Times: Unitedspelare tror inte på Rangnick – tvekar om Ten Hag

ENGLAND

The Times ser fortsatt mörka moln över Manchester United. Och på nytt svävar de framför allt över omklädningsrummet. Enligt tidningens källor börjar Unitesdspelarna tappa förtroende för Ralf Rangnick. En del spelare ska heller inte ha uppskattat den öppna spelarkritiken från tysken. Tidigare har Jesse Lingard enligt Paul Scholes beskrivit omklädningsrummet som en ”katastrof”. Times skriver vidare att en del spelare är tveksamma om Ten Hag är tillräckligt stark som ledare att ta klubben ur krisen. Det ligger i linje med uppgifter i Manchester Evening News i går.

Daily Mirror lockar med två ”exklusiva” Uniteduppgifter. Under ”Zoom-rösten” står att Anthony Elanga, Victor Nilsson Lindelöf och de andra Unitedspelarna inom kort kan räkna med virtuella träffar med Erik Ten Hag. Den kommande tränaren vill redan ha enskilda samtal för att känna av sin blivande spelare. Mirror berättar vidare att Paul Pogba meddelat sina lagkamrater att han lämnar klubben i sommar och har redan checkat ut från spelarnas WhatsApp-grupp. Mirror skriver på annat håll om hur Pontus Jansson försöker få Christian Eriksen att stanna i Brentford. ”Det är ett av mina projekt, att äta frukost tidigt med honom och övertyga honom om att stanna. Ärligt talat tror jag inte han själv bestämt sig, så vi får se. Vi är priviligierade som har honom här just nu”, säger Jansson.

ESPN påpekar att det inte kommer att bli tio nya spelare i sommar i Man United, som interimtränaren Ralf Rangnick antytt. I stället uppges planen enligt ESPN:s källor vara tre nya spelare. Ten Hag ska överse en evolution, inte en revolution. Nederländaren kommer att ha vetorätt på alla tilltänkta nyförvärv.

Daily Telegraph skriver att Chelseas tränare Thomas Tuchel vill ha in två nya backar i sommar, oavsett om Cesar Azpilicueta stannar eller ej. Men väntan på nya ägare som drar ut på tiden gör att klubben inte kan agera. Det är redan klart att Andreas Christensen och Antonio Rüdiger lämnar på fri transfer. Telegraph skriver också att Romelu Lukakus situation i Chelsea beskrivs som ”mardrömslik” av källor nära klubben. Samtal om framtiden väntar när nya ägare är på plats. En försäljning skulle innebära en rejäl förlust för både spelare (nuvarande lön 325 000 pund/vecka) och klubb (köpt för 97,5 milj pund).

The Guardian och Daily Mail väljer helt olika vinklingar på Pep Guardiolas ord inför Man Citys möte med Real Madrid i kväll: njutandet och lidandet. The Guardian gör rubrik på Peps pepp: ”Jag sa till spelarna, ’Njut och förbered dig, det kan var ditt livs chans, ingen vet’”. Mail gör rubrik på citatet om att ”Vi kommer att lida tillsammans, och sedan när vi anfallare, göra det så bra som möjligt”. Mail uppmärksammar även att Evertons tränare Frank Lampard kommer att granskas av fotbollsförbundet (FA) efter sina kommentarer om domarinsatsen mot Liverpool. ”Om det varit Mo Salah i andra straffområdet hade det varit straff”, sa Lampard bland annat om en situation där Anthony Gordon blev knuffad. Everton har i sin tur bett domarorganisationen PGMOL om en förklaring till varför VAR inte användes vid situationen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport spinner vidare på Investcorps förmodade köp av Milan. ”Vi ska skapa ett nytt Europa-Milan”, alltså ett Milan som kan blända i Europaspelet. Milan ska bli stort på riktigt igen. Det är i alla fall ambitionen. Enligt Il Sole 24 Ore kan ägarskiftet skrivas under på Milans kontor på fredag. Det är värt 1,1 miljarder euro. Sedan ställer tidningen Milanolagen mot varandra i titelstriden. ”Spelet, ungdomarna och Ibra” talar för Milan, ”Fler mål och mer erfarenhet” talar för Inter. Om Zlatan Ibrahimovic skriver GdS: ”Detta Milan föddes under Piolis och Ibrahimovics dualism, med ny taktik och ny arbetsdisciplin. Zlatan bondade med det unga laget, som han fick att växa som inget lag tidigare i tystnaden från en lockdown. Han har redan sagt att detta vore den bästa scudetton under hela hans karriär. Och kanske även det bästa sättet att lämna scenen. Som en vinnare”.

Corriere dello Sport frossar också i scudettokampen mellan Milanolagen men ger även stort utrymme åt Juventus. Tredjeplatsen hägrar efter Napolis genomklappning och gårdagens seger (2-1 mot Sassuolo). Bara en poäng skiljer nu. Segermålet kom sent – och var en bonus för försiktige tränaren Max Allegri. ”Vi försökte få med oss en poäng, för oavgjort hade varit ett bra resultat. Det finns ögonblick när det här laget är i bra slag och andra när det inte är det. Jag gillar inte tanken på att begå ett fotbollsmässigt självmord”, säger Allegri. Giorgio Chiellini vill inte bekräfta att det blir sista säsongen i Juve. Han har inte bestämt sig. Däremot säger 37-åringen att landslagskarriären avslutas med matchen mot Argentina den 1 juni. ”Jag tar farväl av landslaget på Wembley, där jag också nådde toppen på min karriär med EM-guldet”, säger Chiellini.

SPANIEN

Marca sätter en Champions League-boll vid fötterna på en Real Madrid-spelare med buskapet, ”Skicka den till Paris”. Det är där finalen spelas. I kväll inleds semifinalspelet mot Manchester City (förväntade startelvor här). Antonio Rüdiger är nära att skriva på för Real Madrid. Så nära att avtalet kan vara klart denna vecka, menar Marca.

Diario AS påminner om att Real Madrid är ”180 minuter från Paris”. Liksom i Marca ges även stor uppmärksamhet till Carlo Ancelotti, som var med i ”Universo Valdano” med Jorge Valdano på måndagskvällen. Ancelotti går igenom sin långa karriär. Tiden som Evertontränare lämnar efter sig goda minnen, staden inte lika mycket: ”Liverpool är inte Madrid, det var nästan som att genomleva en konstant pandemi (skratt)”. Om Real Madrid: ”Att komma tillbaka till Madrid var speciellt. Jag trodde aldrig jag skulle återvända”. Om alla klubbar: ”Milan och Real Madrid är klubbarna jag har i mitt hjärta”. Om skillnaden med England: ”Madrids materialare känner av matcherna mer än Chelseas materialare. Det är ett bra sätt att visa på skillnaden hur det är där och hur vi latinare är”. Vid presskonferensen tidigare under dagen fick han också kommentera att folk tvivlade på Real Madrid tidigare under säsongen. ”Ja, jag minns vad pressen skrev och folk tyckte. Det finns två lag i CL-semifinal som ingen hade trott: Real Madrid och Villarreal”, säger Ancelotti.

Mundo Deportivo och Sport är överens: det här håller inte. MD toppar med Barcelonas ”Kollaps”, Sport med ”Väsentlig revolution”. Enligt Sport planerar väntar den största omdaningen i truppen sedan Laporta tillträdde första gången, 2003. Laget ska byggas kring Eric García, Araujo, Gavi, Nico, Pedri, Ferran och Fati. Toppspelare ska sedan värvas, inte ”andrahandssortering”. Samtidigt pågår kontraktsskrivande med nuvarande spelare. MD och Fabrizio Romano uppger att Ronald Araújo skriver på sitt nya kontrakt i veckan. Liksom Pedri och Ansu Fati kommer uruguayanen att ha en utköpsklausul på en miljard euro. Sport skriver att Sergi Roberto förlänger kontraktet till nästa år. Enligt Catalunya Radio är det med halverad lön. Slutligen uppger MD att förhandlingarna med Gavi återupptas nästa vecka.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter strålkastarljusen på Toulouse som är klart för uppflyttning till Ligue 1 (2-0 mot Niort). På bänken satt som vanligt Isak Pettersson. Sju till tio nya spelare väntas till kommande säsong. Pettersson har kontrakt till 2024. L’Equipe kollar även på spelare på väg bort från PSG. Klubben vill bli av med sex till sju spelare i sommar. Fyra fall anses särskilt angelägna: Julian Draxler, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa och Thilo Kehrer.

Le Parisien fokuserar på en annan spelare PSG vill bli av med i sommar: Mauro Icardi. En utlåning exkluderas. PSG vill sälja den 29-årige anfallaren, som har två år kvar på kontraktet. Juventus var intresserad i januari. Le Parisien uppmärksammar vidare att PSG:s damer kan sätta nytt fransk publikrekord i lördagens returmötet med Lyon på Parc des Princes. PSG-rekordet på 27 267 är redan slaget. Lyon har rekordet på 30 661 mot just PSG 2019.

Foot Mercato hävdar att Milan är ute efter Riyad Mahrez. Men även Chelsea, Barcelona, ​​Real Madrid och PSG är intresserade. 31-åringen har ett år kvar på sitt kontrakt med Manchester City.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att Bayern München fortsatt diskuterar nytt kontrakt med Serge Gnabry. Real Madrid lurar i vassen. Tysken ses som ett alternativ om Kylian Mbappé-affären inte skulle gå i lås. Enligt Sky vill Thomas Tuchel ha Josko Gvardiol till Chelsea. Han ser den 20-årige kroaten som en ersättare till Antonio Rüdiger. En affär anses dock svår. Gvardiol trivs i RB Leipzig och har ingen utköpsklausul. Även från Sky: Luka Jovic vill tillbaka till Bundesliga. Ingen klubb har dock ännu klivit fram för Real Madrid-anfallaren.

Bild uppger att Bayern München varit i kontakt med rådgivare till Sébastien Haller. Ajaxanfallaren ses som ett alternativ om Robert Lewandowski skulle lämna klubben. Bild ringar in tre andra möjliga ersättare: Romelu Lukaku, Darwin Núñez och Patrik Schick. Benjamin Sesko and Sasa Kalajdzic ses som nödlösningar. Bild skriver också om Erling Haalands ersättare i Dortmund. Norrmannen väntas definitiv lämna i sommar. Enligt tidningen är huvudkandidaterna Hugo Ekitike (Reims) och Adam Hlozek (Sparta Prag), båda 19 år. Bild skriver vidare om en ”skotsk invasion” i Leipzig. 7 000 Rangersfans är väntade till staden inför torsdagens Europa League-semifinal mot RB Leipzig. Rangers fick bara 2 400 biljetter.

Sport1 rapporterar om fotledsskadan för Rebecka Blomqvist, och beskriver det som en ”Wolfsburg-chock!”. Den svenska landslagsspelaren blir borta ”flera veckor”.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) uppmärksammar förstås Benficas U19-lag som vann Uefa Youth League i går (6-0 mot RB Salzburg). ”Guldpojkar”. Men är Béla Guttmanns förbannelse därmed till ända? Den om att Benfica inte skulle vinna en Europatitel på hundra år, och som hållit i 60 år. Marca tycker det. Gazzetta dello Sport tycker det. Men portugisiska medier verkar inte vilja gå så långt. A Bola har med ”Målfest mot förbannelse” i överrubriken. Men den tycks snarare riktas mot att Benfica även förlorat tre Uefa Youth League-finaler på sju år innan gårdagen. Så visst kan det sägas att en förbannelse brutits.