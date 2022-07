Boehly i Barcelona – ”Chelsea förhandlar om De Jong”

Headlines Blogg

SPANIEN

Sport ger Barcelona och Chelsea allt ljus. Förstasidan är först och främst torsdagens presentation av Andreas Christensen. Men det finns betydligt fler kopplingar. Och större nyheter. ”Chelsea är i Barcelona för att förhandla om Frenkie De Jong!”, påstår tidningen. Londonklubbens ägare Tom Boehly var på torsdagskvällen i staden och åt middag med Barças klubbledning, med president Joan Laporta i spetsen. Enligt Sport har ett förslag om 60 miljoner euro plus César Azpilicueta och Marcos Alonso bollats upp i diskussioner om De Jong, men Barça föredrar att hålla övergångarna separata. De Jong har ansetts nära en övergång till Man United men Chelsea kan erbjuda CL-fotboll, lägger Sport till. Även Barçaspelarna Sergiño Dest och Memphis Depay ses som diskussionsämnen, ”men främsta mål är De Jong”, insisterar Sport. Boehly upprepade bara ett svar till reportrarna som trängdes utanför restaurangen: ”Bra måltid, fantastisk mat”. Tidigare under dagen bekräftade Laporta att Barça lagt bud på Robert Lewandowski och väntade på Bayerns svar.

AS är den enda av de stora spanska sporttidningarna som låter landslagets EM-premiär ta över förstasidan. I kväll väntar Finland. Spanien är ”en av turneringens storfavoriter” och Finland ”den mest överkomliga grupprivalen”, påpekar AS. Långtidsskadade storstjärnan Alexi Putellas kommer att finnas på läktaren.

Mucho Deporte hävdar att Ludwig Augustinsson vill stanna i Sevilla och slåss om en plats. Han ska dessutom ha meddelat att han inte vill till Turkiet. Tidigare har det ryktats om bland annat Trabzonspor. Tränare Julen Lopetegui har bänkat Augustinsson och Sevilla ser en försäljning av svensken som en möjlighet att få in lite pengar.

ENGLAND

The Guardian fångar upp att Cristiano Ronaldo missar även Man Uniteds försäsongsturné. Tidningen är däremot en av få som i rubriken trycker på att det är av familjeskäl (läs mer om portugisen under TuttoMercatoWeb på Italien). Det är inte det enda bekymret United har att handskas med. Värvningarna går trögt. Chelsea utmanar om Frenkie De Jong (se ovan). Och Ajax uppges, enligt Times och Daily Record-journalisten Duncan Castles, kräva 125 miljoner euro för duon Lisandro Martínez och Antony. Fast i natt uppgav De Telegraaf att United lagt ett nytt bud på 50 miljoner euro, inklusive bonusar, för Lisandro Martínez.

Evening Standard uppmärksammar en annan klubb som också hoppas det ska lossna på transfermarknaden, Chelsea. Londonklubben är nu favorit att värva Raphinha sedan Barcelona inte lyckats presentera ett erbjudande till Leeds. Ett besked om Raphinhas framtid kan komma redan under fredagen, skriver ES. Även Arsenal är intresserad. Samtidigt uppger The Times att Chelsea inte bara är nära att värva Raheem Sterling från Man City. Det pågår även ”långt gångna samtal” med Nathan Aké.

Daily Telegraph uppger att Englands damlandslagspelare diskuterat med Nike om att byta färg på byxorna i det helvita hemmastället. ”Förhoppningsvis ändrar de färg. Det är snyggt med ett helvitt ställ, men det är inte praktiskt när det är den tiden på månaden”, säger Beth Mead.

Daily Mirror skriver att Naby Keita och Diogo Jota står på tur på Liverpools lista över kontraktssamtal, efter gårdagens besked att Joe Gomez förlängt.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hade häromdagen ett ja från Hakim Ziyech till Milan på förstasidan. I dag skriver tidningen att Chelseaspelaren är ”längre bort” som värvning. I stället finns på förstasidan ett ”Milan, jag säger ja” från Charles De Ketelaere. Vid ett möte med Club Brügge-spelarens agent uttryckes nämligen ömsesidig uppskattning. Det spekuleras i en övergång för 30-35 miljoner euro. I vassen lurar fortfarande Leeds United. Det är svårt att nämna Milan och inte Zlatan Ibrahimovic. Och hans namn dök upp under en frågestund med Olivier Giroud. ”När han (Ibrahimovic) skrivit på ska jag bjuda honom på middag”, säger fransmannen till reportrarna, och fortsätter: ”Han är viktig för oss. Och han har fortfarande hunger”, påpekar Giroud – till synes utan intention att låta det ena anspela på det andra. Stort utrymme ges annars åt Angel di María, som sent på torsdag kväll landade i Turin för att skriva på för Juventus i dag. Mer Juve: GdS menar att Bayern München när favorit till Matthijs De Ligt, framför Chelsea. Tidningen skriver om ett bud på 80 milj euro plus ytterligare tio milj i bonusar, vilket inte alls ligger i linje med tyska uppgifter (se Sky Sport under Tyskland).

Corriere dello Sport drar i stället stort på ett ”Nej till Juve”. Det är enligt tidningen beskedet från både Napoli och från Kalidou Koulibaly. Senegalesen tackar i sin tur även nej till Napolis senaste kontraktsförslag. I stället pekas Barcelona och Chelsea ut som hetast i jakten på den 31-årige backen, som har ett år kvar på kontraktet. Koulibaly värderas ändå till 40 miljoner euro. CdS noterar att Elin Landström skrivit på för Roma.

TuttoMercatoWeb-journalisten Marco Conterio hävdar att Cristiano Ronaldo valt Bayern München. Portugisens agent försöker nu styra upp flytten. Enligt TMW är Manchester Uniteds besked om att Cristiano Ronaldo inte är till salu och Bayerns dementier om intresse, bara dimridåer för att undvika mediernas strålkastarljus.

SampNews24 skriver, med hänvisning till lokaltidningen Il Secolo XIX att ”flera skandinaviska lag” försöker värva Albin Ekdal. Tidigare har Djurgården och FC Köpenhamn förekommit i spekulationerna. Samtidigt instämmer nu även Gazzetta dello Sport och transferspecialisten Gianluca Di Marzio i uppgifterna om att Spezia jobbar på att locka svensken. Sampdoria har i veckan uppgetts avvakta en läkarundersökning innan beslut tas om kontraktserbjudande. SampNews24 påpekar att en fortsättning i Sampdoria är Ekdals förstaval.

FRANKRIKE

L’Equipe låter inte mycket fotboll titta fram ut Tour de France skugga. På förstasidan finns endast, ”Lyon drömmer om en nystart”, med nyförvärven Alexander Lacazette och Corentin Tolisso. Sedan kan man ana ansträngda familjeförhållanden hos Alexander Djiku. Strasbourgspelaren var på vippen att flytta till Hoffenheim när den tyska klubben drog sig ur. Orsak: agenten ville i absolut sista stund ha ett större arvode. Alexander Djikus agent: hans bror.

Le Parisien rapporterar att PSG-talangen Édouard Michut fått en uppsträckning av klubbens sportsliga rådgivare Luis Campos. 19-åringen hoppade över ett möte med Luis Campos i onsdags, missnöjd med att inte ha fått inleda försäsongen med a-laget. Han var en en av få unga spelare som tränade regelbundet med a-laget förra säsongen. Michut fick efter ett nytt möte med Luis Campos på torsdagen en skriftlig varning, som han fick skriva under innan han lämnade. Le Parisien ser händelsen som ett led i skärpta disciplinära krav på spelarna från PSG.

TYSKLAND

Bild går igenom topplönerna i RB Leipzig. Emil Forsberg är inte längre bäst betald. Det är Christophe Nkunku med åtta miljoner euro om året. Men svensken har högre lön än vad SportBild rapporterade i juni. Då uppgavs Forsberg ha sex milj euro om året. Nu skriver Bild att det är sju milj euro om året, motsvarande 75 milj kr. Forsberg förlängde förra året kontraktet till 2025. Som boulvardtidning gör Bild stor nyhet – med illustration – på att flera Dortmundspelare oroar sig över inbrott. Anledning: drönare försedda med kameror har cirklat det välbärgade område de bor i. Inbrottstjuvar misstänks spionera. Här bor Mats Hummels, Raphaël Guerreiro, Manuel Akanji och Youssoufa Moukoko. Bild lägger till att det i förra veckan ska ha varit ett misslyckat inbrottsförsök hos tidigare Dortmundspelaren Roman Weidenfeller, som också bor i området.

Sky Sport uppger att Bayern München kommer att lägga ett första bud på Matthijs De Ligt inom de närmaste dagarna. Tidigare har källor tillbakavisat italienska uppgifter att Bayern redan lagt ett bud. Sky tror att drygt 60 miljoner euro kan räcka för en värvning. Enligt samstämmiga tyska rapporter vill den 22-årige backen flytta till Bayern framför Chelsea, vilket han också informerat Juventus om. Sky uppgav på torsdag kväll även att Bernd Leno är överens med Fulham.