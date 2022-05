"Afrikansk förbannelse" över Guardiola

Headlines Blogg

SPANIEN

Diario AS slår efter ännu en vändning fast att ”Real Madrid är från en annan planet” (3-1 e förl mot Man City). Nu väntar final i Champions League. För Moviestar+ berättar tränare Carlo Ancelotti om en av förberedelserna. ”Vi såg en video av våra åtta comebacks vi gjort den här säsongen, och den slutade med ’Det är en kvar’”. AS och Sport menar också att det tycks vila en förbannelse över Pep Guardiola. Inte från Don Carlo förstås, men från Yaya Tourés agent Dimitri Seluk. Det skar sig mellan agenten och Guardiola när ivorianen spelade i City. Det började med en incident kring Yaya Tourés födelsedagstårta 2014 och slutade med Seluks varning till Guardiola när Touré lämnade klubben 2018. ”Han (Guardiola) vände hela Afrika mot sig, många afrikanska fans har vänt sig mot Manchester City. Jag är övertygad om att många afrikanska shamaner i framtiden kommer att se till så att Guardiola inte tillåts vinna Champions League. Det här kommer att bli en afrikans förbannelse för Guardiola. Framtiden får utvisa om jag har rätt eller fel”, ska Seluk ha sagt då.

Marca ger Real Madrids seger bibliska proportioner, ”Gud får förklara”. För det blev ”ännu ett mirakel på Bernabéu”. Först vändningen mot PSG. Sedan mot Chelsea. Och nu Man City. ”Real Madrid borde bli ett obligatoriskt undervisningsämne”, är den euforiska rubriken på en krönika. ”Det är den bästa dagen i mitt liv”, säger Rodrygo till Cadena Cope. ”När vi fick in 1-1 såg vi att de var rädda och gav allt”, säger Thibault Courtois till Canal+. De båda spelarna får för övrigt ”Glenn Hysén-betyg” i Marca. Båda tilldelas fyra stjärnor där tre är högst på skalan.

Sport beskriver Real Madrids avancemang med rubriken ”Otroligt”. Det kommer säkert inte med någon glädje. Krönikören Luís Mascaró medger att ”Real Madrids hjältemod är avundsvärt” men lägger till, ”vilken besvikelse det är att se stora, stora lag drabbas av scenskräck på Bernabéu”. Mundo Deportivo ger Real Madrids upprepade vändningar filminfluerade rubriken ”El dia de la marmota”, spanska titeln på ”Groundhog Day”. Här kanske det skulle passa med ”Onsdag hela veckan”. Celta Vigo-spelaren Santi Mina, som dömts till fyra års fängelse för sexuella övergrepp, får stor uppmärksamhet i spansk press bortanför strålkastarljusen på Santiago Bernabéu.

ENGLAND

Daily Mail ser ett ”Meltdown in Madrid”. The Guardian använder ”Mayhem in Madrid”. Daily Telegraph trycker ”Madness in Madrid”. Temat är tydligt sedan Manchester City chockartat tappat finalavancemanget i Champions League (1-3 e förl mot Real Madrid). ”Fotboll är oberäknelig”, filosoferade Citytränaren Pep Guardiola efteråt. Men tidningskommentarerna är hårda. ”Hur mycket smärta tål Guardiola efter att ha misslyckats i sitt sjätte försök med City?”, undrar Mails krönikör Ian Ladyman. ”Guardiola kommer att hemsökas av denna kapitulation resten av sitt liv”, spår Telegraphs krönikör Oliver Brown. Guardian delar ut högsta betyget till Federico Valverde, 9 av 10, och lägsta till Casemiro, Kroos, Ederson och Foden, alla 5.

Daily Mirror uppger att Liverpoolfans reagerat med ilska på Real Madrid-spelarnas firande. Efter slutsignalen fick spelarna en specialdesignad matchtröja med trycket ”Och nu allt för..” och siffran ”14”. Den står för en fjortonde Champions League-titel. En likadan tröja, men med ”13” tryckte Real Madrid upp inför Champions League-finalen 2018, då Liverpool sedan besegrades.

The Sun döper Citys smäll efter arenan, ”Bernapow”. Sin vana trogen stämplar tidningen sedan åtskilliga nyheter med ”exklusivt”. Som att Cristiano Ronaldo trots allt överväger att lämna Manchester United i sommar. Han har redan valt att i sociala medier dementera att han sa ”jag är inte färdig” i ett klipp från Old Trafford som blev viralt. Nästa ”exklusivt” sätts på att José Mourinho fiskar i Premier League igen. Roma vill ha högerbacken Aaron Wan-Bissaka från Man United. Även Crystal Palace har rapporterats intresserad. På tal om Palace, så påstås anfallaren Eddie Nketiah i Arsenal vara klubbens huvudmål i sommar. Och så uppger The Sun att fotbollsförbundet planerar att dumpa klassiska ”It’s coming home” som officiell sång. Det skulle vara en reaktion på att den tolkas som arrogant på sina håll utomlands.

The Times och The Guardian har båda med stor bild med försäljningen av Diego Maradonas ”Hand of god”-tröja på nyhetsettan. Tröjan, som Maradona bar under den mytomspunna matchen mot England i VM 1986, såldes i går på auktion för 7,1 miljoner pund, motsvarande 87 miljoner kronor.

ITALIEN

Corriere dello Sport bär på rubriken ”Roma, Italien” i stora, röda bokstäver. Det skulle kunna vara ett likhetstecken mellan klubben och landet, för tidningens poäng är att Roma är ”den enda av våra klubba som är kvar i Europa”. I kväll väntar avgörande semifinal mot Leicester i Conference League. Tränare José Mourinho visade samtidigt att han minsann inte glömmer gamla oförätter. Han kunde inte låta bli en pik till Tottenham när han diskuterade Romas finalmöjligheter. ”En semifinal ger dig förstås möjlighet att spela final…om du inte får sparken innan finalen”, sa Mourinho med ett snett leende. Tottenham sparkade Mourinho i april förra året efter, en knapp vecka före ligacupfinalen. CdS uppger att Dortmund är den enda klubb som gett Paulo Dybala ett konkret erbjudande, med en lön på 4,5 milj euro om året netto. Tidningen menar att Dybala ännu inte fattat något beslut, vilket ligger i linje med uttalandet från argentinarens agent i går. Gazzetta dello Sport hade då uppgett att Dybala sagt ja till Inter. Häromdagen uppgavs Napoli har Jesper Karlsson i sikte. Nu skriver Corriere dello Sport att Napoli kastar lystna blickar på Mattias Svanberg. Han tar plats i en stor rubrik, men nämns i texten som en av mittfältarna på Napolis lista. Svensken har ett år kvar på kontraktet med Bologna, men båda parter tycks sedan tidigare inställda på en flytt för 23-åringen i sommar.

La Gazzetta dello Sport har frågat en panel av gamla världsmästarspelare om ligavinnare. Det ger rubriken ”Vi röstar på Milan”. Det är sedan bara två av de elva i panelen som på frågan om avgörande spelare i avslutningen väljer Zlatan Ibrahimovic. Det är Gianluigi Buffon och Alberto Gilardini. Svensken väntas för övrigt, som vanligt numera, starta på bänken mot Hellas Verona på söndag och göra ett inhopp.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker det var ”suREAListiskt” med ännu en vändning av Real Madrid. Champions League-final mot Liverpool på Stade de France väntar. Le Parisien påpekar att det ”också är en final om Ballon d’Or mellan Benzema å ena sidan och Sadio Mané och Mohamed Salah å andra”. L’Equipe menar att PSG hamnat i en knivig sits. Klubben har förlagt ett miniläger i Qatar med många åtaganden samtidigt som Frankrikes motsvarighet av Fotbollsgalan går av stapeln den 15 maj. Beslutet har irriterat galans arrangörer, påpekar Le Parisien. Men framför allt: Kylian Mbappé väntas för tredje gången i rad vinna priset som Årets spelare och vill närvara. PSG vill knappast stöta sig med stjärnan som väger mellan att förlänga och flytta till Real Madrid. PSG jobbar nu frenetiskt på att hitta en lösning, skriver L’Equipe. Under onsdagen kom tidningen med uppgiften att färska landslagsanfallaren Christopher Nkunku vill lämna RB Leipzig (se även Bild under Tyskland).

RMC Sport följer upp snacket om Aurélien Tchouaméni. Landslagsmittfältaren uteslöt under onsdagen inte att han kan bli kvar i Monaco om laget når en Champions League-plats. Men enligt RMC Sport källor kommer Tchouaméni att byta klubb oavsett. Fyra klubbar är aktuella. Hans rådgivare har redan förhandlat med Liverpool, Chelsea och Real Madrid. Lite på efterkälken finns också PSG. Tchouaméni fördrar också en flytt till en annan liga.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung tycker scenen är som gjord för Emil Forsberg. Semifinalretur i Europa League borta mot Rangers. Svensken har avgjort viktiga matcher förut. Kanske får han också spela från start. ”Det spelar ingen roll om jag startar eller börjar på bänken. Om jag får avgöra så skriver jag på här och nu”, säger Forsberg, ”Att vi är i final (tyska cupfinalen, min anm) och har chansen att nå finalen i Sevilla, det är definitivt höjdpunkten i min karriär. Nu är det bara en titel som fattas”. RB Leipzig har 1-0 från första matchen.

Bild följer upp L’Equipes uppgifter om att heta anfallaren Christopher Nkunku vill lämna RB Leipzig i sommar. Men några bud finns inte ännu och den höga prislappen på minst 75 milj euro avskräcker. Leipzig hoppas fortfarande förlänga med en klausul om att släppa Nkunku för 65 milj euro nästa sommar.

Sky Sport applåderar beskedet att Matthias Ginter återvänder till Freiburg. ”Skål till fotbollsromantiken”, är rubriken på en krönika om övergången. Åtskilliga storklubbar var intresserad av den tyske landslagsbacken.

ÖVRIGT

Seattle Times (USA) jublar över att Seattle Sounders på morgonen blivit Champions League-mästare för CONCACAF. I returen på hemmaplan vann Sounders med 3-0 mot Pumas från Mexiko inför 68 741 åskådare. Senast ett amerikanskt lag vann turneringen var 2000.