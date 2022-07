Chockuppgiften: Barça diskuterar Cristiano Ronaldo

Headlines Blogg

SPANIEN

AS får Madridläsarna att sätta morgonkaffet i halsen med rubriken ”Cristiano Ronaldo på Barcelonas bord”. Enligt tidningen träffades Barcelonas president Joan Laporta och portugisens agent Jorge Mendes över en middag i Barcelona. Cristiano Ronaldo var ett av ämnena på menyn. ”Vi får se om det var förrätt, huvudrätten eller dessert”, skriver AS. Enligt tidningen var Laporta intresserad av Real Madrid-ikonen redan förra sommaren men hade då inte de ekonomiska medlen (läs mer om Cristiano Ronaldo under ”England”). På annat håll uppger AS att Matteo Pérez Vinlöf kommer att dra på sig Perus landslagströja. 16-åringen, som lämnade Hammarby för Bayern München i januari, spelade så sent som i maj P17-EM med Sverige. En peruansk förbundskälla säger, ”Det är planerat att Pérez kommer under andra halvan av året så att vi kan se honom och han kan prova att spela med vårt ungdomslandslag”.

ANNONS

Marca presenterar ”Haalands klausuler”. Ja, inte en utan två utköpsklausuler. Enligt tidningen har norrmannen en utköpsklausul i Man City på 200 miljoner euro år 2024 och en på 175 milj euro år 2025. Haaland har tidigare pekats ut som en potentiell ersättare till Karim Benzema i framtiden. På tal om klausuler. Både Rodrygo och Eder Militão förlänger kontrakten med Real Madrid till 2028 med utköpsklausul på…en miljard euro. Marca ger sedan goda skäl till varför Barcelona vill sälja Frenkie de Jong om han inte går med på en lönesänkning. Enligt det nuvarande kontraktet kan han tjäna drygt 88 miljoner euro brutto på de kvarvarande fyra åren. Luca Jovics övergång till Fiorentina får också sina rader i tidningen.

Sport och Mundo Deportivo klistrar nyförvärven Franck Kessié och dansken Andreas Christensen över förstasidorna. ”Potential och klass”, myser MD. Däremot avvisar Sevillas sportchef Monchi att en presentation av Jules Koundé kan vara nära förestående. ”Xavi har god smak. Men det är noll kontakt mellan klubbarna”, säger Monchi till Onda Cero om den eftertraktade backen. Inte heller Chelsea är i kontakt med Sevilla.

ANNONS

El Mundo häpnar som så många spanska medier över Albert Rieras mottagande i Slovenien. Riera, med ett förflutet som spelare i bland annat Liverpool, presenterade som ny tränare i Olimpija Ljubljana. Men presskonferensen avbröts plötsligt av ultras som sjasade ut honom ur lokalen (se klipp nedan). ”Jag har aldrig varit med om att en klubb släpper in ultras på en presskonferens”, säger Riera till Radio Marca. Protesterna riktade sig inte mot Riera personligen. Enligt uppgift är ultras ilskna över att förra tränaren Robert Prosinecki fick sparken och missnöjet riktas mot klubbpresident Adam Delius.

Los Ultras del Olimpija Ljubljana han obligado a Albert Riera a abandonar su presentación como nuevo entrenador del equipo. El jaleo viene porque la directiva despidió antes a Prosinečki acusándolo de poco profesional, y la liga la comienzan en 10 días. pic.twitter.com/tkyesTIEwT ANNONS — NIPORWIFI © (@niporwifi) July 4, 2022

ENGLAND

Daily Mail lägger all kraft på ”Gåtan Cristiano Ronaldo”. Han anslöt inte till Man Uniteds träning i går av ”familjeskäl” och han omgärdas av rykten om framtiden. Mail hävdar att det finns tvivel om portugisen följer med på Uniteds försäsongsturné. Cristiano Ronaldo sägs beredd att gå ner rejält i lön för att byta till en Champions League-klubb. Det hetaste namnet är Chelsea, och en flytt till Londonklubben tilltalar Cristiano Ronaldo.

The Sun bygger sin sportetta på en gammal engelsk fars, ”Bo Selecta”. Det anspelar här Chelseaägarens namn, Todd Boehly. Han vill ha Cristiano Ronaldo, men enligt The Sun är tränare Thomas Tuchel sval till värvningen. Han har andra prioriteringar: Raheem Sterling och försvaret. Och enligt Sky Sports är Chelseas huvudprioritering just Sterling samt Raphinha, även om Cristiano Ronaldo och Neymar diskuterats.

ANNONS

Daily Telegraph var först ut att berättar att en ”internationellt känd” Premier League-spelare gripits i London misstänkt för våldtäkt. Uppgiften täcker också hela The Suns nyhetsetta.

The Guardian ger sin vana trogen damfotbollen stort utrymme. Av tidningens åtta EM-skribenter tror två att Sverige når final, och en av dem, den tidigare landslagsspelaren Karen Carney, tror att Sverige vinner. Här finns också uppgiften att Christian Eriksen skriver på för Manchester United och att Kalvin Phillips är presenterad av Man City. Sistnämnda får för övrigt stora rubriken ”Nan City” i Daily Mirror, för Phillips farmor ska ha övertalat honom om klubbvalet.

The Athletic uppger att Everton gjort en förfrågan hos Chelsea om att värva Armando Broja. Daily Mail rapporterar att även West Ham är intresserad. Tidningen värderar den albanska anfallaren till 30 miljoner pund. Broja var den gångna säsongen utlånad till Southampton och Thomas Tuchel vill enligt The Athletic först se honom i träning innan beslut fattas om framtiden.

ANNONS

ITALIEN

Corriere della Sera uppger att Zlatan Ibrahimovic är så uppmuntrad av rehabiliteringen efter knäoperationen att han hoppas vara tillbaka i januari, en månad tidigare än planerat. Han väntas inom kort skriva nytt kontrakt med Milan och Stefano Pioli sa på måndagen, ”Han förhandlar om det nya kontraktet. Jag hoppas få ha honom så snart som möjligt”. Milan inledde i går försäsongsträningen inför jublande fans. Med fanns även Emil Roback.

Corriere dello Sport skriver med stor, röd rubrik att ”De Ligt gör om Juve”. Den förväntade försäljningen ger utrymme för värvningar. Men vilken klubb värvar nederländaren? Trots Bayern Münchens satsning och trots att De Ligt sägs föredra den tyska storklubben, menar Goals Juventusjournalist Romeo Agresti att Chelsea fortfarande är i förarsätet. Och Londonklubben har inlett en motoffensiv. Enligt CdS var Chelsea under måndagen på nytt i kontakt med De Ligts agent Rafaela Pimenta om ett femårskontrakt värt 12-13 milj euro om året. Budet till Juventus väntas vara 75 milj euro plus bonusar, och Turinklubben vill nå upp till totalt minst 100 milj euro. Liksom Sky Sport Italia nämner CdS Inters intresse för Manuel Akanji. Dortmundbacken ses som ett alternativ om klubben inte lyckas värva Bremer (Torino) eller Milenkovic (Fiorentina).

ANNONS

La Gazzetta dello Sport glänser ikapp med ”Guldpojkarna” – Nicolò Zaniolo och Charles De Ketelaere. Juventus har fortsatt ögonen på Zaniolo och kan få pengar från en försäljning av Matthijs De Ligt att spendera på Romaspelaren. Milan har fått ett bud på 20 miljoner euro plus bonusar för De Ketelaere nobbat. Club Brügge vill ha minst 30 milj euro för 21-åringen. Men Milan ger inte upp. Tränaren Stefano Pioli ska också ha varit i kontakt med De Ketelaere.

Tuttocalciofemminile uppger att Roma kan göra en svenskvärvning från sin huvudstadsrival Lazio. Roma är nämligen intresserad av målvakten Stephanie Öhrström, 35. ”Lazio erbjuder henne en startplats i Serie B, Roma erbjuder en möjlighet att slåss på hög nivå. Och spela Champions League”, skriver sajten.

FRANKRIKE

L’Equipe lockar med ”De nya klassikerna”, rivalmötet PSG-Marseille får nytt blod med nya tränare. Christophe Galtier skrev i går under kontraktet med PSG och Igor Tudor blev klar för Marseille. Båda presenteras officiellt i dag. Förra säsongens ligaetta och ligatvåa möts i första Le Classique den 16 oktober. L’Equipe berättar vidare att Rennes nobbat ett bud från Bayern München på talangen Mathys Tel. Enligt uppgift var det på sju miljoner euro. L’Equipe rapporterade under måndagen att Anel Ahmedhodzic säljs till Sheffield United.

ANNONS

Le Parisien hävdar att PSG:s nästa värvning blir Gianluca Scamacca. Enligt tidningen är klubben i stort sett överens med Sassuolo om en övergångssumma på 50 miljoner euro. Den 23-årige anfallaren väntas till Paris i veckan. Transferspecialisten Fabrizio Romano menar på tisdagsmorgonen dock att uppgifterna går händelserna i förväg, inget är klart ännu, samtalen pågår.

RMC Sport noterar statistik från Ligue 1. PSG är inte oväntat den klubb som har högst procentuell beläggning på sina hemmamatcher: 99 procent. Men tvåan är mer oväntad. Clermont, som bara kom på 17:e plats i ligan, har 95 procent. Det har också Lens och Strasbourg. I botten är Monaco med 47 procents beläggning. Högst publiksnitt hade Marseille med 56 783, före PSG med 47 283.

Foot Mercato uppger att Lens, Nottingham och Brice Samba alla är överens. Den 28-årige målvakten flyttar till norra Frankrike. Övergångssumman anges till cirka fem miljoner euro.

ANNONS

TYSKLAND

Bild fyller på uppgifterna om att Bayern München förhandlar med Juventus om Matthijs De Ligt. Enligt tidningen har den nederländske backen sagt till Juves klubbledning att han vill till Bayern. Manchester City sägs också intresserad men framför allt Chelsea hoppas på De Ligt. Samtidigt avfärdar Bild uppgifterna om att Benjamin Pavard kan säljas. Bayern vill behålla fransmannen, som i sin tur ser sig som en framtida backgeneral i laget. Om nu inte De Ligt tar över den rollen. Atlético, Chelsea och just Juve påstods enligt Sky intresserade av Pavard.

Sky Sport-profilen Lothar Matthäus välkomnar ryktet om en annan storvärvning i händelse av att Robert Lewandowski säljs. ”Cristiano Ronaldo till Bayern vore sexigt!”, skriver han, ”Om man i Bayern är av uppfattningen att Cristiano Ronaldo fortfarande är fysiskt kapabel att hjälpa till i ett eller två år, och man mer eller mindre kan kvitta det mot en övergångssumma för Lewandowski, då skulle jag fundera på det”.

ANNONS

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) radar upp Feyenoordförsäljningar på sportettan. Knappt har Tyrell Malacia blivit klar för Manchester United för sisådär 15 miljoner euro, förrän Luis Sinisterra också tar steget över engelska kanalen. Leeds köper den 23-årige yttern för 25 milj euro. Sinisterra blir därmed Feyenoords dyraste försäljning. Tidigare var det Dirk Kuyt för 18 milj euro 2006. Men det finns också spelare som går motsatt väg, från Premier League till Eredivisie. Enligt De Telegraaf är Ajax överens med Tottenham om att köpa Steven Bergwijn för sammanlagt 30 miljoner euro. Manchester United påstås ha varit villig att betala 35 milj euro, men Bergwijn vill till Ajax.

Blick (Schweiz) ställer frågan till stora landslagsstjärnan Ramona Bachmann om hon föredrar att möta Sverige framför Nederländerna i EM-gruppspelet. ”Nej, jag tror vi klarar oss bättre mot Nederländerna. Svenskorna är kompakta och disciplinerade. De gör det oerhört svårt för motståndarna”, svarar Bachmann.