Uppgifter: Vilhelmsson besöker nederländska klubbar

Headlines Blogg

iSport (Tjeckien) uppger att Oscar Vilhelmsson efter besöket hos Slavia Prag reste vidare till Nederländerna. Där ska IFK Göteborgs-anfallaren ha träffat representanter för både Vitesse och Groningen. De Gelderlander skriver också att Vitesse är ute efter 18-åringen. iSport menar ändå att Slavia är stor favorit att vinna dragkampen om Vilhelmsson. Klubben uppges överens med IFK Göteborg om en övergångssumma på mellan 1,5 och två miljoner euro. Det ligger i linje med tidigare nämnda summor i Aftonbladet.

Informer (Serbien) lyssnar till en belåten Dusan Tadic efter gårdagens seger mot Sverige (1-0). ”Det viktiga är att vi vann. Vi dominerade fullständigt första halvek. Sverige hade initiativet i den andra”, säger Tadic. Tidningen sätter bara betyg på de serbiska spelarna. Målskytten Luka Jovic får högst betyg, 8,5 av 10.

Het Nieuwsblad (Belgien) bortser från bekymren för Kristoffer Olsson i landslagströjan, och tittar bakåt och framåt i Anderlecht. ”Jag kan räkna mina bra matcher på ena handens fingrar”, säger han om den svåra första säsongen och suckar. HN spekulerar i om det ens blir en fortsättning i den lila tröjan nästa säsong. Olsson vill det i alla fall. ”Jag tänker inte på att lämna. Jag vill ta revansch, visa supportrarna den riktiga Olsson”, säger han, ”Dessutom blir det en ny tränare i Mazzu, det öppnar upp nya perspektiv”.

ENGLAND

Daily Mirror och Daily Star rasar mot franska polisen senaste förklaringar efter finalkaoset i Champions League. Daily Mirror skriver under rubriken ”Vilka dåliga ursäkter” att polischefen Didier Lallement ”skamlöst sa att tårgas var nödvändigt…och att ’ingen dog i alla fall’”. Daily Star kallar det för ”en fransk fars” och jämför Lallement med den bortkomne filmfiguren kommisarie Clouseau. Han blir i dagens största rubrik ”Inspector Clueless”, som i ”okunnig”.

The Sun går vidare med Telegraphs uppgifter om att Chelsea är ute efter Raheem Sterling. Tidningen adderar att prislappen lär vara 60 miljoner pund samt att Sterling vill ha löfte om att han inte blir en bänkspelare. The Sun upplyser också om att nya Manchester United-tränaren Erik ten Hag mejlat Victor Nilsson Lindelöf, Anthony Elanga och de andra spelarna i laget. En källa säger att han Ten Hag i mejlet betonar laget och att det inte finns plats för jaget. The Sun menar vidare att Ten Hag vill införa en Alex Ferguson-liknande disciplin i klubben.

Daily Telegraph uppger att Liverpool är trygga i att Bayern München kommer att nå upp till klubbens krav på 40 miljoner pund för Sadio Mané. Ett tredje bud är inkommande. Pengarna kommer att användas till att balansera köpet av Darwin Núñez från Benfica. Liverpool uppges redan överens med anfallaren, och Telegraph tror att övergångssumman blir lite lägre och bonusar lite högre än vad som tidigare uppgetts, 60 miljoner pund plus 15-20 milj pund. Telegraph skriver vidare att Chelsea är öppen för erbjudanden på Timo Werner, Hakim Ziyech och Christian Pulisic.

The Guardian uppger att Aston Villa, Leeds och Tottenham slåss om West Ham-talangen Sonny Perkins, 18. Tidningen bjuder också på en artikel om den nya brasilianska stjärnorna under Pia Sundhage. Guardian ger också utrymme för spelarfacket, PFA, som under torsdagen presenterade Årets lag, som spelarna röstat fram.

BBC Sport bjuder på uppseendeväckande läsning under rubriken ”Livslång avstängning för klubb i Sydafrika som gjorde 41 självmål” i en match.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport-läsarna må tro att det är ”Måndag hela veckan”. Där är han igen på förstasidan: Romelu Lukaku. I dag är temat att Intertränaren Simone Inzaghi vill verkligen ha belgaren till klubben. Precis som han även välkomnar Paolo Dybala. GdS ser nu framför sig ett ”explosivt anfall” i Inter med Lukaku, Dybala och Lautaro. Samtidigt ska pengar in. Tidningen ser också möjligheter till försäljningar för 130 miljoner euro. PSG ska ha erbjudit 50 miljoner euro för Skriniar, men Inter kan få 60. Dessutom: 40 milj euro för Dumfries till Chelsea (som del i avtalet med Lukaku) och 10 var för Pinamonti, Sensi och Lazaro. Filip Kostic uppge ha sagt nej till en fortsättning i Eintracht Frankfurt och närmat sig Juventus. Som ett bevis för detta nämns…Stockholmsfrisören Mohammed Osman upp, som klipper flera svenska landslagsspelare. Han klippte nu också flera serbiska spelare inför matchen mot Sverige. I ett klipp på Osmans Instagram från denna session sitter Kostic i frisörstolen. En fråga om ny klubb dyker upp. Någon av de andra spelarna i bakgrunden svarar ”Juventus”. Tillräckligt för att ta utrymme i GdS som indikation på mittfältarens val. Samuel Brolin omnämns också i tidningen. Målvakten fick det högsta betyget av alla på planen när Italien och Sverige spelade 1-1 i U21-EM-kvalet. Han får 8 av 10 i betyg. Lägst betyg får också en svensk, Emil Holm, med 4. Det är samma topp och botten i Corriere dello Sport, men där får Brolin 7,5 och Holm 4,5.

Corriere dello Sport kastar också blickar på ett par spelare som är Premier League-aktuella. Chelsea, Liverpool och Manchester United är i fallande ordning hetast i jakten på Matthijs de Ligt, enligt tidningen. Juventus hoppas förlänga. En stöttesten är utkösklausulen. Den är för närvarande på 125 miljoner euro och stiger till 140 milj euro nästa år. De Lights rådgivare vill sänka den. CdS menar att en lösning kan bli en klausul på 70-80 milj euro. ”I princip försäljningspriset”, skriver CdS, och menar att en klubb kan slå till direkt.

Sportitalia-journalisten Alfredo Pedullà har dagens mest spektakulära uppgifter. Antonio Conte vill ha Lautaro Martínez till Tottenham, men anfallaren vill helst stanna i Inter. Samtidigt uppger Pedullà att Bayern München förhört sig om Harry Kane. Klubben letar en renodlad nummer 9 ifall Robert Lewandowski lämnar. Tottenham har inga planer på att sälja Kane utan vill förlänga.

La Repubblica fokuserar på Serie A-tränarna. Alla de sju klubbar som ska representera Italien i Europaspelet kommande säsong behåller sina tränare. Det har inte hänt sedan 2003. Och bara fem av de 20 Serie A-klubbarna byter tränare mellan säsongerna. Förra sommaren var det tolv klubbar.

SPANIEN

Diario AS tycker att ”Spanien andas ut” efter gårdagens Nations League-seger (1-0 mot Schweiz). Liksom Cadena Cope gör tidningen också stor artikel på en uppgift om Zinedine Zidane till PSG. Det är den välkända franske journalisten Daniel Riolo som i RMC Sport antyder att det är klart. AS påminner om att Riolo var journalisten som ”förutsåg Messis ankomst i PSG före någon annan”.

Cadena Cope har med Riolo också, men även en del egna uppgifter. Som att Real Madrid inte kommer att köpa någon anfallare. Missen med Kylian Mbappé föranleder inte klubben att jaga nytt.

Sport tycker på förstasidan att det var ”Gavi show” när Spanien vann. Samtidigt understryker tidningen att förlängningen med Gavi är på bana efter onsdagens möte med 17-åringens representanter. Ett avtal väntas klart ”inom de närmaste dagarna” och liksom Pedri, Ronald Araújo och Ansu Fati, kommer Gavi att få en utköpsklausul på en miljard euro. Transferspecialisten Fabrizio Romano instämmer. Både Liverpool och Bayern München har tidigare uppgetts intresserade av Gavi. Vidare uppger tidningen att superagenten Jorge Mendes vid sitt möte med Barças president Joan Laporta slängde upp tre namn på bordet: Rúben Neves, Bernardo Silva och Rafael Leão. Cope uppger att Laporta är förtjust i Leão men att en affär skulle vara komplicerad.

La Colina de Nervión uppger att representanter för Ludwig Augustinsson, som har Hasan Cetinkaya som agent, försökt hitta en klubbadress i Turkiet. Kontakter har tagits med Fenerbahçe, Adanaspor och Trabzonspor, men ingen har nappat fullt ut ännu. Uppgifter häromveckan gjorde gällande att Trabzonspor försökte låna svensken. Samstämmiga uppgifter i Sevillapressen den senaste tiden påpekar att Sevilla jagar en ny vänsterback i stället för Augustinsson.

FRANKRIKE

L’Equipe menar att Frankrike måste ”Ta sig ur hålet”. Det är en blinkning åt det uppmärksammade hålet på den österrikiska planen som uppstod i matchen mot Danmark, men syftar också på att Frankrike måste ta första segern i Nations League i kväll. Budskapet bildsätts med Antoine Griezmann som haft det extra kämpigt. Frankrike väntas ställa upp med Loris – Pavard, Konaté, Lucas Hernandez, Théo Hernandez – Tchouaméni, Kamara – Diaby, Griezmann, Coman – Benzema. L’Equipe noterar i förbigående att Lyon roat sig med att med skyltar döpa om ett par gator och torg till ”General Lacazette” efter härföraren som återvänt till klubben.

RMC Sport hör polisen tillbakavisa torsdagens uppgifter om att videobevisen från Champions League-finalen är raderade. Det gäller endast filmerna inifrån Stade de France, bilderna från kamerorna utanför arenan finns kvar.

France Football-journalisten Olivier Brassard uppger att Chelsea ligger på för att locka backen Presnel Kimpembe från PSG. Thiago Silva ska även ha messat till sin gamla lagkamrat för att sälja in Londonklubben.

Sud Ouest följer hur Bordeaux rensar i truppen. Flera namn bekräftas nu lämna. Men tidningen uppmärksammar att Anel Ahmedhodzic inte är ett av dem. Bordeaux fortsätter enligt Sud Ouest att jobba på att kunna betala köpoptionen till Malmö FF.

TYSKLAND

Münchner Merkur skriver att Bayern München avvaktar med Sasa Kalajdzic medan all kraft läggs på Sadio Mané. Det kan ge Dortmund och Premier League-klubbar som Tottenham chansen att norpa den 24-årige Stuttgartanfallaren. Kalajdzics rådgivare har tidigare haft flera möten med Bauern och tilltalas av av en flytt.

Sky Sport och även Express uppger att Dortmunds Steffen Tigges nu är nära en övergång till Köln. Därmed skulle Branimir Hrgota eller Gustaf Nilsson inte längre vara aktuella – och Sebastian Andersson få en ny rival. Tigges har varit förstaval, skrev Kicker i går.

Bild radade under sen torsdag upp uppgifter. Jogi Löw är öppen för en flytt till PSG, som även tidigare ryktats intresserade av den förre förbundskaptenen. Han står dock inte överst på listan. HSV har gett målvakten Marko Johansson besked om att se sig om efter en ny klubb. Barcelona och Juventus är intresserad av Ilkay Gündogan, som tidigare uppgetts få grönt ljus att lämna Manchester City.