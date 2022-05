Rasar efter fansens ramsa: "Mänsklighetens idioti har inga gränser"

Headlines Blogg



FRANKRIKE

L’Equipe har Nantes på förstasidan. Jo, laget vann (2-1 mot Rennes). Ändå var det ilska som präglade efterspelet. Och det rörde inte ens matchen. För det var i Nices match (4-2 mot Saint-Etienne) som hemmafansen sjöng en nidramsa om Nantes tidigare anfallare Emiliano Sala, som omkom i en flygolycka 2019. ”Mänsklighetens idioti har inga gränser. Jag är rasande”, säger Nantes tränare Antoine Kombouaré, ”De här människorna har inget på en fotbollsarena att göra. De borde portas. Det är skamligt. Jag känner med hans (Salas) familj. Jag visste att supportrar kunde vara idioter, men de där är åsnor”. Nices tränare Christophe Gaultier var också märkbart påverkad. ”Man säger att läktarna speglar samhället och om det där är samhället så vi verkligen i skiten. Det jag hörde var fullständigt oacceptabelt”, sa han och la till. ”Jag saknar ord. Må de stanna hemma. Stanna hemma! Om de kommer hit för att förolämpa de döda – stanna hemma i stället”. Händelsen har fördömts av både Nantes (”chockerande att höra”) och Nice (”otänkbart och ynkligt”). Nantes slog Nice i franska cupfinalen i lördags.

Foot Mercato hävdar att värvningen av Erling Haaland inte bara fått champagnekorkar att poppa hos Man City. Enligt FM togs beskedet om norrmannens lön också emot av visst tandagnissel från en del i truppen, som redan skakat på huvudet över Jack Grealishs veckopeng. Mer från FM: flera Ligue 1-klubbar jagar redan Kays Ruiz, som Barcelona släppte i går. Enligt L’Equipe lutar 19-åringen också åt att återvända till Frankrike, där han tidigare spelat i PSG.

ENGLAND

Daily Mirror-rubriken får vara oöversatt: ”It’s not IF they win the title…but ZEN”. Manchester City fingrar allt ivrigare på ligabucklan (5-1 mot Wolves) och fyramålsskytten Kevin De Bruyne imiterade (nåja) nyförvärvet Erling Haalands meditationspose. Daily Star har samma tema med ”Zensation”. Citytränaren Pep Guardiola prisar De Bruyne: ”Vad kan jag säga? Under andra halvan av ligan har han varit mer än perfekt”.

Daily Telegraph utbrister ”Vem behöver Haaland?”. Även här är De Bruynes imitation av Haalands pose i bildfokus. Nedflyttningshotade Leeds hamnar också i fokus. I oönskat fokus (0-3 mot Chelsea). ”Jesse Marsch har gjort Leeds till det smutsigaste laget i ligan – och till vilken nytta?”, skriver tidningen. Ett nytt rött kort i går. Dan James toktacklade Matteo Kovacic, som lär missa FA-cupfinalen mot Liverpool i helgen. ”Det är inte sannolikt att han kan spela”, säger Chelseatränaren Thomas Tuchel. Telegraph berättar också att Newcastle dragit sig ur jakten på Manchester Uniteds Jesse Lingard.

The Sun hävdar att West Ham erbjuder Declan Rice ett lukrativt åttaårskontrakt (200 000 pund i veckan). Men från 23-åringens läger ses långtidskontraktet som spel för gallerierna och Rice kommer att nobba det. Det är West Hams fjärde försök att förlänga. Manchester United, Manchester City och Chelsea följer utvecklingen med intresse.

Liverpool Echo hör Mohamed Salah prisa sig själv. ”Om man jämför mig med andra spelare i min position, inte bara i mitt lag utan i hela världen, så är jag bäst”, säger Salah till BeIN Sport, ”Jag fokuserar alltid på mitt arbete och gör mitt bästa, och mina siffror är det bästa beviset på mina ord”.

Manchester Evening News får äntligen jubla över att Manchester United vunnit en titel. FA Youth Cup är Uniteds (3-1 mot Nottingham). Förutom att stortalangen Alejandro Garnacho glänste på nytt så var det mest anmärkningsvärda publiksiffran på Old Trafford: 67 492. Ett rejält rekord för turneringen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport firar cupvinnaren Inter (4-2 e förl mot Juventus). Den klarast lysande stjärnan var Ivan Perisic, som får 9 av 10 i betyg av den annars försiktiga tidningen. Två mål svarade han för. Efter matchen gick kroaten på offensiven. Mot sin egen klubb. ”Förlängning? Jag vet inte. Man väntar inte till sista minut med sina viktigaste spelare”, sa Perisic. Utspelet kommer dagen efter att Inters vd Beppe Marotta svävande kommenterat förhandlingarna med ”vi är inte vid matchbollen ännu”. Juventustränaren Max Allegri fick rött kort under gårdagens match. Han förklarade det så här: ”En från Inter passerade och sparkade till mig. Jag reagerade och domaren visade helt riktigt ut mig”. Juventusbacken Giorgio Chiellini bekräftade att han lämnar Juventus efter säsongen. ”Vi har haft tio fantastiska år ihop, nu får grabbarna fortsätta själva”, säger 37-åringen, som kopplats ihop med en MLS-flytt. Medan Inter passar på att fira fokuserar Milan helt på nästa match. Seger mot Atalanta på söndag samtidigt som Inter senare på kvällen tappar poäng mot Cagliari skulle innebära ligatitel. Men inget firande är inplanerat, inte ens gemensam sittning framför tv:n till Inters match. GdS påpekar att Zlatan Ibrahimovic fortsätter att träna enskilt efter ett eget program. ”Men han snackar mycket med lagkamraterna och är fortfarande ledaren även om han är på bänken”, skriver tidningen. Som kuriosa nämns i förbigående att svensken ofta äter ensam på Milanello eller i sällskap av Rebic och Krunic. GdS uppger på annat håll att Paul Pogba för närvarande har två erbjudande på bordet: från PSG och från Bayern München. Juventus är också redo att ge sig in i förhandlingar.

Il Secolo XIX sätter strålkastarljusen på Albin Ekdal inför Serie A-upploppet. Rubrik: ”Ekdal är Giampaolos lyckobringare – det är ett annat Sampdoria med svensken på planen”. När Ekdal varit med har Sampdoria snittat 1,5 poäng. Utan honom 0,5 poäng. Skadorna spökar och senast satt han på bänken hela matchen. Men Giampaolo håller tummarna för att Ekdals häl håller, för han vill starta med svensken mot Fiorentina på måndag.

SPANIEN

Marca och Marcelo funkar. Men funkar Real Madrid och Marcelo framöver? Enligt Marca vill den 33-årige brasilianaren förlänga kontraktet, som går ut i sommar, men Real Madrid har inte inlett några diskussioner. Tidningen kan också konstatera att Atlético säkrat Champions League-spel nästa säsong (2-0 mot Elche). Ska Alexander Isak spela Champions League nästa säsong får han söka sig till en annan klubb, för Real Sociedad är nu definitivt borta. San Sebastian-laget möter för övrigt Cádiz i kväll.

Sport hävdar att Barcelona nu inlett ”Slutförhandlingar” med Chelsea om Cesar Azpilicueta och Marcos Alonso. Båda spelarna har tidigare uppgetts vilja till Barça. Tidningen hävdar också att Sergiño Dest och Neto kan gå i motsatt riktning som del i ett avtal. Sport uppmärksammar även att Ronald Araújo lämnat sjukhuset och återvänt hem efter smällen han fick i onsdagens match.

Mundo Deportivo hävdar på förstasidan att Xavi vill ha ”Åtta värvningar” till Barça. Han vill ha två spelare av kvalitet på varje position. MD uppdaterar även gårdagens uppgifter om en överenskommelse med Aston Villa om Philippe Coutinho. Försäljningen, värd 20 miljoner euro, kan enligt MD presenteras redan i dag. Här finns också uppgiften att Frenkie De Jong är så gott som klar för Manchester United.

TYSKLAND

Bild hävdar att Bayern München in i det sista försökte värva Erling Haaland. Det förekom intensiva diskussioner mellan parterna ända fram till i helgen då Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic fick ett slutgiltigt nej. Bild påpekar att Lewandowski retat sig på både Bayerns tvekan att erbjuda honom nytt kontrakt och jakten på Haaland. Det är ett par av anledningarna till att han känner sig ouppskattad av Bayern och vill bort. Bild är inte övertygad om att Haaland kommer att passa i Manchester City. Tidningen påminner om spanjorens problem med typiska centrar, som Zlatan Ibrahimovic och Mario Mandzukic. Och Skys expert Dietmar Hamann säger, ”Jag är förvånad över transfern. Pep gillar att dra in Foden eller Sterling. Haaland passar inte riktigt in. Jag trodde ända till slutet att han skulle hamna i en annan klubb”.

Kicker har fokus på ”Avgrundsfinaler”. Det är kampen mellan Stuttgart, Hertha Berling och Arminia Bielefeld om att undvika nedflyttning. Kicker uppgav i går att Bayern München värvar Noussair Mazraoui. Ajax-spelaren bekräftade det senare på kvällen. ”Ja”, medgav han på en fråga efter slutsignalen, tog emot lyckönskningar och skakade han med reporten från ESPN, ”Det är rätt tidpunkt (att säga det, min anm) nu när vi vunnit ligatiteln”. På frågan om Bayern är en drömklubb, svarar Mazraoui, ”Absolut”.

ÖVRIGT

Voetbal International (Nederländerna) konstaterar att det inte lär bli någon fortsättning för Ramon Pascal Lundqvist i Panathinaikos. ”Svensken har bara startat sex matcher i Grekland, otillräckligt för hans temporära arbetsgivare att utnyttja köpoptionen”, skriver VI. Groningens tekniske direktör Mark-Jan Fledderus konstaterar, ”Vi räknar med att få tillbaka Ramon Pascal Lundqvist”. 25-åringen har kontrakt med Groningen till 2024. De Telegraaf uppger att Alfred Schreuder tar över i Ajax efter Erik ten Hag. Amsterdamklubben, som i går blev klara ligamästare, uppges i princip överens med 49-åringen, som är på väg att leda Club Brügge till den belgiska titeln. Schreuder kostar 1,5 miljoner euro att lösa från sitt kontrakt.

O Jogo (Portugal) puttar upp prislappen på Darwin Núñez ytterligare ett snäpp. Enligt tidningen är PSG beredd att betala 120 miljoner euro. Den 24-årige Benficanfallaren är hett villebråd bland storklubbar, inte minst i England. Manchester United, Newcastle och Chelsea har också uppgetts intresserade.