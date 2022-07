Barça kan kapa Chelseas köp - med dagsfärska miljarder

Headlines Blogg



Sport blickar nu med förväntan fram emot ”Slutbesked från Koundé”. För tidningen menar att Barcelona ”räddade en matchboll” när backen trots allt beslutade sig för att haka på Sevillas på träningsläger. Han är ännu inte Chelseas, även om 23-åringen tydligen redan kollat möjligheterna att bo i Romelu Lukakus lediga hus. Londonklubben har uppgetts överens med Sevilla om en övergång värd cirka 60 miljoner euro totalt. Men katalanska medier har ihärdigt påpekat att Koundé helst vill till Barça – som bett honom avvakta. Och hur ska Barça ha råd? Det rasslar in nya miljarder – redan i dag. Försäljning av ännu en del av tv-rättigheterna inbringar 300 miljoner euro, varav 200 milj euro kan användas i samband med värvningar, uppger Cadena Cope. Och blir det inget med Koundé så skriver Mundo Deportivo att Villarreals Pau Torres är en plan B .

AS har en hårt arbetande Antonio Rüdiger på förstasidan men ett hårt arbetande Barcelona i topp på nätsidan. Barça har nämligen smällt upp kaxig reklam i Las Vegas. I närheten väntar på söndag match mot ärkerivalen Real Madrid. På en gigantisk led-skärm pumpas nu först bilder på Barça-spelare ut, sedan Joan Laporta till textremsan, ”Vi är Barça. Men var inte oroliga, Real Madrid*, det som händer i Las Vegas stannar i Las Vegas” (se klipp nedan). *I reklamen används Real Madrids smeknamn ”merengues”, ”marängerna”.

Mundo Deportivo förfasar sig över att Bayern München ”plockar en av La Masias pärlor”. Den 16-åriga vänsterbacken Adam Aznou har nobbat ett förlängning och är enligt Sky Sport redan i München för att skriva kontrakt. Sport beskriver det som ”Bayerns revansch” på Barça efter den katalanska klubbens värvning av Robert Lewandowski. Vidare är det anmärkningsvärt att varken Mundo Deportivo eller Sport ännu på fredag morgon uppmärksammat att Barças Asisat Oshoala i går utsågs till Årets spelare i Afrika.

Marca har en intervju med Atléticos nyförvärv Axel Witsel under citatrubriken, ”Här märks viljan att offra sig på varje träning”. I artikeln finns också citatet, ”Jag hoppas se många peruker på matcherna”. Det är ett svar på att Marca uppmärksammar belgaren på att en del Atléticofans redan börjat synas med peruker med Witsels välkända hårburr.

Bon dia, món.

Feliç despertar, Catalunya.

A Las Vegas… passen coses!

Visca el Barça!!

♥️… pic.twitter.com/ulTdjEaxBV — LLUíS CARRASCO (@lluiscarrasco) July 22, 2022

ENGLAND

Daily Mail klistrar ”Ostoppbara” överst på förstasidan. Det används för ligasuveränernas Manchester Citys och Liverpools två anfallsstjärnor. Dels använder Jack Grealish ordet för Erling Haaland. ”Erling ser bra ut på träning och när han är helt i form kommer han vara ostoppbar”, spår Grealish. Dels gäller rubriken Darwin Núñez, som gjorde fyra mål för Liverpool (5-0 mot RB Leipzig). Tränare Jürgen Klopp hade redan skakat på huvudet åt kritiken efter nyförvärvets debut mot Man United, och fick nu vatten på sin kvarn. ”Folk tror alltid att om vi betalar mycket pengar så känner spelaren ingen press eller så. Men de är alla helt vanliga människor. Den här generationen av spelare läser sociala medier, vilket inte är bra, men det är så det är. Plötsligt blir det upphetsat och så. Det här är förstås bästa sättet att sätta stopp för alla sådan diskussioner”, säger Klopp.

Daily Star och The Sun rapporterar att Anthony Martial inte kommer att säljas. Tvärtom, så ska Manchester Uniteds tränare Erik Ten Hag satsa på anfallaren efter succén under försäsongen. Martial var under våren utlånad till Sevilla, där han liksom i United tidigare, inte satte några nämnvärda avtryck. Enligt Daily Mail väntas Martial leda anfallet i säsongsstarten om två veckor med tanke på Cristiano Ronaldos frånvaro. På presskonferensen i morse fick Ten Hag frågan om Jadon Sancho, Martial och Marcus Rashford är lagets nya anfallstrio. ”Det kan det vara. De spelar riktigt bra ihop. När man ser det är man glad som tränare. De är hot, de är vapen och vi vill fortsätta utveckla det”, svarar Ten Hag (medan Anthony Elanga bildligt försvinner in i skuggorna). Ten Hag hade fortfarande inget nyheter om Cristiano Ronaldo.

Daily Telegraph hävdar att Chelsea har svårt att bli av med oönskade spelare. Kepa Arrizabalaga, Timo Werner och Michy Batshuayi har för höga löner för att locka intressenter att lägga bud. Hakim Ziyech är en plan B för Milan. Kenedy, Ross Barkley och Malang Sarr är andra oönskade spelare.

Daily Mirror sätter Evertons problem i fokus. Tränare Frank Lampard fick se sitt lag förlora med 0-4 mot Minnesota United. Han kräver skärpning av sina nuvarande spelare men vädjar också till klubbledningen om värvningar. ”Det finns ett tomrum i offensiven”, säger Lampard, som bland annat tappat Richarlison till Tottenham, ”Det finns också andra platser i laget som jag vill förstärka, jag kan vara ärlig med det, för en klubb som Everton måste ha en konkurrenskraftig trupp”. Torsdagens stora värvning var nykomlingen Nottingham som säkrade Jesse Lingard på en fri transfer. Guardian skriver att den tidigare Manchester United-spelaren får en lön på 200 000 pund i veckan.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger Romelu Lukaku-beskedet ”Inter, jag lämnar dig inte igen”. Tidningen menar att belgaren nu vill stanna i klubben. Kanske resten av karriären. GdS skriver att en förlängning av lånet ännu en säsong är aktuell. Det kan sedan bli aktuellt för Inter att lösa ut Lukaku från Chelsea 2024. Lukaku fanns för övrigt bland målskyttarna i torsdagens träningsmatch (8-1 mot Novara). Milan har i dag en avgörande kontakt om Charles De Ketelaere. Milan erbjuder 30 plus två miljoner euro, Club Brügge vill ha 35 milj euro. Hakim Ziyech i Chelsea har nämns som plan B. Men GdS menar att det också finns en plan C: Georginio Wijnaldum, PSG-mittfältaren som Roma för närvarande förhandlar om.

Corriere dello Sport toppar med gamla nyheter: att Milan Skriniar ser ut att stanna i Inter. Men en ny mittback kan ändå vara på ingång. Inter vill ersätta Andrea Ranocchia (till Monza) med Nicola Milenkovic (från Fiorentina). Nya kontakter har tagits med Fiorentina, som vill ha 20 milj euro för den 24-årige serben. Tidningen sätter också ljus på Napoli. Klubben har inte bara Kim Min-Jae på ingång, utan också Giovanni Simeone. Hellas Verona vill ha 20 miljoner euro, med CdS tror en affär landar på 16-17 milj euro. Napoli är redan överens med Simeone, men vill först också bli av med Andrea Petagna till Monza. Rubriken ”Dybala som CR7” syftar på att det är en riktig boom i tröjförsäljning för Romas nya nummer 21. Aldrig förr har en tröja sålt slut snabbare i butiken på första dagen.

Calciomercato uppger att St Gallen inte är den enda klubben som är ute efter Emil Roback. Även schweiziska rivalen FC Zürich och franska Reims har varit i kontakt med Milan om den 19-årige anfallaren.



FRANKRIKE

L’Equipe bekräftar italienska uppgifter om att Roma försöker värva Georginio Wijnaldum från PSG men ser svårigheter. Förhandlingar har pågått i flera dagar men de ekonomiska skillnaderna är svåra att få ihop. Den 31-årige mittfältaren drar gärna till Rom. Nicolás Tagliafico genomgår i dag läkarundersökning hos Lyon. Ligue 1-klubben är överens med Ajax om en övergångssumma på fyra miljoner euro för den 29-årige vänsterbacken.

Le Parisien konstaterar, liksom L’Equipe, att PSG är på väg att göra sig av med två spelare i Kheira Hamraoui-affären förra året. Huvudpersonen själv var inte välkommen när träningen inleddes i veckan och är inte önskad i omklädningsrummet. PSG försöker lösa henne från kontraktet men Hamraoui stretar emot. Aminata Diallos kontrakt har gått ut och PSG har beslutat att inte förlänga. Diallo var med vid överfallet mot Hamraoui, greps som misstänkt för att ligga bakom det, men släpptes. Le Parisien berättar också att franska landslagsstjärna Marie-Antoinette Katoto i dag kommer att operera knäet hon skadade under EM. Hon gör det hos Bertrand Sonnery–Cottet, som nyligen opererade Zlatan Ibrahimovic. Ny tränare för Amanda Ilestedt och de andra i PSG blir Gérard Prêcheur, enligt samstämmiga pressuppgifter.

TYSKLAND

Leipziger Zeitung lyssnar till Emil Forsberg som inte nog kan understryka hur vilken usel dag på jobbet RB Leipzig hade (0-5 mot Liverpool). ”Det var inget pass i dag, det var för dåligt. Vi gjorde många misstag och tappade bollen för enkelt. Det var sömnigt, ingen bra dag för oss”, säger Forsberg, ”Vi måste lära oss av det här och göra mycket bättre ifrån oss nästa vecka. Det kan inte se ut så här i Supercupen”. Bayern München väntar på lördag om en vecka. Forsberg spelade sista halvtimmen i går.

Frankfurter Rundschau kan konstatera att Darmstadtsvenskarna inte har något flyt. Tidigare i veckan fick Thomas Isherwood en muskelbristning i låret och blir borta flera veckor. Nu har nyförvärvet Oscar Vilhelmsson fått en dubbel ledbandsskada i foten. 18-åringen väntas enligt Bild också bli borta åtskilliga veckor.

Sky Sport-källor bekräftar transferspecialisten Fabrizio Romanos uppgifter: RB Leipzig är i långt gångna samtal om att värva Hoffenheims landslagsback David Raum. 24-åringen väntas kosta 30-35 miljoner euro. Tidigare hade det ryktats om intresse från Bayern München.

Bild uppger att att just RB Leipzig nobbat ett nytt bud från Bayern München på Konrad Laimer. Budet ska ha varit på 23 miljoner euro inklusive bonusar. RB Leipzig vill ha 30 milj euro och hela summan på en gång. Bild ger vidare utrymme åt torsdagens två stora nyheter: Tyskland har gått till semifinal i EM (1-0 mot Österrike) och Uwe Seeler har gått bort, 85 år gammal. Noterbart är också att Bayern Münchens nyförvärv Sadio Mané utsetts till Årets spelare i Afrika. Han fick priset första gången 2019.

ÖVRIGT

Blick (Schweiz) rapporterar att Zürichklubben Grasshoppers försöker värva Sebastian Andersson. Tyska Express instämmer, men hävdar att den 31-årige anfallaren har flera alternativ, och ännu inte bestämt sig för att lämna Köln. I går skrev tidningen att Andersson även var öppen för en flytt till Sverige. Köln har meddelat honom att det kan bli sparsamt med speltid om han stannar. Grasshoppers, som nätt och jämnt undvek nedflyttning förra säsongen, har ligapremiär på söndag.

SDNA (Grekland) följer upp övergången för Muamer Tankovic till Pafos FC. Det var AEK som tryckte på för en övergång. Den cypriotiska klubben ville inte betala fullt ut, så AEK delar ägandeskapet. SDNA nämner Hammarbys intresse, men också att den svenska klubben bara var intresserad av en fri transfer. Gazzetta nämner även Tankovics lönekrav som ett hinder.