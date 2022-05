Kulusevski hänger ut journalist - som kontrar

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mirror-rubriken ”Reds rage” säger allt. Ilskan i Liverpool är stor efter kaoset som drabbade fansen i Paris i samband med Champions League-finalen på Stade de France. Även spelarna går på offensiven. Franska myndigheter och Uefa har lagt delar av skulden på fans med falska biljetter (se Le Parisien nedan), men Andy Robertson säger att arrangörerna och polisen ”hittar på en del och fick panik”. Brittiska regeringen har uppmanat Uefa till en utredning av händelserna vid Stade de France. En liten beef kan skönjas mellan en italiensk journalist och Dejan Kulusevski. Carlo Garganese hånade Tottenhams värvning av Bentancur och Kulusevski. ”Kulusevski har inte dribblat förbi sin spelare på två år”, skrev han då. Den gamla tweeten från Garganese inleder nu ett klipp från svenskens succévår som Kulusevski lagt upp på Instagram. Det har fått Tottenhamfans att pika Garganese, som i natt svarade: ”Jag bryr mig inte om att Kulusevski försökte dribbla mig (han tar sig ändå aldrig förbi sin spelare), så alla ni Spursfans kan sluta twittra mig. Jag står till 100 procent fast vid vad jag skrev”.

ANNONS

Liverpool Echo följde paraden i Liverpool. Trots utebliven CL-buckla blev det öppen buss-tur för de två inhemska cupbucklor inför storpublik. Tränare Jürgen Klopp var tagen av mottagandet. ”Det finns ingen klubb i världen där det kan hända att du förlorar en Champions League-final kvällen innan och folk sedan kommer på så gott humör. Det är otroligt. Det här är världens bästa klubb, jag bryr mig inte om vad andra tycker”, säger Klopp. Paraden fick en del kritik från italienskt håll för att den arrangerades på årsdagen av Heyselkatastrofen.

The Independent uppmärksammar uppgifterna om att Sadio Mané vill lämna Liverpool. Enligt tidningen vill Liverpool ha 25,5 miljoner pund för senegalesen, men också ha klart med en ersättare innan en försäljning blir aktuell. The Guardian ser likadant på situationen men menar att summan Liverpool vill ha är 30 miljoner pund. Bayern München är favorit att värva Mané (se under Bild nedan). Men på nyhetsettan är det ett helt annat fotbollsämne som dominerar: ”Forest tillbaka i högsta divisionen efter 23 år”. Nottingham vann playoffinalen i går (1-0 mot Huddersfield).

ANNONS

The Sun väver in en rad uppgifter i dagens stora rubrik ”The Good, The Sad, and The Ugly”. Det är först Nottingham, sedan Sadio Mané och till slut kaoset i Paris. The Sun höjer också prislappen ytterligare för Mané: 50 milj pund. Vidare hävdar The Sun att Benfica vill ha Bernd Leno, men Arsenals prislapp på 8,5 miljoner pund för målvakten är en stötesten. Tidningen lägger också till en klubb i jakten på James Garner: Everton. Under söndagens uppgavs Leicester jaga den unga Manchester United-spelaren.

The Times hävdar att Erik ten Hag kommer att ha sisådär 120 miljoner pund att handla spelare för i sommar – plus pengar från eventuella försäljningar. Tidningen uppmärksammar också att hans föregångare, Ralph Rangnick, hastigt plockats bort från sin tilltänkta konsultroll.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport följer upp situationen med Paolo Maldini, som uttryck kritik mot Milans klubbledning för att inte ha prata framtid med honom. GdS försöker dämpa spekulationerna med att berätta att 1/ RedBird i morgon skriver under de första pappren för att bli nya klubbägare samt 2/ sedan ska de prata med Maldini för att diskutera det framtida projektet. Längre in i tidningen kan man läsa en intervju med franska legendaren Jean-Pierre Papin. Han tycker gott och väl att Zlatan Ibrahimovic kan fortsätta. ”I omklädningsrummet, på planen i tio minuter, hela matchen…Ibra hjälper alltid till och gör rätt i att försöka”, säger Papin. Vidare skriver GdS att Napoli vill ha minst 100 miljoner euro för Victor Osimhen. Manchester United och Arsenal pekas ut som intresserade klubbar. Monzas uppflyttning skildras också (4-3 mot Pisa). Klubbpresident Silvio Berlusconi lägger nu ribban högt. ”Jag är van vid att vinna. Det är givet att nu när vi är i Serie A så ska vi vinna scudetton, avancera till Champions League och vinna den”, säger Berlusconi.

ANNONS

Corriere dello Sport har den något kuriösa rubriken ”Lukaku trycker Dybala mot Roma”. Enligt tidningen kan Inters intresse för Lukaku ”utlösa en kedjereaktion”. Inter jagar Lukaku, som öppnar för Roma att knipa Paolo Dyabala, vilket i sin tur kan öppna för en försäljning av Nicolò Zaniolo. Vad gäller Lukaku är ett första möte mellan Inter och en mellanhand aktuellt under tisdagen. CdS spekulerar i ett lån över en säsong som förlängs med lån till 2024, och sedan köp.

SPANIEN

Marca firar med fansen. En halv miljon uppges de ha varit som firade CL-titeln med Real Madrid-laget, ”den 14:e”. Det är ”decimocuatro” på spanska. Men Marca myntade i går ”decimocurtuá”, som en hyllning till matchvinnaren Thibault Courtois. Marca spinner belåtet vidare på sitt begrepp i fler rubriker i dag och visar även Courtois gårdagens förstasida, ”Det hade jag inte sett…toppen, toppen”, hälsar han. Och så ytterligare en artikel med ”decimocurtuá” i rubriken. Spelarna pratade också till fansen. Eden Hazard lovade, ”Jag har varit här i tre år, det varit mycket skador, många saker, men nästa år ska jag ge allt för er”. När Marcelo skulle ta till orda skanderande fansen i stället högt, ”Mbappé, hijo de puta”, vilket kanske inte behöver översättas.

ANNONS

Diario AS noterar även att Luka Modric bekräftar att han blir kvar. 36-åringen slog inför publiken fast att ”Vi ses nästa säsong”. Även AS blickar framåt. Förstasidans stora rubrik är nämligen ”Nu satsar vi på den 15:e”.

Sport firar också en titel men en helt annan. ”Drottningar” står för Barcelonas damer, som säkrade en dubbel med cuptiteln i går (6-1 mot Sporting Huelva). Fridolina Rolfö spelade en knapp timme. Hon får nöja sig med 6 av 10 i betyg. För Sporting spelade Amanda Edgren en halvlek. Noterbart är också att Almería och Ronaldos klubb Real Valladolid är klara för La Liga.

Mundo Deportivo menar att ”Lewandowski insisterar” på att lämna Bayern München för Barcelona. MD rapporterade under söndagen att Barça också är intresserad av Williot Swedberg i Hammarby.

FRANKRIKE

Le Parisien toppar förstasidan med ”Obduktion av ett fiasko”. Kaoset kring Champions League-finalen dissekeras. Det känns angeläget inte bara för att finalen spelades i Paris, utan för att det bara är två år kvar till Paris ska arrangera OS. För här fanns stora organisatoriska och säkerhetsmässiga problem. Samtidigt hävdar polisen nu också att ”säkert 30 000-40 000 människor” utan biljetter eller med falska biljetter var vid arenan. Ett påstående som ifrågasätts. Till oordningen vid ingångarna kan, enligt polisen, adderas ”300-400 ungdomar” från närliggande kvarter. Tiotusentals vanliga supportrar med biljetter fastnade mitt i infernot som kompletterades av polisen hårdföra agerande.

ANNONS

L’Equipe riktar strålkastarna på ett ännu färskare kaos. Det på Stade Geoffroy-Guichard i Saint-Etienne, där rasande fans stormade planen efter nedflyttning (1-1 mot Auxerre, 4-5 e str). Projektiler, bengaler och polisens tårgas följde spelarna ner i tunneln (se klipp här). Ingen spelare ska ha kommit till skada. L’Equipe hörde Christopher Nkunku håller dörren på vid gavel för sin gamla klubb PSG. ”Jag har alltid sagt att PSG är mitt hem, mitt hjärtas klubb”, säger den stekhete RB Leipzig-anfallare. Amandine Henry ledde Lyon till seger i går (1-0 mot PSG) och säkrad ligatitel. Men den 32-årige anfallaren kommer inte att spela EM, enligt L’Equipes uppgifter. Det hade spekulerats i en landslagscomeback, men förbundskapten Corinne Diacre kommer inte att ta ut stjärnan. Henry har inte spelat i landslaget sedan en schism med Diacre 2020. PSG:s Amanda Ilested spelade från start i går.

ANNONS

Foot Mercato uppger att Arsenal, West Ham och Monaco är intresserade av Amadou Onana. Den 20-årige Lille-mittfältaren kan säljas i sommar.

TYSKLAND

Sport1 och Sky Sport påpekar båda att Sadio Mané ser ut att hamna i Bayern München. Liksom transferspecialisten Fabrizio Romano uppger de att senegalesen är på väg att lämna Liverpool. Enligt Sport1 föredrar Mané FC Bayern före PSG. Enligt Sky erbjuds 30-åringen ett treårskontrakt ovh väntas kosta 30 miljoner euro plus bonusar på fem-tio milj euro.

Kicker fyller på med att Mané värvas som komplement till Robert Lewandwoski, inte som någon ersättare. Budet från Barcelona på Lewandowski (32 miljoner euro) är för lågt och Bayern räknar med att behålla honom kommande säsong. Skulle Lewandowski säljas så vill Bayern ha klart med en lämplig ersättare först. Vidare uppger tidningen att Bayern ännu inte fått svar från Serge Gnabry trots ett kontraktserbjudande på 19 miljoner euro om året. Om han säger nej blir det en försäljning i sommar. Gnabrys nuvarande kontrakt sträcker sig till 2023, som Lewandowskis. Liksom Express påpekar Kicker att Köln letar efter en ny anfallare och dessutom behöver skära rejält i lönekostnaderna. Därför står dörren öppen för högavlönade Sebastian Andersson, trots ett år kvar på kontraktet.

ANNONS

Bild har satt samman en lista över RB Leipzigs största spelare genom klubbens korta tider (2009). Etta är Emil Forsberg. Tidningen skriver: ”Forsberg överglänser allt: han är en fanfavorit, en förebild och spelaren som gör de viktiga målen”.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) hyllar förstås Jesper Karlsson men kallar honom konsekvent för ”De Noor”, ”norrmannen”, i matchrapporten. Med två fullträffar – inklusive en vacker frispark – hjälpte ”norrmannen” AZ till Europaspel nästa säsong (6-1 mot Vitesse).

BT (Danmark) noterar att målvakten Jacob Rinne brände en viktig straff i sin sista match för Ålborg, tas i försvar av sin tränare och själv säger att ny klubbadress snart är klar. ”Om du bara följer de sociala medierna kommer du att få veta vad som händer”, säger Rinne.