Engelsk ilska mot att Klopp hängs ut

ENGLAND

Daily Mirror, liksom tabloidkollegorna Daily Express och Daily Star, går all-in på England-mot-Frankrike efter kaoset runt CL-finalen. ”Sacre bleu!”, är tillbaka i rubrikerna, och det är ”bisarra franska” försök att ”smutskasta” Jürgen Klopp. Bakgrunden är att den franske inrikesministern Gerald Darmanin vid en presskonferens infogade, ”och får jag lov att påminna om att Liverpools tränare uppmanade fans att komma till Frankrike även utan biljett”. Headlines drar sig till minnes CL-finalen i Aten 2007. Då gjorde Liverpools dåvarande vd Rick Parry ett liknande uttalande som Klopp, om att resa utan biljett. Uefa la senare skulden för oroligheter vid den finalen på Liverpoolfans utan biljett. Efter lördagens händelser har Uefa tillsatt en oberoende utredning.

The Times noterar att Liverpools ordförande Tom Wener kräver den franska regeringen på en ursäkt för att franska myndigheter lagt skulden på CL-kaoset på Liverpool och dess supportrar. Samtidigt har Englands premiärminister Boris Johnson gett Liverpoolfansen stöd och säger att ”vi är mycket besvikna över hur de (fansen) behandlades”.

Daily Telegraph skriver om att Manchester City planerar för ytterligare värvningar i sommar. ”Jag kan bekräfta att fler spelare kommer”, säger Citys ordförande Khaldoon Al Mubarak, ”Jag förväntar mig ett par till”. Enligt både Telegraph och Times är målet Leeds mittfältare Kalvin Phillips och Brightons vänsterback Marc Cucurella.

The Sun hävdar att Sevilla är ute efter Harry Winks. Tottenham har enligt tidigare uppgifter lämnat dörren öppen för den 26-årige mittfältaren att byta klubb. Prislappen är dock 20 miljoner pund, enligt The Sun.

The Guardian konstaterar att ”En ny era inleds i Chelsea”, sedan ägarskiftet i Chelsea till slut är helt klart. Frysningen av klubben är över. Till och med klubbens onlinebutik har öppnat igen. Guardian skriver även om att Ivan Perisic i stort sett är klar för Tottenham.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser ”Rödsvart rök”. Den släpps ut för RedBird som är nya ägare av Milan. Allt är klart. Bara det officiella tillkännagivandet saknas. Det kan komma redan i dag. Överenskommelsen är på 1,3 miljarder euro. Första prioritet är sedan att binda upp sportchefen Paolo Maldini och Frederic Massara vid nya kontrakt. Tidningen har även en intervju med målvakten Mike Maignan, som kommenterar Zlatan Ibrahimovic så här: ”Ibrahimovic är en förebild för alla. Han, liksom jag, bet ihop för att nå målet (scudetton, min anm) som han lovat sig själv. Jag hoppas han snart är tillbaka med oss”. Kanske kommer Ibrahimovic i stället tillbaka till ex-milanisterna Berlusconi och Galliani, hos Serie A-nykomlingen Monza? Det är i alla fall vad GdS spekulerar i. ”Monza kan satsa som de vill. Kanske till och med på Ibrahimovic, om Milan släpper honom efter skadan”.

Corriere dello Sport har stort fokus på Inter. Först och främst ”Jag vill ha Dybala”. Det bygger på sportchefen Beppe Marottas bekräftelse i går. Enligt argentinska uppgifter i natt så har Inter nu också presenterat ett treårskontrakt till Dybala och ser ut att bräda Roma. Inter ska i dag även träffa Romelu Lukakus agent, enligt samstämmiga uppgifter i italienska medier. Ett lån är aktuellt – om Chelsea accepterar det. Dessutom måste belgaren sänka sina löneanspråk. Men italienska skattelättnader gäller för Lukaku om Inter kan få honom klar innan sista juni. Tuttomercatoweb hävdar att Bayern München är en utmanare. Det tyska mästarlaget skulle till skillnad från Inter vara beredd att köpa Lukaku och erbjuda honom ett treårskontrakt. Det italienska fotbollsförbundet har tillsammans med Opta tagit ut en Årets elva för damernas Serie A. I den elvan finns Juventusbacken Amanda Nildén.

SPANIEN

Marca följer ”Upploppet för Tchouaméni”. RMC Sport uppgav under måndagen att Real Madrid och Monaco är överens om ett pris på 80 miljoner euro för mittfältaren. Riktigt där är inte parterna, menar Marca. Real Madrid vill betala mindre. Men det är en ”fråga om dagar” innan ett avtal är klart. Och Tchouaméni kommer att skriva på för fem år. Marca uppmanar i en ledare till spanska protester över den bristfälliga organisationen i samband med CL-finalen. Området utanför arenan beskrivs som ”fälla” där ”ligister härjade fritt” och kunde råna och trakassera åskådare till och från arenan. Ledaren uppmanar också till ”kraftfulla åtgärder” mot Paris som arrangör.

Diario AS konstaterar också att ”Tchouaméni är nära”. Men en spelare som redan dagligen drar på sig Real Madrids-tröja får också uppmärksamhet av annorlunda skäl. Thibault Courtois ses som en hjälte efter Champions League-finalen. Men knappast hos rivalen Atlético, där han en gång vaktade målet. Courtois har retat upp klubben med kommentarer i samband med finalen i lördags. Atléticofans har i social medier krävt att Courtois plakett utanför Atléticos arena ska tas bort. Klubbpresidenten Enrique Cerezo fick en fråga om det under måndagen och svarade, ”Inte mig emot, ta en hacka och en spade och ta bort den”, svarade han. Och någon tycks omedelbart ha tagit honom på orden. Plaketten har nu rivits upp och är borta. Courtois anses ha svarat när han sent i går kväll i sociala medier la upp en bild på sig själv med Champions League-bucklan, MVP-priset från finalen och budskapet ”Heja Real Madrid”.

Sport och Mundo Deportivo går i spinn efter Robert Lewandowskis kommentarer om att han vill bort från Bayern München. Sport understryker att det var tidningen fråga på presskonferensen som gav det omtalade svaret.

FRANKRIKE

L’Equipe fylls på nytt av efterspel från stökiga matcher. Dels från planstormningen i Saint-Etienne. 41 personer skadades och skadorna på arenan beräknas till mellan 500 000 euro och en miljon euro. Och sedan väntar bestraffningar för den nedflyttade gamla storklubben. Facit från finalkaoset i Champions League är ännu inte klarlagt. Framför allt ifrågasätts myndigheternas påstående om ”30 000-40 000” utan biljett eller med falsk biljett, var orsaken till kaoset. En fransk rapport väntas inom tio dagar. Även Uefa har beordrat en oberoende granskning. Från transfermarknaden har L’Equipe fokus på franska landslagsspelare. Som att Aurélien Tchouaméni närmar sig Real Madrid men att PSG fortfarande är med i bilden. Som att Paul Pogba är närmare Juventus sedan PSG bytt sportchef.

RMC Sport pratar med inrikesminister Gérald Darmanin som på nytt försvarar polisens agerande vid Stade de France. ”Om vi inte fått bort en del av människorna, på ett sätt som är svårt att urskilja i tv, så hade det inträffat dödsfall, med människor trängda mot staketen vid Stade de France”, säger Darmanin. På tal om nationalitet på gripna säger Darmanin bland annat, ”Inne på arenan greps 29 personer, hälften av dem britter som kommit in på arenan utan biljett trots kontrollerna. Så när jag hör att inga britter gjorde något otillbörligt så är det helt fel. Utanför arenan var det 52 gripanden: 40 fransmän och tolv utländska medborgare, varav åtta algerier, en marockan, en tunisier, en spanjor och en italienare”.

Foot Mercato hävdar att det inte bara är Real Madrid som kastar lystna blickar på Milanstjärnan Rafael Leão. Det gör också Manchester City. De engelska mästarna har redan värvat Erling Haaland och Julián Álvarez, men ser, enligt FM, Leão som en möjlig ersättare till Raheem Sterling. Även PSG har tidigare uppgetts intresserad av Leão, vars prislapp kan hamna norr om 100 miljoner euro.

TYSKLAND

Sport1 samlar reaktioner efter Robert Lewandowskis utspel. På måndagen sa anfallaren att hans tid i Bayern München är över. ”Jag vet inte varför Robert valde denna väg. Offentliga uttalanden som detta hjälper ingenting. Robert har blivit utsedd till världens bästa fotbollsspelare här två gånger i rad – jag tror han behöver tänka på vad han har här”, säger Bayerns vd Oliver Kahn, och lägger till: ”Uppskattning är inte en en enkelriktad gata”. Sport1-krönikören Kerry Hau ser dock bara en utväg. ”Lewandowski och Bayern måste separera omedelbart innan det blir ännu värre. Ett äktenskap som saknar ömsesidig uppskattning, empati och nu också respekt är ohållbart och farligt”, skriver Hau. Lewandowski har sedan tidigare en överenskommelse med Barcelona. Enligt Sky Sport har Bayern ännu inte svarat på Barças bud på 32 miljoner euro plus fem milj euro i bonusar.

Express menar att det är ”tveksamt” om Sebastian Andersson kan nå nivån igen att konkurrera med Anthony Modeste i Kölns anfall. Köln skulle inte lägga några hinder i vägen för en flytt och letar ny anfallare. Men sportchefen Christian Keller vill inte ge upp den 30-årige svensken helt. ”Vi vill öka konkurrensen i anfallet. Det stimulerar av det och Seb vet om det”, säger Keller, ”Han kan dra nytta av det och jag är säker på att han kan komma tillbaka till en högre nivå än förra säsongen”.

ÖVRIGT

TyC Sport (Argentina) fick en intervju med Lionel Messi som fått stor spridning. Om Ballon d’Or: ”Jag tycker inte det finns några tvivel, det är väldigt tydligt att Benzema haft ett fantastiskt år”. Om bakslaget i Champions League: ”Real Madrid-grejen dödade oss. Mig, omklädningsrummet generellt, hela Paris”. Om buandet från PSG-fans: ”Det var nytt för mig. Det var en annorlunda situation. Det hade inte hänt mig i Barcelona, snarare motsatsen (…) Men jag kan förstå ilskan”. Om coronasmittan han fick i januari: ”Jag fick eftereffekter i lungorna. När jag var tillbaka så kunde jag inte ens springa på en och halv månad för att mina lungor var påverkade”.

Leeuwarder Courant (Nederländerna) understryker Heerenveens intresse för Mayckel Lahdo. Klubben ”följer honom nära”, skriver tidningen. Aftonbladet uppgav i april att Heerenveen var en av tre klubbar som var intresserad av den 19-årige Hammarbymittfältaren. De Limburger uppger att det nu är klart Fortuna Sittard och Tesfaldet Tekie går skilda vägar. Kontraktet går ut i juni. 24-åringen antydde redan för en dryg månad sedan att han hoppas hitta en ny klubb i sommar.