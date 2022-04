Lampards ilska: "Om det hade varit Salah…"

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail kan sägas byta ut Tyson Fury mot ”Lampard fury”. Wembley i lördags mot Anfield i söndags. Till skillnad från tungviktsvärldsmästaren väger Everton lätt. Även i domarens ögon, menar Lampard. Därav hans ”fury” efter förlusten i Merseysidederbyt (0-2 mot Liverpool). Och det gällde särskilt en straffsituation där Anthony Gordon blev knuffad. ”Jag tror att om det hade varit Mo Salah i andra straffområdet så hade det blivit straff. Jag har spelat för lag i övre halvan i ligan, och man får dem då”, säger Lampard. ”En solklar straff”, säger även Liverpoolprofilen och Sky Sports-experten Jamie Carragher. Liverpool har inte fått någon straff emot sig på 46 matcher – den i särklass längsta rådande sviten i Premier League. Konspirationsteoretiker rasar ytterligare efter den (alltför) glada tonen på Premier Leagues officiella Twitter-konto.

Daily Star väljer ett helt annat perspektiv, ”Origi boom”. Liverpools tränare Jürgen Klopp var extatisk efter att reservanfallaren Divock Origi dammats av igen och slagit till igen. ”Han är en legendar på och utanför planen. Det är en fantastisk spelare i mina ögon. Jag vet att det låter löjligt eftersom jag inte ofta har med honom, men han är världsklass, han är vår bästa avslutare, helt klart”, säger Klopp. Origi har gjort 6 av sina totalt 22 ligamål mot Everton, vilket är lika med 27,27 procent.

The Guardian får med ”Räddningsarbetaren” Christian Pulisic på sportettan. Amerikanen slog till för Chelsea och räddade en trepoängare efter Jorginhos spektakulära straffmiss (1-0 mot West Ham). Som någon noterade – den var värre än Diana Ross straff vid VM-invigningen 1994. Lika ont som det gjorde Chelseafans att se italienarens straff, lika ont gjorde det höra att höra Thomas Tuchels ord. Tränaren bekräftade att Antonio Rüdiger lämnar klubben efter säsongen. Enligt Fabrizio Romano är mittbacken muntligen överens med Real Madrid. En annan räddningsarbetare i Chelsea är Zecira Musovic. Hon fick hoppa in mellan stolparna sedan Ann-Katrin Berger blivit utvisad, gjorde ”en fantastisk räddning” och Chelsea vände så småningom och vann trots tio spelare (3-1 mot Tottenham). Här är Musovics egen berättelse. Magdalena Eriksson hoppade in efter paus och Jonna Andersson med 20 minuter kvar. Chelsea är fortsatt en poäng före Arsenal, som vann sin match klart (3-0 mot Everton). Stina Blackstenius startade.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport slår på första uppslaget fast att ”Djävulen dör aldrig”. Djävulen är Milan, och Milan avgjorde söndagens match på tilläggstid (2-1 mot Lazio). Tränare Stefano Pioli gör en annan liknelse. En välbekant sådan. ”Mina spelare är som lejon”, säger han, ”Lejonen är inte de smartaste på savannen, inte de snabbaste, inte de största, men vet att de måste äta och varje morgon vaknar de upp med hungriga. Vi måste vakna upp varje morgon med denna hunger. Och Ibra…han har den mer än någon annan”. Och det kom fler flörtar med Zlatan Ibrahimovic. Sandro Tonali stötte in segerbollen. Sandro Tonali täcker förstasidan. Men Sandro Tonali vänder även strålkastarljusen mot Ibrahimovic, som hoppade in i andra halvlek och nickade fram bollen till mittfältaren. ”Det är unikt att ha en spelare som Zlatan i sitt lag”, säger han. GdS fyller på med ”Han (Ibrahimovic) var tornet till Tonali som förlängde (Milans) liv”, och ger svensken 6,5 av 10 i betyg. Tonali är en av bara tre spelare som når upp till 7. Mattias Svanberg når inga sådan höjder för Bologna (2-2 mot Udinese). Bara 5,5. På annat håll kollapsade Napoli igen (2-3 mot Empoli). ”Ansvaret ligger hos tränaren. Jag är beredd att ta konsekvenserna. Klubben gör sin utvärdering efter säsongen”, säger tränaren Luciano Spalletti, vars framtid är osäker. Napoli har beslutat att laget ska gå i ritiro, i isolering.

Corriere dello Sport ser ”Djävulens svans” snärta till motståndet. Men tidningen ger också plats för Salernitana, som vaknat upp från de döda och nu på allvar slåss för att bli kvar i Serie A (2-1 mot Fiorentina). Tränare Davide Nicola blev så ivriga att han börja de hytta åt egna spelare med sina skor (!) under matchen. ”Jag minns inte så väl, kanske hade jag en sten i skon som skavde”, säger Davide Nicola först med ett leende, innan han fortsätter, ”Det är svårt göra sig hörd bland våra passionerade fans, så vi får hitta andra sätt att kommunicera. Där och då hade jag inget annat än mina skor att använda för att få några av mina spelares uppmärksamhet, och jag måste säga att jag tycker det hjälpte”.

SPANIEN

Sport skräder inte orden. ”Katastrof!”, mot en svart bakgrund. Förlusten i går (0-1 mot Rayo Vallecano) var Barcelonas tredje raka på hemmaplan. Det har aldrig hänt förut. Domaren kritiseras starkt av tidningen men krönikören Lluís Mascaró suckar också, ”Var är det Barça som vann med 4-0 på Bernabéu?”. Joan María Batlle menar att ”Halva laget duger inte för Barça”. Tränare Xavi tycker att hans Barça ”förtjänade mer” i går kväll men konstaterar också, ”Det var en förlorad möjlighet och vi har inte råd med fler om vi ska ta oss till Champions League”. Real Madrid behöver nu bara en poäng till för att vinna ligan.

Diario Vasco noterar att Real Sociedad värvat Santino Samuyiwa, 16, från Örgryte. Han kommer att spela med ungdomslaget nästa säsong. Klubbarna har ett samarbetsavtal, och enligt DV förekommer ingen övergångssumma. Samuyiwa syns också på bild med idolen Alexander Isak.

Marca lockar med en intervju med Gabriel Jesus inför Man City-Real Madrid i morgon. Den brasilianske anfallaren är het på marknaden. Han ryktas aktuell för Arsenal och Barcelona. ”Jag är fokuserad på de avslutande matcherna, som alla är avgörande. Sedan får vi se vad som händer, en förlängning eller slutet på en cykel”, säger 25-åringen. Han räds inte konkurrens från Erling Haaland, som är Cityaktuell. ”Han är en 9:a som gör mycket mål, som skulle vara en stor tillgång för klubben. Jag hoppas han kommer”, säger Gabriel Jesus.

Diario AS uppmärksammar bortanför förstasidan Real Madrids damer, som nått klubbens första cupsemifinal (3-1 mot Levante). Kosovare Asllani var på allvar tillbaka. ”Svenskan ledde comebacken med ett mål och en assist”, påpekar AS, ”Asllani var i besittning av en gyllene penna och en blankt papper”. Hon spelade elegant fram till 2-1 (och inledde anfallet med en klack) och chippade sedan läckert in 3-1.

Estadio Deportivo har bara ögon för Real Betis parad av cupbucklan i Sevilla i går. Och så uppmärksammas att veteranen och lagkaptenen Joaquín, 40, bekräftade för fansen att han fortsätter en säsong till. ”Jag vet inte om jag sabbar någon plan som finns för mig, men jag är ledsen, jag kommer att fortsätta ett år till”, säger Joaquín.

FRANKRIKE

L’Equipe lanserar ”Champagne Gerson” ligatvåan vunnit i champagnedistriktet i norr tack vare ett sent mål från brasilianaren (1-0 mot Reims). Jens Cajuste saknades i Reims. Han är skadad igen, en hamstring den här gången. Anel Ahmedhodzic får 4 av 10 efter Bordeauxs svängiga förlustmatch (3-5 mot Nantes). Amanda Ilestedt får också 4 för sin insats för PSG i första cupsemifinalen (2-3 mot Lyon), ett snittbetyg för PSG-spelarna för dagen. Noterbart är att målvakten Barbora Votikova får ovanliga 1 i betyg. Tjeckiskan gick bort sig på samtliga Lyonmål. L’Equipe följer också upp situationen för PSG-herrarna. Enligt tidningen kan ingen klubbledare vara säker på sin position. Ingen utom president Nasser Al-Khelaïfi. Han blir kvar. Sportchefen Leonardos framtid är osäker. ”Med mig är det svårt, utan mig är det omöjligt. Jag har gjort min egen Ibra (Ibrahimovic)”, svarade Leonardo med ett leende på lördag kväll. Tränare Mauricio Pochettino ses redan som borta. Enligt Le Parisien kan det kosta PSG 15 miljoner euro att sparka argentinaren. Det kan för övrigt bli tal om ett ”tränarbyte”. Pochettino är enligt Get French Football aktuell för Tottenham. Samtidigt uppges nuvarande Tottenhamtränaren Antonio Conte aktuell för PSG, och ska enligt Le Parisien ha erbjudit sig att komma på ett korttidskontrakt på två år. Tidigare ha Zinedine Zidane uppgetts vara PSG:s drömval men enligt L’Equipe finns i dagsläget ingen uttalad tränarfavorit i den innersta PSG-kretsen.

Le Parisien uppmärksammar Gianluigi Donnarummas uttalande om att han är i PSG för att stanna. Sedan tidigare har Keylor Navas pekats ut som den som väntas lämna efter säsongen.

TYSKLAND

Kicker lyssnar till Bayern Münchens sportchef Hasan Salihamidzic i Sky Sports program Sky90. Han hävdar att klubben ska inleda förhandlingar med Robert Lewandowski och vill ha kvar anfallaren. Skulle han sälja om Barcelona kom med ett bud på 40-50 miljoner euro. ”Nej”, svarar Salihamidzic. Så Lewandowski stannar definitivt efter den här sommaren. ”Ja, han har kontrakt till 2023”, säger Salihamidzic. Men Kicker menar att trots uttalanden så är frågan om Lewandowskis framtid öppen. Marknaden bestämmer. Även Sky tar uttalandet med en stor nypa salt. Leon Goretzka är enda Bayernspelare som kommer med i Kickers Omgångens lag. Inga svenskar är med.

Sport1 pratar med fotbollsexperten Jan Åge Fjørtoft, som kommer med en uppdatering på Erling Haaland. ”Vad jag vet försöker Bayern München fortfarande hårt att försöka få honom”, säger Fjørtoft, som upprepade gånger uppgett sig ha koll på Haalands klubbval. Senare lägger Fjørtoft till på Twitter att ingenting är klart, att Man City är i pole, Real Madrid närmast efter och Bayern outsider. Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic avfärdade under söndagen intresse för Haaland. ”Vi har världens bästa anfallare i Lewandowski, så det går inte ihop”, menar Salihamidzic

Bild hävdar att Newcastle kastar lystna blickar på Frankfurts back Evan Ndicka, 22. Fransmannen, som värderas till 28 milj euro av Transfermarkt, har kontrakt till 2023.