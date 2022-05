Zlatan: "Då är det inte min sista match"

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport utbrister ”Fantastiska Milan” efter den oväntade 19:e ligatiteln för klubben (3-0 mot Sassuolo). Det här är Stefano Piolis titel, ungdomarnas titel, fansens titel, men förstås också Zlatan Ibrahimovics titel. 40-åringen som klev in på planen vid titelpresentationen med cigarr i näven och poppade champagnekork. 40-åringen som i natt lyfte pokalen framför Casa Milan och sedan tog sig an rollen som capo inför fansen, och fick dem att skrika med i ”Milano är inte Milan, Italien är Milan!”. Och framtiden? ”Det bestämmer jag de närmaste dagarna. Först måste jag göra något för att känna mig bra fysiskt, om jag gör det var det inte min sista match. Operera knäet? Vi får se”, sa Ibrahimovic efter matchen, och summerar: ”Laget behövde en förare, jag kom och vi vann. När jag kom gav jag ett löfte och höll det medan många skrattade. Jag har gjort många Braveheart-tal till truppen: för elva år sedan fanns det många mästare, nu vann vi med ungdomar. Jag har försökt hjälpa dem på alla vis. För mig blev det ett slut där jag led för mycket, även på det personliga planet. Vi får hoppas, för när jag är på planen gör jag fortfarande skillnad, jag ser ingen annan Ibra: även i dag (läs: i går) var det en chans, ett mål. Synd att det var offside”.

La Repubblica sätter säsongsbetyg på Milanspelaren. Ibrahimovic får 7,5 av 10. ”Återkallad från sin kaliforniska exil, så färdigställde han Milans återupplivningsarbete med den mest spännande av hans 22 ligatitlar, för det var den svåraste. Så länge hans knä höll, så höll han också scudettodrömmen vid liv”, skriver tidningen. Gazzetta dello Sport ger honom till och med 8 (Pioli får 10). ”Överdrivet betyg med tanke på hur få matcher han spelat? Zlatan har inte varit mindre viktig än Pioli i konstruerandet av detta Milan. Han har varit själen i återfödelsen”, påpekar tidningen.

Corriere dello Sport är tydlig med vem i Milan som är huvudperson. I dagens största rubrik beskrivs Milan inte som ”Leoni” (lejon) utan som ”Leaoni”, efter Rafael Leão. Regissör bakom segern i går och bakom det mest i Milan på senare tid. Tidningen ger i alla fall en notis till att Juventus damer efter ligan och Supercupen nu även vann Coppa Italia (2-1 mot Roma). Linda Sembrant spelade från start och Lina Hurtig hoppade in sista kvarten. Emma Lind stod i mål för Roma och Beata Kollmats hoppade in sista tio.

Ibra parte in modalità capo ultras, poi fa esplodere la piazza di Casa #Milan 🔴⚫️🔥 @MilanNewsit pic.twitter.com/gGoYB27oj0 — Pietro Mazzara (@PietroMazzara) May 23, 2022

ENGLAND

Daily Express och The Guardian lanserar begreppet ”Drama Kings” för Manchester City. Det kommer efter ännu ett spännande titelavgörande (3-2 mot Aston Villa). Nästan i klass med det för tio år sedan. Men Guardiola har förstås fokus på dagens hjältar. ”Fyra Premier League-titlar. De här killarna är legendarer redan. Den här spelargruppen är eviga legendarer i den här klubben, för det vi åstadkommit är så svårt”, säger Guardiola. När frågan om en kontraktsförlängning dyker upp svarar Guardiola, ”Nu är det dags för golf”.

Sky Sports fångar upp fansens firandet. Ännu en planstormning som urartar. Ännu en gång en spelare som ansätts. Den här gången var det svenska motståndarmålvakten Robin Olsen. I Sky Sports rasar Roy Keane. ”Idioter, skithögar. Det är skamligt”, säger han, och tar det större perspektivet på den senaste veckans händelser, ”Det kommer att sluta med att spelare eller en tränare blir allvarligt skadad. Om du är galen nog att hoppa in på planen och slå till någon, då är du tillräckligt galen att göra något riktigt illa, som att knivhugga en spelare. Något vansinnigt kommer att hända. Folk har kommit tillbaka från covid och glömt hur man uppträder”. Själv skriver Olsen på Instagram: ”Idioterna som attackerade mig kommer inte förstöra mina känslor från matchen i dag”. City har bett om ursäkt för Olsen-incidenten. En polisutredning pågår.

The Guardian fångar upp Tottenhams överkörning (5-0 mot Norwich) med en krönika där lovorden haglar över Dejan Kulusevski, som blev tvåmålsskytt. ”Kulusevski var strålande hela eftermiddagen”, påpekar krönikören Barney Roaney, innan han med ironi skriver. ”Contes lag hade tidigt en viktig fördel i inledningen, Kulusevski verkade inte förstå att han spelar för Spurs. Kanske kan detta bankas i honom under försäsongen. Men för tillfället tror han tydligen att han spelar för ett lag på väg uppåt, med bra spelare och en topptränare”.

Daily Telegraph ger stort utrymme åt Erik ten Hag, som för första gången var på plats och såg Manchester United. Och han fick se ännu en håglös insats (0-1 mot Crystal Palace). ”Det sämsta Unitedlaget i Premier League-eran?”, undrar Telegraph, och tycker just det. Ten Hag fick se en Victor Nilsson Lindlöf som döms ut helt. ”Hans chanser till spel under Ten Hag måste vara låga”, skriver The Sun. Mittbacken ringas in som en av fem spelare som floppade sin audition. Manchester Evening News är inte mycket snällare. Tillsammans med Diogo Dalot får Lindelöf lägst betyg, 4 av 10. ”Kan bli – och borde bli – fjärdeval som mittback nästa säsong”, skriver MEN.

SPANIEN

Diario AS har en passning till Frankrike, PSG, Kylian Mbappé och L’Equipe. ”Real Madrid kommer att snacka i Paris”. Det är i Paris Champions League-finalen spelas. Det är där Real Madrid kan få någon slags revansch efter bakslaget med Mbappé och schismen med PSG. Samtidigt tittar Real Madrid på alternativ efter att ha missat Mbappé och Erling Haaland. AS ringar in fem alternativ: Harry Kane, Robert Lewandowski, Darwin Núñez, Christopher Nkunku och Rafael Leão. Marca menar att Kane och Lewandowski kan bli svåra att spela ihop med Benzema, och tror mest på Darwin Núñez och Leão. AS nämner på förstasidan också Ousmane Dembélé och Cristiano Ronaldo som alternativ på marknaden.

Marca tar lite lätt hånfullt upp att Kylian Mbappé säger att ”Jag är det förste att hålla på Real Madrid finalen”. För annars skrivs det krönika med rubriken, ”Förräderiet som kommer att förfölja Mbappé resten av livet” där man på nytt kan läsa om ”falska löften” till Real Madrid. Störst plats på förstasidan får Federico Valverde. Tidningen tar upp att Mohamed Salah sa att han föredrog Real Madrid framför Manchester City i final, och frågar om det motiverar Valverde. ”Ja. Alla får förstås tolka orden som de vill. Jag är en rival och för mig är det att underskatta Real Madrids klubbmärke, spelarna…”, säger Valverde.

Sport säger ”Farväl, mardröm”, och lägger till ”Framtiden börjar i dag”. Mundo Deportivo kallar det bara ett ”Bittert farväl”. Barcelona förlorade sista ligamatchen (0-2 mot Villarreal) och satte punkt för en säsong att glömma. Så kanske det också är för Alexander Isak. Ännu en mållös match (1-2 mot Atlético). MD tycker han var ”mer anonym än för en vecka sedan”, då han gjorde mål, men också att svensken ”rörde sig med fart och gjorde några färgstarka manövrar”.

FRANKRIKE

L’Equipe och Le Parisien ger båda två förstasidan till PSG. L’Equipe med Michael Jordan-influerade ”Nouvelle Air” (här ungefär ”Vädrar ut”), Le Parisien med ”Stora skeenden”. Det är slut för sportchefen Leonardo, som inom de närmaste dagarna ersätts av Luis Campos. Det är tidningarna helt överens om. Liksom att Mauricio Pochettinos dagar är räknade. Le Parisien påpekar att spåren som leder till Zinedine Zidane och Christophe Galtier som ersättare kallnat. Däremot nämns Thiago Motta och Antonio Conte. Även L’Equipe stryker ett streck över Zidane och lyfter fram Thiago Motta som ett alternativ. Tidningen tog i söndags även upp Joachim Löw och Roberto Martinez, och lanserar nu dessutom Sergio Conceiçao och Ruben Amorim som idéer, men påpekar att det inte finns någon tydlig kandidat. Vad det gäller truppen skriver Le Parisien att PSG jagar en back, två mittfältare och en anfallare/offensiv mittfältare. L’Equipe nämner samma positioner men i stället tre mittfältare. Båda tidningarna menar att Aurélien Tchouaméni är en prioritet. Även Liverpool och Real Madrid är ute efter Monacomittfältaren. Le Parisien skriver att Ousmane Dembélé ses som en ersättare till Ángel Di María. L’Equipe ger en helsida åt Lyons damer, som lyfte Champions League-bucklan vid rådhusets torg. Anmärkningsvärt är att så få fans mött upp. Enligt L’Equipe var det bara 200-300.

RMC Sport fångar upp Boubacar Kamaras farväl till Marseille. I TF1 säger den nyblivna franska landslagsmittfältaren, ”Jag har tagit mitt beslut och det är att inte förlänga och att lämna Marseille efter säsongen”. RMC Sport uppger att Kamara är muntligen överens med Aston Villa. Tidigare har Atlético, Inter och Milan visat intresse.

TYSKLAND

Kicker lyfter den stundande Champions League-finalen med Bayern-bekantingarna David Alaba och Thiago Alcântara. Och från själva Bayern finns inne i tidningen rubriken, ”Ny spänning kring Lewandowski”. Tidningen uppger att Bayern München fick ett konkret bud från Barcelona på 32 miljoner euro. Lewandowski själv ska ha sagt till en medarbetare till Kicker redan i början av året att han skulle lämna Bayern München om han inte fick ett erbjudande innan slutet av februari. Redan då hade Barcelona hört av sig. Hans agent Pini Zhavi sa i går till Bild att ”Bayern är historia”. Kicker skriver vidare att Lewandowski tappat allt förtroende för klubben. 33-åringen har också redan uppgetts överens med Barça om ett kontrakt. Men Bayern står på sig. Sportchefen Hasan Salihamidzic sa i Sport1 på söndagen att Lewandowski ”har en agent som förblindat honom” och upprepade klubbens ståndpunkt att polacken blir kvar i Bayern till kontraktet går ut nästa sommar. Vidare skriver Kicker att Bayern ”jobbar intensivt” på att värva Sasa Kalajdzic från Stuttgart. De är inte ensamma om intresset. Chelsea, Man United, Newcastle, West Ham, Southampton, Brighton, Milan, Napoli, Benfica, Atlético, PSG och Dortmund är alla intresserade av 24-åringen. Prislappen är minst 30 milj euro.

Bild uppger att Branimir Hrgota är en ”het kandidat” för Kölns offensiv. Den 29-årige svensken trillade ur Bundesliga med Greuter Fürth, som han har kontrakt med till 2024. Prislappen sätts till 1,5 miljoner euro och tidningen skriver att Hrgota är ”efterfrågad” på marknaden.