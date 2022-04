Villarreals pik till Nagelsmann: "Om du spottar uppåt…"

Headlines Blogg

SPANIEN

Marca använder ett uppslag för ”Vilken afton, vilken lycka!”. På ena sidan finns bild från Real Madrids firande (2-3 mot Chelsea) och på andra från Villarreals skräll (1-1 mot Bayern München). Båda de spanska lagen är vidare. Marca uppmärksammar att Real Madrid nu är klart för sin tionde semifinal på de tolv senaste säsongerna. Sex spelare i gårdagens match på Bernabéu får toppbetyget tre stjärnor av tre: Modric, Valverde och Benzema i Real Madrid, samt Rüdiger, Mount och Havertz i Chelsea. I Villarreals match är det två spelare som får toppbetyget, Pau Torres och Albiol. Tre stjärnor får också Jennie Hermoso som skickade det spanska damlandslaget till VM med sina två mål (2-0 mot Skottland).

Mundo Deportivo tar fast på Villarreals smeknamn, ”gula ubåten”, och firar en ”Atomubåt”. Dani Parejo passar också på att ge en känga till Bayerns tränare Julian Nagelsmann. ”När lottningen gjordes och de fick Villarreal, så var deras tränare, som jag inte känner, respektlös mot klubben och fotbollen när han sa att de skulle försöka avgöra mötet i första matchen. För oss var det brist på respekt. Men i slutända, om du spottar uppåt landar det ibland i ansiktet”, säger han till Movistar.

Diario AS kallar Real Madrid för ”Odödliga”, och lägger tyngdvikten vid att laget på nytt lyckades hämta upp ett underläge. ”Vi är vana att lida”, säger Luka Modric.

Sport gör störst rubrik på att ”Real Madrid skakade”. Tidningen menar att ”VAR och Benzema tog Real Madrid vidare”. Sedan kryper tidningen tillbaka till Barcelonarubriker. Sport skriver att Barça är ute efter Arsenals back Gabriel. Han väntas kosta cirka 40 miljoner euro. Tidningen spekulerar i att Barça skulle kunna använda Neto, Memphis, Riqui Puig eller Lenglet som del i en affär. Och så dyker Ansu Fati upp igen. ”Jag hoppas spela snart”, säger han efter sin långa skadefrånvaro. Han mår också bra av Xavi. ”Tränarbytet har gjort oss gott”, säger Ansu Fati.

ENGLAND

Daily Mail kallar det för en ”Real sickener”, Daily Star använder ”Real agony”. En dubbelmening som sammanfattar Chelseas känslor efter uttåget på Bernabéu (3-2 mot Real Madrid). Det var ju så nära. ”Vi förtjänade att gå vidare”, tycker tränare Thomas Tuchel. Han var nöjd med insatsen men inte med domarens uppträdande efter slutsignalen. ”Det var en besvikelse att se domaren ha det roligt med Carlo (Ancelotti). När jag skulle tacka för matchen så log och skrattande han med motståndartränaren. Det kändes väldigt fel efter slutsignalen”, säger Tuchel. The Sun tycker det till slut blev en ”Hell Clasico” för Chelsea.

Daily Telegraph följer upp The Athletics uppgifter om att Erik Ten Hag är nära att bli ny tränare för Manchester United. Enligt Telegraphs källor är det säkert till ”99 procent”. Tränaren skriver på för tre år, väntas presenteras nästa vecka och Ajax få en kompensation på cirka två miljoner euro.

Daily Mirror gör ”exklusiv” nyhet på mer oro i Man United. Klubben sägs fortfarande ute efter att förlänga med Paul Pogba och har gett ett kontraktserbjudandet som kan nå 500 000 pund i veckan. Det skulle göra fransmannen till den högst betalda spelaren i Premier League. Det har inte fallit i god jord i omklädningsrummet. Spelare sägs arga då det inte anser Pogba vara värd det. Fransmannen har inte ens varit ordinarie alla gånger.

The Guardian tar på sin sportetta upp Fernandinhos avsked till Manchester City – som överraskade Pep Guardiola inte hade koll på. Sedan ges utrymme åt kvällens Champions League. Liverpools tränare Jürgen Klopp beklagar sig inför mötet med Benfica över det späckade spelschemat. Och så bidrar Atlético-tränaren Diego Simeone med en spännande metafor inför returen mot Man City. En del har tolkat Guardiolas ord om Atléticos fotboll som svår att möta ”sedan förhistorian” som en pik. Men Simeone vill inte kommentera. ”Det är munnen som dödar fisken”, säger han om allt snack, en metafor från hans pappa som syftar på att om fisken inte öppnar munnen fastnar den inte heller på kroken.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar dagens tidningen med att Inter vill ha Leandro Paredes. PSG är beredd att sälja och den argentinska mittfältaren väntas kosta 15 miljoner euro. Paredes sägs vilja flytta till Italien. Zlatan Ibrahimovic tar också plats på förstasidan. Hans överansträngda knä väntas hålla honom borta från spel i tio dagar. Men GdS påpekar att trots de fortsatta skadeproblemen har Milan inte fått några signaler på att 40-åringen planerar att sluta, och därför inte heller erbjudit någon tjänst i klubben ännu. Ibrahimovic fortsätter nu rollen att pusha på lagkamraterna från sidan av planen med målet att kunna vara en aktiv under de avslutande matcherna. Sedan får han se. Krönikören Andrea Masala skriver, ”Ibra är en stjärna för alla, det vore synd om han missade scenens utgång, det svåraste för alla huvudrollsinnehavare. Zlatan nöjer sig inte med att spela på deltid. Det ligger i hans intresse att inte anpassa sig till att blekna bort, vilket han inte förtjänar. Som det fenomen han är så är det bättre att sluta innan det är försent. Milan kommer också att tacka honom”. GdS frågar gamla landslagsprofilen Luca Toni om ännu en säsong med skador skulle skada minnet av Ibrahimovic. ”Det är precis det jag inte önskar honom. Det vore hemskt att se en mästare som Ibrahimovic inte spela mycket eller när han spelar inte uppfylla förväntningar. En sådan som Ibra ska sluta på topp, där han varit genom hela karriären”, säger Luca Toni.

Corriere dello Sport ger störst utrymme åt storklubbarna som ställs till svars för bokföringsbrott. Särskilt att åklagaren yrkar på 12 månader avstängning för Juventus ordförande Andra Agnelli, 16 månader för sportchefen Fabio Paratici (numera i Tottenham) och 11 månader för Napoliägaren Aurelio De Laurentiis. En annan stor rubrik är Atlético de Madrid överväger ett bud på Lautaro Martínez. Inter vill ha 60-70 miljoner euro för den argentinske anfallaren. Inters sportchef Piero Ausilio är i Madrid och ska enligt CdS också träffa Real Madrid för att diskutera framtiden för Luka Jovic och Dani Ceballos, spelare i klubbens periferi.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att det blev ett ”Guldmål” för Karim Benzema. En uppföljning på gårdagens förstasidestema om att fransmannen hade ytterligare chans att stärka greppet om Ballon d’Or med en avgörande insats mot Chelsea. Och så blev det. Ronaldo – den brasilianske – är övertygad: ”Han förtjänar Ballon d’Or. Jag har sagt det i åratal och kritiserats för det”. I Lyon finns oror för anstormningen av West Ham-fans till onsdagens Europa League-match. 3 000 engelska fans har köp biljett men många fler lär komma. Därför väntas Lyon stänga biljettförsäljningen under matchdagen.

Foot Mercato uppger att Marseille hoppas nypa stortalangen Mohamed-Ali Cho i Angers framför andra storklubbar. Klubben är redan i kontakt med 17-åringens rådgivare. Dortmund, Frankfurt, Leicester och Real Betis har också visat stort intresse. Prislappen lär vara minst 15 miljoner euro.

TYSKLAND

Bild binder samman två ämnen i en artikel: ”Frustration för Bayern – och förvirring från Kahn om Lewandowski”. Anfallaren, som gjorde Bayerns mål i går kväll (1-1 mot Villarreal), har pekats ut som en Barcelonaanfallare kommande säsong. Bayerns vd Oliver Kahn sa i går kväll att Lewandowski stannar, men modifierade sedan sitt uttalande. Bild tolkar det som att vad Kahn egentligen menade är att Bayern vill att Lewandowski stannar, inte att han nödvändigtvis kommer att göra det. Och det oväntade uttåget ur Champions League? ”Mycket bittert”, säger Nagelsmann. ”Extremt bittert”, säger Thomas Müller. Båda är också överens om att Bayern spelade bra i går till skillnad från i första mötet. Bilds spelarbetyg här (1-6, 1 är bäst).

SportBild drar i dagens nummer på ”Sanningen om Lewandowski och Bayern”. Kontraktssamtal pågår med Thomas Müller och Manuel Neuer men inte med Lewandowski. Polackens rådgivare anser att Bayerns ledning är ”respektlös”. De största problemet är att Lewandowski vill förlänga med två år, Bayern bara med ett, samt att Bayern antar att 33-åringen vill höja lönen till 30 milj euro från dagens 24 milj euro. SportBild anser det vara 50/50 att Lewandowski stannar. Bayern har enligt tidningen också ringat in möjliga ersättare. Tre namn anses heta: Benjamin Sesko (18, RB Salzburg), Sasa Kalajdzic (24, Stuttgart) och Patrik Schick (26, Leverkusen).

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) tar klassiskt grepp när utländskt lag ska spela i Liverpool: en Beatlesreferens. Någon har hängt Benficahalsdukar på statyer av de fyra gruppmedlemmarna i Beatles och rubriken är ”All you need is luck”. Benfica ska försöka vända ett 1-3-underläge på Anfield.

Irish Times (Irland) låter Lisa Fallon försöka sätta ord på Irlands insats i Göteborg (1-1 mot Sverige). ”En gigantisk, enorm insats”, säger Fallon. ”Tio minuter till och vi kunde ha vunnit”, menar Katie McCabe, men medger samtidigt, ”Sverige var obönhörliga. De träffade ribban, vår målvakt gjorde några världsklassräddningar. De förtjänade oavgjort för de var på oss i ett i 90 minuter. Vårt mål var att inte förlora, och att ta en poäng på bortaplan mot världens näst bästa lag, det tar jag”. Poängen säkrade Sveriges VM-plats. Irland har fortfarande chansen.