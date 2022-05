Guardiola: "Alla vill att Liverpool vinner"

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mirror rimmar, ”Ni vill ha Klopp och att vi blir en flopp”. The Guardian är mer direkt, ”’Folket vill ha Liverpool’ – Guardiola med titelpik när City utökade ledningen i toppen”. För så är det, City vann enkelt (5-0 mot Newcastle) och kopplade ett fastare grepp om ligatiteln. Men när tränare Pep Guardiola fick en fråga om just det inledde han med att säga, ”Alla i det här landet stöttar Liverpool; medierna, alla…”. Han vidareutvecklade sedan: ”Folket vill att Liverpool hellre vinner än att vi gör det. Det är normalt. De har kanske fler supportrar än oss i världen och i England. Liverpool är, vid sidan av Manchester United, de mest berömda laget med tanke på vad de åstadkommit – titlar, arv, historia, dramatik och mycket annat. Men vi har närmat oss under de senaste tio, elva, tolv åren. Jag vet att alla inte är bekväma med oss, men det bryr jag mig inte om”.

Daily Mail inleder i samma anda. ”Ni vill alla att vi ska förlora”, täcker sportettan till en bild på Guardiola. Tidningen kryddar också anrättningen med Sky Sports expert Jamie Carragher, ex-Liverpool, som medger att City är i vinnarposition men inte vill räkna dem till kategorin ”jättestora klubbar”. Carragher: ”Hur många ligor finns det i Europa? Men bara ett lag kan varje år vinna Champions League. Du är ingen jättestor klubb förrän du vunnit Champions League. Det är fakta”. Smolk i Citys glädjebägare är att Rúben Dias skadade sig och inte spelar mer den här säsongen. Även Kyle Walker och John Stones är borta från slutspurten.

Daily Telegraph avviker inte från dagens huvudtema. ”Pep: Ni vill alla att Klopp ska vinna”. Tidningen noterar också att det i bottenstriden var mungipor upp i Everton (2-1 mot Leicester) och mungipor ner i Leeds (1-2 mot Arsenal). Och i damernas WSL blev Magdalena Eriksson, Jonna Andersson och Zecira Musovic mästare med Chelsea (4-2 mot Man United). Pernille Harder la ut en bild på sig själv och Eriksson i Londonmiljö på Twitter. ”Jag älskar den här staden. Jag älskar den här tjejen. Och nu är vi engelska mästare igen. Vilken dag!”, skriver hon. Arsenal hade chansen men blev tvåa, trots mål av Stina Blackstenius och seger (2-0 mot West Ham). ”Det känns väldigt tomt just nu”, säger Arsenaltränaren Jonas Eidevall.

The Sun uppger att Cristiano Ronaldo meddelat lagkompisar att han stannar i Manchester United – om Erik ten Hag vill ha honom. David Beckham vill se portugisen stanna. ”Att göra vad han fortfarande gör i sin ålder är otroligt, så förhoppningsvis fortsätter det och förhoppningsvis stannar han ett eller två år till”, säger Beckham. Mer United: PL-nykomlingarna Bournemouth och Fulham vill låna Dean Henderson, men bara om United fortsätter betala en stor del av målvaktens lön. United sägs beredd att betala minst halva veckolönen på 120 000 pund.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sniffar runt och känner ”En doft av scudetto” kring Milan (3-1 mot Hellas Verona). Tidningen påpekar att de rödsvarta kan vinna titeln redan på söndag. Om Milan vinner mot Atalanta och Inter tappar poäng mot Cagliari, eller om Milan spelar oavgjort och Inter förlorar – då blir Milan mästare (minns också att inbördes möten går före målskillnad, och att Milan leder den). Matchens stjärna i går var Sandro Tonali som vände matchen med sina två mål. Tidningen myntar också ett nytt begrepp. Tidigare skrev tidningen om ”Ibroud”, veteranerna Zlatan Ibrahimovic och Olivier Giroud. Men de är satta ur spel. Nu är det ”Le-ali” som gäller (som i ”letali” – livsfarliga), för stjärnskotten Rafael Leão och Tonali. Ibrahimovic fick i alla fall ett par minuter och spelade enligt tränare Stefano Pioli en viktig roll inför matchen. ”Ibrahimovic sa något underbart: ”Alla minns Milanspelarna som vunnit scudetton eller Champions League, så om vi vill bli ihågkomna har vi tre matcher på oss att göra det”, berättar Pioli.

Corriere dello Sport konstaterar att Milan har ”Händerna på scudetton”. Tidningen noterar också att onsdagens italienska cupfinal mellan Inter och Juventus på Olympiastadion i Rom nästan är slutsåld. Bara en fåtal av de 67 000 biljetterna är kvar. CdS står på sig om sina tidigare uppgifter att Napoli är ute efter Bolognas Mattias Svanberg. Tidningen menar att den tendensen bara blir starkare. Samtidigt hade 23-åringen det tungt i går. Förlust (3-4 mot Venezia) och lägsta betyg av alla i matchen i Gazzetta dello Sport, 5 av 10 (Corriere dello Sport har samma betyg men hittar en sämre spelare i lagkamraten Arthur Theate, 4,5).

SPANIEN

Sport har inte gett upp. ”Stjärnvärvning” kommer med bild på Robert Lewandowski. ”Barça gör allt för att lyckas värva Lewandowski i sommar. Målskytten, som är indignerad över Bayerns senaste erbjudande om förlängning, kommer att pressa på för att lämna”, lägger Sport till.

Marca konstaterar att Atlético stärker greppet om en Champions League-plats efter seger i derbyt (1-0 mot Real Madrid). Real Madrids tränare Carlo Ancelotti konstaterar, ”Det går inte att begära mycket mer av den här matchen efter veckan som vi haft” – en säkrad ligatitel och en säkrad finalplats i Champions League. Siktet var redan inställt på CL-finalen. ”Prioritet var att undvika problem och ge dem som spelat mindre, mer speltid”, påpekar Ancelotti.

Diario AS noterar med överraskning att Atlético-tränaren Diego Simeone hälsade på Carlo Ancelotti efter matchen. Simone har tidigare avfärdat gesten, särskilt uppmärksammat var det i samband med mötena med Manchester City och Liverpool i Champions League. ”Jag har också gjort det med Bordalás och Marcelino, det beror på matchen”, sa Simeone efter söndagens seger, ”Ibland korsas våra vägar och då hälsar vi. Jag beundrar Ancelotti, han är en fenomenal tränare”.

Mundo Deportivo döper om Ansu Fati ”Ansu Fácil” , som i ”enkelt”. Det syftar på 19-åringens effektivitet. Tillbaka från skada slog han i lördags till efter 77 sekunder mot Real Betis. 13 av hans 19 minut med a-laget har varit under de första 10 minuterna. Och effektiviteten? Det har den här säsongen blivit 6 mål på 18 skott. Tillbaka till transfermarknaden där MD under söndagen uppgav att Barça var intresserad av Marco Verratti i PSG.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker att Marseille ”Grimaserar illa trots seger” (3-0 mot Lorient). Ligatvåan fick fyra spelare skadade. För PSG-fansen blev det ny frustration. Inte nog med en tappad 2-0-ledning (2-2 mot Troyes). Irritationen med tränare Mauricio Pochettino förstärktes ytterligare av att han med titeln redan säkrad inte plockade ut stortalangerna Xavi Simons och Édouard Michut i truppen. ”Det är en trupp där det inte finns utrymme för många unga, de måste förtjäna sina minuter”, säger Pochettino. På Bordeauxs fortsatta färd mot Ligue 2 (1-4 mot Angers) ger L’Equipe Anel Ahmedhodzic matchens lägsta betyg, 2 av 10. Han har tidigare klarat sig ganska bra i det kritiserade försvaret.

RMC Sport lyssnar till en anekdot från PSG:s match. Den kommer från Troyes målvakt Jessy Moulin. PSG fick straff i 25:e minuten. ”Jag gick fram till Neymar, ’Du vet att om jag räddar så blir jag en stjärna?. Han skrattade, och jag fortsatte, ’Säg i alla fall vilket håll du ska slå den. Min mamma, pappa, bröder och fru sitter på läktaren, och jag vill att de ska vara stolta över mig’. Han skrattade igen och sa, ’Välj du var jag ska slå den’. Jag svarade: ’Berätta du’. Han ville inte ge mig någon hint, så jag stannade i mitten. Men han tog den riktigt bra”, berättar Moulin om straffmålet.

Foot Mercato följer upp söndagens spanska uppgifter om en fnurra på tråden mellan Kylian Mbappé och Real Madrid om bildrättigheter. De stämmer inte. I stället är parterna nära en överenskommelse. Real Madrid har en policy om 50/50 med sina spelare. Cristiano Ronaldo fick 60 procent men Kylian Mbappé kommer att få ännu mer, uppger Foot Mercato, som också påpekar att det ännu inte finns något avtal med PSG. Där har diskussionerna främst handlat om det sportsliga projektet. Stora förändringar väntas inom klubben.

TF1-programmet Téléfoot uppger att Liverpool för närvarande är närmast Monacomittfältaren Aurélien Tchouaméni, men inget är ännu bestämt. Real Madrid ger engelsmännen en rejäl match om 22-åringen. PSG hoppas fortfarande men är på efterkälken. TF1 uppger även att PSG-talangen El Chadaille Bitshiabu är het. Bayern München och RB Salzburg har redan visat intresse för 16-åringen, nu har även Arsenal och Manchester City anslutit. PSG slåss med näbbar och klor för att behålla honom.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung prisar målskytten Emil Forsberg efter RB Leipzigs storseger (4-0 mot Augsburg). ”Började försiktigt, kom in i matchen, distribuerar bollen och även tacklar. Fantastiskt väggspel med Nkunku innan 2-0-målet och iskall på straffen”, skriver tidningen och ger svensken 2 av 6 i betyg (1 är högst). Själv säger Forsberg: ”Vi har inte direkt några enkla veckor bakom oss. Vi spelade ändå bra, kompakt, och bra fotboll. Nu ser vi fram emot matchen mot Bielefeld och cupfinalen”.

Sport1 hör Manuel Neuer ger positiva besked om framtiden i Bayern München. ”Samtalen går riktigt bra”, säger han, ”Vi har all tid i världen”. Och på en direkt fråga från DAZN om det ser lovande ut: ”Definitivt!”. Den 36-årige målvakten väntas bli nästa profil att förlänga efter Thomas Müller. Ett annat besked som snart väntas är Erling Haalands. ”Det lär bli tydligt nästa vecka (läs: denna vecka). Jag är inte förvånad om han i slutändan flyttar”, säger Dortmunds sportchef Sebastian Kehl. Manchester City väntas värva norrmannen. Samtidigt försäkrar Bayern Münchens sportchef Hasan Salihamidzic: ”Vi kommer inte att bli Erling Haalands nästa klubb, det är säkert”. Wolfsburgs damer, med Rebecka Blomqvist (för närvarande skadad), blev på söndag klara som tyska mästare (10-1 mot Carl Zeiss Jena).

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad tycker att Amin Sarr ”blir bättre och bättre i Heerenveen”, och utser honom till matchens lirare med 8 av 10 i betyg (2-1 mot Vitesse). Sarr gjorde båda målen. ”Jag vet inte hur jag gör det, jag försöker bara vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt”, säger han till Leeuwarder Courant och skrattar. Sarr är nu uppe i fem mål på de sex senaste matcherna. ”Vi vill verkligen nå slutspel, och det här var ett bra steg framåt. Nu måste vi försöka vinna borta mot Ajax, även om det blir svårt. Förhoppningsvis visar sig mina mål i dag (läs: i går) vara viktiga”, säger Sarr.