Ten Hag förväntar sig ”ett jäkla jobb”

ENGLAND

Daily Star roar sig med att Erling Haaland är ”Shit hot” (skithet) efter att ha gjort båda målen när Man City vann (2-0 mot West Ham). Norrmannen tyckte han kunde gjort ett hattrick och sa , ”Det var skit”. Sky Sports reporter sa till honom att akta språket (den brittiska tv-publiken får inte lyssna till svordomar), varpå Haaland bad om ursäkt med orden ”Oj, förlåt, skit”. Ett klipp som blivit viralt. City-tränaren Pep Guardiola tyckte nog mest att kritikerna, som hånade Haaland efter Community Shield, är skit. ”För en vecka sedan kunde han inte anpassa sig till Premier League, nu är han bland de bästa bredvid Henry, Alan Shearer och Cristiano Ronaldo”, säger Guardiola föraktfullt.

Daily Telegraph har bara ögon för stadsrivalen Manchester United. ”Chockerande och kaotisk”. Det är orden som ex-United-spelaren och tv-experten Paul Scholes beskrev Uniteds insats med (1-2 mot Brighton). Tidningen ramar in premiärdebaclet med att fansen protesterade utanför Old Trafford och att några slogs inne på arenan. Tränare Erik ten Hag sa efter matchen att United har ”ett jäkla jobb” framför sig. Ord som blir stor rubrik i flera tidningar. Och som om problemen på och utanför planen inte var nog, så häcklas klubben över försöken att värva Marko Arnautovic. Bologna ska ha nobbat ett erbjudande på strax under tio miljoner euro för anfallaren (se även under Corriere dello Sport)

BBC Sport-profilen Garth Crooks tar ut sitt första Omgångens lag för säsongen. Och det innehåller en svensk. Dejan Kulusevski tar plats. Än en gång påpekar Crooks ”vilken strålande värvning” Antonio Conte gjorde till Tottenham i januari.

Daily Mail skriver att Everton på nytt är på väg att bräda West Ham. Först var det Amadou Onana. Nu är det Wolves back Conor Coady. En övergångssumma kring 12 miljoner pund plus bonusar är aktuell. Everton har en backkris. Fabrizio Romano menar att det kan bli en trippelvärvning för Everton i veckan, eftersom Idrissa Gueye också är på ingång från PSG. Tre nya spelare i Everton i veckan?

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport undrar, ”Inter, hur ska ni göra med Skriniar?”. PSG är på väg att lägga ett nytt bud på backen, strax under 70 miljoner euro. Bollen är snart hos Inter igen. Om klubben accepterar budet ses Manuel Akanji i Dortmund som främsta mål som ersättare. Milan fortsätter sin målrika försäsong. I går blev det 7-1 mot Pergolettese. Nyförvärvet Charles De Ketelaere gjorde ett hattrick i första halvlek. Juventus har anfallsbekymmer. Tilltänkta värvningen Álvaro Morata strödde salt i såren med tre mål för Atlético (4-0 mot Juventus). Juve kan tänka sig att betala upp till 20 milj euro, Atlético vill ha minst 25 milj euro. För närvarande är diskussionerna i en återvändsgränd. Dessutom finns frågetecken kring Moise Kean, som kom för sent i går och inte fick vara med. Men Juve närmar sig i alla fall en värvning av Filip Kostic i Eintracht Frankfurt. Bara fyra miljoner euro skiljer parterna åt, rapporterade först Sky Sport Italia och sedan Fabrizio Romano. En övergång väntas bli klar i veckan.

Corriere dello Sport tycker att ”Roma skräms”. Ett ”extatiskt” Olympiastadion såg Mourinhos gäng ösa in bollar (5-0 mot Sjachtar). CdS skriver om hur tränaren lanserat ett ”Fab Four” i offensiven: Pellegrini, Dybala, Abraham och Zaniolo. Längre söderut gör Napoli affärer. PSG värvar Fabián Ruiz för 25 miljoner euro, plus en milj euro i bonusar. Affären är så gott som klar. Samtidigt uppges Napoli få låna målvakten Keylor Navas – och PSG betalar 75 procent av lönen. Tidningen hävdar sedan att Manchester Uniteds bud på Marko Arnautovic bara var på fem miljoner euro. Markos bror och agent har bekräftat ett bud från en storklubb, utan att namnge United. Men CdS påpekar att Bologna inte har några som helst planer på att släppa 33-åringen.

Tuttomercatoweb menar att Torino må ha intresse för Isak Hien, men tränare Ivan Juric är kallsinnig. Juric anser inte att Djurgårdsbacken är rätt spelare att ersätta Bremer, som flyttat till Juventus.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo är lyckliga. ”Spektakulärt”, utropar den ena. ”Uppvisning”, utropar den andra. Eller som MD också har som rubrik: ”Himmelsk musik på Spotify Camp Nou”. Första matchen på den nybrandade arenan slutade i storseger efter ”en uppvisning i offensiv fotboll”, som Sport uttrycker det (6-0 mot Pumas). ”Det är en lyx att få spela med Lewandowski”, säger Pedri efter matchen. Lagets nya nummer 9 debuterade på hemmaarenan med ett mål och två assist, och blev utsedd till matchens lirare. Sport ger både Pedri och Lewandowski 9 av 10 i betyg.

Cadena Cope följer upp Frenkie De Jongs framtid. ”De Jong vet redan min och klubbens position. Jag räknar med honom men vet inte vad som kommer hända”, säger Barça-tränaren Xavi. Det följer tätt på att klubbpresident Joan Laporta sa, ”Han (De Jong) har erbjudanden, men vi vill att han stannar och han vill stanna själv”. Med andra ord, budskapet är detsamma som förr: gå med på att sänka lönen så får du vara kvar.

Marca hyllar Álvaro Morata. Tre skott, tre mål. Och Atlético de Madrid övertygade i genrepet till ligastarten (4-0 mot Juventus). Tidningen kikar också in på transfermarknaden. Isco skriver på för Sevilla. Läkarundersökning väntar i dag innan tvåårskontraktet skrivs under. Gonçalo Guedes lämnar Valencia för Wolves i utbyte mot 30-32 milj euro. Fabrizio Romano påpekade i morse att budet är accepterat, att PL-klubben förbereder läkarundersökning och hoppas ha avtalet i hamn denna vecka.

AS tycker att ”Real Madrid tappar färg”. Bara 1 800 fans sluter upp med Champions League-mästarna i Helsingfors för Supercupen mot Europa League-mästaren Eintracht Frankfurt. Tyskarna väntas ha med sig 8 000 fans. Arenan tar 31 500.

FRANKRIKE

L’Equipe bubblar med Olympique de Marseille. ”Champagne som entré”, lyder rubriken efter en sprudlande premiärseger mot champagnestadens lag (4-1 mot Reims). Den nye tränaren Igor Tudor buades ut av en del av hemmapubliken innan avspark. ”Jag hörde inte visslingarna för jag var i omklädningsrummet. Jag kan bara säga att fansen har alltid rätt”, säger Tudor. Bakgrunden är den turbulenta starten, med schism med spelarna. Lagkaptenen Dimitri Payet var inte ens med. ”Det var bara ett val, inget konstigt”, sa Turdor inför matchen. Men L’Equipe tolkar det som ett varnande exempel. Klubbpresident Pablo Longoria bekräftade samtal med Alexis Sánchez. Enligt RMC Sport väntas 33-åringen till OM i veckan. Jens Cajuste spelade inte för Reims. Han har varit ryggskadan senaste veckan. L’Equipe berättar vidare att Marcus Thuram nobbat Nice. Mönchengladbachs 25-årige anfallare vill till en en Champions League-klubb.

Le Parisien läser Mauro Icardis Instagraminlägg. PSG-anfallaren är förbannad. Bakgrunden är att L’Equipe uppgav att han inte var med i premiärtruppen av personliga skäl. ”Sluta att hitta på en massa skit. Skälet till att jag inte var med var tränarens val”, skriver Icardi. I stället drog han till Ibiza. ”Om jag i dag reser till Ibiza med min familj så är det för att man i mitt yrke får lediga dagar som man får spendera med vem man vill, och var man vill”. Icardi är sedan lång tid tillbaka PSG:s frysbox och ryktas återkommande aktuell för en flytt tillbaka till Italien.

Foot Mercato skriver att West Ham har en ny mittfältare på gång. Efter att ha förlorat kampen med Everton om Amadou Onana, så är Londonklubben nu ute efter Ibrahima Sangaré. 24-åringen förlängde så sent som för några dagar sedan kontraktet med i PSV Eindhoven till 2027. Men det påstås inte avskräcka West Ham.

TYSKLAND

Express fångar upp ilskan i Köln. Anfallsstjärnan Anthony Modeste är på väg till Dortmund. ”Det kommer inte ut på fredag, det kommer inte ut på lördag, det kommer ut på söndag, när vi ska spela. Det gör mig förbannad”, säger tränare Steffen Baumgart, som därför valde att hålla honom utanför laget (3-1 mot Schalke). Förbannade är också fansen. De ser det som ett svek av en klubbfavorit. Några har klistrat över Modestes namn på sina tröjor. I dag väntar läkarundersökning hos Dortmund. Branimir Hrgota är ett av namnen som nämns som möjlig ersättare i Köln. Sebastian Andersson är tillbaka efter den misslyckade övergången till Bröndby, men ”han har redan med all önskvärd tydlighet blivit tillsagt att han inte har någon framtid i klubben”, skriver Express, som uppger att det finns intresserade klubbar.

Bild hör lovord till Oscar Vilhelmsson, som med ett sent debutmål avgjorde för Darmstadt (1-0 mot Eintracht Braunschweig). ”Hatten av för Oscar, att vara så kylig i situationen är galet”, säger lagkapten Fabian Holland om 18-åringens chip. Bild skriver att Vilhelmsson var lite blyg efter slutsignalen och att Holland fick putta fram honom för att hyllas av ultras på läktaren. Bild håller med Fabrizio Romano om att RB Leipzig köper Timo Werner, och inte lånar honom från Chelsea. Avtalet väntas bli klart under måndagen. Bild upplyser också om att Werner skriver på ett fyra- eller femårskontrakt. Övergångssumman uppges bara vara på 20 miljoner euro plus bonusar, medan Sky Sport skriver drygt 30-35 milj euro. Chelsea köpte Werner för 55 milj euro för två år sedan.

Sky Sport pratade med Bayern Münchens sportchef Hasan Salihamidzic i Sky90. Han dementerade ryktena om Leroy Sané och Manchester United. ”Det finns ingen sanning i det. Leroy är en viktig spelare för oss så det finns inget mer att säga om det”, förklarade Salihamidzic. Han fick frågan om han någon gång under segermatchen mot Frankfurt i fredags (5-0) saknade Robert Lewandowski. Det korta svaret var: ”Nej”. Han sa även, ”Vi har sju-åtta forward till de tre platserna längst fram. Det går inte längre att gömma sig bakom Lewandowski. Nu kan de ta ansvar, göra mål och visa upp sig. Idén var att skapa konkurrens”.

ÖVRIGT

BT (Danmark) sätter stjärnor efter FC Köpenhamns derbyseger (4-1 mot Bröndby). Viktor Claesson får fyra av sex. Men Karl–Johan Johnsson lyckades inte övertyga i målet. Han får bara två. ”En kalle-strofal insats”, skriver BT, och menar att FCK-tränaren lär fundera över att skaffa en bättre reservkeeper. Även Simon Hedlund i Bröndby får två stjärnor.