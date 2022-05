Roy Keane: Önskar Rashford hade Elangas hunger

Headlines Blogg

ENGLAND

Manchester Evening News delar ut betygen 7 (av 10) till Victor Nilsson Lindelöf och 6 till Anthony Elanga. Efter Uniteds seger (3-0 mot Brentford) Ändå faller mycket ljus på Elanga. Inte bara för hans assist till första målet. Tränare Ralf Rangnick prisade honom, ”Han har en fantastisk mentalitet”. Och Sky Sports Roy Keane tycker Marcus Rashford borde lära sig av svensken, ”Han (Rashford) måste få tillbaka sin hunger, och göra löpningar som unge Elanga. Spelare som han är mer oskuldsfulla och hungriga på att lyckas”, Elanga själv dök upp i MUTV efter matchen och tackade fansen, ”Tre mål, nollan intakt bakåt och en regnig Manchesterkväll”, sa han med ett snett leende, och la till, ”Jag vill tacka för ert stöd hela säsongen”. Det var Uniteds sista hemmamatch för säsongen.

Daily Star slår fast att ”No Ron is leaving”. Cristiano Ronaldo ska ingenstans. Det bygger dels på att 37-åringen på nytt visade sin betydelse för Manchester United, dels på att portugisen efter slutsignalen i ett klipp som blivit viralt tycks säga, ”Jag är inte färdig”. I Sky Sports studio hade Roy Keane sin åsikt klar: ”Jag skulle definitivt behålla honom”. Keane la till att Cristiano Ronaldo måste vara ”mer mogen, mer av en ledare”. Daily Star påpekar även att Unitedfansen planerade protest mot ägarna blev ganska blek. Få lämnade läktarna som supportergrupper hade planerat.

ESPN har mer Man United. Källor uppger för ESPN att United har fritt fält att jaga Declan Rice. Manchester City och Liverpool har andra prioritering, Chelsea har för stökigt i klubben, och Arsenal och Tottenham saknar tillräckligt stora finansiella musklerna. West Ham värderar Rice till 100 miljoner pund.

The Sun gör sin största rubrik på ”Liverrule”. Det baseras på Trent Alexander-Arnolds förhoppningar om en kvadrupel. The Guardian använder mer klarläggande ”Alexander-Arnold uppmanar Liverpool att skapa historia”. Backen säger: ”Det här är en mycket speciell säsong för oss och förhoppningsvis går vi hela vägen och i slutändan skriver in oss i historieböckerna igen”. Liverpool har redan vunnit ligacupen, är i final i FA-cupen, slåss om ligatiteln och bör mot Villarreal i kväll säkra en finalplats i Champions League (2-0 upp från första mötet).

Coventry Telegraph lyfter supporterreaktioner på måndagens uppgifter att nyblivna Premier League-klubben Fulham vill ha Viktor Gyökeres. Tidningen sammanfattar det med att fansen vill att Coventry City ska kräva minst 20 miljoner pund för sin svenska anfallsjuvel. Coventry värvade Gyökeres för en miljon pund förra sommaren. Han skrev då på för tre år.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar tidningen med ”Shejken Leão”. Det syftar på Milans nya ägare. Rafael Leão ses som central i det nya projektet. PSG uppges beredd att betala 70 miljoner euro till Milan, varav hans förra klubb Lille ska ha 15 procent. Men Milan nobbar. Klubben värderar till att börja med 22-åringen till närmare 80 milj euro och vill i stället förlänga kontraktet till 2026 (nuvarande är till 2024). La Repubblica uppger i sin tur att Liverpool, Dortmund och Barcelona är intresserade av Rafael Leão, men framför allt Newcastle, Manchester City och PSG – alla med ägare från arabiska halvön, liksom snart Milan.

Corriere dello Sport ger uppslag efter uppslag åt VAR-problemen, och åt José Mourinhos ilska mot Lazios mål och Lazios ilskna svar. CdS uppmärksammar också beskedet från Cagliari. I ett ytterst kortfattat meddelande skriver den nedflyttningshotade klubben att tränare Walter Mazzarri sparkats efter knappt åtta månader. Ungdomstränaren Alessandro Agostini tar över.

Tuttosport följer upp uppgifterna om en framtida roll för Zlatan Ibrahimovic som ”Arvtagare till Raiola?”. Tidningen preciserar lite mer en eventuell roll på agenturen, som Enzo Raiola ska leda efter kusinen Minos bortgång. Ibrahimovic skulle i så fall vara stöd åt agenterna samt attrahera nya talanger – typ som med Akinkunmi Amoo till Hammarby.

Sky Sport Italia skriver att Juventus nu köper Federico Chiesa från Fiorentina. Den obligatoriska utköpsklausulen på 40 miljoner euro plus bonusar på tio miljoner euro utlöses i och med att Juves Champions League-kvalificeringen är klar.

SPANIEN

Marca menar att ”Det går att drömma med detta Villarreal”. Men det är 0-2 laget ska hämta upp mot ”världens bästa lag”, som Villarreals tränare Unai Emery beskriver Liverpool. Marca gör också ett nedslag i Sverige. ”Jag vill göra Hammarby till ett vinnande lag”, är citatrubriken till ett längre reportage om de allsvenska serieledarnas spanska tränare Martí Cifuentes. Han beskriver Hammarby som ”det roligaste idrottsprojektet i Skandinavien” och lägger till, ”Dessutom visade de mig stort förtroende. De kunde ha valt vilken tränare som helst med utgående kontrakt men valde att betala min utköpsklausul (300 000 euro)”. Han vill nu vinna titlar med Hammarby. Framtiden? ”Om du för tio år sedan sagt till mig att jag skulle vara tränare i Sverige hade jag skrattat. I fotboll är det bäst att inte göra några planer. Jag är förstås ung och har ambitioner. Självklart skulle jag vilja träna i en stor liga, spela ute i Europa och slåss om stora titlar, men det är inget jag är besatt av”, säger Cifuentes.

Diario AS påpekar att ”Ancelotti har en plan” inför Real Madrids returmöte med Manchester City. Tidningen sätter upp den i fem punkter: Göra mål först, hålla publiken engagerad från start till slut, fördubbla aggressiviteten på mittfältet med Casemiro, neutralisera Rodi och De Bruyne samt sätta in andra linjen om tempot faller. På tal om Real Madrid. Stadsrivalen Atléticos spelare kommer inte att rada upp sig i en hedersvakt och applådera de nykorade mästarna i derbyt på söndag. Atlético uttrycker sig hårt. ”En del vill göra vad som började som en gest av vördnad till en form av skatt som motståndarna måste betala, med en doft av förödmjukelse”, lyder orden från Atlético, ”Under inga omständigheter kommer Atlético att delta i detta försök till förlöjligande där sportens verkliga värden helt glöms bort, och spänningar och konfrontation uppmuntras”.

Sport går vidare på Barça-tränaren Xavis ord i söndagskväll. Han sa då att han ser Ansu Fati ”mer som en nummer 9 än på kanten”, och Sport menar att det kan bli fallet redan nästa säsong om värvningen av Robert Lewandowski inte lyckas.

Mundo Deportivo har bild på två Chelseaspelare: Marcos Alonso och Cesar Azpilicueta. Rubriken är ”De vill komma”. Sistnämnde har visserligen fått sitt kontrakt automatisk förlängt ett år men det väntas inte vara något hinder.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker att ”OM skapar oro”. Marseille går in i semifinalreturen mot Feyenoord på torsdag efter att för första gången under säsongen ha förlorat två matcher i rad. Samtidigt uppger tidningen att klubbpresident Pablo Longoria försöker förlänga kontraktet med tränare Jorge Sampaoli. Argentinarens nuvarande kontrakt går ut 2023.

Le Parisien synar den för dagen hetaste kandidaten till PSG:s tränarstol kommande säsong: Antonio Conte. Tidningen understryker att det är ”många hinder” som behöver passeras innan det kan bli verklighet. Le Parisien konstaterar också att med Conte så är det ”laget som anpassar sig till honom och inte vice versa”. En praxis som inte direkt varit PSG:s. ”Att ge nycklarna till Conte skulle innebära att ge honom fullständigt förtroende vad gäller metod. Så var det inte med Unai Emery och Thomas Tuchel”, påpekar tidningen.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung ger anledning att tro att Marcel Halstenberg har ringar under ögonen i dag. ”Det kommer att bli svårt att sova i natt”, sa RB Lepizig-spelaren efter gårdagens magplask (1-3 mot Mönchengladbach), ”Men vi måste skaka av oss det snabbt för vi ska säkra en finalplats i Glasgow på torsdag”. Då väntar semifinalretur i Europa League mot Rangers. Emil Forsberg ”hoppade in för sent för att ha någon effekt”, skriver LVZ om svenskens tio minuter i går. Det lär bli fler minuter på torsdag.

Sky Sport noterar Dortmunds uppgardering av backlinjen. Först blev Niklas Süle klar och i går Nico Schlotterbeck. Tv-kanalen menar nu att Dortmunds mittbackar ”på i alla fall pappret inte är sämre än Bayern Münchens”. Även om Freiburg går miste om Schlotterbeck så har klubben enligt både Sky och Bild gjort klart med en prestigevärvning: landslagsbacken Matthias Ginter. Han återvänder till klubben på en fri transfer i sommar. Enligt Sky skriver 28-åringen under kontraket i veckan.

ÖVRIGT

Gazzetta (Grekland) noterar att Ramon Pascal Lundqvist är tillbaka i kollektiv träning med Panathinaikos. Han är därmed aktuell för spel igen. 24-åringen, på lån från Groningen, har inte spelat sedan i början av februari.

Just Women’s Sport (USA) tar notis om beskedet från Racing Louisville FC: Freja Olofsson har skrivit ett nytt kontrakt på tre år. Hon kom från KIF Örebro 2021. Real Madrid uppgavs intresserad i slutet av förra året.

Championat (Ryssland) pratar med herrlandslagets förbundskapten Valerij Karpin efter beskedet om Uefa:s fortsatta utestängning av ryska lag. ”Inget nytt har hänt i mina ögon. Rättslösheten i att exkludera ryska fotboll, som inleddes för några månader sedan, fortsätter”, säger Karpin. Det ryska fotbollsförbundet (RFS) säger sig vara i ”total oenighet” med Uefas beslut, och överväger att på nytt vända sig till internationella skiljedomstolen, CAS. Det är något Karpin också hoppas på. Championat noterar sedan att Uefa ännu inte fattat beslut om Rysslands medverka i kvalet till herrarnas EM 2024.