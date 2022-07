Dödshot mot Lewandowski inför flytten

Headlines Blogg

TYSKLAND

Sport1 och polska Sportowe Fakty uppger båda att Robert Lewandowski utsatts för dödshot efter sitt beslut om att flytta från Bayern München. Det är också skälet till att han i måndags återvände till München utan sin familj. Skilsmässan mellan klubb och spelare har emellanåt varit bitter. Den polske anfallaren väntas enligt tyska Sky Sports blir klar för Barcelona denna veckan. Enligt SportBild vill Bayern ha 50 miljoner euro plus tio miljoner euro i bonusar. Bollen är hos Barça nu. Enligt Sport1 hade på tisdag kväll ännu inte något nytt bud inkommit.

SportBild hyllar Bayern sportchef Hasan Salihamidzics strategi med feta rubriken ”Så blev Brazzo transferkung”. Salihamidzic tycks i Matthijs De Ligt på nytt ha säkrat en värvning genom att gå direkt på spelare och få honom att bara vilja till Bayern. Därmed har Bayern hamnat i bättre förhandlingsposition med klubbar och kunnat pressa ned priset. Så var fallet även med Sadio Mané och Ryan Gravenberch. Henning Freundt skriver i en krönika att ”Brazzo är sommarens stora vinnare”.

Bild menar att Lucas Pavard och Dayot Upamecano hamnar i kläm med Bayerns värvning av De Ligt. Särskilt Pavard. Fransmannen hade tänkt sig den ledarroll i försvaret som De Ligt nu kommer att få. Bayern för samtal med Pavard med två scenarior: en kontraktsförlängning eller en försäljning. Landslaget hyllas efter ny segern i EM (2-0 mot Spanien). Rubrik: ”Tyskland till kvartsfinal efter utomjordiskt jubel”. Orsak: Alexandra Popp firade med en gest som hämtad från filmen ET där utomjordingen pekar mot himlen och säger ”phone home”. Popp: ”Det var en gest till min familj och mina vänner”. Tidningen noterar också att Oscar Vilhelmsson är klar för Darmstadt. Pris: ca 1,5 miljoner euro.

Wolfsburger Allgemeine får sånär en bekräftelse på att Wolfsburg är ute efter Mattias Svanberg. ”Vi känner till spelare”, säger klubbens sportchef Jörg Schmadtke, och vill inte kommentera mer. Det tolkas av WAZ som en tydlig indikation på intresset. Kickers källor uppger att det finns ”flera intresserade klubbar och att Wolfsburg är ett bra alternativ”. Football Italia uppger att Svanberg är överens med Wolfsburg om personliga villkor, men det är han också med Napoli. Och enligt Football Italia ska Napoli ha lagt ett bud värt åtta milj euro under tisdagen. Även Olympique de Marseille och Southampton uppges intresserade. Men det är ändå för närvarande fördel Wolfsburg, skriver Football-Italia.

ENGLAND

Sky Sports skjuter ned uppgifterna om Newcastles stundande bud på Alexander Isak. Jo, svensken har funnits på klubbens radar. Men nej, han är inte aktuell i dagsläget, han är för dyr och Newcastle ser sig om på annat håll. Daily Mail understryker att det är prislappen som avskräcker.

Daily Star dammar av musikallåten ”One night in Bangkok” för Manchester Uniteds skull. Då blir det ”Won night in Bangkok” och nästan hela sportettan med konfetti och pokal. Allt för en träningsmatch som marknadsförs som ”cup” (4-0 mot Liverpool). Men en bra start för Erik Ten Hag var det, och Manchester Evening News delar frikostigt ut betyg ända upp till 8 av 10. En av dem som får det är Victor Nilsson Lindelöf. Men Anthony Elanga imponerade inte på nya tränaren. ”Så anonym att Ten Hag vid ett tillfälle kallade honom till sig”, skriver MEN, och ger svensken blott 5 i betyg. Daily Mail ger däremot båda svenskarna 6. Liverpool Echo orkar efter att LFC använt 32 spelare inte med betyg, bara omdömen, men det gör Daily Mail. United ligger för övrigt hårt på Ajax för att värva backen Lisandro Martínez.

Football London skriver att Dejan Kulusevski är ett frågetecken till Tottenhams första försäsongsmatch. Han fick problem med vaden under måndagens träning, deltog inte under tisdagens träning och det är tveksamt om han kan spela mot Team K League i dag, menar FL:s utsände i Sydkorea.

Daily Telegraph stämmer in i den växande kör som uppger att Chelsea är nära att värva Kalidou Koulibaly. Men Telegraph skriver att Londonklubben kan värva tre defensiva spelare. Det finns redan en överenskommelse med Nathan Aké i Man City och intresse finns för Presnel Kimpembe i PSG. Samtidigt väntas Raheem Sterling ansluta till försäsongsturnén i USA. En bekräftelse på värvningen av Man City-spelaren väntas i dag, enligt Daily Mirror.

The Guardian och Get French Football uppger att West Ham vill kapa PSG:s köp av Gianluca Scamacca. PSG vill betala 30-35 milj euro, Sassuolo vill ha mer och West Ham är beredd att gå högre. Enligt Sky Sport Italia har Londonklubben redan lagt ett bud på 40 milj euro. Ett anfallsalternativ för West Ham är Armando Broja i Chelsea. Sedan har Fabrizio Romano redan utropat ”here we go” på Raphinha från Leeds till Barcelona (se även under Spanien).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger Paulo Dybala förstasidan. Tidningen ser det som en oviss kamp om argentinaren mellan Inter, Napoli och Roma. Ovisst är det också om Rafael Leão. Förhandlingar om ett nytt kontrakt går trögt, och i skuggorna lurar Chelsea, som hört sig för hos portugisens agenter. Ett uppslag ges också åt Kalidou Koulibaly, som tackat ja till Chelsea. Napoli väntas i dag tacka ja till ett bud värt totalt 40 milj euro. Där försvinner en möjlig ersättare till Matthijs De Ligt för Juventus. ”Om han lämnar är vi beredda att ersätta honom”, sa Juvetränaren Max Allegri under tisdagen. GdS tror nu på en match mellan Juve och Inter om Gleison Bremer i Torino. Pris: ca 50 milj euro. Luka Jovic gjorde fyra mål i sin debut för Fiorentina (7-0 mot Real Vicenza). Det ger eko. ”Jovic behövde 28 minuter för att göra fler mål än under sin karriär i Real Madrid”, har Goal som rubrik. Marca har samma vinkel om 28 minuter för fyra mål och preciserar bittert att Jovic under sin misslyckade sejour i Real Madrid gjorde tre mål på 51 matcher. Annat noterbart: Filippo Inzaghi är klar som tränare för Serie B-klubben Reggina och Albin Ekdal väntas, enligt La Nazione, göra sin läkarundersökning hos Spezia i dag.

Il Tempo uppger att Lecce betalar strax under en miljon euro för Joel Voelkerling Persson. Dessutom har Roma en återköpsklausul på 1,5 milj euro och vidareförsäljningsklausul på 50 procent. Tidningen uppgav även under tisdagen att Roma är på väg att värva Bleon Kurtulus, 15, från Halmstad. Uppgifter som även Aftonbladet senare fick bekräftade.

Laziopress och Soccerdonna noterar att Christian Eriksen må ha lämnat Italien men familjen kan knyta nya band. Lazio på väg att värva Christians syster Louise Eriksen från Kolding.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo firar. Raphinha kommer till Barça. Siffrorna varierar marginellt men transfergurun Fabrizio Romano skriver 58 miljoner euro, med bonusar på ytterligare nio milj euro. Brasilianaren väntas till Barcelona redan i dag och kommer att finnas med på turnén till USA. Sport skriver vidare att Memphis Depay kan ingå i en affär för Jules Koundé. Barça tycks ha fri väg på Sevillabacken, sedan Chelsea tagit ett steg bort, och enligt Sport kan Depay plus 35-40 milj euro vara en lösning. Samtidigt uppges Barça ha bett om att Depay ska plockas bort från reklam för USA-turnén. Ousmane Dembélé tränar med laget nu och det är ”bara en tidsfråga” innan han presenteras officiellt, skriver MD. Stor uppmärksamhet ges i de båda tidningarna också åt bekräftelsen att storstjärnan Alexia Putellas blir borta tio-tolv månader.

Marca och AS, de två stora Madridtidningarna, lägger tyngden vid Spaniens EM-förlust (0-2 mot Tyskland).”Utan tur och utan mål”, konstaterar AS. ”Ett final närmar sig”, menar Marca. För det blir en helt avgörande match mot Danmark. Oavgjort räcker för spanskt kvartsfinalavancemang. Marca ger också stort utrymme år Vinícius Jr, ”En guldmina”. Han porträtteras som den nya världsstjärnan. Det märks på hans lönekonto och på alla sponsoruppdrag. Marca menar också att många ”nu ser duellen Vini-Mbappé som nya Messi-Cristiano”.

FRANKRIKE

L’Equipe följer upp röran i Olympique de Marseille. Mauro Camoranesi anlände förra veckan. Det var uttalat att han var assisterande tränare till nya huvudtränaren Igor Tudor, som ersatt Jorge Sampaoli som hastigt lämnat klubben. Nu har Camoranesi redan lämnat. ”Igor ringde in mig för att hjälpa till i början i väntan på ny personal”, menar Camoranesi. Två nya medlemmar har i stället plockats in i tränarstaben. L’Equipe noterar även att covid inte bara ställer till det i EM. Reims har fått lämna hemma ett antal spelare från träningslägret i Belgien, en av de smittade är Jens Cajuste. Reims träningsspelar i dag mot Lommel.

Le Parisien slog på tisdag kväll stort upp att PSG erbjudits Cristiano Ronaldo men nobbat. Klubben har för närvarande inte plats för portugisen. Samtidigt uppger tidningen att PSG verkligen lurar i vassen om Barcelona inte kommer överens med Bayern München om Robert Lewandowski. PSG tilltalas av tanke på att para ihop polacken med Kylian Mbappé.

Foot Mercato berättar att Iran ville ha Ole Gunnar Solskjaer som förbundskapten i VM i Qatar. Men han kommer inte att ersätta Dragan Skocic, som lämnat sin post. Den tidigare Man United-tränaren tittar på andra framtidslösningar.

ÖVRIGT

Blick (Schweiz) toppar med ”Nu är Sverige rädda för oss!”. Men det har inte så mycket med fotbollen att göra som med magviruset. Tidningen noterar att svenskorna förbjudits att krama schweiziskorna i samband med kvällens match. ”Ett förbud mot närkamper under matchen skulle hjälpa vårt landslag mer”, lägger Blick skämtsamt till. Läget i truppen har ljusnat efter viruset. Spelare som varit symtomfria i ett dygn fick åka med till Sheffield där matchen spelas. Det innebär att bara Meriame Terchoun, och två personer i staben, är kvar i Leeds.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har citatrubriken ”Sverige ligger 15 år före Nederländerna”. Den kommer från Kirsten van de Ven, som basat för damfotbollen på förbundet, KNVB. Hon lämnar nu förbundet och flyttar till sin familj i just Sverige. AD beskriver det sedan som en ”katastrof” för Nederländerna att storstjärnan Vivianne Miedema testat positivt för covid. Det var bara det senaste bakslaget för förbundskapten Mark Parsons. ”Om jag haft lika mycket otur under något år förut? Nej”, svarar Parsons. Nederländerna är tillsammans med Sverige gruppfavorit. Leeuwarder Courant bekräftar uppgifter tidigare i veckan: Hussein Ali imponerade på Heerenveens tränare Kees van Wonderen, och klubben vill nu förhandla med Örebro och med den 20-årige högerbacken.

Yle (Finland) berättar att ligasexan Ilves värvat Adam Larsson från AFC Eskilstuna. 22-åringen har gjort 12 mål på 13 matcher på lån i Ekenäs i division 1.