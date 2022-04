Ten Hags nya lön – blir femma i löneligan

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail placerar som alla engelska tidningar Manchester Uniteds nya tränare Erik ten Hags nuna på stor bild på sportettan. I Mails fall med upplysningen att Ten Hags lön blir nio miljoner pund om året. En lönesiffra även Daily Telegraph instämmer i. Det är dubbelt upp mot i Ajax. Det placerar nederländaren på femte plats i den löneliga för Premier League som The Sun publicerade för en månad sedan. Före sig har han Guardiola, Klopp, Conte men också Brendan Rodgers – se lista här. Även bombhotet mot Harry Maguire ges stort utrymme. En källa nära lagkaptenen säger till The Sun, ”Harry kommer inte att låta sig tvingas bort från Manchester United av denna sortens hot”. På sportettan finns plats över för Serena Williams och Lewis Hamiltons Chelseaplaner.

Daily Telegraph uppger att förre förbundskaptenen Steven McClaren blir en av de två assisterande tränare till Ten Hag. Tidigare ska United har varit skeptisk till önskemålet och bett Ten Hag syna den befintliga tränaruppsättningen först, men enligt Telegraph har United nu gett med sig. Sedan tidigare är det klart att Mitchell van der Gaag följer med Ten Hag från Ajax. Telegraph skriver vidare att Uniteds prioritet är att värva två mittfältare och en anfallare, men även mittbackar och yttrar är aktuella. Det har redan spekulerats friskt i en lång rad namn som kan vara både på väg in och på väg ut.

The Times tar över stafettpinnen med att skruva ner budgetsiffror. Det har förekommit uppgifter om att Ten Hag har 200 miljoner pund att spendera i sommar. Times skriver att det rör sig om max 120 milj pund.

The Guardian minskar också på spenderarbrallornas storlek. Tidningen menar att det inte blir någon ”överdådig budget”, men att en ”tillräcklig” sådan ska stå till nederländarens förfogande. Vidare uppger tidningen att tillsättandet av Ten Hag ”fått ett blandat mottagande bland spelarna”. Guardian gör iakttagelsen att det är första gången sedan 1986 (Alex Ferguson) som United anställer ”en på pappret kvalificerad tränare som också är på uppåtgående” samt levererar formuleringen att Ten Hag uppgift blir att ”ändra kurs på Uniteds spökskepp”.

Goal hävdar att Milan kan bli en räddningsplanka för Romelu Lukaku. Ägarskiftet i både Milan och Chelsea, samt de rödsvartas behov av en ny anfallare kan bana vägen för idéen, menar Goal. En flytt till Milan vore både uppseendeväckande med tanke på Lukakus förflutna i Inter (som han också kopplats samman med) och ironisk med tanke på att Lukaku i så fall kan ersätta sin gamla antagonist Zlatan Ibrahimovic.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport klipper och klistrar. En arabisk huvudbonad placeras på Sven Botman och en Milantröja sätts på överkroppen. Sådär, ”Nya arabiska Milan föds – Det börjar med Botman”. Enligt tidningen kan Investcorps övertagande av klubben vara klart redan innan månadens slut. Och ett köp av Sven Botman från Lille är nära. Cirka 35 miljoner euro väntas mittbacken kosta. Transferspecialisten Fabrizio Romano håller med om att övergången är nära. GdS menar också att Diovck Origi är i pole position som anfallsvärvning, men intresse finns även för Gianluca Scamacca, Sébastien Haller och Marco Asensio. Även om Zlatan Ibrahimovic skulle spela vidare så behövs en anfallare, påpekar tidningen. GdS har för övrigt inte med svensken i den troliga truppen till matchen mot Lazio på söndag, trots uppgifterna i går om att han var aktuell för spel. GdS uppmärksammar vidare att Parma tvingas betala 15 000 euro till filmbolaget Warner Bros. Orsaken är att Serie B-klubben utan tillåtelse använde loggan för ”Superman” när Gianluigi Buffons återkomst presenterades i olika sammanhang förra sommaren.

Corriere dello Sport sätter ljuset på José Mourinhos återkomst på San Siro mot sin gamla klubb Inter. Det blir andra gången med Roma, men i cupmötet tidigare år var det bara hälften så mycket fans på läktaren. Även den här gången väntas han hyllas. Själv har Mourinho legat lågt inför mötet. Bolognas Mattias Svanberg får sätta betyg på sin säsong så här långt. ”På en skala från 1-10? 6 eller 7. Jag kan bättre, även om jag gjort en helt okej säsong. Det är fortfarande sex matcher kvar som vi kan göra bra ifrån oss i och för egen del skulle jag vilja göra ett eller ett par mål”, säger Svanberg. Han väntas starta igen mot Udinese på söndag.

Sky Sport Italia uppger att Juventus inlett samtal med Ángel Di Marías representanter. Den 34-årige argentinarens kontrakt med PSG går ut i sommar. Ett alternativ för Juve är David Neres, 25, som kan köpas billigt från Sjachtar Donetsk.

SPANIEN

Rac1 kommer med nya avslöjande kring biljettskandalen på Camp Nou, då 30 000 Frankfurtfans lyckades köpa biljetter. Enligt radiokanalen ska en enda Barça-supporter ha kommit över 2 000 biljetter som sedan såldes vidare till tyskar. En anmälan kan bli aktuell, liksom arenaförbud. Klubbpresident Joan Laporta utlovade häromdagen hårdare tag och striktare restriktioner kring biljettförsäljning för att undvika liknande situationer igen.

Sport och Mundo Deportivo firar Barcelonas knappa men viktiga seger (1-0 mot Real Sociedad). MD med rubriken, ”De vet hur man lider”. Xavi konstaterar, ”Det är tre poäng som är guld värda men det finns ingen anledning att brösta upp sig”. Tidningarna noterar även att ny storpublik är att vänta på Camp Nou i dag när Barcelonas damer spelar Champions League-semifinal mot Wolfsburg. Men åskådarantalet väntas inte nå upp till världsrekordsiffran 91 553 mot Real Madrid i förra omgången.

Marca ringar in både Alexander Isak och Alexander Sørloth med rubriken ”Alex kan inte göra mål”. Duon har fått chansen tillsammans de fyra senaste matcherna. Men utdelningen fortsätter att vara mager. Båda hade stora chanser att göra mål mot Barça. Båda misslyckades. Båda får nöja sig med en stjärna av tre i betyg. Totalt den här säsongen har de haft 86 skott i ligan men bara gjort sju mål. Isak: 61/5. Sørloth: 25/2. Det om Real Sociedad. På förstasidan regerar Real Madrid. Med stora bokstäver levereras uppgiften att ”Ancelotti ber om Rüdiger”. I onsdags skrev tidningen att Chelseabackens representanter tagit ny kontakt med Real Madrid. Och klubbens italienska tränare vill ha honom. Rüdigers höga lönekrav gjorde att han tidigare avskrevs men situationen har nu kommit i nytt ljus och 29-åringen ses nu som en möjlig värvning. Kontraktet med Chelsea går ut i sommar. Transferspecialisten Fabrizio Romano betonar på fredagsmorgonen att även Juventus, PSG och Chelsea fortsatt är med i bilden, samt att ett besked väntas ”inom de närmaste veckorna”.

Diario AS är också inne på Real Madrids sommarfönster. Förstasidan pryds av tre spelare i vitt till rubriken”Mbappé kommer inte ensam”. Förutom fransmannen har tidningen satt Real Madrid-tröja på Rüdiger och Aurélien Tchouaméni. Tidningen påpekar också att Vinícius, Militão och Modric kommer att förlänga i sommar. På annat håll uppger AS att Real Madrid ringat in Bruno Guimarães som en blivande kugge på mittfältet. Brasilianaren har spanskt pass, vilket inte är oviktigt för spanska klubbar som bara tillåts ha tre icke-EU-medborgare i spel. Men AS påpekar att Bruno Guimarães för ögonblicket anses som för svår att värva. Han bytte till Newcastle så sent som i januari.

El País uppmärksammar beskedet att en spansk domstol lyft tidigare beslut om att skydda Super League-klubbar från bestraffning. Uefa har tidigare hotat att straffa Real Madrid, Barcelona och Juventus för att de fortsatt vill starta upp Super League. Uefa backade efter det första spanska domslutet i höstas.

FRANKRIKE

L’Equipe gör ett nedslag kring ”Operation Mbappé”. Enligt tidningen befinner sig familjerepresentanter i Doha för samtal med PSG:s qatariska ägare. Officiellt är det en semesterresa men kontraktsdiskussioner är också inplanerade, skriver L’Equipe. RMC Sport skriver att mötet blir nästa vecka, att Real Madrid är informerat om det och att PSG är optimistiskt. Uppgifterna kommer samtidigt som den spanska journalisten Guillem Balague uppger att Mbappé begärt 100 miljoner euro mer av Real Madrid än avtalat – och fått nej. L’Equipe fortsätter med att påpekar att något avtal ännu inte finns. Mbappé väljer fortfarande mellan klubbarna. En olöst och betydande fråga, oavsett klubb, är bildrättigheter. Sedan ska frågor som projekt, roll, medspelare och tränare vägas in. Mbappé väntas inte fatta beslut förrän efter säsongen, ”kanske inte före juni”, avslutar L’Equipe. På annat håll ges utrymme för att herrarnas cupfinal för första gången får en kvinna som domare. Stéphanie Frappart dömer Nice-Nantes på Stade de France den 7 maj.

Quotiden ställde Frankrikes president Emmanuel Macron frågan om Kylian Mbappés framtid. Macron är ett stort fan av Marseille. ”Tyvärr är det inte tal om att Mbappé kommer till Marseille. Om det varit möjligt hade jag slagits för det men han sa snabbt ’nej’ till mig. Därför är det bättre att slåss för att han blir kvar i franska ligan för han är oavsett en stor spelare”, svarar Macron, som haft regelbunden kontakt med den franska landslagsstjärnan de senaste fyra åren.

Le Parisien lyfter målvaktsfrågan i PSG efter Keylor Navas utspel. Liksom L’Equipe lutar Le Parisien åt att costaricanen går förlorande ur striden med Gianluigi Donnarumma. Särskilt L’Equipe menar att italienaren blir den som PSG satsar på nästa säsong och Navas den som säljs. Tränaren Mauricio Pochettino medgav i veckan att det situationen med två stjärnmålvakter med all sannolikhet förändras till kommande säsong.

TYSKLAND

Bild följer upp Emil Forsberg och hans hjälteroll i RB Leipzigs cupsemifinal mot Union Berlin. Forsberg har inte alltid varit tillfreds med rollen som ”joker”. Enligt Bild hade han ett längre samtal med Domenico Tedesco i veckan, där tränaren bedyrande svenskens betydelse. Och sedan hoppade han in och avgjorde matchen i onsdags. Bild radar sedan upp exempel på viktiga mål Forsberg gjort för klubben genom åren.

Sport1 blickar mot lördagens Der Klassiker, Bayern München-Dortmund, med Niklas Süle i fokus. Backen byter Bayern mot Dortmund i sommar men är aktuell för spel. ”En plats i startelvan är möjlig”, säger Bayerns tränare Julian Nagelsmann, ”Det är en speciell match för honom, men han kommer att ge allt för oss. Jag förväntar mig en mycket insats av honom”. Trots flytten till rivalen väntas Bayerns fans enligt Sport1 inte bua ut Süle.

Sky Sport uppger att Brügges tränare Alfred Schreuder är en av toppkandidaterna att ersätta Erik Ten Hag i Ajax. Sky noterar också att Marcus Thuram brutit med superagenten Mino Raiola. Det meddelar Mönchengladbachs stjärnanfallare via sociala medier. Thuram har i stället anslutit sig till en Parisbaserad agentfirma (Sport Cover).

ÖVRIGT

Washington Post (USA) uppger att DC United är ute efter Gareth Bale. MLS-klubben tog de första kontakterna redan för flera månader sedan men har nu fört nya samtal med walesarens representanter. Bale lämnar Real Madrid efter säsongen. På tal om MLS så uppger flera källor att Giorgio Chiellini i sommar lämnar Juventus efter 17 år, med den amerikanska ligan som trolig destination.