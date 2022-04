Totti: ”Fortsätt, Zlatan, men…”

Headlines Blogg



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger störst plats för en intervju med Romalegendaren Francesco Totti – om Zlatan Ibrahimovic. ”Ingen förstår hans situation bättre än jag”, menar Totti, som la av som just 40-åring. Ibrahimovic står i valet och kvalet att fortsätta ett år till eller lägga av. GdS: ”Din rekommendation?”. Totti:”Det är ett alltför personligt beslut. Jag hoppas han fortsätter så länge han känner för det, så länge hans kropp tillåter honom att vara lika avgörande som han varit. Men att spela tio minuter, sedan hålla upp, och tillbringa mer tid i sjukstugan än på planen…det är tungt. Ibra har varit ett lejon på och vid sidan av planen. Jag, som tycker så mycket om honom, önskar att han inte ska förmedla en känsla av sårbarhet till belackare eller ännu värre, få besvär på planen. När jag ser mig själv på tv under sista året, på bänken, gjorde jag mig själv sårbar. I sin karriär har Ibra, även för att peppa sig själv, valt att vara delande. Han gillar att bli utbuad också, och för hans skull hoppas jag att han alltid får en del av arenan att jubla åt honom och en annan del att förbanna honom, för att de fruktar honom. Utan att behöva dra ut på slutet. Jag vet hur det känns att stå utanför under en säsong, och mitt fall var jag också i fysiskt bra skick. En säsong kan bli en oändlighet”. GdS: ”Avsluta meningen: Kära Ibra…”. Totti: ”Jag hoppas få se dig sträcka ut armarna i jubel igen efter några mål i de avslutande ligaomgångarna. Efter säsongen, lyssna på din kropp: det är den som säger dig vad du ska göra”. I går oroade sig ex-stjärnan Luca Toni för en säsong till med en frekvent skadad Ibrahimovic. ”Det är precis det jag inte önskar honom. Det vore hemskt att se en mästare som Ibrahimovic inte spela mycket eller när han spelar, inte uppfylla förväntningar. En sådan som Ibra ska sluta på topp, där han har varit genom hela karriären”, sa Toni.

Corriere dello Sport sätter stort fokus på domarna inför slutstriden om scudetton. De duger inte. José Mourinho tror däremot att hans Roma duger alldeles utmärkt mot Bodø/Glimt. ”Vi ska spela en fotbollsmatch: må bästa lag vinna, och jag är övertygad om att är vi”, säger portugisen. Norrmännen har 2-1 att gå på från första mötet. Mourinho var inte sugen att diskutera stöket efter den matchen. Vidare noterar tidningen att ”Scamacca förlänger men lär inte stanna”. Sassuolostjärnan har skrivit på till 2026. Storklubbar är intresserade, bland dem Inter och Milan. Från Primavera-serien kan noteras att Joel Voelkerling Persson, 19, gjorde två mål när Roma vann (4-0 mot Sampdoria) och befäste ligaledningen (se målen här). Voelkerling Persson har nu gjort tio seriemål och ligger på delad åttonde plats i skytteligan.

Tuttosport uppger att Fiorentina kastar lystna blickar på Andrea Belotti. Även Atalanta, Napoli och Roma påstås intresserade av Torinos 28-årige anfallare.

ENGLAND

Daily Mirror skräder inte orden efter Man Citys CL-avancemang (0-0 mot Atlético). Under rubriken ”Galna, elaka och farliga” kallas motståndarna ”skamliga Atlético”. Daily Mail beskriver det spanska laget i en underrubrik för ”animals” (här: odjur). The Sun använder ordet ”Headcases”, ”knäppskallar” över hela sportettan (även en referens till Phil Fodens huvudskada). Efter tumult i slutskedet av matchen fortsatt kaoset in i spelartunneln (se här). Polis fick ingripa. BT Sport-experten Rio Ferdinand var inte heller imponerad av Atlético-spelarnas uppträdande på planen. ”Vi fick se en del Atlético-spelare uppträda motbjudande. De borde skämmas över en del saker. Särskilt Savic”, menar Ferdinand.

The Guardian fångar upp några av de sammanbitna kommentarerna från lagens tränare. Guardiola säger också att City är ”i stora problem” efter skador på Kevin De Bruyne och Kyle Walker. På söndag väntar FA-cupsemifinal mot Liverpool. Och Liverpool kan drömma vidare om en kvadrupel efter att också ha gått vidare i CL (3-3 mot Benfica). Nu väntar Villarreal. ”Unai Emery är cupernas kung. Det han åstadkommer är otroligt”, säger Jürgen Klopp om sin kollega i motståndarlaget.

Manchester Evening News skriver att Cristiano Ronaldo ”la in sitt veto” i oktober mot en tillsättning av Antonio Conte. Klubbledningen var intresserad vid tidpunkten. Cristiano Ronaldo var under hösten missnöjd med Ole Gunnar Solskjaer och hans agent Jorge Mendes pratade med klubbledningen för att försäkra sig om att norrmannen var på väg ut. Vid tillsättningen av Erik Ten Hag har United inte konsulterat spelare.

Daily Mail uppger att Erling Haaland kommer att fatta beslut om nästa klubbadress inom två veckor. PSG och Real Madrid är intresserad, men Manchester City ses som storfavorit att värva norrmannen.

Northern Echo rapporterar att Newcastle är ”alltmer hoppfulla” om att vinna rejset om Christian Eriksen. Dansken ses som klubbens stora profilvärvning i sommar. Tottenham, Everton och West Ham har tidigare också uppgetts intresserade. Brentford vill gärna förlänga. Eriksens korttidskontrakt går ut i sommar.

SPANIEN

Marca har förstås ett helt annat perspektiv än engelska medier på Atléticos insats (0-0 mot Man City). Här visade Atlético ”Hjärta utan belöning”, som är dagens huvudrubrik. Tidningen tycker City ”maskade på ett pinsamt vis”, gjorde defensiva byten och ”höll på med allt det där rävspel som visst inte var så exklusivt för Atlético som det sagts”. Ingen spelare i någotdera lag når upp till toppbetyget tre stjärnor av tre, vilket är ganska ovanligt. Marca konstaterar att Savic och Vrsaljko var de mest aggressiva i spelartunneln efter matchen.

Diario AS grämer sig, ”Det fattades så lite”. Plats ges också för Atlético-tränaren Diego Simeone. Han blev tillfrågad om Pep Guardiola varit respektlös. ”Jag behöver inte ge någon åsikt eller bedöma om någon talar väl eller illa. Mycket intelligenta människor med en stor ordbok kan lovorda dig med avsmak. Men de av oss som har en mindre ordbok är inte dumma”, säger Simone, vilket tolkas som sarkasm. AS uppmärksammar också torsdagsmorgonens dystra besked: Freddy Rincón har avlidit. Den forne Real Madrid-spelare dog i sviterna av en allvarlig bilolycka i hemlandet Colombia. Rincón blev 55 år.

Sport hoppas, ”Låt det bli en magisk afton”. Mundo Deportivo understryker, ”Bara seger räknas”. Barcelona tar emot Eintracht Frankfurt (troliga lag här) – och 30 000 tillresta fans. Första mötet slutade 1-1. Ärkerivalen Real Madrid har på nytt visat framfötterna i Europaspelet men tränare Xavi går inte med på några jämförelser. ”Barças historia, inte Real Madrids, ställer krav på oss. Vi speglar oss inte i dem för att ställa krav på oss själva. Vi ställer krav utifrån vår historia och Johan Cruyff satte ribban när han kom för 40 år sedan: vinn genom att spela bra fotboll. Om inte är vi inte glada, sådana är vi katalaner. Madrid kan jag inte. Det är en spektakulär rival, med en stark tävlingsgen och är värda att beundra, men Barcelona är en annan historia”, säger Xavi, som avvisade frågor om intresset för Robert Lewandowski.

FRANKRIKE

La Provence menar att ”OM spelar i en oroande grekisk häxkittel” i kväll. Returen PAOK-OM väntas bli en het historia. ”Vi är medvetna om vad som väntar oss”, säger OM-målvakten Steve Mandanda. Första mötet omgärdades av supporteroroligheter. Efteråt rasade PAOK:s tränare att Razvan Lucescu mot hur grekiska fans behandlats. ”Det är en skam för fotbollen och er stad”, sa han, ”Det är bäst att era fans inte kommer till oss”. Marseillefans blev också portade till Thessalonikimatchen. Lucescu håller fast vid sina ord som rörde upp känslor i Frankrike. ”Så det jag sa var chockerande men inte vad Marseillefansen gjorde under två dagar? Det är Marseilles fans som bör kritiseras, inte jag”, säger Lucescu. OM vann första matchen med 2-1.

L’Equipe använder fyndiga ”OK eller PAOK?”, där sistnämnda är en ordlek med ”pas ok” – ”inte ok”. Tidningen fortsätter på inslagen väg med rubriken ”Atléti-chaos” för röran efter slutsignalen mellan Atlético och Man City. Lyons match mot West Ham får också ett uppslag. Det är ”All in för OL”, menar L’Equipe. Efter en svår säsong är Europa League allt klubben har att spela för. Goat heter PSG:s senaste sponsor. Lifestyleplattformens namn kommer att synas på tröjärmarna från och med nästa säsong. För det får PSG 50 miljoner euro över tre år.

TYSKLAND

Frankfurt Allgemeine noterar att Eintracht återigen tar med sig häpnadsväckande många supportar på en Europamatch. 30 000 fans reser ner till Barcelona för returmötet i Europa Leagues kvartsfinal. Det första matchen slutade 1-1.

Sky Sport får inleda genomlysningen av Bayern München efter den snöpliga sortin i Champions League. Tv-kanalen sätter betyg på klubbledningen den här säsongen (1-6, 1 är bäst). Tränare Julian Nagelsmann får 4, sportchefen Hasan Salihamidzic 5 och vd Oliver Kahn 4-. Bild pratar med klubbpresident Herbert Hainer som säger, ”Bayern kommer alltid tillbaka starkare efter bakslag”. Han har heller inga tvivel om Salihamidzic och Kahn. ”De vet hur Bayern fungerar, det finns i deras DNA. När jag såg dem i ögonen efter matchen mot Villarreal kände jag: nu mer än någonsin”.

Sport1 kliver in bakom kulisserna. Tv-kanalen noterar att det trots framgångarna finns visst missnöje med Nagelsmann i omklädningsrummet. Två ledande spelare har internt kritiserat tränarens taktik och träningar upprepade gånger. Sedan synar Sport1 ersättare till Robert Lewandowski, om han lämnar. SportBild uppgav på onsdagen att Benjamin Sesko (RB Salzburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart) och Patrik Schick (Leverkusen) ringats in. Sport1 menar att Bayern ännu inte varit i kontakt med dem. I stället uppger tv-kanalen att Darwin Núñez är ett hett namn. Sportchefen Salihamdzic var nyligen och spanade in Benficaanfallaren, som även Man United, Chelsea och PSG uppgetts intresserade av. Under onsdagen kritiserades Lewandowski av tidigare Bayernprofilen Mario Gomez för sitt agerande om nytt kontrakt. ”Sett till situationen tycker jag att han är självisk om sin framtid”, menar Gomez.

Kicker räknar fram att Bayern Münchens CL-intäkter från Uefa efter sortin i onsdags landar på cirka 100 miljoner euro. Klubben får 89,02 milj euro i prispengar. Till det tillkommer andel av reklamintäkter som kommer nå tvåsiffrigt belopp i euro (11,7 milj euro förra säsongen, även då kvartsfinal). Men Bayern gick också miste om 12,7 milj euro genom att missa en semifinalplats. Kicker hävdar vidare att Bayern och Dortmund inte bara kan hamna i fajt om Karim Adeyemi. Båda klubbarn är också intresserade av Nico Schlotterbeck. Freiburgs 22-årige mittback väntas kosta 25 miljoner euro.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) har domen för Filip Helander, som åkte på fotskada i helgen. ”Filips skada är inte bra, vi kommer inte ha honom tillgänglig resten av säsongen”, meddelar Rangers tränare Giovanni van Bronckhorst. Hur länge den svenske mittbacken blir borta framgår inte, men Helander lär vara ett osäkert kort till Nations League-matcherna i juni. 28-åringen har också missat en stor del av säsongen på grund av en knäskada.