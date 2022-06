Ligabasen: ”Kan inte värva Lewandowski nu” – Barça rasar

Headlines Blogg

SPANIEN

Sport täcker förstasidan med budskapet ”840 miljoner euro till att rädda Barcelona”. Det är vad Barça hoppas dra in i tv-rättigheter plus delförsäljning av licensen till Barçaprodukter. Det kan behövas. Det finns inget att värva för. Det påpekar La Liga-presidenten Javier Tebas, när han fick en fråga om Barça och Robert Lewandowski. ”I dag kan de inte värva honom”, poängterade han. Först måste spelare säljas. ”Det vet vad de måste göra. Reglerna är till för att undvika ekonomiska problem i klubbarna. Jag vet inte om de säljer (Frenkie) De Jong, Pedri eller ’Pepito Pérez’ (spansk clown)”. Barças president Joan Laporta reagerade direkt. ”Jag ber dig att sluta kommentera möjliga värvningar för Barcelona. Det skadar våra intressen”, säger Laporta till Tebas, och går sedan hårt åt honom: “Jag vet inte om han gör kommentarerna med avsikt eller oavsiktligt. Om det är avsiktligt är det ett tydligt tecken på att han vill skada Barças intresse. Om det är oavsiktligt så är det ytterligare bevis för att hans brist på verbal kontroll och önskan att synas”. Sport delar på annat håll ut skyhögt säsongsbetyg till Fridolina Rolfö. Snittbetyget är 8,85 av 10 och läsarnas betyg är 8,38. Ändå får en en handull Barcelonaspelare högre. Om Rolfö skriver Sport: ”Hon var en överraskande värvning. Det verkade inte som hon skulle passa in i ett lag som spelade så annorlunda mot vad hon var van vid. Ändå har hon haft en strålande säsong. Kvalitet, erfarenhet och mål. Hon har gjort vänsterkanten till sin egen”.

Marca påpekar på förstasidan att ”Real Madrid rustar upp”. En överenskommelse är nära med Monaco om Aurelién Tchouaméni, för 80-100 miljoner euro. Och i nästa vecka väntas Antonio Rüdiger presenteras. Men även i Marca uppmärksammas La Liga-presidenten Javier Tebas, som också for ut mot PSG igen. ”Vi tänker inte tillåta en europeisk klubb att förstöra ekosystemet”, säger Tebas apropå Mbappés kontraktsförlängning. Tebas meddelade att senast i dag kommer en protest att skickas till Uefa. ”Vi kommer också att vända oss till Frankrike, vi har redan anlitat en fransk advokat och kommer att fördöma PSG i fransk domstol”, lägger Tebas till. ”Reina” (drottning). ”Leyenda” (legendar). Det är så Real Madrid-fansen beskriver Kosovare Asllani i en flodvåg av kommentarer på sociala medier. Det har varit känt sedan förra veckan och på tisdagen bekräftade svenskan att hon lämnar klubben. Nästa klubbadress är ännu okänd. Det har tidigare skvallrats om Frankrike i spansk press.

Diario Vasco lyssnar till Real Sociedads sportchef Roberto Olabe, som under tisdagen fick frågan om risken att Alexander Isak och Mikel Merino lämnar i sommar. ”Vi är i maj och jag skulle säga noll oro, med tanke på hur de avslutat säsongen. Det som gör oss lugna är viljan de visat”, säger Olabe.

Cadena Cope uppger att Gennaro Gattuso är aktuell som tränare för Valencia. Italienaren ska resa till Singapore för att träffa Valencias kontroversielle ägare Peter Lim. José Bordalás är fortfarande tränare för Valencia. Men enligt Cope kommer Valencia betala honom 700 000 euro och säga hej då. I måndags sparkades klubbpresidenten Anil Murthy.

ENGLAND

The Sun låter Oleksandr Zintjenkos budskap inför Ukrainas VM-playoffmatch mot Skottland täcka sportettan. Men Chelseasupportrar sätter nog morgonteet i halsen när de öppnar tidningen. Manchester United påstås intresserad av Mason Mount och överväger att försöka värva landslagsmittfältaren. Och United är inte enda klubb med intresse. Enligt Daily Express har Manchester City och Liverpool gjort ”diskreta förfrågningar”. Mounts kontraktsdiskussionerna med Chelsea har dragit ut på tiden. 23-åringen har två år kvar på sitt nuvarande.

The Times hugger sig också fram i transferdjungeln. Enligt tidningen har Real Madrid ökat intresset för Raheem Sterling, som funderar på att avsluta sin tid i Manchester City. Även Chelsea och Bayern München är enligt The Sun intresserade.

Daily Mirror hävdar att Newcastle är redo att lägga ett bud på Dominic Calvert-Lewin. Tidigare har även Arsenal och Manchester United uppgetts intresserade av Evertonanfallaren. Här nämns förstås också Ivan Perisics övergång till Tottenham,

Daily Star täcker sportettan med en bild på Harry Maguire till rubriken ”Vi är i slutändan bara människor”. Det har inget med Unitedstjärnans fotbollsspelande att göra, utan om bombhotet han utsattes för i april. Han berättar nu om händelsen. ”Det finns en gräns. Vi är bara människor, och jag har en familj”, säger Maguire, ”Folk undrar om man blir påverkad. Jag påverkas inte mycket men när det handlar om bombhot, då handlar det mer om familjen. Jag är glad att mina barn inte är så pass gamla att de läser och tittar på nyheter”.

ITALIEN

La Repubblica lyfter kontraktssituationen för Zlatan Ibrahimovic. Det nuvarande går ut den 30 juni. Tidningen menar att ett temporärt kontrakt värt några hundra tusen euro finns redo att täcka rehabiliteringstiden. Sedan kickar det nya kontraktet in när svensken är tillbaka på planen i januari.

La Gazzetta dello Sport bollade i tisdagens tidning upp idén om att Monza kunde göra ett försök att locka Ibrahimovic. Den idén tas vidare till Serie A-nykomlingens vd Adriano Galliani, som känner svensken väl sedan tiden i Milan. ”Ibra behöver först och främst läka sitt knä, sedan får vi se. Och oavsett, ned tanke på att vi har Milan i hjärtat skulle vi aldrig göra ett försök med Ibra utan deras okej”, säger Galliani. Men det här är en artikel lång in i tidningen. På förstasidan följer GdS upp ägarskiftet i Milan. I fokus: ett bud på 25 miljoner euro och Alexis Saelemaekers för Nicolò Zaniolo. Men Roma ska ha gett ett första nej. Milan hoppas också värva Divock Oriki (fri transfer), Gleison Bremer (Torino) och Renato Sanchez (Lille). Dessutom står ny arena och kontraktsförlängning med sportchefen Paolo Maldini på dagordningen.

Il Secolo XIX har, enligt Calciomercato, en uppdatering på Albin Ekdal. Trots lockrop från Danmark och Sverige, är 32-åringen nu frestad av att fortsätta i Sampdoria. Klubben erbjuder, enligt Genoatidningen, Ekdal ett år till med reducerad lön på minst 30 procent.

Corriere dello Sport och Tuttosport har båda Giorgio Chiellini på förstasidan. Han är den italienska huvudrollsinnehavaren när Europamästarna möter sydamerikanska mästarna Argentina på Wembley i kväll. Det blir Chiellinis sista match i landslaget. Och framtiden? Transferspecialisten Fabrizio Romano skrev i natt är det nu är klart att 37-åringen skriver på för Los Angeles FC. Parterna ör överens, ett avslutande möte väntar i London inom de närmaste dagarna. Inter missade scudetton men fixade mästartiteln för Primaveralaget. Det blev en finalseger efter förlängning (2-1 mot Roma). Romas Benjamin Tahirovic hoppade in efter paus och får medelbetyget 6 av 10. Joel Voelkerling Persson satt på bänken.

FRANKRIKE

Libération har sin bild klar av den franske inrikesministern Gérald Darmanin efter ”Stade de France-fiaskot”. Han porträtteras som Pinocchio med lång näsa och att han ”refake” matchen. Tidningen påpekar att han ”fortsätter att frånsäga sig ansvaret” och ska i dag förklara sig för parlamentet. Samtidigt uppger RMC Sport att 2 800 falska biljetter scannades in vid ingångarna till Liverpools läktare på Stade de France i samband med den kaosartade Champions League-finalen. Nyhetsbyrån AFP har senare samma siffra, men nämner inte specifikt Liverpools läktare. Det är siffran som ska ha levererats till idrottsministeriet. Enligt tidigare uppgifter från franska myndigheter hade Liverpool, till skillnad från Real Madrid, bett om främst pappersbiljetter i stället för elektroniska biljetter. Både franska myndigheter och Uefa granskar för närvarande händelserna. Rapporter är att vänta.

L’Equipe smattar på med fotbollsnyheter i skuggan av forehands och backhands i Roland Garros. Luis Campos är i Qatar för att göra klart kontraktet som sportchef i PSG. Och kan Aurelién Tchouaménis övergång bädda för att Anel Ahmedhodzic stannar i Bordeaux? L’Equipe skriver att Tchouaménis förväntade övergång till Real Madrid landar på 80-100 miljoner euro, inklusive bonusar. Monaco köpte Tchouaméni för 20 milj euro från Bordeaux, som nu ska ha tio procent av vinsten genom en vidareförsäljningsklausul. Bordeaux är i behov av pengar för att utlösa köpoptionen med Malmö FF på fyra miljoner euro för Ahmedhodzic. Sedan ska förstås också backen övertalas att ta steget ner till Ligue 2.

TYSKLAND

SportBild synar ”Bayerns Mané-plan”. Jo, även SportBild uppger att Bayern tror på värvningen. Klubben erbjuder 20 miljoner euro brutto om året. Men det är också andra argument som gjort att senegalens föredrar Bayern framför PSG och förmodat intresse även från Real Madrid. Dessutom skulle han bli stjärna i Bayern men bara en i mängden hos de andra. Liverpool uppges redo att förhandla från en prislapp på minst 35 milj euro. En effekt Bayern hoppas på är att Serge Gnabry skulle se sin plats hotad och gå med på en försäljning i sommar. På annat håll hävdar tidningen att Real Madrid siktat in sig på Dortmunds unga stjärna Jude Bellingham. Men inte till detta fönster utan nästa sommar, 2023. Han ses som en del i en föryngringsprocess av det spanska laget. SportBild uppger även att Atléticos sportchef Andrea Berta är Chelseas förstaval att ersätta Marina Granovskaia, som väntas lämna Londonklubben i augusti.

Sport1 lyssnar till Dortmunds Hans-Joachim Watzke som säger att transfers är ”till över 50 procent klart”. Men i särskilt en position saknas en spelare. ”En nummer 9, det är tydligt. Vi behöver hitta en lösning”, säger Watzke, som tvingats vinka hej då till Erling Haaland. Sasa Kalajdzic är en het kandidat. Enligt SportBild vill Dortmund också ha hans lagkamrat Borna Sosa att leverera inläggen.

Süddeutsche Zeitung uppmärksammar Konrad Laimers uttalande under presskonferens med det österrikiska landslaget. ”Det är mycket möjligt att jag inte spelar i RB Leipzig nästa säsong”, säger den 25-årige mittfältarens, vars kontrakt går ut nästa sommar. Bayern München har pekats ut som ett hett alternativ.

ÖVRIGT

The Player’s Tribune har en synnerligen läsvärd text av Alexandre Pato. Bland mycket annat kan man läsa om Carlo Ancelotti, som Pato hade som tränare under sin tid i Milan. ”Ancelotti blev som en pappa till mig. Han döpte till och med sin hud till Pato. Såg du den där bilden på honom från Real Madrids parad, med solglasögon och cigarr? I Milan kom han till träningar i helikopter. Han bodde i Parma och hans fru kunde flyga en sådan. Han klev ur den som James Bond. Om det var någon som levde med stil så var det Carlo”, skriver Pato.