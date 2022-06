Tomori: "Slutat annorlunda utan Zlatan"

Headlines Blogg

ENGLAND

The Independent lyssnar till Fikayo Tomori inför Englands match mot Ungern på lördag. Samtalet glider in på succén i Milan, hur han trivs med livet i Italien, vad han har lärt sig från de italienska backarna och ofrånkomligen också på Zlatan Ibrahimovic. Tomori understryker svenskens betydelse bakom scudetton. ”Om han inte varit med i truppen så hade vissa tillfällen när vi låg under i halvtid eller inte spelade bra slutat annorlunda. Han snackade alltid före matcher, gick fram och tillbaka, snackade, snackade, snackade…’se till att göra så här’, ’när den här killen får bollen gör så’. Även när han inte spelade så snackade han som han skulle spela och motiverade alla”, berättar Tomori.

101 Great Goals uppmärksammar att Dejan Kulusevski tystade ett Arsenalfan. I ett klipp från läktaren på Sveriges match i går (2-0 mot Slovenien) hörs hur en – troligen amerikansk – man skriker en anti-Tottenhamramsa just när Dejan Kulusevski sliter sig loss på kanten och sedan gör mål. Ramsan byts då till ”oh no, oh no, oh no!”. Klippet har snabbt blivit viral bland Spursfans och Kulusevskis kultstatus lär bara öka.

Daily Mail roade sig i förrgår med att räkna på sammanlagda kostnaderna för Paul Pogba i United. Nu placerar tidningen in honom på en flopplista över stora United-övergångar. Pogba hamnar på tredje plats. Etta på listan är Alexis Sánchez och tvåa Ángel Di María. Men Victor Nilsson Lindelöf tackade av Pogba på Instragam på torsdags kvällen. ”Tack för allt, broder. Vi kommer att sakna dig på och utanför planen”, skriver svensken.

The Times uppger att Everton är övertygade om att värva Burnleys mittback James Tarkowski på en fri transfer. Newcastle och Fulham har också varit intresserade. Tottenham uppges däremot ha svårt att övertyga Inters mittfältare Alessandro Bastoni om att flytta till London. Han vill bli kvar i Serie A. Times skriver även om att två skotska elitdomare kommit ut som homosexuella. Den ene berättar också att spelarna Josh Cavallo och Jake Daniels, som nyligen kommit ut, inspirerat till beslutet.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver om att Juventustränaren Max Allegri ”inlägg till Vlahovic”. Och både Ángel di María och Filip Kostic är nu aktuella för det. Det menar både GdS och La Repubblica. Di María, med utgående kontrakt i PSG, är Allegris förstaval. Men samtidigt är Juve i stora drag överens om ett kontrakt med Kostic, skriver GdS. Och La Repubblica menar att en affär är nära. Eintracht Frankfurt vill ha 20 miljoner euro, Juve erbjuder 15 milj euro plus bonusar. Liksom Sky Sport Italia uppmärksammar GdS också att det är Dagen M. Roma har ställt ett ultimatum till Henrich Mchitarjan. Senast i dag vill klubben ha svar om 33-åringen accepterar kontraktsförslaget som finns på bordet. Om inte så är det tack och hej. GdS menar att det lutar åt att Mchitarjan föredrar Inters erbjudande.

Corriere dello Sport har dagens största rubrik i ”Lukaku: Jag förhandlar”. Enligt tidningen var beskedet till Inter i veckan att belgaren själv ska ta ett snack med Chelsea. Genom att slippa betala hans lön hoppas Lukaku få grönt ljus från Chelsea till en comeback i Inter på lån. Chanserna anses större nu då Tuchel, som fått större inflytande med Granovskaia på väg ut, vill bli av med Lukaku. Intresse finns också från Barcelona och Bayern München, men CdS menar att Lukaku ”bara har ögon för Inter”. CdS lanserar också ett nytt namn i jakten på Viktor Osimhen. Efter Manchester United, Arsenal och Newcastle är det nu Bayern München som siktat in sig på 23-åringen. Samtliga har förhört sig om anfallaren. I Bayern ses Osimhen som en ersättare om Robert Lewandowski flyttar. Napoli vill inte släppa nigerianen för mindre än 100 miljoner euro.

SPANIEN

Marca beskriver det som ”En lektion till VM”, Diario AS som ”Varken kallt eller varmt”. Det oavgjorda iberiska derbyt i Sevilla (1-1 mot Portugal) väcker inte särskilt starka känslor. Marca noterar att Cristiano Ronaldo blev utbuad när han hoppade in i matchen efter en timme, AS att 37-åringen inte gjorde något väsen av sig. Real Madrid presenterade i går Antonio Rüdiger. Men värvningen av Aurélien Tchouaméni går trögare. Monaco sägs vilja ha minst 80 miljoner euro. Men både Marca och Cadena Cope skriver att Real Madrid vägrar lägga en euro mer än de 60 miljoner plus bonusar på max tio milj, som klubben redan erbjudit. Och här kan nya ärkerivalen PSG kliva in. Den franska klubben erbjuder betydligt mer till både spelare och klubb. Både Marca och Cope skriver att den franska klubben är beredd att betala upp till 100 milj euro i övergångssumma. Nyligen vann som bekant PSG kampen om Kylian Mbappé.

Sport och Mundo Deportivo sätter ljuset på en annan övergång till PSG som orsakar spanskt missnöje. Lieke Martens, med ett förflutet i Rosengård och Kopparbergs/Göteborg FC, ska ha genomgått läkarundersökning hos PSG. Enligt franska Canal+ och spanska La Vanguardia skriver hon på till 2025. Beskedet upprör Barcelona då hon inte ens svarat på klubbens kontraktsförslag. Enligt Sport ringde Barça under torsdagen upprepade gånger till Martens men utan svar. Sverige möter Martens Nederländerna i första EM-matchen den 9 juli. Vidare skriver Sport att Barcelona förhandlar med Tottenham om en utlåning av Clément Lenglet. Lånet skulle gälla en säsong.

Faro de Vigo skriver att Celta Vigo ser Williot Swedberg som en affärsmöjlighet, samtidigt som priset är ansenligt. Tidningen menar att Hammarbymittfältaren är ”en bra möjlighet” bland flera. Egentligen passar han inte profilen som tränare Eduardo Coudet har önskat, det vill säga spelare som redan är anpassade att spela La Liga-fotboll. Men FdV påpekar att det faktum att Swedberg besöker Vigo med både mamma och rådgivare visar hur seriöst Celtas intresse är. Förutom Celta Vigo ska Swedberg också besöka Club Brügge, vilket Aftonbladet skrev om tidigare i veckan.

FRANKRIKE

L’Equipe toppar i en upplaga med ”Den otroliga gone-backen” och bild på Alexandre Lacazette. ”Gones” är smeknamnet på Lyon, och tidningen avslöjade under torsdagen att den 31-årige Arsenalspelaren återvänder till klubben han lämnade 2017. Vidare uppmärksammas att Saint-Étienne sparkat Pascal Dupraz efter nedflyttningen. Frankrike möter i dag Danmark i Nations League på Stade de France. Karim Benzema, som vann CL på samma arena för knappt en vecka sedan, väntas starta. Den troliga elvan: Lloris – Koundé, Varane, L Hernández – Coman, Kanté, Tchouaméni, T Hernández – Benzema, Griezmann, Mbappé.

Foot Mercato uppger att Marseille vill låna Manchester Citys nyförvärv Julián Álvarez. 22-åringen värvades tidigare i år, har stannat kvar i River Plate och Marseille skulle kunna bli en inkörsport till spel i Europa. City har tidigare bekräftat att flera klubbar visat intresse för ett lån. FM tar också upp gårdagens bisarra uppgift om att Kylian Mbappé gjort en lista över spelare som ska bort från PSG. Den dementerade av Mbappé på Twitter med texten ”Falskt”. En argentinsk journalist på spanska Mundo Deportivo var ursprung till artikeln som sedan spreds i engelskspråkiga medier.

TYSKLAND

Sport1 menar att en Bayern München-värvning av Sadio Mané inte är direkt kopplad till en försäljning av Serge Gnabry. Tränare Julian Nagelsmann vill gärna ha båda. Men någon prominent spelare lämnar i så fall. Det kan förstås också bli Robert Lewandowski. En lön på ca 20 miljoner euro väntar i Bayern – nästan en fördubbling mot i Liverpool. Men först måste Bayern komma överens med den engelska ligatvåan om en övergångssumma. Kicker skrev i gårdagens tidning att övergång ”kommer att ta tid”. På tal om Kicker så levererade den förmodade startelvan till morgondagens Nations League-match, Italien-Tyskland.

Bild fångar upp att Bayer Leverkusen värvat stortalangen Adam Hlozek. Men Leverkusen kan förlora Moussa Diaby, trots att klubben säkrat en Champions League-plats. ”Jag skulle vilja spela i en klubb som slåss för att vinna Champions League, som spelar riktigt stora matcher”, säger Diaby. 22-åringen talar om ”ett svårt beslut” och utesluter inte heller att stanna. Newcastle, West Ham och Arsenal har visat intresse men ingen av dem spelar Champions League nästa säsong.

ÖVRIGT

EkipaSN grämer sig över den svenska straffen på förstasidan (2-0 mot Slovenien). Samtidigt menar Dnevik att Sverige vann matchen ”rutinmässigt”. Kulusevskis mål beskrivs som ”ett riktigt mästerverk” och Viktor Claesson utses till matchens lirare. Kulusevski, Claesson, Emil Forsberg och förbundskapten Janne Andersson får kvällens högsta betyg, 7 av 10.

TyC Sport (Argentina) noterar att Neymar anmärker på Argentinas firande efter att ha vunnit Finalissima mot Italien i onsdags. ”Vann de VM?”, skriver brasilianaren i en kommentar i sociala medier till en bild på argentinarna med bucklan. Efter matchen firade argentinarna också med att sjunga en nidsång om Brasilien. I PSG är Neymar lagkamrat med argentinarna Messi, Paredes och Di Maria.