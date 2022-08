Fler frågetecken - Cristiano Ronaldo stack efter paus

Headlines Blogg

ENGLAND

The Times gör stort nummer av Cristiano Ronaldos comeback i Man United-tröjan (1-1 mot Rayo Vallecano). Det blev ingen triumffärd. Mottagandet var blandat. Mest applåder men burop hördes. Han gick mållös av planen, om än med hyfsade 6 av 10 i betyg i Manchester Evening News. Men Times rubrik är, ”Cristiano Ronaldo surar ut från Old Trafford under Uniteds match”. Tidningen fortsätter, ”I stället för att se andra halvlek från bänken, så lämnade Ronaldo arenan med tio minuter kvar”. På tabloidmanér hänvisar Times sedan till ett vittne utanför arenan som säger att Cristiano Ronaldo ”såg missnöjd ut”. En suppertersajter hävdar att Cristiano Ronaldo och andra Unitedspelare fått tillåtelse att lämna tidigare. United ville inte kommentera för Times om detta stämde.

Daily Telegraph konstaterar, ”It’s come home”. Den har kommit hem. Pokalen. Fansen har sjungit och drömt med herrlandslaget i årtionden, men till slut var det damerna som spelade hem den, en EM-pokal (2-1 mot Tyskland). Temat går igen. Daily Mirror har ”It’s home”, The Sun samma sak, men med tillägget, ”Flytta på er, grabbar”. Metro nynnar i stället på en annan välbekant publiksång, ”Sweet Caroline”, med ”So good, so good, so good”. The Guardian använder nyhetsettan för att använda det vidare perspektivet ”Game changer” på damernas triumf. Det går i linje med Leah Williamson uttalande, ”Arvet från denna turnering är en samhällsförändring”. Här finns också betyg på finallagen. Guardians strösslar generöst med 8 över båda lag men bara Keira Walsh når upp till 9.

BBC Sport tar upp ett bestämt nej från Leicestertränaren Brendan Rodger på ens tanken att Chelsea skulle köpa Wesley Fofana. ”Inte till salu”, är det tydliga beskedet. Rodgers säger sig ha klubbledningen bakom sig. Någon som minns vad han sa om Ben Chilwell sommaren han blev såld till just Chelsea? That’s right. The Athletic uppgav under söndagen att Chelsea är ute efter både Fofana och Denzel Dumfries.

Coventry Telegraph sätter strålkastarljusen på poängräddaren Viktor Gyökeres (1-1 mot Sunderland). Efter ett läckert kvitteringsmål är transfersnacket igång igen. ”Viktor har verkligen funnit sig tillrätta här men man är alltid utlämnad till rovdjuren. Det är likadant i hela landet. Till och med toppklubbarna säljer spelare och får bygga nytt”, säger Coventrys tränare Mark Robins, ”Det handlar om tajming, värde och omständigheter. Om allt det stämmer flyttar en spelare, och då menar jag inte bara Viktor”. Robins fick frågan hur bra Gyökeres är. ”Han är kass”, skojar Robins, och fortsätter ”Han är inte på långa vägar den färdiga produkten ännu, men har en del häpnadsväckande förmågor – kraft, teknik”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport myser belåtet, ”Milan är redan redo”. Segern i Marseille på söndagen övertygade (2-0), och speluppbyggnad med avslutningen i 1-0-målet var en läckerhet (se klipp här). Och Zlatan Ibrahimovic la ut en bild på hur han låg på en altan i Sardiniensolen och följde matchen på en gigantisk skärm (se bild här). De goda nyheterna tar inte slut för Milan. För Charles De Ketelaere väntas till slut bli klar. Belgaren kommer till Milano i dag. Enligt GdS kan han vara aktuell för debut redan på lördag mot Vicenza.

Corriere dello Sport drar på särskilt två affärer. Dels är det Roma som uppges ytterst nära att värva Georginio Wijnaldum från PSG men också kan plocka Andrea Belotti. Anfallaren har lämnat Torino på en fri transfer och Roma är redan muntligen överens om ett avtal. Dels är det Juventus som har ögonen på Sergej Milinkovic-Savic, som ersättare till långtidsskadade Paul Pogba. Klubben ska ha varit i kontakt med 27-åringens agent. Problemet är att Lazio vill ha 60 miljoner euro. Även med Leandro Paredes finns en överenskommelse men inte med hans klubb (PSG). CdS uppger att Kepa Arrizabalaga redan denna vecka drar på sig Napolis tröja. Det blir ett lån, och Chelsea fortsätter att betala 75 procent av den spanske målvaktens lön. Några svenska notiser. Mercatojournalisten Nicolò Schira uppgav i helgen att det står mellan St Gallen och FC Zürich i jakten på Emil Roback. Lån med köoption är aktuellt för den 19-årige anfallaren, men Milan ska ha en återköpsklausul. CdS noterar att Filippa Millqvist byttt upp sig. Från Spezia i Serie C till nyuppflyttade Serie B-klubben Arezzo.

SPANIEN

Marca presenterar den nya ”Bermudatriangeln”. Rubriken hämtas från Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti, som får frågan om veteranmittfältarna och de unga som aspirerar på platserna. ”Jag gillar båda. Både klassiskt och rock’n’roll. Jag kallar Casemiro, Kroos och Modric för Bermudatriangeln, för bollen försvinner där”, säger han. Lika höga tankar har Ancelotti inte om Álvaro Odriozola och Mariano Díaz. De användes knappt på USA-turnén och klubbeldningen vill att de lämnar.

Sport upplever en ”Maximal press på De Jong”. Först hävdade tidningen att Chelsea informerat Barça om ett förestående bud. Sedan påstår den att Manchester United gör samma sak. Det är svårt att inte tro att Sport går Barças ärende. Barça hoppas få 80 miljoner euro för mittfältare och att en affär kan slutföras denna vecka. Problemet är att De Jong fortfarande vill stanna. Sport sedan betyg på Barças spelare efter USA-turnén. Högst, 8 av 10, får: Ousmane Dembélé, Raphinha, Andreas Christensen och Eric Garcia. Lägst, 5, får Sergi Roberto, Sergiño Dest samt duon Álex Collado och Abde Ezzalzouli, som knappt spelat.

Estadio Deportivo gör ordvits på den klassiska filmen ”Den engelske patienten”. På spanska heter filmen ”El paciente inglés”. Men här ändras rubriken till ”El impaciente inglés”. För det är ett otåligt Sevilla som fick stryk i England (0-1 mot Leicester). Tränare Julen Lopetegui vill ha värvningar. Men värvningar är på gång, enligt ED. Tidningen hävdar, med hänvisning till sina källor, att Sevilla är nära att värva Thilo Kehrer från PSG. 25-åringen ses som en ersättare till Jules Koundé, som förra veckan flyttade till Barcelona. Sevilla uppges ”mycket optimistisk” om att få till en deal, troligen under 20 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe applåderar en ”Lyckad lansering” av nya PSG. Det blev storseger i Trophée des Champions, franska supercupen (4-0 mot Nantes). Allra mest övertygade storstjärnorna Neymar (två mål) och Lionel Messi (ett mål) – båda får 8 av 10 i betyg. Neymar gick i försvarsställning på frågan om det var en ny Messi. ”Det tror jag inte. Folk snackar utan att veta vad som händer. Leo är alltid Leo, han förändras inte, han är alltid en spelare som gör skillnad”, säger han. Om framtiden sa Neymar: ”Jag hoppas att vi alla tre (Neymar, Messi, Mbappé) stannar den här säsongen och att det går bra. Om jag, Kylian och Leo funkar fint, så kommer PSG funka fint”. Neymar har övertygat på och utanför planen under Christophe Galtier, och tog nu även över sysslan att hänga vinnarmedaljer om halsen på sina lagkamrater (se klipp här).

RMC Sport noterar en annan sak från Trophée des Champions. Achraf Hakimi blev skoningslöst utbuad av publiken i Tel Aviv, där matchen spelades. Samma sak hände i Tel Aviv förra året. Den marockanske stjärnan har öppet visat sitt stöd för palestinier.

TYSKLAND

Bild rasar ikapp med den tyska förbundskaptenen efter Tysklands EM-finalförlust (1-2 mot England). Förstasidan största rubrik: ”Nytt Wembley-fusk”. BZ använder samma rubrik. Handsituationen i första halvlek jämförs med målet i herrarnas VM-final 1966, fotbollshistoriens kanske mest omdiskuterade. Må så vara. Men Bild blir bara pinsamt plump med rubriken på nästa artikel om finalen. ”Tröjan av – Englands nakna jubelvanisinne”, med stor bild på Chloe Kelly som firar sitt segermål med tröjan i handen. Som om tidningen någonsin skulle göra artikel på att en herrspelare drog av sig tröjan i målfirande.

Kicker uppmärksammar RB Leipzigs värvning av David Raum för 26 miljoner euro. Vänsterbacken är antagligen inte är sista nyförvärv. RB Leipzig ”jobbar intensivt” med att hämta tillbaka Timo Werner, ”men många hinder kvarstår”, lägger tidningen till. Kicker skriver även att Konrad Laimer är beredd att stanna kvar i RB Leipzig och spela ut sitt kontrakt. Det finns för närvarande inga indikationer på att Bayern München är beredd att komma med ett nytt bud. RB Leipzig vill ha 30 miljoner euro.

ÖVRIGT

Leeuwarder Courant (Nederländerna) skriver att Simon Olsson anländer från Elfsborg denna vecka för att skriva på för Heerenveen. 24-åringen blir sjätte svensk i klubben efter Amin Sarr, Rami Al Hajj, Rami Kaib, Hussein Ali och Alex Tomossi Andersson. Olsson skriver på ett flerårskontrakt. Övergångssumman anges till cirka en miljon euro, med hänvisning till svenska källor. Aftonbladet var först med att rapportera om en förestående övergång.