Uppgifter: Pengarna kan stoppa köpet av Lewandowski

TYSKLAND

Sky Sport och Sport1 bemöter uppgifterna om Robert Lewandowski och Barcelona. De är i stora drag överens. Jo, Barcelona har ett starkt intresse. Men nej, polacken har inte informerat Bayern om sin önskan att lämna. Enligt Sky Sport erbjuder Barça Lewandowski ett kontrakt på två-tre år med 35-40 milj euro i bruttolön om året. För närvarande har han 25 milj euro. Lewandowski uppges enligt de tyska uppgifterna starkt överväga en flytt men har ännu inte bestämt sig. Transferspecialisten Fabrizio Romano påpekar på morgonen att det är upp till Bayern att komma med ett motdrag. Lewandowski vill ha ett långtidskontrakt. Spanska Sport tar fasta på Barça-specialisten Gerard Romeros uppföljning att Bayern München vill ha minst 60 miljoner euro för att ens diskutera Lewandowski. Barça kan bara tänka sig att betala 25-30 milj euro, varav en del i bonusar. Tillbaka till Sky Sport som menar att Lewandowski inte är enda Bundesligaspelare Barça är intresserad av. Klubben funderar också på Borna Sosa i Stuttgart. Den 24-årige backen uppges ha en utköpsklausul på 25 milj euro. Fler uppgifter: Aston Villa är ute efter Matthias Ginter i Mönchengladbach. Samtal ska redan ha förts med den 28-årige backens representanter. Ginter tvekar. Även Inter, Roma och Bayern München har ryktats intresserade.

Bild återger Julian Nagelsmanns summering inför Bayern München-Valencia i kväll: ”Om vi går vidare så är vi fortsatt på väg mot en mycket, mycket bra säsong. Om vi inte går vidare får man värdera den lite annorlunda”. Så här väntas lagen ställa upp. Matchen kan ses på på CMore.

ENGLAND

Daily Mirror andas Martin Luther King med ”I have a dream”. Daily Star gungar i stället med till 80-talshiten ”Don’t dream it’s over”. Det är Thomas Tuchel som vill få sina Chelseaspelare att drömma om att uppnå det han ser som ”nästan omöjligt” – att vända 1-3 mot Real Madrid på Bernabéu i kväll. ”Vi behöver ett fantastiskt manus för att klara av det”, säger han. ”Det är alltid tillåtet att drömma, och det är ibland viktigt att föreställa sig saker och få drömma om det, men det ändrar inte fokus från att vi måste vara redo och leverera”.

The Sun presenterar samma Tuchel-budskap med ”Dare Tu dream”. Tidningen har också en uppföljning på Ruben Neves-ryktena. Jo, Arsenal har också gett sig in i jakten. Och The Sun hävdar nu att Wolves redan ringat in en ersättare. Givetvis är han portugis. Dessutom bär han samma efternamn som Pedro Neto. Wolves funderar nämligen på att 19-åriga stjärnskottet Martim Neto i Benfica B kan fylla Neves skor. På tidningens nyhetsetta finns en ex-stjärna till rubriken ”Vi hugger av er fingrarna”. Det ska ha varit hotet från det rånargäng som band Ashley Cole (ex-Chelsea och Arsenal) och som nu åtalas.

Daily Mail skriver en lång artikel om succén för Dejan Kulusevski. Om hur ”Antonio Conte inspirerat mittfältarens form med sina strikta regler vid sidan av planen”. Tidningen påpekar att italienaren skräddarsytt kostprogrammet, och plockat bort läsk och sötsaker från svenskens meny.

The Guardian uppmärksammar att Manchester United-fans planerar protester mot ägarfamiljen Glazers innan matchen mot Norwich. Tanken är att det det ska bli ett återkommande inslag vid kommande matcher.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport beskriver Milan-Inter som ”Det längsta derbyt i världen”. Titelkampen i ligan kompletteras nu med returmötet i cupsemifinalen nästa vecka. Det är redan 70 000 biljetter sålda. Det kommer att bli första utsålda San Siro sedan derbyt i februari 2020 strax före pandemin välte tillvaron över ända i Italien. Även Roma har sålt 70 000 biljetter. Det är till returen mot Bodø/Glimt på torsdag, det innebär fullt hus, och är enligt GdS ett tecken på att fansens kärlek till sin kontroversiella tränare José Mourinho. I går kom besked om avstängningar efter det infekterade bråket i Norge. Mattias Svanberg fick bara spela första halvlek i Bolognas segermatch (2-0 mot Sampdoria). Han får 5,5 av 10 i betyg. Albin Ekdal var skadad.

Corriere dello Sport poängterar hur nära Napoli är att värva Khvicha Kvaratskhelia. Det är i stort sett klart, menar tidningen. En första läkarundersökning för den 21-årige georgiern är redan genomförd. Även transferspecialisten Fabrizio Romano påpekade att påskriften är nära, plus att Napoli även är nära att värva Mathías Olivera från Getafe.

Sky Sport Italia presenterar siffror. Stora siffror. Enligt transferexperten Gianluca Di Marzio är Real Madrids muntliga överenskommelse med Kylian Mbappé ett femårskontrakt värt 50 milj euro brutto om året (25 milj euro netto) samt en sign-on-bonus på 100 milj euro – alltså drygt en miljard kr. Men kontraktet är inte underskrivet ännu. PSG försöker med näbbar och klor att behålla sin fixstjärna. Tv-kanalen uppger vidare att Real Madrid var beredd att betala Dortmund 120 miljoner euro för Erling Haaland – långt över utköpsklausulen på 75 milj euro – och parkera honom en säsong till i Dortmund. Men även om det förstås tilltalade den tyska klubben, tilltalar det inte norrmannen. I stället väntas Haaland skriva på för Manchester City. Samtalen är långt gångna. City uppges beredd att betala Haaland 70 milj euro i provision, troligen till superagenten Mino Raiola och pappa Alf Inge Håland. Haaland själv skulle få ett femårskontrakt värt 30 milj euro om året. Erbjudandet ska redan ligga på bordet.

SPANIEN

Marca har förberett Bernabéu. ”En stol för semifinal”, står redo inför Real Madrid-Chelsea. Minns David Alabas firande efter segern mot PSG med en klappstol över huvudet. Kul grepp. Marca skriver även om att den tidigare Real Madrid-spelaren Freddy Rincóns tillstånd är kritiskt efter en bilolycka i hemlandet Colombia. Tidningen uppmärksammar också José Enriques hårda ord om Cristiano Ronaldo. Till ett klipp på portugisens supporterincident skriver den tidigare Newcastle- och Liverpoolspelaren på Twitter, ”Jag har alltid sagt. Jag gillar honom inte. Han tror han är gud och kan göra vad han vill. Det motsäger inte att han är en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, men som person gillar jag honom inte”.

El Periódico drar parallellen: ”Luuk är den nya Larsson”. Alltså Luuk de Jong håller på att axla manteln från Henrik Larsson – att bli den idealiske inhopparen. Hoppet om ”den nye Larsson” tänts då och då genom åren men ofta slocknat. Men FCBN påpekar nu att De Jongs siffror till och med överträffar Larssons. Liksom Larsson är De Jong också på väg att uppnå kultstatus bland fansen.

Super Deporte menar att Valencia ”Har finalen i tankarna” (mot Real Betis om elva dagar) efter gårdagens insats (1-1 mot Rayo Vallecno). Vad klubben inte har har i huvudet är Roman Abramovitj. Super Deporte och Golsmedia har redan tagit upp det tidigare: det finns inget som tyder på någon sanningshalt i uppgifterna om att Chelseaägaren skulle vara intresserad av att köpa Valencia. Lika lite som Göztepe häromveckan.

Cadena SER konstaterar Atlético att överklagar Uefas beslut om stängning av läktarsektion. Bestraffningen kom sedan några Atléticofans ska ha gjort nazisthälsningar under matchen mot Manchester United. ”Hur två-tre personer agerar ska inte leda till att 5 000 stängs ute”, motiverar Atlético sitt beslut.

FRANKRIKE

L’Equipe drar på ”L’or a l’appel” (”Guld kallar”). Det är Ballon d’Or som kallar på Karim Benzema. Fransmannen kan understryka det ytterligare mot Chelsea i kväll, menar tidningen. L’Equipe uppmärksammar även Sergio Ramos intervju med Prime Video. Den 36-årige PSG-backen har inga planer på att lägga av i det närmaste. ”Jag skulle vilja spela fyra-fem år till på högsta nivå och sedan göra något annat”, säger han, och preciserar också planerna för PSG, ”Här i PSG har jag två år kvar, och ska försöka stanna tre år, och sedan får vi se. Så länge kroppen orkar så är jag väldigt fokuserad”.

RMC Sport följer upp det infekterade mötet mellan PAOK och Marseille. Den franska klubben bekräftar att grekiska myndigheter uppmanat OM-supportrar att inte åka på returmötet. ”Klubben beklagar att supportar fråntagits rätten att stödja sitt favoritlag, men respekterar beslutet som grekiska myndigheter har tagit”, skriver OM i ett uttalande. Enligt uppgift skadades 30 poliser och ett tiotal personer greps i samband med oroligheter vid första mötet i Marseille. PAOK-tränaren Razvan Lucescu sa efter matchen, ”Det är bäst att era fans inte kommer till oss”.

Foot Mercato uppgav på måndagen att Paul Pogba närmar sig en flytt till PSG. Sajten uppger även att Atlético de Madrid är ute efter Nabil Fekir, som har en lyckad säsong bakom sig i Real Betis.