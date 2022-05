Mbappés familj slår tillbaka: "Snarare på väg att lämna"

Headlines Blogg

SPANIEN

Marca följer upp Le Parisiens uppgifter om att Kylian Mbappé är på väg att förlänga med PSG – uppgifter som nu motsägs av hans närmaste. Kylians mamma Fayza Lamary dementerade påståendet i sociala medier. Men Marca har även pratat med henne, och då la hon till att Real Madrid ”fortsatt är första alternativ” för hennes son. L’Equipe korrigerar en aning efter att ha pratat med Mbappés entourage, som säger att mamman menar att budskapet ska vara att han till dags dato ”snarare är på väg att lämna” även om diskussioner fortsätter med PSG och inget är beslutat. Snurrigt. På förstasidan suger Marca vidare på Real Madrids finalkaramell med en intervju med tvåmålsskytten Rodrygo som iscensatte den senaste comebacken. ”Jag kan inte ljuga. Den här gången trodde jag det var omöjligt. Jag trodde vi redan var ute. Men efter första målet började jag tro på det lite. Men jag hann inte tro så mycket innan jag gjorde andra målet. Jag är väldigt lycklig över att vara i final. Det är en barndomsdröm”, säger Rodrygo, ”Nu satsar vi på nummer 14”. Real Madrid har redan 13 CL-titlar. Även Diario AS ståtar med en intervju med Rodrygo. Här nämns också flytten för John Guidetti till AIK. ”Han var Alavés dyraste övergång någonsin, fyra miljoner euro till Celta, men lämnar knappast några spår efter sig”, konstaterar tidningen.

Catalunya Ràdio påpekar att Barcelona minsann kommer att rada upp sig i en hedersvakt och applådera. Men det är inte för ligamästaren Real Madrid. Det är för cupmästaren Real Betis, som Barça möter i Sevilla i morgon. Tidigare i veckan kallade Atlético de Madrid gesten för ”förödmjukande” och vägrar att rada upp sig för Real Madrid på söndag.

Mundo Deportivo menar att Robert Lewandowski börjar tappa tålamodet med Barcelona. Han får inga garantier från klubben om ett bud. Allt mer pekar på anfallaren stannar i Bayern München. Tyska medier har redan gjort gällande att Bayern vägrar sälja 33-åringen i sommar. MD uppmärksammar också Rac1:s uppgifter om att Espanyol är intresserad av Jordan Larsson.

ENGLAND

Daily Mirror påtalar att det inte blev något ”all English” utan i stället ”Fall English”. Det blev två semifinalförluster i Europaspelet. West Ham föll (0-1 mot Eintracht Frankfurt) och Leicester föll (0-1 mot Roma). The Guardian passar då på att omfamna det brittiska i stället. Under ”Agony and ecstasy” hänger sig tidningen fast vid glädje över Rangers finalavancemang (3-1 mot RB Leipzig).

Daily Mail använder ”Röd och begraven” för att West Ham fick två röda kort – det ena för tränare David Moyes som sparkade en boll efter en bollpojke. ”Jag ber om ursäkt för det, men han gav tillbaka bollen så långsamt”, säger Moyes efteråt. Aaron Cresswell blev utvisad redan efter 19 minuter. Mail hävdar vidare att Manchester City planerar tre nya namn i laget. Julián Álvarez få chansen att visa vad han går för, Erling Haaland är på väg in men Mail uppger även att City är ute efter Frenkie De Jong, Barcelonas mittfältare. Även The Times uppger att De Jong är högaktuell och spekulerar i en övergångssumma på 60 miljoner pund.

Daily Star uppger samtidigt att Pep Guardiola, trots missen i Champions League, är på väg att förlänga med City. Han ska ha försäkrat klubbledningen om att han är mer beslutsam än någonsin att vinna Champions League och redo att skriva ett nytt kontrakt till 2025. Nyligen förlängde Jürgen Klopp med Liverpool till 2026.

Sky Sports pratar med Anthony Elanga. ”Vi vet att vi som grupp inte varit tillräckligt bra, innerst inne vet vi att vi måste bli bättre”, säger Elanga om säsongen, men säger också att ”känslan inför nästa säsong är mycket, mycket positiv”. 20-åringen pekas ofta ut som en av få ljuspunkter i United den här säsongen. ”Att spela 25 matcher med a-laget och göra min landslagsdebut – jag har personligen lärt mig mycket. Trots allt som hänt den här säsongen, så känns det fortfarande som jag lärt mig mycket och jag är beredd att ta mitt spel till nästa nivå kommande säsong. Jag känner mig redo för nästa nivå”, säger Elanga.

Manchester Evening News berättar att Eric Bailly och Phil Jones meddelat lagkamraterna i Manchester United att de tänker lämna klubben i sommar. Bailly är frustrerad över att inte få speltid, och United medger privat enligt MEN att det var ett misstag att förlänga 28-åringens kontrakt förra sommaren. Jesse Lingard uppges i långt gångna förhandlingar med två klubbar. Juventus, Milan, PSG och Newcastle har uppgetts intresserade.

Daily Telegraph skriver att Todd Boehly-gruppen redan i dag kan skriva under de första pappren som säkrar övertagandet av Chelsea. Ett uttalande från Roman Abramovitj under torsdagen avvisade spekulationer (från inte minst The Times) om miljardkrav från ryssen. Telegraph uppmärksammar vidare att Antonio Conte nu också bekräftat att Tottenham köper loss Dejan Kulusevski.

Talksport hävdar att Everton är beredd att sälja målvakten Jordan Pickford. Både Tottenham och Newcastle är intresserade.

The Sun är The Sun. Sedan fotbollsförbundet dementerat några som helst planer på att slopa sången ”It’s coming home”, som The Sun påstod på torsdagen, så använder tidningen i dag hela nyhetsettan år att triumferande berätta för världen att förbundet ”kapitulerat” sedan ”The Sun avslöjat planerna”. Oh well. The Sun uppger på sporten att West Ham är ute efter Armand Broja. Den 20-åriga Chelseanafallaren, på lån i Southampton, har imponerat på West Ham när de ställts mot varandra.

ITALIEN

Corriere dello Sport ändrar Romas klassiska ”Daje Rome” (kom igen, Roma) till ”Daje Mou!”. Det är samma rubrik som tidningen välkomnade José Mourinho med för snart ett år sedan. Nu välkomnar CdS ett finalavancemang i Conference League (1-0 mot Leicester). Mourinho hade tårar framme vid slutsignalen (klipp här). ”Jag är mycket emotionell. Visst har jag varit med om större ögonblick än detta, men jag känner inte bara av mig själv, jag känner med folket och spelarna. Det här är för oss vårt Champions League”, säger Mourinho, ”Det här är en seger för familjen. Inte bara den på planen och på bänken, utan på arenan”. Mourinho var inte den enda tränaren vars ögon tårades. På läktaren satt Claudio Ranieri och han hyllades av båda lagens fans och kunde då inte heller hålla tillbaka tårarna (klipp här).

La Gazzetta dello Sport följer kampen mellan Inter och Milan om ligatiteln, men också om läktarna. Den vinner Inter. Mot Empoli på lördag är det fullsatt (drygt 70 000 – ej fullt på bortasektionen) för tredje gången i rad, vilket kommer innebära att Inter pressar sig förbi Milans snitt på 42 400. På annat håll ser tidningen likheter i Milantränaren Stefano Pioli Carlo Ancelotti. Båda har en aura av lugn och båda har en förmåga att skapa en sammanhållning och harmoni i omklädningsrummet. Zlatan Ibrahimovic väntas på söndag mot Hellas Verona som vanligt finnas på bänken, redo att slängas in på slutet. Noterbart är också att en ny köpare av Milan dykt upp på scenen, RedBird Capital.

FRANKRIKE

Le Parisien toppar inte bara sporten med uppgifterna. Le Parisien toppar hela nyhetsettan åt att Kylian Mbappé är på väg att förlänga. En principöverenskommelse ska finnas…något spelarens familj dementerar (se även Marca). Men Le Parisien spekulerar i ett officiellt tillkännagivande om att Mbappé stannar under andra halvan av juni. En ledare och två hela uppslag får uppgifterna. På tal om Mbappé så har PSG bestämt att låta honom, och andra spelare närvara vid den franska fotbollsgalan. En schism var under uppsegling då galan sammanföll med PSG:s miniläger i Qatar.

L’Equipe konstaterar att ”OM tog inte chansen”. Det blir ingen Conference League-final (0-0 mot Feyenoord). Dessutom fick laget sin stjärna Dimitri Payet skadad. Han fick utgå efter en halvtimme. ”Hans skada förändrade matchen”, säger tränare Jorge Sampaoli efteråt.

TYSKLAND

Kicker lyssnar till RB Leipzig-röster sedan titeldrömmar gått i kras (1-3 mot Rangers). ”Det var inte tillräckligt för en semifinal”, summerar klubb-vd Oliver Mintzlaff. En faktor till: publiken på Ibrox Park. ”Det var elektrisk. Den bästa stämning jag någonsin upplevt på en fotbollsarena”, säger tränaren Domenico Tedesco. ”Det är i alla fall ett tyskt lag i final, grattis till Frankfurt (1-0 mot West Ham)”, säger Mintzlaff, ”Det enda positiva är att vi har en cupfinal kvar (tyska cupen, min anm), vi klamrar oss fast vid det strået”. Och Emil Forsberg? Spelaren som så många gånger slagit till i viktiga matcher? Han fick inte en enda minut i går.

Sport1 har ett budskap till Corriere dello Sport: Dortmund är inte intresserad av Paulo Dybala. Än mindre har klubben lagt ett bud, som den italienska tidningen påstod på torsdagen. Tv-kanalen noterar också att Bayern München presenterat sitt nya matchställ (se här).

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) firar Rangers finalavancemang i Europa League (3-1 mot RB Leipzig) redan på nyhetsettan med ”Sevilla, här kommer vi”. Och det är inte bara Rangers lag som kommer till finalstaden den 18 maj. Det förväntas också 80 000 fans göra – kanske 100 000. Med tanke på att motståndaren Frankfurt är än mer svältfött på internationella framgångar, hade 30 000 fans med sig på kvartsfinalen i Barcelona så kan Rangers siffra antagligen matchas av tyskarna. I Sevilla räknade borgmästaren Antonio Muñoz häromdagen med totalt ”45 000-50 000” tillresta fans. Han lär få göra om sina beräkningar rejält. Även med tanke på Rangers senaste finalresa 2008 kanske rubriken i Daily Record borde ha varit, ”Sevilla, se upp”.

BT (Danmark) spekulerar i Juan Mata kan hamna i…FC Nordsjælland. Mata har genom välgörenhetsprojektet Common Goal en nära kontakt med den danska klubben. FC Nordsjælland skulle enligt BT:s uppgifter välkomna 34-åringen med öppna armarna om han skulle vilja komma som spelare, tränare eller i någon annan roll. Men det kan dröja. I nuläget ser Mata ut att spela vidare i Spanien (Real Betis, Real Sociedad och Valencia har nämnts). Hans kontrakt med Manchester United går ut i sommar.