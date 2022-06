Uppgifter: Bud på Svanberg

Headlines Blogg

ITALIEN

Radio Kiss Kiss Napoli uppger att Napoli nu lagt ett bud på Mattias Svanberg. Hur stort det är framgår inte. Det har en längre tid ryktats om den syditalienska klubbens intresse för 23-åringen. Även Corriere dello Sport skriver i dagens tidning om intresset, dock inte om något bud, och menar att Bologna vill ha 12-14 miljoner euro för Svanberg. CdS kopplar ett köp av svensken till om Fabián Ruiz stannar eller ej. Förutom Napoli så nämns även att Arsenal och Everton varit i kontakt.

La Gazzetta dello Sport ger ännu en dag störst plats åt Milans nya ägare. ”Jag hatar att förlora. Jag känner mig som en vinnare, som ni”, säger Gerry Cardinale. Han har redan pratat med sportchefen Paolo Maldini, som ser ut att stanna. Maldini ska i sin tur ”om några dagar” prata med Zlatan Ibrahimovic om framtiden. Planen är fortfarande en fortsättning för svensken. Längre in i tidningen skriver GdS i en stor rubrik att ”Italien kollapsade igen” (0-3 mot Argentina). Matchens högsta spelarbetyg delas ut till Lionel Messi, 9 av 10. Matchens sämsta spelare pekas Jorginho ut som. Han får, liksom en handfull andra italienska spelare, 4,5 i betyg. Från transfermarknaden uppger GdS att Paolo Dybala ”bara har ögon för Inter”. Det är dit argentinaren vill. Samtidigt uppger tidningen att Dybala de senaste dagarna tackat nej till erbjudanden från Newcastle, Dortmund och Sevilla. Roma har sedan tidigare också omnämnts som intresserad.

La Repubblica skriver i papperstidningen att tre klubbar för närvarande inte uppfyller de nya likviditetskraven för att spela Serie A kommande säsong. Det är Lazio, Lecce och Spezia. De har fram till den 22 juni att tillgodose kraven för att inte bli uteslutna.

Tutto Calcio Femminile uppger att Sampdoria är intresserad av Marija Banusic, som har en fin säsong i Pomigliano bakom sig. Sampdoria slutade sexa i Serie A, Pomigliano åtta. TCF skriver även att hårdsatsande Serie B-klubben Citadella inlett diskussioner om att värva Jonna Dahlberg. Den 21-åriga mittfältaren spelade den gångna säsongen i Cesena.

ENGLAND

Daily Mail och Daily Mirror hade rullat ut Paul Pogba i tjära och fjädrar om det varit en annan tid och en annan plats. Nu har Mirror rubriken ”Skönt att slippa dig” (Good riddance) och Mail ”Den slutliga förolämpningen”. I Mails fall handlar det om att Pogba kan kvittera ut en lojalitetsbonus i på 3,8 miljoner pund. Tidningen räknar fram att Pogba kostat Manchester United totalt 219 milj pund trots loj tid i klubben. Ut genom dörren från Old Trafford, men till mer empatiska omdömen, följer Jesse Lingard.

The Sun tittar på spelare som kan komma in genom dörren på Old Trafford. Erik ten Hag ser Frenkie de Jong som Pogbas ersättare, och enligt The Sun hoppas United värva honom för 50 miljoner pund. I går kom uppgifter om direkt förhandlingar, men att Barcelona vill ha betydligt mer.

Manchester Evening News påpekar att Jurrien Timber (Ajax) må vara Uniteds prioritet som ny mittback men David Carmo i Braga är också på agendan. United har redan haft två diskussioner med 22-åringens representanter.

The Guardian ger plats åt ”Ukrainas ärofyllda kväll” i Skottland. Men här finns också dystrare teman. Alan Pardew som lämnar CSKA Sofia på grund av rasism. Kurt Zouma (West Ham) som dömts till samhällstjänst för kattmisshandel. Bernard Mendy (Man City) som nu anklagas för ytterligare fall av våldtäkt.

SPANIEN

Mundo Deportivo hävdar med stora bokstäver att Romelu Lukaku är ett alternativ för Barcelona. Det har snackats om Inter för belgaren, sedan om Bayern München och nu menar MD att Barça ser Chelseanfallaren som en plan B om Lewandowski-affären inte löser sig. Liksom i Inters fall talas det här om ett lån.

Marca ser det som att Real Madrid får hjälp i sin värvningsjakt ”Jag har pratat med Tchouaméni och jag hoppas han kommer”, är citatrubriken. Det är Eduardo Camavinga som pratar om landslagspolaren. Marca rapporterar att Barcelona tar till nya knep för att få in pengar. Plötsligt kan supportar under nästa vecka hyra Camp Nou ”för den ’ringa’ summan av 300 euro per person”, som Madridtidningen sarkastiskt skriver. Kanske brådskar det med pengar till Lewandowskiaffären.

AS lägger fokus på landslaget. Tidningen menar att ”VM börjar i dag”, med matchen mot Portugal. Efter allt spott och spe Gareth Bale fått utstå i Madridpressen genom åren, blir slutpunkten ändå att ”Bale lämnar med elegans”. Det bjuder AS på efter walesarens avskedsord och Real Madrids hyllning. Det är inte bara i den lokala pressen i Vigo som Williot Swedbergs besök väcker uppmärksamhet. Både AS och Marca har artiklar.

Super Deporte utmålar Valencia som ”Mendes Holdings”. Det är superagenten Jorge Mendes som styr och ställer. Till och med den klassiska marionettbilden från filmserien ”Gudfadern” plockas fram. Tidningen lägger till att Valencia ”inom de närmaste timmarna” kommer att presentera Gennaro Gattuso som ny tränare. Italienaren uppges överens om ett tvåårskontrakt. Uppgifter om samtalen mellan Valencia och Gattuso kom under onsdagen.

FRANKRIKE

L’Equipe går för dagen i bekanta blått och gult för ett ”Otroligt Ukraina”. Tidningen skriver också om Reims stortalang Hugo Ekitike, som är nära en övergång till Newcastle. Foot Mercato var första att berätta om det, sedan transferspecialisten Fabrizio Romano och L’Equipe följer upp med att justera övergångssumman uppåt. Totalt handlar det om 46 miljoner euro, 36 plus 10, samt en vidareförsäljningsklausul på 15 procent. Newcastle behöver också komma överens med den 19-årige anfallaren. I januari föll en övergång på det.

RMC Sport skriver om utfrågningen av inrikesminister Gérald Darmanin och idrottsminister Amélie Oudéa-Castéra i parlamentet, kring kaoset vid CL-finalen. De framförde bland annat ursäkter till de som drabbats av tårgas och till de Liverpoolfans som inte kom in trots biljett. Samtidigt stod Darmanin fast vid problematiken kring antalet fans på plats kring arenan. De påstås ha varit cirka 110 000, vilket var fler än ministeriet hade räknat med. 75 000 biljetter var sålda till finalen.

TYSKLAND

Kicker lockar med en intervju med Thomas Müller. Den glider in på Robert Lewandowski. ”Jag hoppas min långvariga anfallspartner stannar”, säger Müller. Han tror det är möjligt, trots den allt sämre relationen mellan polacken och klubben. ”Det är ledighet nu och vi har varit med om mycket då. Minns Franck Ribéry som ville till Real Madrid. En sak är säker: Varje spelare som är under kontrakt i Bayern den 1 september kommer att vilja prestera”, påpekar Müller. Kicker lägger till att Bayern vill ha ”betydligt mer” än de 32 miljoner euro som Barcelona erbjuder för Lewandowski. Tidningen skriver också att ”det kommer att ta tid”, innan en övergång för Sadio Mané till Bayern kommer att vara klar.

Bild pratar med Lothar Matthäus, tysk fotbolls mest välkända tyckare. Han har sin uppfattning klar ersättare ifall Lewandowski lämnar FC Bayern. ”Jag skulle ta in Romelu Lukaku, om det var ekonomiskt möjligt. Lukaku och Mané i stället för Lewandowski och Gnabry. Det hade haft kvalitet och karisma”, menar Matthäus. Robin Quaison tar sig in på en 30:e plats när Bild rankar Mainz 50 bästa spelare genom tiderna.

ÖVRIGT

The Scotsman (Skottland) har det större perspektivet i nederlagets stund (1-3 mot Ukraina). Dagens största rubrik är det numera välbekanta uttrycket ”Slava Ukraini” (Ära åt Ukraina). Tidningen lägger till, ”Hjärtkross för Skottland medan världen hyllade Ukrainas seger i skuggan av kriget”. Ukraina möter på söndag Wales om en VM-plats. ”Vi måste göra vårt livs match”, säger Oleksandr Zintjenko.

Fanatik (Turkiet) justerar uppgifterna om Trabzonspor och Ludwig Augustinsson. Enligt tidningen är de turkiska mästarnas erbjudande till Sevilla ett lån med köpoption. Det var i förra veckan som uppgifter dök upp om Trabzonspors intresse men då talades det endast om ett köp.

Folha (Brasilien), liksom medier runtom i världen, ger plats åt Pelés öppna brev till Rysslands president Vladimir Putin om Ukraina. ”Stoppa invasionen. Det finns absolut inget som rättfärdigar detta fortsatta våld”, är ett utdrag ur fotbollslegendarens inlägg på Instagram.