Barças kris – kan fortfarande inte registrerar nyförvärv

SPANIEN

Cadena Cope uppger att Barcelonas tredje utförsäljningssteg inte heller räckte. Klubben kan fortfarande inte registrera sin nya spelare (Kessie, Christensen, Lewandowski, Koundé, Raphinha), spelare med nya kontrakt (Sergi Roberto, Ousmane Dembélé) och de som förlängt (Gavi, Araujo). Barça och La Liga, som sätter lönetak, räknar olika på inkomstsiffrorna. Barça tvingas nu ta ett fjärde utförsäljningssteg och sälja ytterligare 24,5 av Barça Studios, som hanterar klubbens digitala verksamhet, och är därmed uppe i totalt 49 procent. Det senaste steget väntas inbringa 100 miljoner euro. Samtidigt avslöjar The Athletic att Barça planerade ett banklån mot framtida tv-intäkter från Champions League. Representanter från Barça kontaktade Uefa men fick ett blankt ”nej” som svar.

Mundo Deportivo och Sport noterar andra åtgärder för att pressa lönerna i Barça. MD påpekar att ett möte är inplanerat med lagkaptenerna Sergio Busquets och Gerard Piqué om att minska lönerna. Sport uppmärksammar att Barça går hårt åt ovälkomna spelare som släpar fötterna efter sig. Martin Braithwaite och Samuel Umtiti har informerats om att de inte får något tröjnummer till kommande säsongen och att om ingen flytt lösts under sommaren så kickas de ut ur klubben den 31 augusti. Sport har Frenkie De Jong på förstasidan. Ytterligare en viktig möjlighet till intäkter via en försäljning till Chelsea eller Man United. Men tränare Xavi behålla mittfältaren. MD drar på Barças slutliga push för Chelseaduon Cesar Azpilicueta och Marcos Alonso.

Diario Vasco målade i onsdagstidningen uppe en dyster bild. Alexander Isak missar troligen de kvarvarande träningsmatcherna på grund av muskelbekymmer. Sommarens korta förberedelser kan spilla över på säsongen, likt förra året. Men det var då. För, vips, Isak är tillbaka i träning. Kanske kan det till och med bli speltid i fredagens matcher, menar DV nu.

ENGLAND

Daily Mirror och Daily Star använder liknande ordlekar i rubriker som spelar mot varandra. ”It’s all gone RON” följer upp Erik Ten Hags beskrivning av Cristiano Ronaldos tidiga sorti från arenan under söndagens träningsmatch som ”oacceptabel”. ”It’s all gone JONG”, står för att Chelsea försöker bräda United på Frenkie De Jong. Daily Star har för samma ämnen ”Siuuu later” och ”See Blue Later”. Störst uppmärksamhet ges förstås Cristiano Ronaldo. Enligt artikelförfattaren för de båda tidningarna är portugisen efter Ten Hags råsop ”mer beslutsam än någonsin” att lämna United. Sky Sports expert Jamie Carragher och Gary Neville tror att situationen är skadlig. Carragher menar att ingen vill ha Cristiano Ronaldo – inga andra klubbar, knappast Ten Hag ”och jag är inte säker på att omklädningsrummet vill ha Cristiano Ronaldo nu”. Neville: ”Som tidigare Unitedkapten är det för mig osmakligt att se och tänka på att stjärnspelaren för närvarande bär sig illa åt”.

Daily Telegraph toppar också med Ten Hag v Cristiano Ronaldo. Som om den turbulensen inte vore nog så noterar Telegraph frustration bland fans med sommarfönstret och planerade anti-Glazer-protester i samband med ligapremiären mot Brighton på söndag. En premiär som Telegraph tror att Victor Nilsson Lindelöf får spela från start.

The Guardian skulle kunna fylla sporten med bara Chelseas transfermarknad, via medarbetaren Fabrizio Romano. Det är inte bara uppgifterna om Frenkie De Jong som surrar. Londonklubben har även haft möte med RB Salzburg om stortalangen Benjamin Sesko och fått ett bud nobbat på en annan stortalang, Inters Cesare Casadei. Dessutom uppger Romano att Chelsea nu överväger och har varit i kontakt med Pierre-Emerick Aubameyang, som hade Thomas Tuchel i Dortmund. Den affär som ligger närmast i tiden är Marc Cucurella. Jo, Brighton dementerade ett avtal men ett ”here we go” från Romano är knappast felaktigt. Snarare är det så Brighton inte vill gå ut med något förrän klubben säkrat att Levi Colwill går i motsatt riktning i en separat deal. Chelsea väntas ha en återköpsklausul på 19-åringen. The Times fyller på Chelseaskörden med en spelare som kan stanna: nya klubbossen Todd Boehly har meddelat César Azpilicueta att han vill att den erfarne backen blir kvar, även om 32-åringen vill till Barcelona. Den mest intrikata Romano-uppgiften är annars om Amadou Onana. West Ham är överens med Lille om en övergångssumma på 33 miljoner pund men den 20-årige mittfältaren vill hellre till…Everton. Merseysideklubben ska vara beredd att lägga ett likvärdigt bud.

Daily Mail har mindre upplyftande nyheter för Everton. Dominic Calvert-Lewin blir borta fyra till sex veckor på grund av en knäskada. Daily Telegraph har en liknande prognos. Ett särskilt tungt bakslag för Everton med tanke på att klubben sålt sin andra anfallsstjärna Richarlison.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport-rubriken kan lite fritt översättas till ”Kostic vad det Kostic vill”. Juventus höjer budet. I går skrev tidningen att Juve var beredd att pröjsa åtta miljoner euro plus två milj euro i bonusar för Frankfurtspelaren. Nu är klubben beredd att bjuda 12 milj euro, kanske med bonusar. Eintracht Frankfurt är också i samtal med West Ham, som är beredd att erbjuda 15 milj euro plus bonusar. Kalidou Koulibaly får nästan ett uppslag, sedan han vänt sig mot Napolis president Aurellio De Laurentiis utspel om afrikanska spelare. Den nya Chelseabacken var inte nöjd med sin ex-boss. Legendaren Roger Milla håller med Koulibaly. ”Det verkar som om Napolis president saknar respekt för afrikansk fotboll och för vår kontinent”, säger Milla till GdS. Från Milan kan rapporteras att Kosovare Asllani poserat stolt med sin nya rödsvarta tröja. Jodå, hon får nummer 9, precis som i Real Madrid och i landslaget.

La Repubblica preciserar Romas lån av Georginio Wijnaldum. Det kostar två miljoner euro och det fins ingen bindande köpklausul bara en köpoption. Mittfältaren behåller sin lön på sju miljoner euro, men PSG betalar 2,5 milj euro av den. Sisådär 35 procent. Ämnet fascinerar La Repubblica, som noterar att Chelsea väntas betala 75 procent av lönen vid den förväntade utlåningen av Kepa Arrizabalag till Napoli samt att Juventus är beredd att betala 50 procent av lönen om Arthur lånas ut till Valencia, men den spanska klubben vill att Juve står för 65 procent.

FRANKRIKE

L’Equipe har stort transferfokus på Ligue 1, inte minst Nice som i går också presenterade Kasper Schmeichel. Men störst slagkraft har en uppgift som rör Premier League. L’Equipe uppger att Chelsea lagt ett bud på 75 miljoner euro för mittbacken Wesley Fofana. Men Leicester ska ha nobbat direkt i vad som beskrivas som första bud på den 21-årige fransmannen. Tidningen skriver att även Manchester City och PSG lurar i vassen.

Foot Mercato har fokus på just PSG. Renato Sanches har redan gjort sin läkarundersökning för klubben och väntas presenteras i dag. Övergångssumman till Lille är enligt både L’Equipe och Le Parisien 15 miljoner euro. En mer iögonfallande fallande är att PSG är ute efter Bernardo Silva. Både Foot Mercato och Le 10 Sport hänvisar till sina källor. Den 27-årige portugisen sägs beredd att lämna Manchester City och kan tänka sig att återvända till Ligue 1, där han tidigare spelat för Monaco. Prislappen väntas enligt FM vara 80-85 milj euro. Katalanska medier har en längre tid påtalat Barcelonas starka intresse för Bernardo Silva.

La Provence ger plats åt turbulensen i Olympique de Marseille. Spelarna har visat sitt missnöje med nye tränaren Igor Tudors hårda regim och burdusa stil. Klubbpresident Pablo Longoria slår näven i bordet. ”Det finns klubben, sedan tränaren och därefter spelarna. I går (läs: i förrgår) påminde vi spelarna om detta”, säger Longoria. Han la till: ”Krav, arbete och disciplin, det var nödvändigt att påminna all om det”. Om lugnet nu sänker sig över klubben återstår att se, det gör sällan det.

TYSKLAND

Ruhr Nachrichten, den stora regionaltidningen i Gelsenkirchen, tycks sova tungt. Ännu på torsdag morgon fanns ingen uppdatering på Fabrizio Romanos uppgifter från onsdag kväll om att Jordan Larsson är överens med Schalke. Sky Sport däremot drar lite i handbromsen, instämmer i intresset men påpekar att ”inget är klart” ännu. Som kuriosa kan nämnas att Bild i onsdags morse hade en artikel med rubriken, ”Därför behöver Schalke en ny anfallare”.

Sky Sport bekräftar danska uppgifter om att Sebastian Andersson är nära en övergång till Bröndby. 31-åringen stod över Kölns träning i onsdags och har redan flugit till Danmark. Sky anger övergångssumman till 1,3 miljoner euro, motsvarande 13,5 milj kr, något lägre än de danska uppgifterna. Läkarundersökning återstår, vilken med tanke på Anderssons knäproblem kan vara värd att vänta på.

RB Live hör en man med självförtroende. På tal om titelkonkurrensen säger RB Leipzigs nyförvärv David Raum, ”De andra har förstärkt, absolut, men jag tror att den viktigaste värvningen var min till RB Leipzig”.

RTL har ett annat rubrikvänligt citat. ”Who the fuck is Sané?”. Det yttras av Eintracht Frankfurts president Peter Fischer inför hans lags ligapremiär mot Bayern München i morgon. Det sägs med en blinkning. Fischer är väl medveten om Mané, om motståndarlagets kapacitet, men är samtidigt hoppfull. ”Visst har vi en chans. Och om det slutar oavgjort skulle jag inte heller gråta”, säger han.

ÖVRIGT

Placar (Brasilien) pryder sitt dagsfärska augustinummer med Neymar genomborrad av pilar. Rubrik: ”Stjärnans sista chans”. Ingress: ”Neymar vet att bara seger i Qatar-VM kan frigöra honom från kritikens pilar – en del rättvisa, andra inte”. Tidningen menar att Neymar är väl medveten om allt detta och att VM är hans stora mål. Omslaget är också en flört med Esquires klassiska omslag från 1968 med boxningslegendaren Muhammed Ali.