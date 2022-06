Østigård: ”Jag är ett litet psycho”

Headlines Blogg

VG (Norge) har rubriken ”Vilddjuret” på nyhetsettan. Det är ordet krönikören Knut Espen Svegaarden använder för att beskriva Erling Haaland, som på nytt ledde Norge till seger mot ”söta bror”, som är ett gammalt uttryck men populärt i dagarna (3-2 mot Sverige). Temat med den närmast omänskliga och glupska Haaland går igen på annat håll. Danska BT har rubriken, ”Det norska monstret åt upp svenskarna”. Engelska The Guardian har, ”Haaland frossar på svenskar”. Den senaste ord- och gestväxlingen mellan svenska och norska spelare påbörjades av Leo Østigård. ”När det säger saker till Haaland i första matchen, då ska det få känna på det och förlora. Jag är lite psycho. Det ska betyda något att slå Sverige. Om vi bara är snälla pojkar tar vi oss inte till mästerskap”, säger Østigård. På Instagram pekar han på att gesten var hämtad från ex-skidstjärnan Petter Northug, som också älskade att retas med svenskar. Northug har svarat med att klistra in Østigårds inlägg på sitt Instagram, men också med ett eget inlägg. Där kommer han med en passning till Sveriges kung. ”Carl-Gustav, passar det med lunch i morgon? Jag tar med Leo Østigård och Erling Haaland”. Ett annat citat som satt sig i norska medier är att Dejan Kulusevski säger till TV2 att ”vi har mycket mer talang än Norge. Det kommer att visa sig med tiden”. TV2: ”Mer talang än Norge?”. Kulusevski: ”Ja, det tycker jag”.

ENGLAND

Daily Mirror höjer ett varnande finger för vad tidningen kallar”Röd fara”. Förbundskapten Gareth Southgate fick en fråga om Manchester Uniteds landslagsspelare kunde vara lite fräschare kommande säsong utan Champions League-spel. Men Southgate valde att svara: ”De har mycket att åstadkomma för att komma tillbaka in i truppen. Vi har bara en med oss (Harry Maguire)”. Det ses av en samlad engelsk press på morgonen som att Marcus Rashfords och Jadon Sanchos VM-platser är i fara. Även Luke Shaw, som varit skadad, kan räknas in.

The Guardian har samma Southgate-varning som största fotbollsrubrik. Tidningen slog sedan redan under söndagen fast att Darwin Núñez drar på sig Liverpools tröja kommande säsonger, och kommer att ha sin läkarundersökning under måndagen. Benfica bekräftade tidigt på måndagen övergången på 75 miljoner euro plus bonusar, som gör att totalsumman kan nå 100 milj euro. Det är en rekordövergång för Liverpool. Enligt A Bola handlar det om lättuppnåeliga bonusar. Han behöver spela 60 matcher under de fem åren. Almería, nyuppflyttade till La Liga, får tio miljoner euro av pengarna från en vidareförsäljningsklausul. Sunday Times skrev att Jürgen Klopp och Virgil Van Dijk spelade viktiga roller i att övertala Darwin Núñez att komma till Liverpool. Bland annat hade de direkta samtal med anfallern i samband med Champions League-mötet i april.

Daily Star varnar i stället för en ”QATARstrophe”. Förbundskapten Gareth Southgate oroar sig inför VM över utbrända spelare. ”Kraven på spelare är enorma, och jag tror vi är medvetna om att vi inte kan fortsätta att utöka kalendern”, säger Southgate, ”Vi tappar okoberlägret, så allt är komprimerat och tävlingar läggs till men inget tas bort”.

The Sun påstår att Manchester United kan värva från ärkerivalen Liverpool. Enligt Liverpool Echo är Jürgen Klopps gäng beredd att sälja Alex Oxlade-Chamberlain för tio miljoner pund, och enligt The Sun är United intresserad av att värva 28-åringen. Football Insider hävdar att Aston Villa vill ha Oxlade-Chamberlain.

Daily Telegraph skriver att Everton kräver minst 50 miljoner pund för Richarlison. Tottenham är främsta intressent. Möjligen kan Harry Winks, som Everton visat intresse för, kastas in i ekvationen. Även Real Madrid och Paris SG har tillskrivits intresse för Richarlison. Telegraph skriver vidare att Tottenham intensifierar sin jakt på Middlesbroughs högerback Djed Spence.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport menar att Milan satsar stort på Charles De Ketelaere. Klubben lovar 21-åringen en ledande roll i laget och erbjuder Club Brügge 40 miljoner euro. De Ketelaere ses som en idealisk nummer 10. GdS tar också upp att Brahim Diaz tycker att Zlatan Ibrahimovic är som ”en pappa för mig”, att Nemanja Matic har sin läkarundersökning i Roma i dag samt att Palermo kvalat sig upp i Serie B (1-0 mot Padova, totalt 2-0).

Corriere dello Sport har fokus på ”Kamp om Asensio”. Real Madrid-spelaren var en av de tongivande spelarna i Spaniens seger i går, men i klubblaget för han en tynande tillvaro. Enligt Cadena SER vill superagenten Jorge Mendes hitta en ny klubbadress åt 26-åringen. Milan, Juventus, Newcastle och en annan engelsk klubb uppges vara möjliga destinationer. Enligt CdS är Manchester United också ute efter Asensio, men tidningen påpekar att de italienska klubbarna till skillnad från United kan erbjuda Champions League-spel. Milans sportchef Paolo Maldini ska också ha ringt upp Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti, som har starka band till Milan.

La Nazione uppger att Spezia är ute efter Albin Ekdal. Klubben jagar erfarna spelare. Först vill klubben ha koll på svenskens fysiska status. Sampdoria har en tid uppgetts ute efter att förlänga kontraktet och sajten ClubDoria46 menar att det ser ut att bli ett race mellan Spezia, Sampdoria och Djurgården om Ekdals namnteckning.

SPANIEN

Marca uppskattar ”Avslutningsfesten” för landslaget (2-0 mot Tjeckien). Spanien leder sin Nations League-grupp inför semestern. Unai Simón och Asensio får toppbetyget tre stjärnor av tre. En som glänste i Spaniens match var Gavi, som spelade en halvtimme. ”Han är som ett vulkanutbrott på planen”, säger Luis Enrique, ”Det är svårt att inte bli förälskad i Gavi”. I det övriga utbudet i tidningen finns att det nu är officiellt att Marcelo lämnar Real Madrid.

Diario AS instämmer med Faro de Vigo: Williot Swedberg har valt Celta Vigo. Övergångssumman till Hammarby är 4,7 miljoner euro, motsvarande 50 milj kr. Swedberg valde därmed bort Club Brügge, som han också ska ha besökt. Till skillnad från Faro de Vigo, som skriver att det lutar åt svensken värvas men att det finns ett annat alternativ, så menar AS att det är klappat och klart, bara kontraktspåskrift saknas, och Swedberg blir Celtas första sommarvärvning ”inom de närmaste dagarna”. AS påpekar att 18-åringen inte var något prioritet för Celtatränaren Eduardo Coudet. Det är klubbens sportsliga ledning som vill satsa på svensken.

Mundo Deportivo påminner om att det i går var tre år sedan Real Sociedad värvade Alexander Isak och klubben är nu på väg att göra en snarlik värvning. 18-åriga storlöftet Mohamed-Ali Cho är på väg att skriva på, enligt både franska och spanska uppgifter. En anfallsrival till Isak. MD menar att Alexander Sørloth också kan bli kvar. Enligt franska L’Equipe betalar Real Sociedad 12-15 miljoner euro till Angers för Cho. Ett femårskontrakt är överenskommet. Diario Vasco skriver att övergången väntas klar ”inom de närmaste dagarna”. RB Leipzig, Real Betis, Marseille, Eintracht Frankfurt och Manchester City var enligt L’Equipe också intresserade av Cho. MD skrev för övrigt under söndagen att Barcelona är intresserad av Oleksandr Zintjenko i Manchester City.

FRANKRIKE

L’Equipe kommer med råd till landslaget: ”Packa väskorna väl”. Det betyder i fotbollstermer att avsluta Nations League-spelet med en seger mot Kroatien i kväll innan semestern börjar. Förmodad startelva: Maignan – Pavard, Koundé, Kimpembe, Digne – Clauss, Guendouzi, Rabiot, Nkunku – Ben Yedder, Mbappé. Varken L’Equipe eller Le Parisien har några ytterligare uppdateringar kring den förestående skilsmässan mellan PSG och Pochettino.

RMC Sport uppmärksammar Senegals förbundskapten Aliou Cissé, som välkomnar Sadio Manés planer på att flytta till Bayern München. ”Det är en klubb som passar honom. Bayern är intensitet, pressfotboll med en tysk tränare. Sadio har spelat med Salzburg i Österrike som är ett grannland, och det betyder att det inte är okänd mark för honom. I mina ögon är Bayern den klubb han kommer att känna sig mest hemma i”, säger Cissé.

Foot Mercato uppger att Marseille närmar sig Isaak Touré, Le Havres eftertraktade back. Även Lyon, Newcastle och Eintracht Frankfurt har visat intresse, men OM högprioriterar 19-åringen och pressar på i samtal med hans rådgivare.

TYSKLAND

Bild graderar chanserna för klubbarnas som sägs intresserade av Robert Lewandowski. Barcelona är fortsatt den givna favoriten. Chans: 75 procent. De senaste dagarna har franska medier skrivit om PSG:s intresse och Bild har uppgett att polacken har PSG som plan B. Chans: 24 procent. Chelsea har då och då dykt upp som en outsider. Chans: 1 procent. Bild tar inte ens med Manchester Uniteds chanser.

Kicker synar Tysklands problem. En del är kvar sedan Jogi Löws senare tid som förbundskapten. Och måltorkan bland anfallare är uppenbar. Bild började kalla Hansi Flick för ”1-1-Hansi” redan efter tre oavgjorda matcher i rad. Efter Ungern i helgen är det fyra i rad. Kicker tror varken Kai Havertz eller Timo Werner får chansen igen på topp mot Italien på tisdag.. De har inte lyckats göra ett enda mål på de tre tidigare Nations League-matcherna. I stället startar troligen Karim Adeyemi. Här är den förmodade startelvan.