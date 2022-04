Lokaltidningen: ”Isak behöver en exorcist”

Headlines Blogg

SPANIEN

Mundo Deportivo ger Alexander Isak uppmärksamhet efter den underkända straffen i Real Sociedads seger (2-1 mot Elche). Rubrik: ”Isak behöver en exorcist”. Tidningen uppger att det är första gången sedan regeln infördes för tio år sedan som en spelare straffas för en ”paradinha”, att fejka skott just innan tillslag på straff. Isak fick målet underkänt och gult kort. MD gillar inte trippelbestraffningen (underkänt mål, gult kort, varning om bestraffning). ”Fotbollen behöver en översyn. Och Isak behöver en psykolog eller en exorcist, för han lider av ångestens demon och har en blockering inombords. Svensken, med det vackra steget, begick det historiska felet av rädsla för att misslyckas”, menar tidningen. I spelaromdömena skriver tidningen att Isak var ”oansvarig” med sin miss och påpekar att han också missade tre klara chanser.

Sport, liksom Mundo Deportivo, har förstasidor som präglas av Barcelonas seger (3-2 mot Levante). Sport beskriver det som ”Episkt!”. MD ger segernickaren Luuk de Jong seriefigurstouch med ”Lucky Luuk”. Avståndet upp till Real Madrid är fortsatt tolv poäng, med en match mindre spelad. ”Det är mycket svårt. Real Madrid tappar inte. Men om de förlorar någon poäng de närmaste två veckorna…”, låter Xavi bli hängande i luften.

Marca har med Luuk de Jong och Pedri från Barça i Omgångens lag – se här. Men på förstasidan gäller väl beprövad spansk skrämselpropaganda inför Real Madrid-Chelsea och Atlético-Manchester City: engelska fans. ”Madrid i beredskap”, som följs av ”4 000 engelsmän kommer med biljett…och fruktan att många fler kommer utan”. Inte minst är tidningen oroad över att ”invasionen” ska leda till bråk mellan City- och Chelseafans.

ENGLAND

The Sun slår i gonggongen för ”En fajt ända till slutet”. Boxningsmetaforerna duggar tätt efter holmgången i Manchester Citys ring (2-2 mot Liverpool). Jürgen Klopp: ”Det var som en boxningsmatch. Om du sänker din garde för ett ögonblick så får man en kraftig smäll och skakar till”. Pep Guardiola: ”Han (Klopp) gillar de här slagduellerna”. Man City leder fortsatt på poäng (en). Den utländska pressen var också hänförd över fajten. ”Frenetisk och rasande”, skriver L’Equipe i Frankrike. ”En av säsongens bästa matcher”, menar Marca i Spanien. ”Kamp till sista minut och oförutsägbart”, berömmer La Gazzetta dello Sport i Italien. The Sun hävdar på annat håll att Tottenham tar upp kampen med Arsenal om Leicesters stjärna James Maddison. Prislappen det viftas med är 60 miljoner pund.

The Guardian belönar fem spelare i boxningsfajten med betyget 8 av 10: Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Mohamed Salah och Sadio Mané. Och så prisar tidningen en Grand Danois. Christian Eriksen låg bakom ännu en derbyseger för Brentford (2-0 mot West Ham).

Daily Mail påpekar också att det ”Avgörs i sista stund” med Citys och Liverpools återstående matcher inklippta. Tyska fotbollsprofilen Dietmar Hamann vill samtidigt putta ner Guardiola från piedestalen. ”Det finns tre aktiva tränare som jag ser som mer framgångsrika än Guardiola, och jag förstår fortfarande inte riktigt hajpen kring honom. José Mourinho har vunnit ligatiteln i fyra olika länder och Champions League med två klubbar. Carlo Ancelottis meriter står sig mot vem som helst och är på väg att bli ännu bättre om Real Madrid vinner ligan. Och den tredje tränaren? I mina ögon är det Jürgen Klopp. Vad han åstadkommit med en begränsad budget i Liverpool är anmärkningsvärt”, skriver Hamann i en krönika.

Daily Telegraph följer upp polisutredningen mot Cristiano Ronaldo. Mamman till den pojke Man United-stjärnan slog till på handen är inte nöjd med ursäkten. ”Ursäkten, eller bristen på en sådan, är det som gjort mig mest arg. Jag kände, ’Så ohövligt, du berättar för alla att du bett om ursäkt men det har du inte’. Okej, du har lagt ut ett meddelande i sociala medier men du borde be om ursäkt till min son”, säger mamman till tidningen.

BBC Sport-profilen Garth Crooks har ännu en gång med Dejan Kulusevski i Omgångens elva i Premier League – se här. ”Ju snabbare Tottenham gör lånet permanent desto bättre”, skriver Crooks.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport leker fram ”Milan INTERotta” som betyder att Milan blivit avbrutet i sin titeljakt (0-0 mot Torino) och står för att Inter njuter. Dessutom föll Napoli (2-3 mot Fiorentina). Det svartblå Milanolaget är nu bara två poäng efter Milan med en match i hand och kan alltså ta klivet förbi. Zlatan Ibrahimovic fick kasta in handduken redan före matchen med en överansträngning i knäet. Milantränaren Stefano Pioli köper inte snacket om favoritskap. ”Jag gillar inte att tänka så. Minns att folk under de tre senaste veckorna sagt att vi var favorit, sedan Napoli, sedan Inter. Det kommer att avgöras i sista stund”, säger han.

Corriere dello Sport slänger med ytterligare ett lag i titelkampen. ”Inväntar Juve”. Det är dagens största rubrik. Sedan uppmärksammas Romas seger (2-1 mot Salernitana) och José Mourinho. För andra gången på mindre än en vecka är hans tränarstab inblandad i en het dispyt med motståndarlagets bänk. Mourinho bad om ursäkt för att en av hans hjälptränare hånat Salernitana om att de var på väg mot Serie B. Mourinho la till, ”Jag döljer inte sanningen som vissa gör, som vissa klubbar, som polisen eller ett land” och ”Vi är civiliserade människor, ingen vill slå den andre i ansiktet”. Det ses som en pik till Bodø/Glimt, som urartade och där lagen anklagat varandra för att fysiskt våld efter matchen förra veckan och en polisanmälan upprättades. Men Salernitanas sportchef Walter Sabatini, med ett förflutet i Roma, ser inte Mourinho & Co som särskilt civiliserade. ”Med all respekt för Roma och resultatet, så måste jag säga att jag sett en del ovärdiga saker i sportsligt uppträdande. Nu kommer Mourinho säkert att säga något om att han inte vet vem jag är och att jag inte vunnit några titlar, men det bryr jag min inte ett skit om. Varenda gång man möter Roma händer något oacceptabelt. Vid varje frisparkssituation kastar sig hela bänken upp för att sätta press på domaren”, säger Sabatini. Och från Norge mullrar missnöjet med JoMo & Co vidare.

FRANKRIKE

L’Equipe gnuggar redan händer åt nästa veckas stora rivalmöte, PSG-Marseille. För Marseille kommer i form, som ligatvå med fjärde raka segern i bagaget (2-0 mot Montpellier). Gabriel Gudmundsson får 5 av 10 i betyg för sitt dagsverke i Lille, ett medelbetyg för kvällen (1-1 mot Angers). Roligare då för Anel Ahmedhodzic som får 6 i betyg men framför allt äntligen fick vara med om en seger med Bordeaux (3-1 mot Metz). PSG:s supertrio Messi-Nyemar-Mbappé är alla med i Omgångens lag – se här.

Foot Mercato uppger att Marockos förbundskapten Vahid Halilhodzic sitter löst, trots att han tog landslaget till VM. Orsaken är hans schism med stjärnorna Hakim Ziyech och Noussair Mazraoui, som inte vill spela för honom.

But! levererar silly season som fått spridning i engelska medier: PSG:s sportchef är i kontakt med superagenten Mino Raiola för att värva hans klient Romelu Lukaku. Ett problem med storyn är förstås att Raiola inte är Lukakus agent.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung känner flåset i nacken från RB Leipzig på tredjeplacerade Bayer Leverkusen. Bara en poäng skiljer efter gårdagens uppvisning (3-0 mot Hoffenheim). Emil Forsberg spelade, för ovanlighetens skull, hela matchen och får fina betygen 2 av 6 (1 är högst). ”Mannen med radarn under pannan är och förblir en speciell spelare och en nära vän till bollen”, lyder omdömet.

Kicker har endast med Dominik Szoboszlai av Leipzigspelaren i Omgångens elva – se här. Tidningen berättar visare att mittbacken Niklas Süle missar Bayern Münchens retur mot Villarreal på tisdag på grund av sjukdom. Lucas Hernández startar bredvid Dayot Upamecano. Vidare skriver tidningen att Corentin Tolisso kan ha spelat klart i klubben. Fransmannen blir borta i upp till fyra veckor på grund av skada och hans kontrakt går ut i sommar.

BR24 ger ordet till Bayern Münchens president Hernert Hainer. Han ser likheter mellan Thomas Müller och en stadens katedral. ”Jag är fast övertygad om att Thomas Müller hör till FC Bayern som Frauenkirche hör till München. Jag är fast övertygad om att han avslutar sin karriär i FC Bayern”, säger han. Klubben hoppas förlänga 32-åringens nuvarande kontrakt som går ut 2023. Müller blev utsedd till Omgångens spelare i helgen.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) registrerar en enkel seger för Rangers (4-0 mot St Mirren) men också en fotskada på Filip Helander, som fick avbryta efter halva matchen. Han plåtades senare på kryckor och stödsko på väg in till sjukhus. ”Helander föll olyckligt och ska scanna så vi vet mer om hans skada”, säger Rangers tränare Giovanni van Bronckhorst.

Algemeen Dagblad (Nderländerna) uppger att RB Leipzig hade samtal med Erik Ten Hags rådgivare tidigare i månaden. Men tidningen menar att det mesta ändå pekar på att 52-åringen blir Manchester Uniteds nya tränare.