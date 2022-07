Kulusevski skadad, Kane kräktes, Son kollapsade

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Express beskriver Englands överkörning som en ”Fjord Fiesta” (8-0 mot Norge). Daily Telegraph ger igen för gammal ost med ”Hell of a beating”. Minns ni orden? Det var de som Bjørge Lillelien använde i ett av de mest klassiska kommentatorscitaten, när Norge slog England 1981. Alla de engelska startspelarna får minst 8 av 10 i betyg av Telegraph, och Beth Mead och Fran Kirby får 10.

Daily Mail beskriver det vitklädda landslaget som ”White Hot”. Det kan man på sitt sätt säga även om Tottenham. Vita tröjor till vardags och överhettade i Sydkorea. Efter ett hårt träningspass, som avslutades med 42 ruscher över planens längd, spydde Harry Kane och Son Heung-min kollapsade (se klipp). Då hade Dejan Kulusevski redan avvikit. Svensken fick lämna träningen tidigt efter att ha dragit på sig en vadskada.

ANNONS

The Athletic uppger att Newcastle ”fortsätter att diskutera Alexander Isak”. Klubben har följt anfallaren en längre tid, men prislappen är avskräckande. Real Sociedad har tidigare sagts peka på utköpsklausulen på 90 miljoner euro.

The Sun ger några rader till Aston Villas lån av Ludwig Augustinsson, men lägger till att svensken ses som backup till Lucas Digne. Ett byte av bänk för den svenska landslagsbacken.

Daily Mirror använder ”bLEW is the color” för att uppmärksamma sina läsare på Chelseas intresse för Robert Lewandowski. Men det var gårdagens snackis. Dagens är att Chelsea är efter Serge Gnabry i Bayern München. The Guardian går ännu längre och skriver både Gnabry och Rafael Leão i Milan. Londonlaget tycks gå miste om en värvning av Raphinha och väntas dessutom släppa Hakim Ziyech, troligen till Milan.

ANNONS

Manchester Evening News spaltar upp Erik ten Hags citat från träningslägret i Thailand i går. Det som ger rubriker på åtskilliga sportettor är ”Cristiano är inte till salu”. Ten Hag bekräftade även att Harry Maguire fortsätter som lagkapten.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport porträtterar Milanprofiler som ett rockband på förstasidan. Frågan är om Charles De Ketelaere ansluter. Och om Emil Roback lämnar scenen på samma gång. Belgiska RTL Sport uppger att Milans senast bud tillClub Brügge är 30 miljoner euro plus Andreas Jungdal och Roback. Calciomercato nämner också duon som del i avtalet, men inte som nödvändiga. Andra italienska källor nämner dem inte alls. GdS skruvar ner Spezias lön till Albin Ekdal ett litet snäpp. La Nazione skrev 800 000 euro per år, GdS skriver 750 000 euro. Han hade 1,1 milj euro i Sampdoria. Enligt GdS skriver Ekdal på tvåårskontraktet med Spezia under onsdagen.

ANNONS

Corriere dello Sport ger liksom Gazzetta dello Sport plats på förstasidan åt att Francesco Totti skiljer sig. I CdS är det till och med näst största rubrik. Större rubrik får bara en annan Romaprofil med ”Mourinhos utbrott”. Tränaren säger, ”Jag är lite frustrerad med transfermarknaden, men jag håller mig lugn”. Det ses som en tydlig missnöjessignal till klubbeldningen.

Sky Sport Italia meddelar att bara en officiell bekräftelse saknas: Leo ”jag-älskar-att-slå-svenskar” Østigård spelar framöver för Napoli. Klubben är överens med Brighton om ett köp av norrmannen för fem miljoner euro plus bonusar och en vidareförsäljningsklausul. Tv-kanalen har också nya uppgifter på ersättare till De Ligt i Juventus: Benoît Badiashile i Monaco och Pau Torres i Villarreal. Både Kalidou Koulibaly och Gleison Bremer är svåra att köpa. Ytterligare ett alternativ är Gabriel Magalhães i (Arsenal).

ANNONS

TuttoMercatoWeb skriver att Torino tagit in fyra spelare på provspel. En av dem är 16-årige Adrian Helm, som redan a-lagsdebuterat för FC Trollhättan i division 1.

SPANIEN

Mundo Deportivo toppar med ”Frenkie och Lewandowski: Nära förestående”. Enligt Onze på katalanska Esport3 i natt, så är Barcelona och Manchester United nu överens om en övergångssumma för Frenkie De Jong på 85 miljoner euro inklusive bonusar. En delegation från Man United reste under måndagen ner till Barcelona, skrev The Athletic. MD poängterar att det återstår att övertyga mittfältaren, som inte vill flytta. Barça kan använda pengarna till att värva Robert Lewandowski, som är ”Het”, som Sport har på sin förstasida. Barça hoppas få klart värvningen i veckan. 50 miljoner euro väntas behövas för att blidka Bayern München. Och Raphinha? MD menar att Barça vacklar, trots att klubben är överens med spelaren och i stort sett muntligen överens med Leeds. Men dels väntas Ousmane Dembélé förlänga i veckan. Dels behövs pengarna först och främst till Lewandowski men även Jules Koundé. Och Raphinha är dyr, kanske 70 miljoner euro.

ANNONS

AS menar att Spanien kommer till tungviktsmötet mot Tyskland ”Utan komplex” – även om Spanien har mött Tyskland sex gånger och har noll segrar. El Mundo ser det som att ”Tyskland är ett test för hur högt Spanien kan nå”. AS uppmärksammar också den skjuts i sociala medier Real Madrids CL-triumf förde med sig. Klubben fick 1,7 miljoner nya följare. Det är betydligt fler än tidigare nykorade CL-mästare. Med TikTok inräknat rör det sig om 3,1 milj följare. Real Madrid är också fotbollsklubben med flest följare på sina samtliga plattformar, 331 miljoner.

Estadio Deportivo ger Ludwig Augustinsson, nu i Aston Villa, ett litet ”Bye” på förstasidan. Större är inte avsaknaden. Mer intresse knyts till hans ersättare i Sevilla. Förhoppningarna står till Sergio Reguilón, om Sevilla kan blidka Tottenhams ekonomiska krav.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe ringar in ”Sju utmaningar” för Kylian Mbappé den här säsongen. En av dem är att bli PSG:s bästa målskytt någonsin. Han passerade Zlatan Ibrahimovic (156) förra säsongen, har gjort 171 mål och har bara Edinson Cavani med 200 framför sig. Och så jagar han en annan svensk för att ta sig in på topp-tio-listan över bästa målskyttar i Ligue 1. För på den tionde platsen ligger Gunnar Andersson med 179 mål från främst i Marseille på 50-talet. Tidningen uppger på annat håll att Ryan Mahrez är nära att förlänga kontraktet med Man City med två år. L’Equipe noterar i marginalen att Ligue 2-klubben Paus Facebook-följare på nolltid växt från 30 000 till 360 000 sedan värvningen av ”Vietnams Messi”, Quang Hai Nguyen.

Le Parisien riktar in sig på PSG:s värvningar. Enligt tidningen hoppas PSG ha klart med anfallaren Gianluca Scamacca (Sassuolo) och backen Milan Skriniar (Inter) i denna vecka. Scamacca väntas kosta 45 milj euro, inklusive bonusar, och Skriniar 60 miljoner euro. PSG förhandlar också med Lille om mittfältaren Renato Sanches för ca tio milj euro. Förhandlingar pågår även med Reims om anfallstalangen Hugo Ekitike, som nobbat Newcastle.

ANNONS

Foot Mercato har mer PSG, men spelare på väg ut. Samtal pågår med Galatasaray om mittfältaren Idrissa Gueye. Ett möte väntar i dag. PSG ska också ha nobbat ett bud på tio miljoner euro från Eintracht Frankfurt för talangerna Éric Junior Dina-Ebimbe, 21, och Djeidi Gassama, 18.

TYSKLAND

Sky Sport bekräftar Expressens uppgifter om att Darmstadt värvar Oscar Vilhemsson, 18. Läkarundersökning väntar i dag eller onsdag. Enligt den tyska tv-kanalen får IFK Göteborg cirka 1,5 miljoner euro, motsvarande cirka 16 milj kr, inklusive bonusar. Vilhemsson blir Darmstadts näst dyraste värvning någonsin, skriver Transfermarkt. Sky Sport uppger vidare att Sasa Kalajdzic ser ut att hamna i Premier League. Bayern München hade honom tidigare på radarn men nu har samtal förts med Manchester United. Även West Ham, Brighton och Southampton är intresserade av den 25-årige Eintracht Frankfurt-anfallaren.

ANNONS

Hamburger Morgenpost skriver att Marko Johansson återvänt till HSV. Provspelet i KV Oostende gav inget kontrakt. Målvaktens framtid är därmed fortsatt oklar. HSV vill inte ha Johnasson men han fortsätter träna med a-truppen tills vidare.

Bild menar att det är Dagen D för Robert Lewandowski. På måndag kväll återvände anfallaren till München. I dag är det tänkt att han ska inleda försäsongsträningen med Bayern München – finns han med? Tränare Julian Nagelsmann och spelarna tycker situationen är svår att handskas med, skriver Bild. Lewandowski hoppas att övergången går igenom inom de närmaste dagarna.

Sport1 uppger att Bayerns första bud till Juventus för Matthijs De Ligt är 60 miljoner euro plus 10 milj euro i bonusar. Gazzetta dello Sport och Correiere della Sera har samma siffror. Bayerns sportchef hade under måndagen samtal med Juventus på plats i Turin, men återvände senare till München. Enligt Corriere della Sera har Juve redan tackat nej till budet och vill ha 90 milj euro. Sport1 skriver minst 80 milj euro.

ANNONS

ÖVRIGT

Fótbolti.net (Island) skriver att Daniel Gudjohnsen, son till isländska legendaren Eidur Gudjohnsen, i dag blir klar för Malmö FF. Han kommer närmast från Real Madrids ungdomslag. En annan av Eidurs söner, Andri Gudjohnsen, har i dagarna uppgetts aktuell för IFK Norrköping. Den tredje brodern, Sveinn Aron Gudjohnsen, spelar i Elfsborg.

Football Scotland (Skottland) uppger att Celtic inte är intresserad av Jordan Larsson. Ryktena har förekommit en tid, och förstärktes i helgen av en rapport från Sky Sports. Men även Sky uppger nu är det är ”osannolikt” att Jordan går i pappa Henriks fotspår.

Basellandschaftliche Zeitung (Schweiz) registrerar att FC Basel värvat en svensk. Klubben bekräftar nu att BP-backen Philip Rolke är klar. 16-åringen har skrivit kontrakt till 2025.

Sydney Morning Herald (Australien) skriver om en storvärvning i ligan: tidigare Man United-spelaren Nani, nu 35 år, har skrivit på för Melbourne Victory.