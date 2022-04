PSG stänger av stjärnan efter bråk

Headlines Blogg



FRANKRIKE

L’Equipe goes English för dagen. Rubriken ”Just crazy” beskriver Manchester City-Real Madrid. Karim Benzema ringas in som ”mirakelmannen”. Fransmannen har nu gjort nio mål på de fyra utslagsmatcher Real Madrid hittills spelat. Turbulensen kring landslagsspelaren Kheira Hamraoui fortsätter. I går fick hon besked av PSG-ledningen med sportchefen Leonardo i spetsen att hon inte var välkommen till träningen . Hon stängs av en vecka efter handgemäng på en tidigare träning som följdes upp med att hon inte dök upp för avresa till CL-semfinalen mot Lyon i helgen. Enligt både L’Equipe och Le Parisien kommer Hamraoui inte att spela i returen på lördag. I november förra året utsattes hon för en attack och misshandlades. Incidenten utreds fortfarande. Hon är också i konflikt med flera lagkamrater. De pratar inte ens med varandra. Hamraoui väntas lämna klubben efter säsongen.

RMC Sport uppger att Antonio Conte vill ha svindlande 30 miljoner euro i årslön för att ta över PSG. I Tottenham har italienaren 17 milj euro. Han vill också välja ut personalen han ska jobba med samt ha full kontroll över transfers. PSG har ännu inte kontaktat Conte direkt.

Foot Mercato gjorde på tisdagen ett nedslag kring Aurélien Tchouameni. Liverpool ska ha tagit kontakt med Monacomittfältarens representanter. Real Madrid har tidigare setts som den klart hetaste destinationen.

ENGLAND

Daily Mirror kallar matchen mot Real Madrid för ”MADness”. The Sun använder ”UnREAL”. Och det är väl rimligt efter målfesten (4-3 till Manchester City). Om Citytränaren Pep Guardiola njöt av matchen? ”Skojar du? Frågar du mig om jag njöt av det? Skojar du? Det finns inte en enda person i världen som inte njöt av den här matchen”, säger han till TV4/CMore. The Sun vadar också ut i Silly Season-vatten, och fiskar upp att Erik Ten Hag kan få sällskap från Ajax av anfallaren Sébastien Haller. Manchester United vill ha honom. Pris: cirka 35 miljoner pund.

Daily Telegraph fyller på med Amsterdamdoft i nya Man United. Utlånade Donny van de Beek kommer att få chansen under Ten Hag, skriver tidningen, som också hävdar att Barcelona, Real Madrid och Juventus alla planerar samtal med Paul Pogba. Tillbaka till den ljusblå sidan av staden. Telegraph sätter betyg på gårdagen lirare. Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus och Karim Benzema får högst, 8 av 10. Krönikören Oliver Brown tycker att det var ”kvällen som Kevin De Bruyne visade att han kan bli planetens bästa spelare”.

Daily Mail och The Athletic har dystra besked om Tino Livramento. Det är inte bara slutspelat för säsongen. Det är troligen slutspelat för 2022. Southamptonspelare fick bäras ut på bår från matchen mot Brighton och har enligt rapporten fått en ”markant korsbandsskada”. Operation stundar för 19-åringen, som väntas bli borta åtta till nio månader.

Hull Daily Mail skriver att Hull Citys turkiske ägaren Acun Ilicali erbjuder deltagarna i hemlandets variant på Robinson chansen att vinna en resa och se Hull. Med tanke på klubbens vedermödor, fansen genanta ramsa och stadens ständiga listning som en av Englands värsta, så låter det som en värre utmaning än programmet.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport placerar Inters tränare på en vespa, skriver att ”Inzaghi sätter på blinkern”, för nu kan de svartblå gå om Milan. I kväll väntar hängmatchen mot Bologna. Det är å andra sidan en chans för Mattias Svanberg att ge Zlatan Ibrahimovic en hjälpande hand. Om nu svensken får starta för Bologna. GdS tror det är jämnt skägg mellan Svanberg och Schouten, men går liksom Corriere dello Sport på sistnämde i startelvan. Publikintresset är på topp i Milano. Inter har redan sålt 60 000 biljetter till matchen mot Empoli som är först i slutet av nästan vecka. Milan har sålt 75 000 biljetter till mötet med Fiorentina på söndag. Ibrahimovic lär starta på bänken, Giroud vara i startelvan. Så kan det se ut resten av säsongen. GdS tvivlar på att Ibra kommer att kunna ge 90 minuter i någon mer match den här säsongen. Framtiden är sedan oviss, men enligt tidningen kommer de väntade nya ägarna Investcorp inte att bland sig i beslutet om en förlängning, även om det kommer att finnas guidelines för äldre spelare. Dessutom menar GdS att det kan finnas en poäng för de nya ägarna att Ibrahimovic blir kvar som spelare/ansikte-utåt. Vidare skriver tidningen om att Milan drömmer om Riyad Mahrez men att Domenico Berardi kan bli verklighet. Samtal är långt gångna. En köp av den 27-årige Sassuolospelaren väntas går på 30 milj euro.

Corriere dello Sport toppar också med Simone Inzaghi, men med påpekandet att Intertränaren förlänger till 2025. Det finns redan ett muntligt avtal med klubbledningen. Grundlönen höjs från fyra miljoner netto till 5,5 miljoner euro, ”kanske även sex miljoner om kommer till bordet för kontraktsunderskrift i sällskap av scudetton”.

La Repubblica skriver att minimilönen i damernas Serie A blir 26 000 euro brutto. Det är samma som i herrarnas Serie C. Damernas Serie A blir professionell från nästa säsong, meddelade fotbollsförbundet (FIGC) på tisdagen. En lång rad svenskor spelar i Serie A, bland dem Lina Hurtig, Amanda Nildén och Linda Sembrant i serieledande Juventus.

SPANIEN

Marca njuter av ”Mirakel efter mirakel”. Först PSG. Sedan Chelsea. I gårdagens CL-semifinal fick Real Madrid en mardrömsstart men är ändå kvar i matchen (3-4 mot Manchester City). Och mirakelmannen själv, Karim Benzema, utlovar mer. ”På Bernabéu ska vi göra något magiskt, vilket är att vinna”, säger han. Tränare Carlo Ancelotti har en enkel plan. ”Om man försvarar sig bättre vinner man”, säger han. Antonio Rüdiger förmodade övergång ville italienaren inte prata närmare om. ”’Toni’, vem?”, svarade Ancelotti med ett leende. Marca är snål med spelarbetygen efter matchen. Bara en i de båda lagen får toppbetyget tre stjärnor av tre: Benzema.

Diario AS menar att ”Det finns jobb att göra för Bernabéu”, det vill säga publiken som ska lyfta Real Madrid i returen. Prislappen på Darwin Núñez tycks skjuta i höjde för varje vecka. Enligt AS vill Benfica nu ha 130 miljoner euro. Tidningen uppger att flera engelska klubbar den här veckan ska träffa hans agent Jorge Mendes. Manchester United uppges hetast – nye tränaren Erik Ten Hag vill ha anfallaren – men även Arsenal, Liverpool och Manchester City jagar. Utöver de engelska klubbarna är Barcelona, Atlético, Bayern München och PSG intresserade.

Sport konstaterar moloket att ”Real Madrid kom undan med livet i behåll”. Stor plats ges också åt att Ronald Araújo slutligen förlängt kontraktet. Vidare uppger tidningen att Bayern München är intresserad av Frenkie De Jong. Mittfältarens framtid i Barça är oviss.

Estadio Deportivo har bild på Isco och beskedet ”Han kommer”. 30-åringen väntas byta Real Madrid mot Real Betis. Tidningen uppger dessutom att Sevillas inlånade högerback Héctor Bellerín bestämt sig för att stanna. Han har ett år kvar på kontraktet med Arsenal – nu är det upp till klubbarna att hitta en lösning.

TYSKLAND

SportBild uppger att Bayern München är ute efter ännu en Ajaxspelare: mittbacken Jurrien Timber, 20. Sedan tidigare väntas Noussair Mazraoui och Ryan Gravenberch anlända. Det finns dock egentligen ingen budget för att värva Timber, som värderas till 30 miljoner euro. Trots tionde raka ligatiteln sätter stora expertprofilen Lothar Matthäus frågetecken för klubben. ”Jag tror att Bayerns dominans kommer att minska för de har gjort misstag i planeringen och har inte arbetat tillräcklig framförhållning som under tidigare år”, säger Matthäus.

Kicker noterar att tisdagens välgörenhetsmatch mellan Dortmund och Dynamo Kiev drog in 400 000 euro i donationer till nödställda i Ukraina. 35 000 åskådare såg Haaland & Co. Gästerna vann 3-2. I går ställdes också den ukrainska ligan in helt, utan vinnare. Kicker skriver vidare, liksom Sky Sport och Bild, att Branimir Hrgota och Andreas Linde förlorar sin tränare i Greuther Fürth. Stefan Leitl lämnar för Hannover. Norska anfallaren Havard Nielsen väntas göra honom sällskap.