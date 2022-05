Londonstjärnor väljer bort England för Ghana

Headlines Blogg

ENGLAND

Football London uppger att både Eddie Nketiah i Arsenal och Callum Hudson Odoi i Chelsea väljer att representera Ghanas landslag. Båda har tidigare spelat för England i ungdomslandslag ända upp till U21. Ghana, som spelar VM senare i år, är enligt tidigare uppgifter också på en charmoffensiv för att locka Tariq Lamptey (Brighton) och bröderna Iñaki och Nico Williams (Athletic Club).

The Sun kopplar i rubrikform tisdagens två stora nyheter. ”It aint over”, för Liverpools fortsatta jakt på ligatiteln (2-1 mot Aston Villa). ”Haal over”, för Manchester Citys värvning av Erling Haaland. Ämnena bands också samman när Liverpooltränaren Jürgen Klopp fick en fråga om titelrivalens värvning. ”En best”, är Klopps beskrivning av Haaland, ”Tyvärr en riktigt bra värvning”.

ANNONS

Sky Sports plockar upp ord från motståndartränaren Steven Gerrards presskonferens. Han var inte nöjd med domaren Jon Moss. ”Inga kommentarer. Jag hoppas bara det kollas upp. Det är allt jag har att säga”. Sedan får han påpekat för sig att Moss slutar efter säsongen. Gerrard: ”Ska han? Bra”.

The Guardian hör Jürgen Klopp nämnas på en annan presskonferens. Efter Liverpools match mot Tottenham sa Klopp att han ”inte gillar den sortens fotboll” som Londonlaget spelade. Antonio Conte svarar nu. ”Han (Klopp, min anm) var lite frustrerad efter matchen, men som för alla tränare så är det viktigt att vara fokuserad på sitt lag, inte motståndarens. För det betyder att du vill hitta en ursäkt eller ett alibi för att ditt arbete inte funkade eller något gick fel”, säger Conte. Från transfermarknaden uppger Guardian att West Ham vill värva Ollie Watkins från Aston Villa. 26-åringen kan kosta 50 miljoner pund att köpa loss.

ANNONS

The Times stoltserar på sportettan med att ha varit först med att påpeka att Haalands utköpsklausul var lägre än vad som tidigare antagits. Tidningen uppger på annat håll att det nya CL-formatet kommer att innebära att Premier League ”på regelbunden basis” kommer ha fem klubbar med.

Daily Mail skriver att Anthony Elanga, Victor Nilsson Lindelöf & Co i Manchester United får sommarlovet kortat med två veckor. Nye tränaren Erik ten Hag vill inleda försäsongen tidigare för att få spelarna i form.

Manchester Evening News fångar upp både Patrice Evras kritik av Pep Guardiola och Man City-tränarens svar. Evra sa i Amazon Prime Video: ”Manchester City behöver ledare, men Guardiola vill inte ha ledare. Han vill inte ha några personligheter. Han är ledaren. Så när de har problem på planen så finns ingen där som kan hjälpa. Han vill att hans lag ska vara sådana, han vill inte träna spelare med personlighet”. Något som för tankarna tillbaka till Barcelona och tiden med Zlatan Ibrahimovic. Men Guardiola svarar, ”Vill jag inte ha personligheter? Du har fel, Patrice. Jag spelar inte. Jag behöver personligheter och bra spelare på planen”, säger Guardiola, och lägger sedan till, ”Kanske har Evra rätt eller så levererar han bra citat för att få återvända till Man United och jobba där”. Fotbollsprofilen Gary Lineker kommenterade Evras omdöme på Twitter med orden, ”Fullkomligt nonsens”.

ANNONS

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har blicken fäst på dagens stora evenemang, finalen i Coppa Italia. Juventus mot Inter. ”Det är mycket mer än en cup”, som står på spel, menar tidningen: ”Allegri för att inte kamma hemma noll titlar – Inzaghi på jakt efter andra titeln”. Paulo Dybala, som väntas lämna Juventus för just Inter i sommar, väntas finas med i startelvan. GdS blickar också mot söndag. Då kan Milan säkra ligatiteln, om det blir seger mot Atalanta samtidigt som Inter tappar poäng mot Cagliari. I artikeln kan man läsa att det blir fullsatt (75 000), att Milan ännu inte planerat för något firande samt att Zlatan Ibrahimovic är redo för ännu ett inhopp.

Corriere dello Sport har ungefär samma cupfokus som Gazzetta dello Sport, om betydelsen för tränarna. Men här finns också ett uppslag med rubriken ”Coppa non-Italia”. Den går igenom de båda lagens alla nationaliteter i spelartruppen. Tidningen fångar även upp Inters vd Beppe Marotta som får frågor om kontraktssituationen med Ivan Perisic. Han famlar bland metaforer. Först med: ”Vi är inte vid matchboll ännu”. Sedan med: ”Jag är övertygad om att äktenskapslöftet kan förnyas”. 33-åringens kontrakt går ut i sommar. På annat håll skriver CdS att Milan försöker förlänga med Rafael Leão, som haft en strålande säsong. Nuvarande kontrakt sträcker sig till 2024. Milan vill lägga till två år.

ANNONS

SPANIEN

Sport pustar ut, ”Uppdrag slutfört”. Barcelona bjöd inte på sprudlande fotboll men det blev en seger (3-1 mot Celta Vigo). Det tycks också finnas anledning att pusta ut med tanke på Sergio Araujos huvudskada. Han fördes till sjukhus men det kom lugnande besked sent på tisdagskvällen. ”Läkaren sa till oss Araujo var vid medvetande och utom fara”, säger Barçatränaren Xavi. Enligt Cope rör det sig om en hjärnskakning. Ytterligare tester kommer att göras på sjukhuset, där han tillbringade natten. Xavi fick också kommentera Erling Haalands övergång till Manchester City. Även Barça jagade anfallaren. ”Vi kunde inte slåss ekonomiskt. Det var omöjligt att för närvarande konkurrera med de siffrorna. Det finns inget mer att säga. Jag önskar honom lycka till”, säger Xavi. Tidigare antydde han att just pengar fick Haaland att göra sitt val.

ANNONS

Mundo Deportivo snappar med nöje upp Thierry Henrys ord. På CBS sa den franske legendaren, ”Alla europeiska klubbar fruktar Real Madrid och Real Madrid fruktar Barcelona”. Samtidigt sa Henry också, ”Personligen tror jag Liverpool vinner Champions League. De är starkare än Real Madrid”.

Marca ger förstasidan till gårdagens besked om att ”Rüdiger är värvad”. Det är helt klart. Backen kommer på en fri transfer från Chelsea, har genomgått läkarundersökning och presenteras officiellt efter Champions League-finalen. Diario AS har samma huvudrollsinnehavare, och en krönika med rubriken ”Rüdiger smartare värvning än Haaland”.

Cadena SER hävdar att PSG, Juventus och en storklubb i Premier League är intresserade av Casemiro. Real Madrid-spelare uppges vilja ha en årslön på tolv miljoner netto. För mycket för Real Madrid, som dock har kontrakt med 30-åringen till 2025. SER påpekar också att Real Madrid blivit erbjuden Paul Pogba.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe ger förstasidan till kvällens nagelbitare för Nice- och Saint-Etienne-fans. Nice riskerar sin Europaplats, Saint-Etienne riskerar sin Ligue 1-existens. L’Equipe får också svar på tal från Marcelo i Lyon. Tidningen uppgav på måndagen att han skulle ha petats från a-laget för att han bland annat avsiktligen och regelbundet pruttade i omklädningsrummet. Nu svarar Marcelo: ”Tack vare L’Equipe måste jag efter lång tid återvända till Twitter för att dementera alla anklagelser. Journalistiken nuförtiden är ett skämt!”. Lyons sportchef Juninho, som påstods vara den som reagerat på pruttarna, skrattar år det hela i ett svar på Marcelos tweet. Det kan läggas till att måndagens fisnyhet är största rubrik på förstasidan i Daily Star i dag.

Le Parisien synar Lionel Messi. Först och främst sammanfattas hans första säsong med PSG. ”Det sportsliga resultatet från den sjufaldige Ballon d’Or-vinnaren är en besvikelse. Men han förblir en guldgruva för klubben”, summerar tidningen. Matcher, mål och assist presenteras i en graf. Det är ingen munter utveckling. Samtidigt tjänade PSG lika mycket på merchandise under de första sex månaderna som under hela förra säsongen. Till och med Kylian Mbappé ligger i lä när det gäller tröjförsäljning, där Messi står för 60 procent. Le Parisien följer även upp beskedet att Messi blir turistambassadör för Saudiarabien. Vid första anblick förvånande, med tanke på PSG-ägaren Qatars fejd med Saudiarabien. Men länderna har på senare tid närmat sig varandra och PSG-ägarna var väl medveten om Messi relation till Saudiarabien, som påbörjades innan han anlände. Le Parisien ger också plats till norska Amnestys kritik. ”Don’t mess with human rights, Messi”, är parollen. Människorättsorganisationen uppmärksammar bland annat Saudiarabiens behandling av kvinnor och homosexuella, och frågar: ”Vill du verkligen stödja detta, Messi?”.

ANNONS

TYSKLAND

SportBild uppger att spänningar uppstått i Bayern München mellan tränaren Julian Nagelsmann och sportchefen Hasan Salihamidzic. Det skapar oro internt i klubben. Vissa upplever det som en repris på problemen mellan förre tränare Hansi Flick och Salihamidzic. Nagelsman uppges frustrerad över Bayerns passivitet på transfermarknad. Salihamidzic har en begränsad budget. Där började problemen.

Ruhr Nachrichten har på nyhetsettan, ”Haaland lämnar, Adeyemi kommer”. Gårdagens två storaffärer för Dortmund: Erling Haaland flyttar till Manchester City och Karim Adeyemi anländer från RB Salzburg. Bild spekulerar i namnjusteringen Haaland till Haller – alltså att Sébastian Haller i Ajax blir norrmannens ersättare. På annat håll noteras hur transferpengar från Adeyemi-affären trillar ner i näringskedjan. Unterhaching i tyska regionalligan (ungefär fjärde division) kommer att få upp till 85 miljoner kronor genom vidareförsäljningsklausul. I Norge får förresten Erling Haalands moderklubb Bryne cirka tio milj kr i utbildningsbidrag efter norrmannen övergång till City.

ANNONS

ÖVRIGT

Sport (Polen) breder plats för de nominerade till polska fotbollsgalan. Mikael Ishak (Lech Poznan) är nominerad till både Årets spelare och Årets anfallare. Lagkamraten Jesper Karlström är nominerad till Årets mittfältare. Fem spelare är nominerade i varje kategori.

De Telegraaf (Nederländerna) känner av biljettfrustrationen i Feyenoord. Coneference League-finalen mot Roma spelas i Tirana den 25 maj. Arenan tar bara 22 500 åskådare. Klubbarna har bara fått 3 000 biljetter vardera. I går inleddes försäljning av biljetter till allmänheten. Roma ska ha uppmärksammats om det men inte Feyenoord. ”Om det stämmer är det oacceptabelt”, säger en talesperson för Rotterdamklubben. Romafans väntas nu ha kommit över betydligt fler biljetter.