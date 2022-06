Xavi räknar inte med Piqué – som vill stanna

Headlines Blogg

SPANIEN

Sport har rubriken ”Xavi räknar inte med Piqué”. Mundo Deportivo använder ”Xavi till Piqué: Du blir ingen startspelare”. För det är vad Barcelonatränaren ska ha sagt till sin backveteranen vid ett samtal för två veckor sedan, att han inte ser honom som en startspelare kommande säsong. Enligt MD ska Xavi förutom det rent sportsliga också ha hänvisat till ”hans höga lön, hans upprepade skador och hans återkommande distraktioner vid sidan av planen”. Piqué ska enligt samstämmiga rapporter vara helt inställd på att fortsätta i klubben, lägga allt fokus på fotbollen och beredd att sänka sin lön. Även klubbpresident Joan Laporta ska ha träffat Piqué och berättat om planer på att värva en toppback. Enligt Sport ska Piqué ha svarat: ”Jag kommer att starta. Om du vågar så ta in världens bästa back, han kommer att få sitta på bänken”. Sport uppger samtidigt att Jules Koundé i Sevilla är den back Xavi vill ha in (se även under Frankrike).

ANNONS

Catalunya Radio följer upp situationen med Robert Lewandowski till Barcelona. Enligt radiokanalens program Tot Costa vill Bayern München ha 50 miljoner euro – i en enda betalning. Bayern sätter hårda krav då klubben inte vill släppa polacken, även om 33-åringen själv vill flytta.

Cadena SER konstatera att Ousmané Dembélé kommer allt närmare en flytt. Barcelona säger att det senaste kontraktserbjudandet är det sista och fransmannens representanter säger att om det är det sista erbjudandet, då blir det ingen förlängning. Dembélés kontrakt går ut i sommar. Sport nämner Chelsea som favorit till 25-åringens kontraktsunderskrift.

Marca och AS pryder båda förstasidan med Marcelos farväl till Real Madrid. I fokus är pokalerna. Det blev 25 under hans tid i klubben. Marca har också en likhet med Mundo Deportivo. Båda gör artikel på att Alexander Isak behöver semester. Marca tar upp att svensken bara gjort två mål på de senaste 23 matcherna med klubb- och landslag. Det får också tidningen att förutsätta att det inte bli några storklubbar som knackar på dörren i sommar. MD påpekar redan i sin rubrik att ”Isak behöver koppla av”.

ANNONS

ENGLAND

Daily Telegraph toppar sporten med ”Kenyon med chockbud på Everton”. Kenyon heter Peter i förnamn och är känd från sin tid som vd i Manchester United och senare Chelsea. Han leder ett konsortium som inlett förhandlingar med nuvarande ägaren Farhad Moshiri. Gruppen sägs beredd att betala 400 miljoner pund, Moshiri vill ha drygt 500 milj pund. På tal om köpesummor. Lille ska ha accepterat Newcastles bud på 30 miljoner pund för Sven Botman, men sedan höjt till 36 milj pund. Newcastle funderar nu på ett slutbud eller i annat fall andra alternativ.

The Times gör störst rubrik på att ”Insparkar kan ersätta inkast”. Ifab, fotbollens regelstyrande organ, har beslutat att tester kommer att genomföras framöver. Tester kommer också att göras med effektiv speltid. Ifab fattade även beslut om att fem byten blir permanent inom toppfotbollen. Times uppger vidare att Manchester City efter värvningen av Erling Haaland lägger all kraft på Kalvin Phillips i Leeds. Enligt Football Insider har City redan lagt ett bud på den 26-årige mittfältaren.

ANNONS

Football Insider har fler uppgifter. Coventry har nobbat en förfrågan från Middlesbrough om att värva Viktor Gyökeres. Ytterligare försök kan komma. Tidigare har även Fulham och Burnley uppgetts intresserad av 24-åringen, som gjorde succé i Coventry under den gångna säsongen.

The Independent hävdar att både Arsenal och PSG kan tänka sig att matcha RB Leipzigs skyhöga prislapp på Christopher Nkunku. Den tyska klubben vill ha 100 miljoner pund för att sälja i sommar. Manchester United och Liverpool har också ansetts intresserade, men United tros inte lägga de pengarna och Liverpool har gjort sin stora värvning med Darwin Núñez.

Daily Mail uppmärksammar en rad besked. Som att Chris Kirchers bud på Derby County gått i stöpet. Det gör framtiden osäker inte för tränare Wayne Rooney och hela klubben. Här finns även artikel på Arsenals värvning av Marquinhos (inte PSG:s back).

ANNONS

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport slår ännu en gång fast att Paolo Dybala kommer att dra på sig Inters tröja nästa säsong. Kontraktet är till 2026. Senast i morgon väntar ett nytt möte mellan parterna. Men dagens tema är ”Min mamma bestämmer”. Paolos mamma Alicia och hans familj har gett grönt ljus. I dagens papperstidning finns också uppgifterna från måndagen om att Southampton ska ha erbjudit tio miljoner euro för Bolognas Mattias Svanberg.

Corriere dello Sport hissar varningsflagg åt Juventus. ”Jakt på De Ligt”. Efter att ha tappat Chiellini riskerar Juve också att förlora ännu en backstjärna. Chelsea, Liverpool, Man City, Man United, Real Madrid, PSG och Barcelona är alla intresserade Matthijs De Ligt. Förhandlingarna om ett nytt kontrakt i Juve går trögt. Turinklubben är beredd att göra backen till den mest välbetalda spelaren i truppen men vill inte minska ner utköpsklausulen (för närvarande på 125 milj euro). Det nuvarande kontraktet går ut 2024. Kommer parterna inte överens kan ett stort bud locka till försäljning. Chelsea anses leda jakten, men Liverpool och Manchester United är nära. Och de andra kan utmana med sina starka finansiella muskler, Barça borträknat.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe summer franska landslagets situation efter det senaste bakslaget (0-1 mot Kroatien): ”Två oavgjorda och två förluster – Frankrike, utan kraft och spel, misslyckades helt under sin sista stora samling innan VM”. Tidningen går efter gårdagens match hårdast åt stjärnorna Karim Benzema och Kylian Mbappé. De får 3 av 10 i betyg. Även Jules Koundé får samma låga betyg. Men han fick kliva av i halvtid med en hamstringskada. Enligt förbundskapten Didier Deschamps väntar operation i dag. Problemet har funnits en tid. Hur länge Sevillabacken blir borta är oklart men skadan kommer olyckligt då både Chelsea och Barcelona sägs på väg att lägga bud. Manchester City är nära värva Isaak Touré från Le Havre. Den 19-årige backen väntas skriva på ett långtidskontrakt och därefter lånas ut till en av klubbarna i City Football Group. Troyes sägs mycket intresserad.

ANNONS

Le Figaro noterar att Clermont värvat en Sverigebekanting. Neto Borges, med ett förflutet i Hammarby, har skrivit på för två år plus ett optionsår. 25-åringen kommer på en fri transfer från Genk. Clermont slutade på 17:e plats i Ligue 1. Hammarby hade ryktats intresserad av att få tillbaka Borges.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att Sadio Mané väntas bli klar för Bayern München i nästa vecka. Förhandlingar fortgår. Enligt Sky Sport väntas den slutliga övergångssumman landa på 30-40 miljoner euro plus bonusar. Den senegalesiska anfallaren är inställd på flytt till Bayern och är överens om ett treårskontrakt. Leeds är nära en överenskommelse med Bayerns mittfältare Marc Roca. Förhandlingar pågår mellan klubbarna.

Bild berättar att Bayern Münchens presentation av värvningen Ryan Gravenberch under måndagen inte gick riktigt som den skulle. 20-åringens pappa la ut en bild på sonen i Bayerns tröja på Instagram långt före det tilltänkta tillkännagivandet. Ryan Gravenberch tar med sig mamma när han flyttar till München. Affären i siffror: 18,5 milj euro plus 5.5 milj euro i bonusar till Ajax, samt 7,5 procent i en vidareförsäljningsklausul. Lönen är på 9,2 milj euro om året. Kontraktet är till 2027. Bild presenterar också förmodade startelvor till Tyskland-Italien i kväll.

ANNONS

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) räknar in Muamer Tankovic och Alexander Fransson bland spelare AEK vill göra sig av med i sommarfönstret. Både ses som marginalspelare, vars löneposter Atenklubben gärna skär bort. Båda har kontrakt till 2023.

UOL Esporte (Brasilien) hävdar att Richarlison föredrar en flytt till Tottenham eller Chelsea framför Real Madrid. Orsaken är att brasilianaren är orolig för sin VM-plats. I den hårda konkurrensen i Real Madrids anfall riskerar han en bänkplats. Dessutom stannar han helst i Premier League. Richarlison ska däremot ha nobbat Arsenal, uppger UOL. Tottenham är favorit att värva Evertonanfallaren.

El Mercio (Peru) följer upp Perus missade VM-avancemang (0-0 mot Australien, 4-5 e str). Luis Advíncula som missade en av straffarna tog så illa vid sig att han antyder att han slutar i landslaget. På Instagram ber Boca Juniors-spelaren om ursäkt, och lägger till, ”Jag tar ett steg bort från landslaget, jag tror inte jag har styrkan att fortsätta”. Han tog senare bort inlägget.

ANNONS

ESPN (USA) uppmärksammar beskedet från Christen Press i natt. Den amerikanska landslagsstjärnan har dragit sönder korsbandet och blir borta länge. 33-åringen spelar för nystartade Angel City.

Fakt (Polen) gapar åt Maciej Rybus. Mitt under Rysslands krig i Ukraina har den 32-årige backen, med 66 landskamper på meritlistan, skrivit kontrakt med Spartak. Rybus agent säger att det bland annat är för familjens säkerhet. Men reaktionerna låter inte vänta på sig. Polens biträdande utrikesminister Marcin Przydacz skriver på Twitter, ”Det finns inget mer pinsamt än att gömma sig bakom ’för familjens bästa’ när det bara handlar om stora pengar. Och det är blodspengar. Jag hoppas han inte spelar mer i landslaget. Att spela med ’örnen’ på bröstet är en ära och bara för de som förstår det”. Rybus spelade vid krigsutbrottet för Lokomotiv Moskva, och har med alla sannolikt dragit på sig Polens landslagströja för sista gången. Men i Ryssland är reaktionerna positiva. Den tidigare sovjetiske landslagsspelaren Alexander Mirzoyan säger, ”Rybus är inte längre någon polsk fotbollsspelare, utan en rysk. Hans fru är ryska och han bor här”.