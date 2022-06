Turkiska uppgifter: Överens om Ondrejka

Headlines Blogg

Milliyet (Turkiet) skjuter ny fart i ryktena om Jacob Ondrejka och Besiktas. Den turkiska dagstidningen uppger att en principöverenskommelse nåtts med både Elfsborg och den 19-årige mittfältaren. För snart tre veckor sedan kom de första turkiska uppgifterna om ett bud på Ondrejka från Besiktas. De avfärdades kort efteråt av spelarens agent Martin Klette.

ESPN (Brasilien) lyssnar till tidigare presidenten för Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara. Han berättar att dåvarande tränare Jorge Sampaoli, nu i Marseille, ville att klubben skulle värva Zlatan Ibrahimovic förra året. ”Han frågade efter vad jag inte hade råd med – spelaren med hästsvans, svensken, Ibra!”, säger Sette Câmara.

Edinburgh Evening News (Skottland) har flugit lite under radar med en svenskvärvning. Nor Mustafa har skrivit på för Hibernian. Den 20-åriga anfallaren spelade senast för Le Havre i Frankrike. Hibernian kom fyra i skotska ligan.

Przeglad Sportowy (Polen) gapar som övrig polsk press åt beskedet från ligavinnaren Lech Poznan: tränaren Maciej Skorza hoppar av. Anledningen uppges vara personliga skäl. Därmed får Mikael Ishak och Jesper Karlström ny tränare. Vem det blir är ännu inte klart.

ENGLAND

The Times har en vinkel som titt som tätt följer landslaget: våld. ”Oro för publikbråk”, larmar både The Times och Daily Telegraph spekulativt inför Tyskland-England i kväll. Orsaken är att engelska fans kunnat köpa biljetter via tyska förbundets hemsida. Förutom 3 466 som köpt biljett till den engelska sektionen, väntas ytterligare 2 000 engelska fans till matchen i München. Times skriver också att Liverpool hoppas göra klart med 18-årige högerbacken Calvin Ramsey från Aberdeen för fyra miljoner pund redan denna vecka.

Daily Mail har en annan vinkel som titt som tätt följer landslaget: rasism. ”Rasism kan påverka valet av våra straffläggare”, är dagens största rubrik. Bukayo Saka, Jadon Sancho och Marcus Rashford fick alla ta emot rasistiska kommentarer i sociala medier efter straffmissar i EM-finalen förra sommaren. Förbundskapten Gareth Southgate får frågan om det finns i tankarna när han ska välja straffläggare framöver. ”Jag måste medge att det aldrig funnits i mina tankar förut. Det kommer det att göra nu”, säger Southgate, ”Vi har pratat straffar och allt annat i 55 år, och nu har vi ytterligare ett lager som försvårar för oss att vinna någonting”. Och på tal om Saka – tidningen rapporterar att Manchester City intensifierat intresset för Arsenalstjärnan.

Daily Mirror hävdar att Mohamed Salah tänkte förlänga kontraktet med Liverpool. Men ett löfte av Barcelona om att bli värvad på fri transfer ska ha fått egyptiern att omvärdera situationen. Han har ett år kvar på det nuvarande kontraktet med ligatvåan. Mirror anser att Anthony Elanga ”ger ny huvudvärk” till United-tränaren Erik ten Hag. Orsak? Svensken spelar mestadels till höger i United men säger att han trivs bäst till vänster, där United har andra alternativ.

The Sun uppmärksammar det magra låneerbjandet från Inter till Chelsea för Romelu Lukaku. Enligt tidningen vill den italienska klubben bara betala en tredjedel av lönen, resten ska Londonklubben stå för. Däremot talas det om en låneavgift på 20 miljoner pund.

Football Insider hävdar att Everton är intresserad av att värva Adama Traoré från Wolves. 26-åringen ses som ett alternativ till Richarlison, som ryktas på väg bort. Traoré var senast utlånad till Barcelona.

Football League World pratar med experten och tidigare Coventryspelaren Carlton Palmer om intresset från andra klubbar för Viktor Gyökeres. Han sätter en hög prislapp på svensken. Palmer påpekar att Coventry kommer att slåss för att behålla Gyökeres men ”om någon erbjuder 15-18 miljoner pund kommer Coventrys motstånd att testas”. Fulham, Burnley och Middlesbrough har tidigare uppgetts intresserade.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har dagens största rubrik i ”Ibra, jag skriver på av kärlek”. Som redan stått klart i veckor väntar ett möte mellan Zlatan Ibrahimovic och klubbledningen samt en påföljande kontraktsförlängning med ett år. GdS understryker dock att mötet är först nästa vecka. Tidningen menar att 40-åringen skriver på av kärlek, inte för pengarna. ”Lönen kommer att gå från sju miljoner euro om året till en symbolisk summa”, skriver GdS. Sedan kommer en prestationsbaserad bonus att infogas. Ibrahimovic väntas kunna spela igen tidigast efter nyår. Som krönikören Andrea Masala skriver, ”Vinnande par bryter inte upp”. Återigen poängteras Ibrahimovics betydelse för Milan vid sidan av planen. ”Glöm de spelmässiga skälen, Zlatan är unik genom sin karisma”, förtydligar Masala.

Corriere dello Sport lägger tyngdvikten vid stadsrivalen Inter. Enligt tidningen väntas det i början av nästa vecka bli officiellt att tränare Simone Inzaghi förlänger till 2024. Lönen höjs från fyra miljoner euro om året till 5,5 milj. Romelu Lukaku uppges redo att säga nej till Real Madrid, Bayern München och Tottenham, för han är fast inställd på Inter. Men en affär, ett lån, anses komplicerad. Samtalen fortsätter samtidigt med Paolo Dybala. Vidare skriver tidningen, och Fabrizio Romano instämmer, att Napoli är nära att värva Leo Östigard från Brighton. Romano menar att norrmannen kostar cirka tre miljoner euro, CdS skriver om fem milj euro.

SPANIEN

Marca tar fasta på att Real Madrid blivit erbjuden Gabriel Jesus. Och poängen är att tränare Carlo Ancelotti gillar brasilianaren. Marca menar att Real Madrid inte letar en direkt ersättare till Kylian Mbappé, som stannade i PSG, men både Luka Jovic och Mariano kan lämna. Gabriel Jesus skulle, utbyte mot 50 miljoner euro, i stället kunna dra på sig den vita tröjan. Även Atlético sägs utmana Arsenal om 25-åringen. Det uppger både The Sun och Cadena SER. Enligt AS har Chelsea också ett ”starkt intresse” för Gabriel Jesus.

Mundo Deportivo toppar tidningen med ”Bara Barça”. Rubriken baseras på den polska intervjun med Robert Lewandowski, där han på nytt slår näven i borden om ett klubbyte från Bayern till Barça. På annan plats utmålar MD Fridolina Rolfö som ”det mest logiska alternativet” att ta Lieke Martens plats. Nederländskan har lämnat Barcelona för PSG och Rolfö väntas nu flyttas upp i banan. Rolfö har den gångna säsongen oftast spelat vänsterback.

Sport har förutom att ”Guardiola stöder en värvning av Lewandowski”, även en rad smånyheter med Barça. Gavi och Barça är fortfarande inte överens om lönen i ett nytt kontrakt, men ett nytt möte är aktuellt i veckan. Barça ger upp Ousmane Dembélé, klubben planerar inte längre med fransmannen inför nästa säsong. Barça vill fortsatt bli av med Martin Braithwaite, trots att spelaren vill bli kvar, men har ännu inte fått några bud. Raphinha ska ha sagt nej till Liverpool, Leedsspelaren föredrar en flytt till Camp Nou. Barça har ännu inte fått några bud på Frenkie De Jong, trots snack om både Manchester United och Manchester City.

Faro de Vigo skriver att Celta Vigo inte ser Williot Swedberg som en startspelare kommande säsong, om en värvning lyckas. Den 18-årige Hammarbymittfältaren ses som en affärsmöjlighet och investering inför framtiden. Belgiska Voetbal Nieuws menar att rapporten från Faro de Vigo är goda nyheter för Club Brügge, som svensken också uppgetts besöka. Där väntar med all sannolikhet mer speltid.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om ”Begränsad service” sedan Frankrike på nytt tappat poäng i Nations League. Den här gången blev det i alla fall oavgjort (1-1 mot Kroatien). Matchens högsta spelarbetyg får Presnel Kimpembe, 7 av 10.

RMC Sport har tränarfokus. Christophe Galtier i Nice är enligt radiokanalen intresserad av posten som PSG:s nya tränare. RMC Sport menar att det står mellan Galtier och en annan tränare, namn ej känt. Mundo Deportivo påstod under måndagen att PSG ska ha ett möte med Zinedine Zidane, men franska medier har på senare tid varit kallsinniga till ryktena om Zidane. Julen Lopetegui i Sevilla förekommer också i spekulationerna. Nuvarande PSG-tränaren Mauricio Pochettino tar samtidigt uppgifterna med ro. ”Jag får sparken varje vecka”, säger argentinaren ironiskt i en katalansk radiokanal, och påpekar att han har ett år kvar på kontraktet. Enligt RMC Sport ska PSG nu komma överens om ersättning till Pochettino och hans hjälptränaren innan ny tränare utses. Om det blir Galtier så har Nice redan varit i kontakt med bland annat Lucien Favre, Vincent Kompany och Marco Rose som möjliga ersättare.

Le Parisien uppmärksammar att Kylian Mbappé är tillbaka som etta på CIES Football Observatorys lista över världens 100 dyraste spelare. Mbappé anses värd 205,6 miljoner euro. Vinícius Júnior är två med 185,3 och Erling Haaland trea med 152,6. På 38:e plats återfinns Dejan Kulusevski med 75 milj euro och på 49:e plats Alexander Isak med 68,5 milj euro. CIES beräkningar ligger oftast högt. Högre än exempelvis Transfermarkt.

Foot Mercato uppger att Lovro Majer, 24-årig mittfältare i Rennes, drar till sig stort intresse. PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid och RB Leipzig är alla intresserade av kroaten.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att Liverpool nobbat ett första bud från Bayern München på Sadio Mané. Budet ska ha varit på 25 miljoner euro. Bayern planerar nu att höja budet till 30-35 milj euro. Liverpool har uppgetts vilja ha 50 milj euro. Vidare upplyser tv-kanalen om att Victor Osmihen inte är ett alternativ för Bayern, vilket italienska uppgifter gjort gällande. Robert Lewandowskis hårda ord om Bayern München får stort utrymme här liksom i övriga tyska medier. ”Något inom mig dog”, säger han till polska Onet Sport.

Kicker presenterar sin säsongsenkät med Bundesligaspelare (168 deltog). Robert Lewandowski har utsetts till Årets utespelare fyra år i rad. Men den här gången vinner Christopher Nkunku klart. RB Leipzig-anfallaren får 42,5 procent av rösterna. Lewandowski är tvåa med 11,4. Det är tronskifte för Årets målvakt också. Manuel Neuer har vunnit tre år i rad men den här gången blev det Yann Sommer i Mönchengladbach. Steffen Baumgart i Köln blev Årets tränare. Motsvarande titel oavsett liga får Jürgen Klopp helt överlägset – 70 procent av rösterna. Årets offensiva spelare är Karim Benzema (44,9 procent), Årets defensiva spelare Virgil Van Dijk (52,6) och Årets målvakt – något motsägelsefullt – Neuer (43,1). Tyskland spelar i kväll mot England. Kicker tror på Neuer – Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Gündogan – Gnabry, Müller, Havertz – Werner. Bild har lite annan uppställning.