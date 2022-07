Sky Sports: Nottingham ute efter Jordan Larsson

Headlines Blogg

ENGLAND

Nottingham Post uppmärksammar att Nottingham Forest är intresserad av Jordan Larsson. Det var Sky Sport som kom med uppgifterna i helgen. Sedan tidigare har även Celtic uppgetts ute efter att låta anfallaren gå i pappa Henriks fotspår. Sky Sport påtalar att den skotska klubbens intresse, och skriver även att det finns ”gott om intresse i Premier League, Bundesliga och Serie A”.

The Sun är en av få tidningar som låter Djokovics Wimbledontriumf hamna i skuggan av fotboll. Erling Haalands presentation inför fansen breder ut sig. Och framför allt hans svar på spanska spekulationerna om att Real Madrid kommer att försöka värva honom snart. Norrmannen fick frågan om hur länge han blir kvar i City, och svarade: ”Jag skrev på ett femårskontrakt, så vi börjar där”. Haaland fick även fråga om vilket lag han mest ser fram emot att möta. ”Jag måste säga…jag vill inte säga orden…men Manchester United”, svarade norrmannen till publikens jubel.

Daily Mail dunkar dit ”exklusivt” på att Raphinha till slut får sin övergång till Barcelona. Pris: 63 miljoner pund – 55 milj pund plus 8 milj pund i bonusar. Klubbarna är överens. Det ligger i linje med uppgifter i både Sport och CBS. Chelsea har tidigare rapporterats ute efter Leedsspelaren.

Evening Standard har plåster på såren för Chelsea. Raheem Sterling ska sent under söndagskvällen ha genomgått läkarundersökning. Transferjournalisten Fabrizio Romano bekräftar på måndag morgon uppgifterna, och påpekar att alla papper är underskrivna. Man City-spelaren, som värvas för totalt 50 miljoner pund, väntas ansluta till Chelseas USA-läger. Både N’Golo Kanté – bisarrt påstått i Arsenals sikte – och Ruben Loftus Cheek fick för övrigt stanna hemma på grund av de inte når upp till USA:s krav på covidskydd, en dubbelvaccinering.

Manchester Evening News lyssnar till Victor Nilsson Lindelöf. Han är inte bekymrad över Manchester Uniteds jakt på nya mittbackar. ”Jag är inte orolig av mig (när det handlar om värvningar), jag är rätt lugn. Jag vet vad jag kan på planen, jag har arbetat hårt och det är allt jag kan fokusera på”, säger Lindelöf, som i intervjun också stöttar mittbackskollegan Harry Maguire. MEN skriver vidare att Christian Eriksen i veckan väntas genomgå läkarundersökning och därefter skriva på för United.

TALIEN

La Gazzetta dello Sport uppger att Albin Ekdal väntas skriva på ett tvåårskontrakt med Spezia i dag eller i morgon. Enligt uppgifter i La Nazione i helgen får den 32-årige svensken en lön på 800 000 euro per säsong, vilket är något lägre än i Sampdoria där Ekdal hade 1,1 milj euro, skriver SampNews24. Il Secolo XIX har tidigare påpekat att en fortsättning i Sampdoria är Ekdals förstaval, men att ett kontraktsförslag har dröjt. GdS skriver vidare att Zlatan Ibrahimovic för närvarande befinner sig i Sverige och väntas tillbaka till Milan om sju till tio dagar. Då väntar – den till leda omskrivna – kontraktsförlängningen. Enligt GdS förbereder Milan redan en presentationsvideo. Mer svenskt: Benjamin Tahirovic har förlängt kontraktet med Roma till 2026. 19-åringen kom till klubben från Vasalund 2021. På förstasidan sätter GdS, liksom tyska medier, ljuset på dagens möte mellan Juventus och Bayern Münchens sportchef Hasan Salihamidzic. Det är förstås Matthijs De Ligt som står på dagordningen. Även om Bayern är favorit att värva backen, så skriver GdS att Juve också väntas förhandla med Chelsea och Man United. Bayern hoppas värva De Ligt för 70 milj euro plus bonusar, Juve hoppas få till ett budkrig. Corriere dello Sport menar att Juventus vill ha 90 milj euro. Samtidigt vädjar Juventusfansen om att De Ligt stannar. GdS ser Kalidou Koulibaly som huvudkandidat att ersätta De Ligt. Konkurrens finns från just Bayern och Chelsea. Om Juve inte lyckas med Koulibaly har också Presnel Kimpembe i PSG seglat upp som en plan B, där Moise Kean kan gå i motsatt riktning. Andra alternativ som redan nämnts: Gleison Bremer (Torino), Manuel Akanji (Dortmund), Gabriel (Arsenal) och Nikola Milenkovic (Fiorentina).

Corriere dello Sport menar att det är ”Inter mot Roma om Dybala”. Men det gäller Serie A, där även Napoli och Milan finns i skuggorna. För utanför Italien uppges även Arsenal, Man United, Atlético de Madrid och Barcelona intresserade av argentinaren. Italien fick en ”EM-chock” i premiären (1-5 mot Frankrike). Gazzetta dello Sport kallar det ”mardrömspremiär”. I båda tidningarna får förbundskapten Milena Bertolini 4 av 10 i betyg. ”Låt oss börja om från andra halvlek”, säger Bertolini – den halvlek som italienskorna faktiskt vann med 1-0. Målskytten Martina Piemonte: ”Nu ska vi vinna, vi är mycket bättre än Island och Belgien”.

SPANIEN

Sport myser. ”Raphinha ser sig redan som en i Barcelona”. Leedsspelaren ville desperat till Barça. Det bidrog till att klubbarna kom överens om övergången (se även Daily Mail på England), menar Sport. Inte nog med Raphinha, Ousmane Dembélé skriver på. Under söndagen återvände han till Barcelona. Katalanska medier har skrivit om en lönesänkning på 40 procent – men det stämmer inte, hävadr L’Equipe. Däremot finns en rad prestationsrelaterade bonusar som gör att han ganska enkelt nästan kan nå upp till sin tidigare lön på cirka tio miljoner euro netto. Dembélé skriver på för två år.

Mundo Deportivo suckar över att Barça fortfarande inte har några bud på Riqui Puig, Samuel Umtiti eller Oscar Mingueza, spelare som är oönskade i klubben. Men på förstasidan har MD ögonen på en annan affär: Frenkie De Jong. Tidningen uppger att Barcelonas ledning haft ett möte med Xavi om nederländaren, vars framtid behöver avgöras innan försäsongsturnén i USA. Om Barcelona lyckas sälja De Jong till Man United eller Chelsea för sisådär 70-80 miljoner euro är planen Bernardo Silva, något Barça diskuterat med Man City-spelarens agent Jorge Mendes vid ett möte nyligen.

Marca menar dock att Barça har en fajt framför sig. De Jong är tillbaka i Barcelona efter semestern och han har inga planer på att lämna. Ett möte väntas inom kort. Barça kräver att han sänker sin lön. Om han inte går med på det vill klubben sälja honom.

OK Diario har den vilda uppgiften att Real Madrid har Alexander Isak på sin lista över potentiella anfallsvärvningar. Transferjournalisten Ekrem Konur uppger detsamma.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker Frankrike gjorde en ”Uppseendeväckande entré” i EM (5-1 mot Italien). Grace Geyoro, som svarade för ett hattrick, får 9 av 10 i betyg. ”Vi ville inleda starkt”, säger förbundskapten Corinne Diacre sedan Frankrike gått på knock med alla fem mål i första halvlek. L’Equipe uppger på annat håll att PSG satt höga prislappar på sina spelare. 35 miljoner euro för Leandro Paredes, vilket fick Man United att backa. 30 milj euro för Abou Diallo, vilket fick Tottenham att backa. Men PSG behöver göra sig av med spelare. Enligt Le Parisien handlar det om hela elva spelare.

La Voix du Nord noterar att Lille förstärkt laget med Remy Cabella. Den 32-årige mittfältaren, som tidigare tillhörde Krasnodar men avslutade säsongen i Montpellier, kommer på en fri transfer.

TYSKLAND

Kicker uppger att Harry Kane är ett ”tänkbart” namn för Bayern München som ersättare till Robert Lewandowski. Men en affär i sommar ses som ”svår, nästan omöjlig” på grund av de ekonomiska aspekterna. Transferoraklet Fabrizio Romano försäkrar att inga samtal pågår och att Tottenham inte skulle sälja. Men profilen är den rätta för Bayern och intresset finns, understryker Kicker, vilket även Bild intygar.

Bild följer upp Lewandowskis situation. Tidningen hör tandagnissel från polackens läger efter Bayerns jublar över att ha värvat Sadio Mané för 32 miljoner euro, samtidigt som klubben inte vill släppa Lewandowski för 45 miljoner euro. Senegalesen hade liksom Lewandowski ett år kvar på kontraktet. Dessutom tror de att Bayerns ex-president Ulrich Hoeness, en stark motståndare till att låta Lewandowski lämna, påverkar Bayerns hårdnackade attityd. Bayerns sportchef Hasan Salihamdzic träffar i dag Juventus för nya förhandlingar om Matthijs De Ligt. Juve vill ha drygt 75 miljoner euro, Bayern vill inte betala så mycket. De Ligt är redan överens om personliga villkor med Bayern, en lön på tio miljoner euro netto om året. Köln håller dörren öppen för Sebastian Andersson att lämna klubben. Klubben låter enligt Bild gärna åtta spelare gå, och välkomnar bud på svensken.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) uppmärksammar Aftonbladets uppgifter om att Hammarby jobbar på att värva Muamer Tankovic. Men sajten påpekar att AEK inte planerar att släppa svensken utan ersättning.

Meczyki.pl (Polen) skriver att Lech Poznan försöker förlänga kontraktet med Mikael Ishak. Samtal har redan inletts. 29-åringen nuvarande kontrakt går ut 2023. En flytt till Tyskland är inte aktuell, trots tidigare uppgifter om intresse från St Pauli, skriver Meczyki.pl.

Voetbal International (Nederländerna) tror att Hussein Ali närmar sig en övergång till Heerenveen. Örebrobacken ska ha imponerat under sitt provspel. Beslut väntas denna vecka.

Washington Post (USA) uppger att Wayne Rooney nu är överens med DC United om att ta över som tränare. ESPN skriver under på uppgifterna. Rooney har redan landat i Washington. Enligt en källa till Washington Post finns Luis Suárez bland spelare som Rooney vill locka till MLS-klubben.