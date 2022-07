De Jong slår tillbaka – tänker stanna

Headlines Blogg

SPANIEN

Mundo Deportivo förmedlar beskedet från Barcelona till Frenkie De Jong: ”De vill att han lämnar”. Det har Barça meddelat honom enligt samstämmiga rapporter. Löneposten är för tung. Klubben kan inte registrera Sergi Roberto, Franck Kessie och Andreas Christensen – knappast heller köpa Robert Lewandowski utan försäljningen av De Jong till Man United. Men Sport uppger att mittfältaren vägrar. Hans agent Ali Dursun har träffat Unitedledningen på plats i Barcelona och meddelat att United måste sluta att försöka övertala De Jong. Han vill inte till United. Dessutom skriver Sport att De Jong själv sagt till medspelarna i Barça att han inte kan tänka sig att lämna klubben. De Jong har nyligen köpt nytt hus i Barcelona och har rotat sig i staden. Inför Barças avresa till USA på lördag skriver Sport, ”Hans närvaro eller petning till resas ses som avgörande”. Cadena Cope menar att Barça överväger att lämna kvar De Jong, medan Mundo Deportivo tror att han i slutändan får åka med. MD noterar på annat håll att Alexander Isak är tillbaka med Real Sociedad. Svensken och Mathew Ryan var de sista att ansluta till försäsongsträningen.

Marca lyssnar till Carlo Ancelotti. Han försäkrar att Real Madrids transferfönster är stängt. ”Det är över, vi kommer inte att värva någon mer. Det är bra som det är nu”, säger Ancelotti. Han berättar också att Eden Hazard kan få rollen som falsk nia. ”Min tanke är att testa honom i den positionen. Det kan bli bra för oss”, menar Ancelotti.

Diario AS pryder förstasidan med nyförvärven Rüdiger och Tchouameni till rubriken ”Real Madrid visar musklerna”. Träningen är igång. Och så finns en en rubrik som kan återkoppla till den inledande delen av Spaniensvepet. ”Lewandowski till El Clásico”, syftar på att Xavi och Barcelona vill ha klart med polacken till mötet med Real Madrid nästa söndag.

ENGLAND

Daily Star är en av flera tidningar som uppmärksammar att alternativen för Cristiano Ronaldo håller på att ta slut. Han är inte längre aktuell för Chelsea, rapporterar The Times och The Guardian. Och portugisen ska ha nobbat det där påstådda jättebudet från Saudiarabien. ESPN menar dock att Bayern München och Atlético de Madrid inte är helt borta ur bilden. Under torsdagen kom ett första livstecken från Cristiano Ronaldo sedan uppgifterna om att han vill lämna United. Det var en bild på Instagram från ett gym. Uppmärksamhet ges åt att portugisen bär Unitedbyxor – ett tecken på att han stannar, menar en del.

Daily Telegraph instämmer i tidigare uppgifter: Newcastle har strukit ett streck över Alexander Isak på sin shoppinglista. Svensken är för dyr. Newcastle uppges ”desillusionerad” över prislapparna de möter på anfallare och ska tänka nytt. Liksom The Athletic uppger Telegraph att det bara är en tidsfråga innan Djed Spence presenteras som Tottenhams nästa värvning

Manchester Evening News påpekar att Harry Maguire är tillbaka och väntas starta Manchester Uniteds försäsongsmatch i dag (kl 12, svensk tid). United möter Melbourne Victory. Både Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga väntas börja på bänken. United väntas inom kort få backförstärkning i Lisandro Martínez från Ajax. Enligt MEN hoppas United ha Martínez på plats i Australien på tisdag.

The Guardian skriver om att Evertons ägaren Farhad Moshiri insisterar på att klubben inte är till försäljning. Han är endast öppen för en minoritetsägare för att finansiera Bramley-Moore Dock Stadium.

The Sun häpnar över att Erling Haaland handlar som en vanlig människa. Tidningen har foto på Man Citys nyförvärv i ett varuhus och har listat vad han handlat. Där finns bland annat ketchup, ett no-no från många tränare.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar ny sats. Zlatan Ibrahimovic är tillbaka som centralfigur på förstasidan. Det nya kontraktet väntas skrivas under ”senast måndag”. Svensken befinner sig för närvarande med familjen vid Gardasjön. GdS berättar om en grupp supportrar som fick syn på svensken och ville ha autograf och selfies. En av dem höll på Inter. ”Så du är Interista? Jag tycker synd om dig”, sa Ibrahimovic med ett leende. Efter Gardasjön väntar Sardinien i början av augusti, därefter Milano. Ibrahimovic har sin fystränare med sig. På annat håll noterar GdS att Napoli närmar sig Kim Min–jae. Visserligen har Rennes blandat sig i leken men sydkoreanen vill till Napoli, som ser honom som en arvtagare till Kalidou Koulibaly. Fenerbahçe vill ha 20 miljoner euro. Abdou Diallo i PSG är ett alternativ för Napoli, hävdar Sky Sport Italia.

Corriere dello Sport uppger att Juventus sänkt prislappen på Matthijs De Ligt, i ett försök att komma närmare Bayern München. Tidigare var det 90-100 miljoner euro som gällde. Nu är det 80 milj euro. Bayern har tidigare erbjudit 60 milj euro. CdS menar att bollen nu är hos den tyska klubben. Men alternativet att De Ligt stannar i Juve är inte uteslutet. Samtidigt utkämpar Turinklubben en dragkamp med Inter om Gleison Bremer i Torino. CdS konstaterar på förstasidan också att ”Det avgörs mot Belgien”, sedan Italien spelat oavgjort i EM (1-1 mot Island). Fiorentinas nyförvärv Luka Jovic verkar ha fått blodad tand efter fyra mål i debuten i en träningsmatch. Inför ligastarten säger han, ”Jag vill göra 30 mål”. Han kommer att bära tröja nummer 7. ”Jag valde det för det inte fanns andra nummer tillgängliga. Vem jag är inspirerad av? Cristiano Ronaldo. Jag vill lyckas lika bra som honom i Italien”, säger Jovic. Plats ges även till det aningen överraskande beskedet att Cesc Fàbregas väntas skriva på för Serie B-klubben Como.

La Repubblica rapporterar om förändringar i Serie A. Ett lönetak kommer att införas från och med säsongen 2023/2024. Det blir inte längre möjligt för klubbarna att spendera mer 80 procent av intäkterna på värvningar, löner och agentarvoden. För den som misslyckas väntar köpstopp.

FRANKRIKE

La Dépêche du Midi bekräftar Aftonbladets uppgifter: Toulouse är ”mycket nära” att köpa Oliver Zandén från Elfsborg. Enligt den franska tidningen betalar Ligue 1-nykomlingen 1,5-2 miljoner euro, motsvarande 16-21 miljoner kronor. Det ligger ungefärligen i linje med Borås Tidnings uppgifter på 15 milj kr. Vänsterbackens ankomst kan också betyda att Issiaga Sylla lämnar Toulouse, lägger La Dépêche till.

L’Equipe ger mitt i Tour de France liten plats för fotbolls-EM på förstasidan. ”Kvartsfinal och oro”. Det står för dels säkrat avancemang (2-1 mot Belgien), del en knäskada på anfallsstjärnan Marie-Antoinette Katoto. Grace Geyoro, som glänste i premiären och svarade för ett hattrick, får den här gången bara 4 av 10 i betyg. På annat håll skriver L’Equipe att PSG:s nya tränare Christophe Galtier vill att klubben påskyndar en värvning av Khephren Thuram. Galtier hade den 21-årige mittfältaren under sin tid i Nice. PSG har ännu inte lagt något nytt bud på Renato Sanches, sedan Lille nobbade tio miljoner euro. Mer från transfermarknaden: Leeds har intensifierat samtalen med PSG för att värva Arnaud Kalimuendo. En övergång för 25 miljoner euro diskuteras. Även Inter är intresserad av den 20-årige anfallaren.

Foot Mercato hävdat att Lyon och Real Betis i stort är överens om en övergång för Houssem Aouar. Den spanska klubbens bud ska vara på 13 miljoner euro plus möjligheter till en spelare. Aouar har dock ingen brådska. L’Equipe har tidigare gjort gällande att 24-åringen helst vill till Premier League.

TYSKLAND

Wolfsburger Allgemeine uppmärksammar den nära förestående övergången för Mattias Svanberg. För Corriere dello Sports uppgifter i går stämmer. Det blir Wolfsburg härnäst. ”Det ser mycket bra ut, jag hoppas det är klart inom de närmaste dagarna, och jag hoppas se honom här nästa vecka”, säger Wolfsburgs tränare Niko Kovac. Bolognas ordförande Claudio Fenucci bekräftar att det är ”en bra affär för båda klubbar”. En läkarundersökning sägs vänta i dag. Corriere dello Sport uppgav i går att det rör sig om ett avtal värt tio miljoner euro inklusive bonusar.

Sport1 hävdar att Robert Lewandowskis frustration växer. Han anser att Barcelonas bud på drygt 40 miljoner euro är mer än nog. Samtidigt uppger Sport1 också att Bayern vill ha hela transfersumman eller större delen av den direkt och inte i delbetalningar. Orsaken påstås vara oro över Barcelonas ekonomi, särskilt med tanke på Barças problem att betala av köpet av Arturo Vidal i delbetalningar.

Bild uppger att Fenerbahçe-fansen rasar mot Mesut Özil efter flytten till Istanbul Basaksehir. Så sent som i maj skrev Özil på Twitter, ”Jag kommer inte att avsluta min karriär i någon annan klubb. Under resten av min kontraktslängd ska jag göra allt för den här tröjan. Det är mitt slutgiltiga beslut”. Basaksehir har nära band till Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, som var best man på Özils bröllop.

Sky Sport uppger att Dortmund förutom Nico Schulz också informerat Manuel Akanji, Thorgan Hazard och Julian Brandt att de är till försäljning.

ÖVRIGT

Washington Post (USA) uppger att Wayne Rooneys första värvning som tränare i DC United blir den bereste Ravel Morrison. Han väntas anlända i helgen. Rooney hade 29-åringen i Derby.