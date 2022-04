Kulusevski: "En av de tyngsta förlusterna i mitt liv"

Headlines Blogg

ENGLAND

The Times läser en intervju på Tottenhams hemsida där Dejan Kulusevski reflekterar över VM-missen med Sverige. ”Det var en av de tyngsta förlusterna i mitt liv. Det var första gången jag blivit riktigt, riktigt ledsen och besviken på fotboll. Men sånt händer, livet går vidare, det är ingen idé att gråta över det. Man får göra saker och ting bättre, jobba hårdare”, säger Kulusevski. Times tar på sportettan upp att Erling Haaland meddelat Manchester City att han vill till klubben. Norrmannen föredrar City framför Real Madrid. Det anses nu bara vara detaljer kvar innan Haaland är en Cityspelare. Även transferspecialisten Fabrizio Romano fastnar vid liknande slutsats i en tweet på onsdag morgon, men understryker att inget är påskrivet ännu. Häromdagen uppgav Daily Mail att parterna var överens om lönen. Times följer upp uppgifterna om Haaland med att Tottenham är säkra på att behålla Harry Kane även efter den här säsongen. Inte minst just eftersom City ser ut att värva Haaland.

The Sun och Daily Mirror använder båda heta ordet ”Quad”. Mirror har ”Quad Squad” för att Liverpool fortsätter jakten på en kvadrupel (ligacup, liga, FA-cup och Champions League) efter gårdagens storseger (4-0 mot Manchester United). The Sun har ”Quad Awful”, där första ordet beskriver Liverpool och det andra United. På nyhetsettan uppmärksammas publikstödet på Anfield till Cristiano Ronaldo under matchen.

Daily Mail fyller tidningen med frustrerade kommentarer om United och om spelarna. Ralf Rangnick själv använder begrepp som ”förödmjukande” och ”pinsamt” för att beskriva förlusten. Sky Sports expert Roy Keane säger att ”Det här är inte det United jag spelade för”. Kollegan Gary Neville menar att klubben ”är i grunden trasig” och säger att han ”tycker synd om Ten Hag” som ska ta över. Varken Victor Nilsson Lindelöf eller Anthony Elanga har några skäl att läsa spelarbetygen (särskilt inte betygen i Manchester Evening News). Undantaget är The Sun som påpekar att Lindelöf var ”kanske den ende i ljusblått som satsade i tacklingarna” och att Elanga ”faktiskt brydde sig lite”. Mail noterar på annat håll besked från Chelseatränaren Thomas Tuchel. Formstarka mittfältaren Matteo Kovavic, som fick bryta FA-cupsemifinalen mot Crystal Palace med en fotledsskada, blir borta i två veckor.

The Guardian ger störst plats till ett United med ”röda kinder” men också utrymme åt grannen Manchester City som mår betydligt bättre. Och det trots massor av omplåstringar på några dagar. ”Våra sjukgymnaster fick göra 71 behandlingar mellan bortamatchen mot Atlético och mötet med Liverpool”, säger Pep Guardiola, ”Sammanlagt var det 71. Det är sant. Jag såg spelarna där. Läkaren pratade med mig. Men det är inte efter en match utan efter dessa tre ’finaler’”. City hade Atlético, Liverpool, Atlético på en vecka innan FA-cupsemin mot Liverpool i lördags. Att Fulham är klart för Premier League får också sitt utrymme.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har en vrålande Lautaro Martínez på förstasidan och det är frestande att översätta rubriken till ”Inter är sista skriket” men kanske mer korrekt med ”Inters finalskrik” (även om dubbelmeningen på italienska går förlorad). Det blev en klar sneifinalseger i cupderbyt (3-0 mot Milan). Tvåmålsskytten Lautaro Martínez var utan tvekan matchens lirare (8,5 av 10 i betyg). Det var inte bara en missad titel för Milan, utan också en missad chans för Zlatan Ibrahimovic att avsluta karriären med en tittel. Hans ersättare Olivier Giroud var dessutom blek. Fransmannen har nu sex matcher utan mål.

Corriere dello Sport konstaterar att ”Lautaro är chefen”. Kvällens semifinal i Turin, Juventus-Fiorentina, beskrivs som ”Vlahovics afton”. Serben ställs på nytt mot sin gamla klubb. Juventus har 1-0 att gå på sedan första mötet. CdS uppmärksammar också Laziopresidenten Claudio Lotitos svar på fansen bojkott av dyra biljetter mot Milan. ”Det skadar Lazio, inte mig”, säger Lotito. Bara 15 000 biljetter är sålda till matchen på söndag, varav 4 000 till gästernas sektion. CdS uppgav under tisdagen att Manchester Citys ägare vill bredda klubbportföljen med Palermo, och har haft informella möten om ett köp.

SPANIEN

Marca låter Ancelottis välkända ögonbryn spela mot rubriken ”Nedräkning” samt förklaringen att italienaren är på väg att bli den förste att vinna mästerskapet i alla de fem stora ligorna. Marca uppger vidare Antonio Rüdigers agent på nytt ringt upp Real Madrid. Backen hoppas fatta beslut om framtiden kring månadsskiftet. Real Madrid, Juventus, PSG och hans nuvarande klubb Chelsea är alla med i bilden.

AS ser ett ”Vaktavlösning”. Unga duon Valverde och Camavinga väntas få chansen för Real Madrid mot Osasuna i kväll. Både Casemiro och Modric är borta. Ancelotti har inlett matchningen inför CL-semifinalerna mot Manchester City, påpekar AS.

Sport ropar ut ”40 miljoner euro” till en bild på Robert Lewandowski. Det är prislappen. Uppgiften är inte Sports. Den kommer från Kicker i går. Sport lägger till att Bayern inte accepterar några spelare i utbyte för att sänka priset. Sport berättar vidare att Gerard Piqué bad Lionel Messi om ett videoklipp till stöd för den omdiskuterade flytten av spanska supercupen till Saudiarabien och ändring i ligakalendern. Men argentinaren hörsammade inte önskan.

Mundo Deportivo uppmärksammar Barça-presidenten Joan Laportas ja-nej-svar efter granskningen av hur Frankfurtfans kunde få så många platser på Camp Nou. ”Klubben är inte skyldig men ansvarig för vad som hände. Det var inte Barça som sålde biljetterna till tyskarna”, påpekar Laporta, men lovar åtgärder vid högriskmatcher och landskamper. Cirka 30 000 tyskar fanns på plats Camp Nou och såg Frankfurt besegra Barça.

FRANKRIKE

L’Equipe blickar med spänning mot kvällens matcher under ”Öga mot öga”. Bland annat kan PSG säkra sin tionde ligatitel mot Angers. PSG kommer till spel utan både Lionel Messi och Neymar. L’Equipe berättar att PSG kommer att ha en stjärna på tröjan kommande säsong om/när den tionde titeln säkrats. Men stjärnan kommer inte att sitta på bröstet utan på ärmen. Jens Cajuste väntas starta i ”svenskmötet” Reims-Lille, medan Gabriel Gudmundsson inte väntas göra det efter en ljumskskada i senaste matchen. På tal om svenskar, Niclas Eliasson blev matchvinnare för Nîmes i Ligue 2 (1-0 mot Quevilly Rouen). Han var dessutom lagkapten för kvällen. Senegal tycks få en fin förstärkning till VM. Marseilles 22-åriga mittfältare Boubacar Kamara – som storklubbar jagar – har gett en preliminärt ja. Han har tidigare representerat Frankrike på alla ungdomsnivåer. Senegal spelar i samma VM-grupp som Colombia, Japan och Sveriges banemän Polen.

RMC Sport lyssnar till Marseilles tränare Jorge Sampaoli. Han lägger ribban inför sommarfönstret med att säga att klubben behöver ”addera tre-fyra spelare som kan höja vår nivå”. På tal om Sampaoli så levererade PSG-tränaren Mauricio Pochettino beska kommentar om argentinaren efter söndagens rivalmöte. ”Jag tycker inte en tränare ska hoppa och skrika i sitt tekniska område”, sa Pochettino, ”Här spelar vi inte PlayStation, det är professionell fotboll”.

TYSKLAND

SportBild utesluter inte att Robert Lewandowski kan lämna Bayern München i sommar. Liksom Kicker i går sätts prislappen till 40 miljoner euro, en summa som rådgivaren Pini Zahavi tror att Barcelona och PSG kan vara beredd att satsa. Serge Gnabry är en annan spelare med oklar framtid, men det lutar åt att han stannar. Enligt SportBild är Arsenal och Atlético intresserade av Marcel Sabitzer, som Bayern är beredd att ge upp redan efter en säsong.

Sky Sport ger besked om en storvärvning inom Bundesliga. Freiburgs landslagsback Nico Schlotterbeck är överens med Dortmund. Bild instämmer. 22-åringens kontrakt kommer att sträcka sig till 2027 och vara värt 4,5 milj euro om året. Men efter gårdagens cupsemifinalseger (3-1 mot HSV) säger Schlotterbeck själv, ”Jag bestämmer mig efter säsongen, inget har förändrats”. Dortmund behöver också komma överens med Freiburg. Dortmund vill betala max 20 miljoner euro.

Bild pratar med Malmö FF:s knäskadade back Niklas Moisander. 36-åringen bekräftar att det inte blir spel innan uppehållet i slutet av maj. ”Jag hoppas vara tillbaka på planen i juni”, säger Moisander. I samtalet med den tyska tidningen får han beskriva MFF. ”Det är Sveriges Bayern München”, säger Moisander. Han lovar även att knäcka ”två-tre öl för Werder” om hans ex-klubb går upp till Bundesliga igen och säger att det fortfarande är oklart vad som händer när kontraktet med MFF går ut efter säsongen, ”Det är fortfarande öppet”.

ÖVRIGT

De Teelgraaf (Nederländerna) uppger att Ryan Gravenberchs övergång till Bayern München riskerar att spricka. Ajax vill ha 30 miljoner euro, Bayern har lagt ett slutbud på 23 milj euro, inklusive bonusar. Den 19-årige mittfältaren vill till Bayern. Kommer klubbarna inte överens väntas Gravenberch lämna Ajax på en fri transfer sommaren 2023.