Pochettino om kraven i PSG: ”Då är det fullständig katastrof”

FRANKRIKE

Le Parisien fäster blicken på Mauricio Pochettino. Han har talat ut efter avskedet från PSG. Han ångrar ingenting, vill inte heller attackera PSG, men konstaterar: ”När man vinner något är det ett skyldighet, men gör man det inte är det en fullständig katastrof. Allt är fokuserat på Champions League, och ibland blir det distraherande och det kan vara svårt att hålla uppe motivationen”, säger Pochettino till argentinska Infobae. Han är skeptisk till att PSG ska skaffa psykolog efter den dramatiska CL-sortin mot Real Madrid under hans tid. ”I så fall behövs en psykolog i Chelsea, i Manchester City, i Liverpool och, om vi tittar tillbaka lite till, en psykolog i alla andra lag som mött Real Madrid”, säger Pochettino, som också sätter fjolårets CL-sorti i perspektiv, ”Det är ett misslyckade under 50 år, inte bara förra säsongen”.

L’Equipe konstaterar att säsongen inte ens hunnit börja och det är redan spänningar i Marseille. Nye tränaren tränaren Igor Tudor står i fokus. La Provence var först ut under måndagen att ringa i larmklocka om missnöje bland spelarna med kroatens hårda regim och burdusa stil. Stjärnan Dimitri Payet ska å deras vägnar ha bett om möte med OM:s president Pablo Longoria. I dag ska spelarna ha ett möte med Tudor själv. Till frågetecknen kring klubben lägger L’Equipe Mauro Camoranesi plötsliga avhopp som assisterande tränare efter bara några dagar. Mitt i allt detta hoppas OM värva Alexis Sánchez, som nu rivit kontraktet med Inter. Annars är alla ögon på ett annat lag på Medelhavskusten, Nice. Nytt ledarskap kommer med veteranvärvningar. I går blev Juventus mittfältare Aaron Ramsey, 31, klar för klubben, snart är även Leicesters målvakt Kasper Schmeichel, 35, också klar. I går presenterades även Alexis Beka Beka (Lokomotiv Moskva) och backen Mattia Viti från Empoli är nära. Foot Mercato hävdar även att Nice jagar mittfältaren Wilmar Barrios (Zenit) och Mykhaylo Mudryk (Sjachtar), ”Ukrainas Neymar”.

L’Union-Ardennais uppger att Jens Cajuste inte lär spela Reims ligapremiär mot Marseille på söndag. Den svenske landslagsmittfältaren har haft problem med ryggen och tvingats vila.

ENGLAND

The Guardian suger vidare på EM-karamellen. Som alla engelska tidningar. ”Dans, öl och Abba – så firade England EM-guldet”, är en rubrik efter firandet. Men det är Chloe Kellys citat om att ”Nu satsar vi på att vinna VM” som tar störst plats. Daily Mail har ännu större ambitioner med damfotbollen. Mycket större. ”I en tid då kvinnors existens ifrågasätts, så kan denna uppvisning i modig kvinnlighet förändra världen”, är citatrubriken på förstasidan, hämtad från Julia Burchills krönika.

Sky Sports låter sin fem experter ta ut EM:s bästa lag. Två av dem har med Kosovare Asllani. Annars lyser blågula inslag som väntat med sin frånvaro. Om man inte räknar med EM:s bästa mål. För där är Sverige med som hjälplöst offer för Alex Russos klackspark.

The Sun släpper inte Cristiano Ronaldo och hans sorti innan slutsignal i söndags. Portugisen kommer inte att bestraffas, men agerandet uppskattas inte, enligt tidningens källa på Old Trafford. ”Det är inte snyggt att lämna när man har varit med och spelat. Det är en annan sak om du suttit på läktaren. Man kan förvänta sig att någon som varit med så länge stannat kvar och lyssnat på tränarens tankar i omklädningsrummet efter matchen. Dessutom var många där för att se honom, och han var inte ens med och applåderade fansen efter matchen”, säger källan. I systertidningen The Times har krönikören Henry Winter tröttnat. ”Det är dags för cirkus Cristiano Ronaldo att lämna stan för Erik Ten Hags bästa”, lyder rubriken. Han får sig även en släng av sleven från tidigare Unitedspelaren Louis Saha. ”Jag är inte Cristiano men för att vara någon som säger sig vara ett fan av Manchester United, så känner jag att han inte visat det tillräckligt, att han i stället tänker på sig själv”, menar Saha. På annat håll uppger The Sun att Unitedbacken Eric Bailly nobbar Roma, och en återförening med José Mourinho, och är i samtal med Sevilla om en flytt.

Daily Telegraph följer upp att Chelsea närmar sig en värvning av Marc Cucurella från Brighton. Den spanske vänsterbacken väntas kosta 50 miljoner pund. Även om värvningen går igenom, uppger Tuchel vilja ha en back till och möjligen en anfallare. Leicesters tränare Brendan Rodgers fajtas för att hålla Chelseas klor borta från Wesley Fofana. Detsamma gäller Newcastles klor från James Maddison. ”Ett bud på 40 miljoner pund? Det hade ungefär räckt till tre fjärdedelar av hans vänsterben”, säger Rodgers. Enligt Sky Sports har Newcastle lagt ett andra bud värt 50 miljoner pund. Leicester sägs vilja ha 60 milj pund. Newcastle hoppas på ett avtal denna vecka.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport trummar på om Milans förträfflighet. ”Mästarna är inte rädda för någon” och ”Milan siktar in sig på andra raka” titeln. Och förstärkningar är på väg. Sent på måndag kväll landade Charles de Ketelaere. I dag väntar läkarundersökning och kontraktsskrivning för mittfältaren från Club Brügge. GdS uppger att Dries Mertens, som lämnat Napoli, är ett hett namn för rivalen Juventus. Turinklubben har redan tidigare flörtat med 35-åringen, fått nej, men väntas inom kort göra ett nytt försök. Muriel, Martial och Kostic ses som alternativ, men inte längre Timo Werner. På tal om Napoli och Juventus så slåss klubbarna om Giacomo Raspadori. Sassuolo vill ha 40 miljoner euro för anfallaren. Här finns också måndagens uppgift att Inter och Alexis Sánchez bryter kontraktet.

Corriere dello Sport har fokus på att ”Inzaghi är rädd”. Intertränaren vet att klubben håller hårt i Milan Skriniar och Denzel Dumfries, men ett ”galet bud”, från PSG respektive Chelsea, skulle få klubben att tänka om. Mycket ljus faller också på Cesc Fàbregas val att skriva på för Serie B-klubben Como.

Citta della Spezia skriver att Albin Ekdal äntligen är redo för spel. Det 33-åriga nyförvärvet har sedan Sampdoriatiden haft en hälskada, behandlats försiktigt, missat Spezias träningsmatcher mot Jablonec, Padova och Angers. Men nu uppger tidningen att Ekdal ska träna med laget med målsättning att vara med i truppen till cupmatchen mot Como på lördag.

Lecce Prima följde presentationen av Joel Voelkerling Persson i Lecce. Namnet Zlatan Ibrahimovic dök upp. ”För mig är han nästan som en gud. Han är inte så mycket än idol snarare en referenspunkt: jag vill bli som honom”, säger Voelkerling Persson, som ser bytet från Romas ungdomslag till Lecce som ”en möjlighet att växa”. Lecces sportchef Pantaleo Corvino: ”Vi är övertygade om att det han (Voelkerling Persson) gjorde med ungdomslaget det kan han också göra i Serie A. Det var därför vi köpte honom, även om Roma vill ha 50 procent vid framtida försäljning”.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo låter nyförvärvet Jules Koundé breda ut sig, efter måndagens officiella presentation. Och det väntas bli mer. ”Xavi vill ha förstärkningar”, säger klubbpresident Joan Laporta, som gnuggar händer efter nytt pengaregn. Barça senaste försäljning är 25 procent i Barca Studios, som hanterar klubbens digitala verksamhet, för drygt en miljard kronor. Bernardo Silva ses som en möjlig värvning, ytterligare backar också. Mundo Deportivo påpekar att om Chelsea lyckas värva Marc Cucurella och Denzela Dumfries, då är Marcos Alonso och Cesar Azpilicueta Barças. Samtidigt påpekar Laporta, ”Nu är vi fokuserade på att registrerar spelare vi värvat och lösa framtiden för spelare som inte ingår i planerna. Sedan får vi se vad vi kan göra”. En av spelarna på väg ut är Martin Braithwaite. Enligt Sport pressar de saudiska klubbarna Al Nassr och Al Shabab på för ett avtal med den danske anfallaren. Men Getafe och Rayo Vallecano är också aktuella. Enligt La Razón vill Braithwaite tillbaka till Madrid och därför är Getafe och Rayo Vallecano ”stora favoriter” till hans namnteckning.

La Opinion de Murcia lyssnar till Isak Jansson, som varit klar för Cartagena men presenterades i går. 20-åringen tror att hans ”kvaliteter passar in bra”, och lägger ribban för laget, ”jag hoppas vi kan ta steget upp till La Liga”. Förra året slutade Cartagena på nionde plats i Segunda División förra säsongen.

Marca och AS noterar att Borja Mayoral nu definitivt lämnat Real Madrid och är klar för Getafe.

TYSKLAND

Bild tror på en ”Frostig återkomst i Bayern” för Robert Lewandowski. Han är tillbaka i München för att säga hej då på riktigt. I går plåtade han sig med pokaler. I dag vill han även träffa Bayernledningen. Det kanske inte är öppna armar som väntar. ”Vi får se. Jag är känslolös!”, säger sportchefen Hasan Salihamdzic. Han har redan tidigare kritiserat hur Lewandowski skött övergången till Barcelona, och säger nu, ”Jag kan inte fatta vad han sagt de senaste dagarna. Min far lärde mig att inte stänga dörren med rumpan när jag ska någonstans. Han är på väg att göra det. Därför är det bra om vi snackar lite”. Tidningen uppmärksammar också att tyska damlandslaget fick ett hjärtligt välkomnande trots finalförlusten i EM. Drygt 7 000 människor fyllde ett torg i Frankfurt. Det är ungefär lika många människor som hyllade de engelska spelarna vid Trafalgar Square i går.

Sky Sport sätter Chelseatränaren Thomas Tuchel i fokus för transferdiskussioner med RB Leipzig. Dels blir en comeback för Timo Werner i RB Leipzig ”allt hetare”, fast Tuchel har ännu inte gett grönt ljus. Dels har Tuchel ringt och pratat med RB Leipzig-backen Josko Gvardiol om en eventuell flytt till London. Och transferspecialisten Fabrizio Romano skriver att Chelsea gärna sett någon form av byte Werner-Gvardiol.

ÖVRIGT

To10 (Grekland) uppger att Olympiakos förhandlar med Jordan Larsson. Anfallaren har brutit kontraktet med Spartak Moskva och är tillgänglig på en fri transfer. Tidigare har bland annat Celtic och Nottingham uppgetts intresserade av den 25-årige anfallaren.