu vill vi skicka ut Bodø/Glimt även för det som hände utanför planen”. Bodø/Glimt, som slog Roma i Europaspelet förra hösten, vann gårdagens första möte med 2-1.

ANNONS

ENGLAND

Daily Star hade i går ”Erik The Red”. I dag ”Erik Ten Haggle” – som i ”pruta”. Tidningen hävdar att Erik Ten Hag riskerar att bara få 20 miljoner pund att handla för i sommar om Man United inte fixar en Champions League-plats. Fel, fel, menar Daily Telegraph. Tidningen hävdar under ”exklusiv”-vinjett i stället att Uniteds klubbledning är beredd att ge honom en fet plånbok även vid missad CL-plats. Declan Rice och Harry Kane är högt upp på önskelistan.

The Sun justerar önskelistan en aning. Tidningen pratar om en lista med tre prioriteringar. Liksom Manchester Evening News i går, uppger The Sun att Kalvin Phillips är mål nummer ett. Därefter är det Rice och Jude Bellingham. Dessutom är klubbledningen ute efter att övertyga Marcus Rashford att stanna, påpekar The Sun under en ”exklusiv”-stämplad artikel. Ett PS från Wolves: Om intresse för Ruben Neves stämmer så är det bara att hosta upp 100 miljoner pund.

ANNONS

Daily Mirror har motsatt fokus med ”Exklusivt: Man United säger till sex spelare att de kan lämna”. Det är Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Juan Mata, Tahith Chong och Lee Grant – alla med utgående kontrakt. Ytterligare sex spelare under kontrakt vill lämna – Anthony Martial, Donny van de Beek, Dean Henderson, Phil Jones, Axel Tuanzebe och Eric Bailly – men United tänker inte släppa dem alla.

The Times gör störst rubrik på Der Spiegels avslöjande om Manchester City och otillåtna betalningar. Times menar att Premier League nu är under förnyad press att granska klubben igen.

The Guardian ger också City-fallet ansenlig plats på sportettan. Här finns även ”Bowens mål ger ett West Ham med tio man Europahopp”. Londonlaget red ut stormen (1-1 mot Lyon).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport glimrar, ”Här är dom som vill ha mina juveler”. Det är Sassuolos vd Giovanni Carnevali som pratar med tidningen om sina spelare. Raspadori och Juve? ”Jag väntar på Juve med öppna armar, jag har en utmärkt relation med klubben, men vill de ha Raspadori så kostar det”. Priser? ”Det finns ett basbelopp som gäller våra bästa spelare. Det börjar vid 30 miljoner euro och varierar sedan fall-för-fall”. Milanoderby om Scamacca? ”Inter har visat intresse, men se upp för utländska klubbar; det finns många erbjudanden på Gianluca, även från Premier League”. Hamed Traoré? ”Napoli gillar honom, liksom Premier League-klubbar”. GdS uppger att Zlatan Ibrahimovic på nytt får inleda på bänken när Milan på söndag tar sig an Torino. På nytt väntas också ett inhopp, och tidningen spekulerar i att den där ”Ibroud” kan bli verklighet under matchen, alltså Ibra och Giroud i spel tillsammans.

ANNONS

Corriere dello Sport har ”Roma, vilka gåvor – Oavgjort för Dea”. Det summerar de italienska lagens Europaspel med. Roma förlorade i Europa Conference League (1-2 mot Bodø/Glimt), Atalanta gjorde det lite bättre i Europa League (1-1 mot RB Leipzig). José Mourinho, som osannolikt nog fått norrmännen som bogey-team, var inte nedslagen. ”Jag har inga problem att säga att jag just nu känner att vi är favoriter att gå till semifinal”, säger Mourinho. Det blev stökigt mellan tränarteamen i samband med matchen – läs mer om det ovan.

SPANIEN

Diario AS spinner vidare på temat Karim Benzema-hyllningarna med ”I Ballon d’Or-läge”. På tal om att spinna. Real Madrid-profilen Iker Casillas hyllning på Twitter sticker ut. Den inkluderar ”K9 är Spiderman, K9 är Wolverine, K9 är USA:s president, K9 är din skyddsängel, K9 är gud”. Rennes tränare Bruno Gensio stannar i fotbollens värld men menar att Benzema ”är på samma nivå som en Cruyff”.

ANNONS

Marca hyllar både Benzema och Thibault Courtois. De ses som ”Två förgörare i straffområdet”. Tidningen skriver att kombinationen 9+1 (som i positioner) är lika med 10 (toppbetyg), och påminner om när Real Madrid levde på Ronaldos mål och Iker Casillas räddningar. Under torsdagen kom Marca också med uppgifterna om att Brasilien vill ha Pep Guardiola som förbundskapten. Så var det också för tio år sedan. Den gången påstod brasilianska Lance att Brasilien var ”det enda lag i världen som han skulle börja träna i morgon”, och hänvisade till en källa nära Guardiola.

Sport tycker det är ett ”Oavgjort resultat som är guld värt” – det som Barcelona fick med sig hem från Tyskland (1-1 mot Eintracht Frankfurt). ”Barça vaknade upp i tid”, skriver tidningen, och pustar ut. Tidningen noterar även att Spaniens damer spelade 1-1 mot Brasilien, som leds av Pia Sundhage.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe såg Payet göra ett vackert mål, men också Marseille tappa ett tvåmålsöverläge (2-1 mot Paok). Det ger rubriken ”En juvel – men utan glans”. Det fanns varken juveler eller glans vid sidan av plan. Stökigheter mellan lagens fans började redan i Marseilles centrum på onsdag kväll och fortsatte under torsdagens match. Enligt La Provence greps tio personer och 30 poliser skadades i samband med matchen, främst av kastade projektiler. Paok-tränaren Razvan Lucescu gick till hårt angrepp efteråt. ”Jag hoppas era supportrar blir bemötte som våra blev bemötta. Det är en skam för fotbollen och er stad”, sa Lucescu på presskonferensen, och la till, ”Det är bäst att era fans inte kommer till oss”. Ett hett returmöte väntar i Thessaloniki den 14 april. ”Bittert” är ordet L’Equipe använder för att beskriva Lyons oavgjorda resultat i London (1-1 mot West Ham), efter spel mot tio man och med det ett stort spelövertag.

ANNONS

Le Parisien noterar att Uefas nya ekonomiska regelverk, som presenterades under torsdagen, kan gynna PSG. Tidningen pekar på att det framöver tillåts att dra på sig större skulder över en treårsperiod samtidigt som reglerna tajtas till för betalningar och skulder. ”Ett kriterium som kommer att gynna PSG som inte behöver externa kreditgivare, till skillnad från klubbar som Barcelona”, påpekar tidningen. Le Parisien konstaterar också att PSG-mittfältaren Leandro Paredes ska operera ljumsken, blir borta två månader och därmed spelat klart för säsongen.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung låter Emil Forsberg ge sin syn på RB Leipzigs kväll (1-1 mot Atalanta). ”Det var en galen match”, säger svensken, som fick nöja sig med ett inhopp igen. Han lägger till, ”Vi har vad som krävs för att gå vidare”.

ANNONS

Sport1 pratar med Franfkfurtmålvakten Kevin Trapp. Liksom Forsberg använder han ordet ”galet” för att beskriva en oavgjord match. ”Det är faktiskt galet. Vi spelar 1-1 mot Barcelona och i slutändan är vi lite besvikna för matchen kunde ha slutat ännu bättre”, säger han.

Sky Sport skriver att Bayern München i stort sett gjort klart med en dubbelvärvning. Högerbacken Noussair Mazraoui, 24, och innermittfältaren Ryan Gravenberch, 19, har sagt ja till klubben. Båda kommer från Ajax. Mazraouis kontrakt går ut till sommaren. I Gravenberchs fall pågår förhandlingar om övergångssumman, som väntas landa på cirka 20 miljoner euro. Båda spelarna skriver på långtidskontrakt.

Bild skriver om landslagsmeriterade Emre Can, Nico Schulz och Julian Brandt. Dortmund värvade dem 2019/2020 för sammanlagt 75,5 milj euro. Men det blev ingen succé. Nu vill klubben ha bort alla tre från lönelistan och är beredd att sälja ”även till reapris om så behövs”, skriver tidningen.