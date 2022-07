Lokaltidningen: Fruktar försök att värva Isak – Real Madrid i kontakt

Headlines Blogg



SPANIEN

Mundo Deportivo har i sin San Sebastian-upplaga Alexander Isak på förstasidan. ”Isak i sikte”. Real Sociedad bävar inför en möjligen offensiv efter lagets anfallsstjärna i augusti. Flera storklubbar uppges intresserade av Isak, och Real Madrid ska ha bett om att hållas informerad om andra klubbar lägger bud. Enligt MD är Real Madrid fortsatt ”mycket intresserad” av anfallaren. Isak har en utköpsklausul på 90 milj euro, men MD skriver: ”Det finns en risk att de lägger ett bud på hälften eller lägre, övertygar spelaren om att be om att få lämna, för erbjudanden kan komma som är svåra att nobba av sportsliga och ekonomiska skäl”. Isak har upprepade gånger sagts trivas utmärkt med nuvarande stad och klubb. På annat håll skriver MD att fyra klubbar är intresserade av Barcelonas Óscar Mingueza. Det är Celta, Genoa, Hoffenheim och AEK – även om grekiska medier uppger att Aris är mer aktuellt än AEK.

Marca och AS ger båda förstasidan till landslagets EM-sorti (1-2 mot England e förl). Marca: ”Med huvud högt”. AS: ”Stolta”. Lagkaptenen Irene Paredes var också stolt över lagets insats, men bitter över det engelska kvitteringsmålet. ”Jag kunde inte hoppa för hon träffar mig med armbågen i nacken, ett klart regelbrott, som de inte vill vissla för eller granska”, säger hon, och lägger sedan till, ”De vill inte granska målet för att vi är i England, det är tufft”.

Estadio Deportivo gnuggar händer åt att Chelsea kommit med ett nytt bud på Jules Koundé, värt 65 miljoner euro. Det lär Sevilla acceptera, menar både ED och Marca. Sistnämnda tror på en snabb lösning och pratar om timmar. ED menar att en affär inte lär bli klar i dag. Och Mundo Deportivo har inte gett upp hoppet om att Barcelona gör ett försök. Xavi är angelägen om Koundé och Koundé vill till Barça, menar tidningen.

Cadena SER och Marca uppger båda att Atlético de Madrids målvakt Jan Oblak förlänger kontraktet. Den 29-årige slovaken förlänger med fem år, till 2028, enligt Marca. Med två år, till 2025, enligt transferspecialisten Fabrizio Romano. Och SER har båda alternativen i sin artikel… Oblak har varit i Atlético sedan 2014. Även Thomas Lemar förlänger, till 2027.

Relevo skriver att Dani Alves nästa klubbadress lär bli Pumas i Mexiko. 39-åringen, som nyligen lämnade Barcelona, ska vara muntligen överens om ett kontrakt på ett plus ett år.



ENGLAND

The Guardian använder dagens mest gångbara rubrik, ”Stanway to Heaven”. En referens till Georgia Stanways kanon som skickade England till EM-semifinal (2-1 mot Spanien e förl) via Led Zeppelins klassiker. Stanway är en av fem engelska spelare som får 8 av 10 i betyg i Guardian. I Spanien får Aitana Bonmatí samma betyg, Spaniens bästa spelare i EM.

Daily Telegraph lyssnar till Chelseatränaren Emma Hayes, som tror att Sverige viftar bort Belgien i EM-kvartsfinalen. Hon är imponerad över hur Sverige lyfte sig mot Portugal, och lägger till: ”Även om de inte startade turneringen jättebra så har de gjort hälften av sina mål från fasta situationer, och det betyder verkligen mycket. Sverige är så dominanta från fasta situationer”.

Daily Mirror uppmärksammar en flyfotad svensk. Anthony Elanga är snabbast av alla Manchester United-spelare. ”När jag pratade med Darren Fletcher (teknisk direktör) sa han att Anthony Elanga nog är den kvickaste spelaren i klubben”, berättar Bryan Robson i MUTV. Elanga utmärkte sig nyligen med sin spänst. Han gjorde ett boxhopp på 63 inches, motsvarande 1,6 meter (se klipp här). United påpekade att det bara är fyra inches från världsrekordet (men glömde nämna att världsrekordet är från stillastående).

Daily Mail följer upp spekulationerna om Cristiano Ronaldos framtid. Inte ens lagkamraten och landsmannen Bruno Fernandes kan räta ut några frågetecken. ”Jag vet inte vad Cristiano sagt till klubben och tränaren. Jag vet inte hur han tänker, om han vill lämna. Jag har inte frågat om det”, säger Man United-mittfältaren, och lägger till, ”Det är inte upp till mig, det är klubben som fattar beslut och Cristiano Ronaldo fattar sina egna beslut. Allt vi vet är att han haft familjeskäl så vi får respektera det och ge honom utrymme”.

The Athletic uppger att Brighton nobbat ett bud på 30 miljoner pund från Manchester City för Marc Cucurella. Sydkustlaget har satt en prislapp på 20 milj pund mer för sin högerback. Nya samtal väntar men City är beredd att avbryta dem om Brighton inte sänker priset.

Football Insider hävdar att Newcastle lagt ett bud på 18 miljoner pund för Leeds ytter Jack Harrison. Här finns även uppgiften att Everton förhört sig om Conor Gallager. Tränare Frank Lampard är angelägen om locka den 22-årige Chelseamittfältaren.

Football London lyssnar till en snarstucken Thomas Tuchel efter Chelseas svaga försäsongsmatch i natt (1-1 mot Charlotte, 3-5 e str). ”Det här var inte tillräckligt bra”, säger tränaren, och beklagar sig särskilt över det offensiva spelet. Frågorna glider över på Timo Werner, som spätt på flyttrykten med att antyda att kan vara nöjd också någon annanstans . ”Jag är förvånad, jag skulle som ung man vara lycklig över ett kontrakt med Chelsea. Jag skulle vara en av de lyckligaste människorna på jorden”, säger Tuchel.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har fokus på Juventus. I går blev Gleison Bremer klar, som ersättare till Matthijs De Ligt. Sedan tidigare har Angel Di Maria och Paul Pogba anslutit. Och nu är det Álvaro Morata som gäller. Framför allt är det tränare Max Allegri som vill ha tillbaka den spanska anfallaren till klubben. Lån eller köp, båda delar är förhandlingsbara. Den utslitna klyschan om att åldras som ett fint vin, fräschas upp en aning av GdS och Samir Handanovic. Tidningen frågar den 38-årige Intermålvakten vilket vin han skulle jämföra sig med. ”Merlot i renhet, och vet ni varför? För den har karaktär, elegans och kan bli bättre med åldern”, svarar Handanovic. På tal om veteraner: Lazio har fört samtal med representanter för Marcelo, som är klubblös efter avskedet i Real Madrid. Ett treårsvtal diskuteras men det hänger på 34-åringens fysiska status. Marcelo är positivt till idén om Lazio. GdS synar också Paolo Dybalas kontrakt, sedan han skrivit på för Roma. Noterbart är att Dybala har en utköpsklausul på 20 miljoner euro, varav argentinaren själv ska ha en procentandel.

Corriere dello Sport ger Dybala än mer utrymme. Han valde tröja nummer 21 som tröjnummer. ”Tiago Pinto (Romas sportchef, min anm) föreslog nummer 10, vi pratade om det, men jag vet hur viktigt det numret är i Roma. Den tröjan måste fortsätta att tillhöra Totti för allt han gjort”, säger Dybala, som beskriver José Mourinos som ”ett av huvudskälen” till hans klubbval. Milan är fortfarande inte överens med Club Brügge om Charles De Ketelaere. En affär kan vara klar inom 48 timmar. Om inte, så är plan B Hakim Ziyech i Chelsea, skriver tidningen.

Il Giornale uppger att Zlatan Ibrahimovic satta upp ett mål. Han vill vara redo för spel till den italienska supercupen mot Inter den 18 januari. I så fall blir det Ibra mot Lukaku igen.



FRANKRIKE

Le Parisien, Foot Mercato och L’Equipe har alla sina egna källor med samma besked: PSG förhandlar om Nordi Mukiele med RB Leipzig. En principöverenskommelse finns redan med den 24-årige högerbacken. En övergång väntas inte överstiga 15 miljoner euro. Enligt Foot Mercato, vill PSG ha ett lån med bindande köpklausul.

L’Equipe synar också den nya regimen hos PSG. Disciplinen skärps. Bland annat innebär sen ankomst till träning att spelaren inte får vara med alls. Det är bara att återvända hem. Nya tränaren Christophe Galtier är också mån om att blanda spelargruppen, att de inte bara umgås med dem som har samma kulturella eller språkliga bakgrund. PSG har varit ökänt för att ha ett delat omklädningsrum. Anmärkningsvärt nog så har den tidigare bångstyrige Neymar växt fram som ett föredöme under den nya sportsliga ledningen. Brasilianaren är alltid på plats i god tid och ställer upp på alla event, skriver L’Equipe. PSG befinner sig för närvarande på försäsongsturné i Japan. I går besegrades Kawasaki Frontale med 2-1. Lionel Messi gjorde första målet. L’Equipe ger också plats åt Marseilles värvningsbonanza. Tre spelare presenterades under onsdagen: Jonathan Clauss (Lens), Luis Suárez (Granada) och Rubén Blanco (Celta Vigo). Dessutom närmar sig OM en värvning av Darko Lazovic (Hellas Verona).

L’Union noterar att Jens Cajuste är tillbaka i spel för Reims. Svensken har tidigare haft covid men spelade från start i onsdagens match (1-0 mot FC Metz).

TYSKLAND

Express skriver att Köln inte kommer att tvinga bort Sebastian Andersson men har meddelat att speltiden kan bli liten. Nu väntar Köln på hans beslut. Enligt lokaltidningen är den 31-årige anfallaren öppen för en flytt, gärna till Sverige. Problemet är hans nuvarande lön, cirka två miljoner euro.

Kicker menar med ”Den hårfina linjen” hur ett besked kan vända upp och ner på tillvaron. Det är vad cancerbeskedet för Sebastian Haller gjorde för Dortmund. Bayern Münchens uppmärksammade transferfönster tar också plats. Kicker berättar bland annat att spelare som Joshua Kimmich och Manuel Neuer medverkade i trupplaneringen kring nyförvärv. Och det kan bli fler nya spelare för Bayern. Konrad Laimer (RB Leipzig), Mathys Tel (Rennes) och David Raum (Hoffenheim) är fortsatt aktuella. Utan att gå in på specifika namn, säger vd Oliver Kahn: ”Vi har haft nya samtal med dessa spelare och nu får vi se. Transferfönstret är öppet ett tag till. Ibland kan det gå snabbt”. Särskilt Laimer och Tel ses som heta. Tidningen följer upp Greuther Fürths försök att behålla lagkaptenen Branimir Hrgota. Det kan innebära att klubben ”erbjuder Hrgota ett perspektiv som sträcker sig längre än den aktiva karriären”, menar Kicker.

Zeit Magazin har en intervju med Bayern Münchens sportchef Hasan Salihamidzic, som är kritisk till Robert Lewandowskis sätt att driva på en övergång. Intervjun är gjord den 13 juni men släppt först nu i magasinet. På en fråga om han kunde förstå att Lewandowski ville lämna, svarar Salihamidzic, ”Nej, verkligen noll komma noll. Och inte bara för att jag som spelare själv alltid fullföljde mina kontrakt”, säger Salihamidzic, ”Fotbollen kan vara hård business. Men som spelare hade jag klargjort allt internt och för mig själv, och jag hade fullföljt kontraktet. Uppskattning är inte en enkelriktad gata. Båda sidor måste visa det”.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) konstaterar att AZ får klara sig utan Jesper Karlsson ännu ett tag. Svensken har besvärats av en muskelskada under försäsongen. ”Han behöver lite mer tid”, säger tränaren Pascal Jansen, ”Jag kan inte svara på om han hinner bli klar till när ligan börjar. Jesper och den medicinska personalen gör allt de kan”. AZ har ligapremiär den 7 augusti mot Go Ahead Eagles. Karlsson var en nyckelspelare förra säsongen med 15 mål och 13 assist.