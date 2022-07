Ten Hag vill satsa på Cristiano Ronaldo – som kan förlänga

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun formar en gammal discohit till ett budskap till Cristiano Ronaldo, ”You’re the Ron that I want”. Trots frågetecknen kring framtiden tycks Manchester Uniteds tränaren Erik Ten Hag beredd att bygga laget kring portugisen. ”Jag har mina krav. Vi spelar på ett visst sätt. En toppspelare kan bidra och Ronaldo är en absolut toppspelare i vårt lag”, säger Ten Hag till engelsk press, ”Spelarna dikterar spelet. Särskilt spelare som gör mål för de är oerhört viktiga för ett lag. Man bygget laget kring dem”. Ten Hag är inte heller främmande för att förlänga kontraktet med Cristiano Ronaldo. ”Jag är väl medveten om att han har ett optionsår”, säger Ten Hag, och får frågan om det är aktuellt, ”Javisst. Jag har skrivit på för tre år, men fotbollen är kortsiktig också”. Kontraktet och den ledande rollen ger också Cristiano Ronaldo rubriker på sportettan i både The Guardian och Daily Telegraph.

Daily Mail tar ämnet i en annan riktning med rubriken ”Ovetande”. Det står för att Ten Hag fortfarande inte varit i kontakt med Cristiano Ronaldo sedan han uttryckte en önskan om att han vill lämna United. Inte heller vet tränaren när anfallsstjärnan är tillbaka. ”Det är samma status som i Bangkok förra veckan. Ingen förändring”, säger Ten Hag. Om 19 dagar startar Premier League. Ten Hag underströk också att Harry Maguire är lagkapten, en trolig startspelare men att ingen är säker på sin plats. Enligt Manchester Evening News väntas Uniteds mittbackspar bli Magiure till höger och nyförvärvet Lisandro Martínez till vänster. Raphael Varane tappar därmed en startplats och Victor Nilsson Lindelöf får vänta på sina chanser. Från transfermarknaden rapporterar Mail att Chelsea lånar ut Billy Gilmour igen, och att Everton med hans förra tränare Frank Lampard, är en trolig destination. Samtidigt uppger Evening Standard att Armand Broja bett om att få lämna Chelsea och att West Ham är beredd att lägga 30 miljoner pund plus bonusar. Ett lån kan också bli aktuellt. Stoke uppgavs under måndagen intresserad av en annan ung spelare, Edwin Andersson. Mail påpekar att Manchester City-fans fick panik när Washington Post twittrade ut att Haaland brutit benet. De uppmärksammade inte att nyheten handlade om USA:s inrikesminister Deb Haaland.

The Independent skriver att Barcelona fortfarande vägrar att förbinda sig att betala de 17 miljoner euro som klubben är skyldig Frenkie De Jong. Det gör att en övergången för närvarande befinner sig i en återvändsgränd. Manchester United var beredd att betala tio miljoner euro mer av övergångssumman direkt i stället för i avbetalningar, men inte heller det har fått Barça att mjukna.

The Guardian förmedlar via Fabrizio Romano beskedet att Oleksandr Zintjenko i dag ska läkarundersökas i Arsenal. Londonklubben betalar 30 milj pund till Manchester City.

The Times uppger att Premier League-klubbarna är beredda att ta ett stort beslut: ett frivilligt förbud av spelbolag som tröjsponsorer. Det finns tillräckligt stöd bland klubbarna för att förslaget ska gå igenom. I dagsläget har sju PL-klubbar spelbolag på tröjorna.

ITALIEN

Corriere dello Sport sätter allt ljus på att Roma fått en ”Special Two”. Efter José Mourinho har tränaren nu säkrat Paulo Dybala. Kontraktet är på tre år med option ytterligare ett år, och ger en årslön på fyra miljoner euro netto (4,5 milj euro enligt La Repubblica) som kan sex milj euro med bonusar. Dybala valde bort att ta Francesco Tottis avlagda nummer 10 och har valt 21.

La Gazzetta dello Sport skriver att Milan höjt budet på Charles De Ketelaere till 32 miljoner euro. Nu är bollen hos Club Brügge. Milan kommer inte att gå högre. De Ketelaere har meddelat den belgiska klubben att han vill göra flytten. Ingen har missat att Zlatan Ibrahimovic har förlängt kontraktet. GdS blickar nu framåt och ser på svenskens horisont möjlighet att nå 100 mål i Milans tröja (han har gjort 92), bli äldsta målskytt i Serie A (Costacurta var 41 när han gjorde det 2007) och bli äldsta målskytt i Champions League (Willy Olsen var 39 år när han gjorde det 1960). Tidningen lägger till: ”Om Ibra skulle göra fler mål i en CL-match tar han Inzaghis rekord. Han gjorde två mål som 37-åring mot Real Madrid 2010. Den kvällen fanns Zlatan också på planen, och sa efteråt: ’När jag är i Pippos ålder kan jag inte vara som honom, det är omöjligt’. Men till och med en gud kan ibland ha fel”. För att det ska vara ett möjligt rekord måste dock Milan först ta sig vidare från gruppspelet. Ibrahimovic väntas inte tillbaka förrän i januari-februari. Efter att ha sålt Matthijs De Ligt väntas Juventus inom de närmaste timmarna lägga ett bud på Gleison Bremer, enligt Sky Sport Italia på 40 miljoner euro. Inter har lagt ett bud på 30 milj euro plus bonusar och Cesare Casadei på lån. Torino har bekräftat samtal med de båda klubbarna. GdS skriver vidare om ”En EM-besvikelse”. Det är det italienska landslaget, som på måndagen åkte ur turneringen (0-1 mot Belgien).

SPANIEN

Marca följer upp ryktena om Cristiano Ronaldo och Atlético de Madrid. Portugisen må gilla Atlético, Diego Simeone må gilla portugisen – men en övergång ”är inte ekonomiskt genomförbar”, bedyrar källor inom Atlético. Klubben har varken råd med övergångssumman eller lönen. AS, som kom med uppgifterna om intresset i måndagens tidning, menar att några spelarförsäljningar kan göra värvningen möjlig. Marca noterar ett anmärkningsvärt sällskap till Williot Swedberg & Co på Celta Vigos träningar framöver. Santi Mina dömdes tidigare i år till fyra års fängelse för sexuella övergrepp. Han överklagade domen och har nu krävt att under tiden återvända till Celtas träningar, något Celta meddelar att klubben inte kan förhindra.

AS uppger att Chelsea lagt ett första bud på Jules Koundé värt 55 miljoner euro plus bonusar. Relevo var först med uppgifterna. Sevilla har ännu inte svarat. Klubben har tidigare sagts kräva 65 milj euro. Även Barcelona är ute efter mittbacken. Och Barças president Joan Laporta bekräftar också att klubben inte värvat klart med Robert Lewandowski. ”Nu ska vi jobba på försvaret”, säger Laporta, samtidigt som han boastar om värvningen av polacken, ”Vi slogs med lag som PSG och Chelsea, men han valde Barça”, säger Laporta, ”Vi måste tacka honom, för han får mindre pengar hos oss och har varit under stor press från Bayern, som jag har stor respekt för”.

Sport och Mundo Deportivo har båda Lewandowski på förstasidan igen. Nu är han ju definitivt klar. Men han tränade inte med laget under måndagen. Orsaken är att han ännu inte skrivit under kontraktet, uppger Rac1. Det väntas polacken göra i dag. Natten till onsdag, svensk tid, spelare Barça sin första match på USA-touren, mot Inter. Alexander Isak får en ny lekkamrat. Real Sociedad värvar Takefusa Kubo. Klubben bekräftar att den japanska yttern genomgår läkarundersökning i dag. Enligt MD betalar Real Sociedad sex miljoner euro till Real Madrid, där Kubo tillbringat tre år utlånad till andra klubbar.

Cadena Cope viker en artikel åt att Zeidane Inoussa återvänder till Murcia. Den 20-årige anfallaren kommer från Caen på ett säsongslångt. Inoussa imponerade i Murcia under sitt lån under vårsäsongen.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”De blå möter de orange”. Det betyder att Frankrike, efter gårdagens match (1-1 mot Island), ställs mot Nederländerna i EM-kvartsfinal. Från transfermarknaden skriver tidningen att PSG fått två bud på Presnal Kimpembe. Ett är från Chelsea, ett från en obekräftad klubb men Atlético de Madrid har tidigare gjort förfrågningar. Inget av buden har varit tillräckligt, och Kimpembe själv vill stanna i PSG. Vidare uppmärksammar L’Equipe att Marseille värvar Luis Suárez. Men inte den Luis Suárez, utan Granadas anfallare. Klubbarna är överens, meddelar OM. Enligt Foot Mercato nu på morgonen är Marseille också överens med Lens om en övergång för 7,5 miljoner euro plus bonusar för Jonathan Clauss. Spelaren läkarundersöks i dag och skriver på ett treårskontrakt. Téléfoot rapporterar samma sak, och att övergångssumman kan nå elva miljoner euro inklusive bonusar. Så sent som i går påstods Manchester United förhandla om Clauss.

Le Parisien noterar att Kylian Mbappé frontar fotbollsspelet Fifa 23. Det är tredje gången i rad. Mbappé delar rampljuset med Chelseas Sam Kerr. Det är första gången en kvinna finns på omslaget.

TYSKLAND

TZ konstaterar att skadebekymren fortsätter för Leon Goretzka. Bayern München-stjärnan blir borta sex-åtta veckor efter en knäoperation. Matthijs De Ligt gick på måndag kväll igenom första delen av läkarundersökningen, andra väntar i dag. Sedan väntar kontraktsskrivning för Bayerns senaste nyförvärv och avresa till USA, där han ansluter till truppen.

Bild uppmärksammar att Bayern München, i och med värvningen av Matthijs De Ligt, för närvarande är den europeiska klubb som spenderat mest pengar: 120,5 milj euro, nästan 1,3 miljarder kronor. Man City är tvåa med 108,75 milj euro och Barcelona trea med 103. Stor plats ges åt att Dortmunds nyförvärv Sebastian Haller drabbats av en tumör i testiklarna. På mindre framträdande plats kan man även läsa att Thomas Isherwood råkat ut för ett bakslag. En muskelbristning i låret gör att han blir borta ”flera veckor”, enligt Darmstadt. Hessenschau befarar att det kan bli ännu längre. ”Det är synd att en sådan här skada ska hålla tillbaka Thomas”, säger sportchefen Carsten Wehlmann.

Hamburger Morgenpost skriver att St Pauli gett upp Mikael Ishak. Orsaken är Lech Poznan-svensken kostar för mycket i övergångssumma och lön. ”Vi gjorde inga större framsteg”, medger St Paulis sportchef Andreas Bornemann.